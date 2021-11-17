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Новости
Сергей Исенеков

Роскомнадзор потребовал заблокировать издание The Insider из-за отсутствия маркировки «иноагента» Статьи редакции

Ведомство обратилось в суд.

37 37 комментариев
1452 просмотров

Роскомнадзор обратился в суд с требованием заблокировать издание The Insider из-за отсутствия на его сайте маркировки «иноагента». Об этом пишет ТАСС.

Собеседница агентства рассказала, что дата заседания по заявлению ведомства пока не назначена.

Ранее «Медиазона» сообщала со ссылкой на картотеку московских судов, что на издание составили протокол по статье о нарушении требований законодательства к СМИ — «иностранным агентам».

В июле 2021 Минюст внёс в список «иноагентов» юридическое лицо «The Insider SIA», которое зарегистрировано в Риге.

Тогда главный редактор издания Роман Доброхотов заявил, что The Insider не будет выполнять требования Минюста и маркировать свои материалы после признания «иноагентом».

Издание The Insider основано в 2013 году. Оно специализируется на журналистских расследованиях. Среди главных тем — отравления и преследования активистов и общественных деятелей сотрудниками ФСБ, операции ГРУ с «Новичком» в Европе, коррупция.

#новости #роскомнадзор

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37 комментариев
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Грузовой Макс

Требую заблокировать Роскомнадзор из-за отсутствия маркировки «пидорасы»

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13
Горилла

чекисты провоцируют либералов писать комментарии с критикой власти и отлетать на десять лет, смотреть без смс и смазки

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1
Горилла

ржомба

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–3
Грузовой Макс

шиза, чей ті твинк?

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0
Горилла

номер семь

Ответить
0
Грузовой Макс

не пизди

Ответить
1
Горилла

согласен

Ответить
1
Грузовой Макс

міша

Ответить
1
Горилла

не миша

Ответить
1
Грузовой Макс

не миша а міша

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1
Горилла

не миша а не миша

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1
Грузовой Макс
Ответить
0
Chikk

Пора уже акцизные марки вводить. Чтоб сразу все "звёздочки" там пропечатать и учесть.

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3
Грузовой Макс

По марке на каждое посещение и по 50% от зп каждого зашедшего и каждого сотрудника издания

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0
Грузовой Макс

неужели я вижу яйца у российских сми

Ответить
0
Грузовой Макс

Тебе не похуй какие яйца у российских СМИ?

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5
Грузовой Макс

Как у Лукашенко

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1
Грузовой Макс

рот закрой и шурши дальше, номер6

Ответить
–1
Грузовой Макс

Мда

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2
Горилла
Ответить
1
Грузовой Макс

Фух, спасибо роскомпараше за то, что спасли дорогих россиян от тлетворного влияния иноагентов

Ответить
2
Грузовой Макс

При этом признание средства массовой информации иноагентом не означает его закрытия или ограничения работы, подчеркнул представитель Кремля.

"Это не означает закрытия СМИ, не означает ограничений в его работе. СМИ продолжает пользоваться всеми положениями, правами и обязанностями, которые накладываются на него по российскому закону о СМИ"

Песков

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1
Грузовой Макс

Странно, обычно он не располагает информацией.

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2
Грузовой Макс

Роскомнадзор потребовал

Нелогично. Должно быть так:

Роспотребнадзор потребовал

Роскомнадзор скомандовал

Ответить
1
Грузовой Макс

Рособрнадзор обратился

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1
некипишуй
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1
Кирилл Краснов

Бесполезное ведомство. Польза для граждан примерно нулевая.

Ответить
0
Горилла

согласен, толку от этого инсайдера

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–4
Пётр Козлов

Так оно жи Рижское - с какого хуя это инагент?

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0
Горилла

всякие оппозиционные издания сначала не выполняют требования, а потом удивляются, почему в россии кругом беззаконие. начните с себя

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–1
Андрей Галицкий

бан

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0
Грузовой Макс

Спасибо!

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0
Marhal_New _Arleana

За что?

Ответить
0
Грузовой Макс

-вы иностранное сми и не навесили себе на шею ярлык что иностранное ред.

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0
T:ema

Я правильно понимаю, что на Youtube не висит плашка про иноагента и он должен быть заблокирован?

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0

Комментарий удален

Грузовой Макс

Порави этих либерах, путин! Дааавааай!

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0
Грузовой Макс

По qr коду вход на сайт. Как скоро?

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–1
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