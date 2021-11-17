Роскомнадзор потребовал заблокировать издание The Insider из-за отсутствия маркировки «иноагента» Статьи редакции
Ведомство обратилось в суд.
Роскомнадзор обратился в суд с требованием заблокировать издание The Insider из-за отсутствия на его сайте маркировки «иноагента». Об этом пишет ТАСС.
Собеседница агентства рассказала, что дата заседания по заявлению ведомства пока не назначена.
Ранее «Медиазона» сообщала со ссылкой на картотеку московских судов, что на издание составили протокол по статье о нарушении требований законодательства к СМИ — «иностранным агентам».
В июле 2021 Минюст внёс в список «иноагентов» юридическое лицо «The Insider SIA», которое зарегистрировано в Риге.
Тогда главный редактор издания Роман Доброхотов заявил, что The Insider не будет выполнять требования Минюста и маркировать свои материалы после признания «иноагентом».
Издание The Insider основано в 2013 году. Оно специализируется на журналистских расследованиях. Среди главных тем — отравления и преследования активистов и общественных деятелей сотрудниками ФСБ, операции ГРУ с «Новичком» в Европе, коррупция.
При этом признание средства массовой информации иноагентом не означает его закрытия или ограничения работы, подчеркнул представитель Кремля.
"Это не означает закрытия СМИ, не означает ограничений в его работе. СМИ продолжает пользоваться всеми положениями, правами и обязанностями, которые накладываются на него по российскому закону о СМИ"
Песков
Комментарий удален