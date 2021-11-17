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Новости
Sasha Shambilova

На вебкам-сайте StripChat в открытом доступе обнаружили базу данных 65 миллионов пользователей и 420 тысяч моделей Статьи редакции

Без пароля оказались IP-адреса, чаты и информация о донатах моделям.

49 49 комментариев
3032 просмотров
Фото Боба Дяченко

Исследователь кибербезопасности Боб Дяченко обнаружил, что на серверах StripChat с 4 по 7 ноября без пароля хранилась база данных о пользователях и моделях. Об этом он рассказал в посте в LinkedIn.

В базе данных Дяченко нашёл:

  • данные о 65 миллионах зарегистрированных пользователей. Среди них — имя на сайте, электронные адреса, IP-адреса, информация о провайдере, баланс на сайте, дата создания аккаунта, дата последнего входа и статус учётной записи;
  • данные о 421 тысячи моделей. Это имя пользователя, пол, идентификатор студии, услуги и их цены, «живой» статус аккаунта;
  • данные о 134 миллионах транзакций, в которые входят токены, выплачиваемые моделям. Среди них — частные платежи;
  • данные о 719 тысячах чатов, сохранённых в базе данных модерации. Они включали идентификатор пользователя и модели, которые участвовали в разговорах.

Как только Дяченко понял, что все данные, которые оказались в открытом доступе, принадлежат StripChat, он уведомил об этом компанию. Спустя несколько дней базы данных закрыли, но исследователю не ответили. Публично сайт никак не отреагировал на произошедшее.

Сколько человек могли успеть скачать данные, пока они были открытыми, — непонятно. Как сообщает Дяченко, информация может «представлять собой цифровую и физическую угрозу» для пользователей и моделей StripChat.

IP-адреса можно использовать для выяснения чьего-либо местоположения, они вызывают особую тревогу. Эта информация может позволить кому-то найти и преследовать или даже напасть на человека из базы данных.

Помимо физического насилия, данные могут использовать для вымогательств, издевательств или унижения жертв, которые считали, что их онлайн-деятельность частная.

Боб Дяченко
исследователь кибербезопасности

В мае 2020 года исследователи обнаружили утечку данных миллионов пользователей вебкам-сайта Cam4. Они смогли получить доступ к 7 терабайтам информации.

Специалисты отмечали, что с помощью полученных данных можно было установить реальные личности пользователей, а затем, например, шантажировать их.

#новости #кибербезопасность

49 49 комментариев
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Грузовой Макс

65 миллионов пользователей)) нихуя себе!!!

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13
Грузовой Макс

Себя нашел уже там?

Ответить
3
Грузовой Макс

я не какой-нибудь симп, чтобы платить за цифровой секс-продукт!!!!!

Ответить
13
Smaug The Terrible

Ты симп, который платит за реальный секс-продукт?

Ответить
3
Грузовой Макс

да, беру на себя покупку вина, которое не люблю

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11
New

Ты себя не любишь.
Тебе надо к психологу.
Пусть она пьёт то что тебе нравится.
Ты не должен тратить деньги на то что не приносит тебе радости.
Пусть она подстраивается под тебя!!!!!!!!

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4
Андрей Галицкий

почему сразу "она"

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0
Vladislav Pozniak

продукт идентичный натуральному

Ответить
0
Виталий Лановой

ищи себя в группе прашмандовки Барнаула

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7
New

Логин: antonromanov
Пароль: sergeyzvezdasexy
IP адрес: 60.241.231.114
Провайдер: ДитковскийCum
баланс на сайте: 1488 bucks
Имя на сайте: ilikecuminmyass
Электронный адрес: antoshka@yandex.ru

Ответить
6
Smaug The Terrible

Когда уже появится сервис проверки?

Ответить
0
solawind

Наверное не нашел, это же не гейсайт.

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0
New

Логин: Newyeardonkey
Пароль: iloveASEM
IP адрес: 61.69.123.157
Провайдер: ПлохиеШуткиКом
баланс на сайте: -148 долларов
Имя на сайте: kinkyhoe
Электронный адрес: iloveASEM@gmail.com

Ответить
4
Грузовой Макс

лайк за старание)

Ответить
1
Vadim Nemnasev

стрипчат в какое-то время соединился с xhamster, подозреваю и отсюда такое количество пользователей

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0
Иван

Согласно Тиму Суини - это уже метавселенная

Ответить
0
Грузовой Макс

поебаться с бабой в реале за деньги
или
заплатить дурочке из инета чтобы она себе подрочила за эти же деньги

Ответить
1
van der Pusch

с бабой

ну что за мерзость мы же все таки на тж

Ответить
6
Smaug The Terrible

Ты видимо давно не ходил к проституткам

Ответить
2
Грузовой Макс

то есть?

Ответить
0
Smaug The Terrible

знаешь сколько стоят услуги тян как с экрана порно?

Ответить
3
Миша Рашкин

Ну даже самая дешёвая питерская жирная таджичка начинается с 1300₽, это больше чем в вебкаме платить

Ответить
3
Chikk

А что, тут уже Яндекс Плюс не работает?

Ответить
6
Smaug The Terrible

Ну может Спасибо принимает :)

Ответить
12
Грузовой Макс

ну ты просто деньги там даришь вместо того чтобы открыть порнлаб и скачать полноценный фильм

Ответить
0
Грузовой Макс

в регионах или в москве?

Ответить
0
Smaug The Terrible

в регионах реально снять такую?

Ответить
1
Соседа собака

Только если с костюмом хим защиты

Ответить
3
Грузовой Макс

если спрашиваю, значит это тоже имеет значение.
очень много таких можно снять с югов, с Краснодара например

Ответить
0
Грузовой Макс

Перестали ебаться?

Ответить
0
Грузовой Макс

Это не так работает. Кого что заводит.

Ответить
2
Люц Шнайдер

У меня как-то был сайт по партнёрке с вебкамом и я его продвигал на городском форуме. Забавно было в админке видеть знакомые ники и количество транзакций в личном кабинете

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2
New

Не думал что это так распространено.
Если честно никогда не понимал в чем фишка вебкама.

Ответить
1
Люц Шнайдер

Ну когда я этим занимался это был 2008 год и это ещё было относительно новое направление. Это сейчас куча моделей в адалте.

Ответить
1
Имя И Фамилия

Эх, ещё бы 4 миллиона пользователей...

Ответить
1
Ёршик Золотой

Спасибо за новый сервис дрочки ) Кстати, прикольные там есть.

Ответить
0
Грузовой Макс

пили пост с ссылками на прикольных

Ответить
1
Грузовой Макс

В Украине был сайт со сливами вебкамщиц вплоть до их домашних адресов и паспортных данных. Само собой, с записями стримов.

Ответить
0
Соседа собака

Есть ссылка?

Ответить
0
Грузовой Макс

не могу найти(
год назад этот сайт был

но смотрелось это очень жалко(
в основном там были типичные девочки-школьницы с села (но от 18 лет, понятное дело)

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2
Соседа собака

Первое, что пришло на ум - это RUSSIAN CYBERPUNK FARM

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3
Грузовой Макс

Наверно оттуда и біло слито видео мой старості группі

Ответить
1
Dima Sergeyevich

не был, а есть ;)

Ответить
0
Грузовой Макс

кинь ссылку в лс, плиз

Ответить
0
solawind

База дрочеров и шлюх, какой от нее прок?

Ответить
0
Грузовой Макс

шлюхи могут найти платежеспособных дрочеров, а дрочеры найти себе новых шлюх. win-win

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0
Vadim Nemnasev

Как только Дяченко понял, что все данные, которые оказались в открытом доступе, принадлежат StripChat, он уведомил об этом компанию. Спустя несколько дней базы данных закрыли, но исследователю не ответили. Публично сайт никак не отреагировал на произошедшее.

там саппорт вообще странный. сколько раз приходилось обращаться, ни разу так и не ответили. но спустя пару месяцев после обращения заебывают на почту письмом "надеюсь, мы решили вашу проблему" )

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0
Александр Королёв

В чём прикол подобных сайтов если есть бесплатные порносайты и сайты где без проблем мжно найти общение. Зачем люди тратят там деньги?

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0
Грузовой Макс

Зажрались, деньги потратить некуда

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0
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