17 ноября мэром Краснодара стал бывший вице-губернатор края Андрей Алексеенко. На церемонии назначения он сказал: «Нужно в первую очередь честно и реально оценить проблемы [...], профессионально и ответственно их решать. От нас ждут разговоров, а не конкретных дел. Ждут новых дорог, школ, детских садов, современного и комфортного транспорта, безопасности на улицах, благоустройства каждого двора». В администрации города позднее уточнили РИА «Новости», что Алексеенко оговорился.