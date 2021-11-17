IP-адреса можно использовать для выяснения чьего-либо местоположения, они вызывают особую тревогу. Эта информация может позволить кому-то найти и преследовать или даже напасть на человека из базы данных.

Помимо физического насилия, данные могут использовать для вымогательств, издевательств или унижения жертв, которые считали, что их онлайн-деятельность частная.