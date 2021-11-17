«От нас ждут разговоров, а не конкретных дел»: новый мэр Краснодара оговорился при назначении на должность Статьи редакции
Андрея Алексеенко избрали не жители, а депутаты.
17 ноября мэром Краснодара стал бывший вице-губернатор края Андрей Алексеенко. На церемонии назначения он сказал: «Нужно в первую очередь честно и реально оценить проблемы [...], профессионально и ответственно их решать. От нас ждут разговоров, а не конкретных дел. Ждут новых дорог, школ, детских садов, современного и комфортного транспорта, безопасности на улицах, благоустройства каждого двора». В администрации города позднее уточнили РИА «Новости», что Алексеенко оговорился.
В Краснодаре нет прямых выборов мэра с 2014 года: их отменили после инициативы на тот момент главы Краснодарского края Александра Ткачёва. Вместо этого проводят «конкурс»: депутаты городской думы выбирают победителя тайным голосованием. Периодически жители Краснодара выступают с инициативами по возвращению прямых выборов, но они ни к чему не приводят.