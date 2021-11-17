Ведомство обратилось в суд.

{"id":476669,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/476669-roskomnadzor-potreboval-oshtrafovat-izdanie-the-insider-iz-za-otsutstviya-markirovki-inoagenta","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043b \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 The Insider \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u00ab\u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430\u00bb","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/476669-roskomnadzor-potreboval-oshtrafovat-izdanie-the-insider-iz-za-otsutstviya-markirovki-inoagenta&title=\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043b \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 The Insider \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u00ab\u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430\u00bb","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/476669-roskomnadzor-potreboval-oshtrafovat-izdanie-the-insider-iz-za-otsutstviya-markirovki-inoagenta","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/476669-roskomnadzor-potreboval-oshtrafovat-izdanie-the-insider-iz-za-otsutstviya-markirovki-inoagenta&text=\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043b \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 The Insider \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u00ab\u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430\u00bb","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/476669-roskomnadzor-potreboval-oshtrafovat-izdanie-the-insider-iz-za-otsutstviya-markirovki-inoagenta&text=\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043b \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 The Insider \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u00ab\u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430\u00bb","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/476669-roskomnadzor-potreboval-oshtrafovat-izdanie-the-insider-iz-za-otsutstviya-markirovki-inoagenta","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043b \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 The Insider \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u00ab\u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430\u00bb&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/476669-roskomnadzor-potreboval-oshtrafovat-izdanie-the-insider-iz-za-otsutstviya-markirovki-inoagenta","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 2077 просмотров

Сообщение от редакции В первоначальном заголовке и в тексте новости со ссылкой на ТАСС было сказано, что Роскомнадзор обратился в суд с целью заблокировать The Insider из-за отсутствия маркировки. После некоторого времени агентство изменило заголовок и текст новости. Приносим свои извинения читателям.

Роскомнадзор составил в отношении издания The Insider административный протокол из-за отсутствия на его сайте маркировки «иноагента». Изданию грозит штраф в размере 500 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает «Интерфакс», в Роскомнадзоре заявили, что в дальнейшем ведомство может потребовать блокировки издания.

Собеседница агентства рассказала, что дата заседания по заявлению ведомства пока не назначена.

Ранее «Медиазона» сообщала со ссылкой на картотеку московских судов, что на издание составили протокол по статье о нарушении требований законодательства к СМИ — «иностранным агентам».

В июле 2021 Минюст внёс в список «иноагентов» юридическое лицо «The Insider SIA», которое зарегистрировано в Риге.

Тогда главный редактор издания Роман Доброхотов заявил, что The Insider не будет выполнять требования Минюста и маркировать свои материалы после признания «иноагентом».