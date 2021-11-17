Ведомство обратилось в суд.

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Роскомнадзор обратился в суд с требованием заблокировать издание The Insider из-за отсутствия на его сайте маркировки «иноагента». Об этом пишет ТАСС.

Собеседница агентства рассказала, что дата заседания по заявлению ведомства пока не назначена.

Ранее «Медиазона» сообщала со ссылкой на картотеку московских судов, что на издание составили протокол по статье о нарушении требований законодательства к СМИ — «иностранным агентам».

В июле 2021 Минюст внёс в список «иноагентов» юридическое лицо «The Insider SIA», которое зарегистрировано в Риге.

Тогда главный редактор издания Роман Доброхотов заявил, что The Insider не будет выполнять требования Минюста и маркировать свои материалы после признания «иноагентом».