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Сергей Звезда

«От нас ждут разговоров, а не конкретных дел»: новый мэр Краснодара оговорился при назначении на должность Статьи редакции

Андрея Алексеенко избрали не жители, а депутаты.

РИА «Новости» 

17 ноября мэром Краснодара стал бывший вице-губернатор края Андрей Алексеенко. На церемонии назначения он сказал: «Нужно в первую очередь честно и реально оценить проблемы [...], профессионально и ответственно их решать. От нас ждут разговоров, а не конкретных дел. Ждут новых дорог, школ, детских садов, современного и комфортного транспорта, безопасности на улицах, благоустройства каждого двора». В администрации города позднее уточнили РИА «Новости», что Алексеенко оговорился.

В Краснодаре нет прямых выборов мэра с 2014 года: их отменили после инициативы на тот момент главы Краснодарского края Александра Ткачёва. Вместо этого проводят «конкурс»: депутаты городской думы выбирают победителя тайным голосованием. Периодически жители Краснодара выступают с инициативами по возвращению прямых выборов, но они ни к чему не приводят.

#видео #политика #выборы

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Грузовой Макс

Ну наконец-то честный чиновник в России

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21
испанский смех

кандидат от народа! oh wait от депутатов!

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1
Ху Эмай

Возьми у него интервью, может еще о чем проболтается

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0
Sail

Проболтается он а сядешь ты

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1
испанский смех

гостайны у нас это то, что фсиновцы пытают зеков швабрами

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0
Грузовой Макс

От нас ждут разговоров, а не конкретных дел.

Ждут новых дорог, школ, детских садов, современного и комфортного транспорта, безопасности на улицах, благоустройства каждого двора

И сразу перешёл к разговорам.

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9
Грузовой Макс

Мужик сказал, мужик сделал

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4
испанский смех
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3
Станислав Назаров

Он просто уведомил, что они в курсе ситуации — он не обещал ничего решать.

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0
Грузовой Макс

Так потому и говорю, что к разговорам.

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0
Последствия Диморфизма

Анальный край

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3
Василий Васин

Индийский чай ааааай

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0
испанский смех

пуш был?

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3
Грузовой Макс

у меня да. ща и до тебя очередь дойдёт

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0
Грузовой Макс

Сложа руки не сидим

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3
Грузовой Макс

"Главное - цифры выдумнной статистики, а не реальное улучшение жизни людей", продолжил губернатор.

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2
Cерьёзный Валера

В иронию тут не умеют конечно.

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1
Грузовой Макс

либерахам лишь бы поржать

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1
Cерьёзный Валера

Я ващёт левый-нарутонист.

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1
Грузовой Макс

либертарианец что ли?

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0
Cерьёзный Валера

Ты видел хотя бы одного либертарианца Хогаке или с расенганом?

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1
Грузовой Макс

я даже не знаю что значат эти последние два слова. ладно понял отстал

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3
Bad Mother Fucker

а ты видел хоть одного либертарианца без них?

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1
Грузовой Макс

От нас ждут разговоров, а не конкретных дел

Да.

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1
испанский смех

Андрея Алексеенко избрали не жители, а депутаты.

как это?

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0
Сергей Звезда

весь второй абзац в заметке этому посвящен: нет прямых выборов

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1
испанский смех

почему в разных концах рашки разные правила? может в како-нить дыре у нас уже шариат установлен?

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0
Грузовой Макс

ты не понимаешь, это федерация

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1
Сергей Звезда

когда надо поручить регионам что-то вроде слежки за коронавирусом — да, федерация

когда надо собирать налоги — ¯\_(ツ)_/¯

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1
Грузовой Макс

Очень красиво получается, что некоторые регионы платят кучу налогов и являются донорами, но в тоже время и в топе дотационных регионов. Деньги возвращаются, но лишь спустя время и не в полном объёме.

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1
Ху Эмай

педерация

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0
Грузовой Макс

я смотрю ты на Канарах совсем осмелел

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2
Сергей Звезда

ну как тебе сказать...

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0
испанский смех

как есть

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0
iPhone 13 Pro Max

Типичный тупой российский чиновник, ничего нового

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0
Yufers

Чет в Краснодарском крае видно неисякаемое кол-во косноязычных чиновников. Сначала Анальный край, теперь ждут не дел, а разговоров.

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0
Ольга Щербинина

ну жесть, стравили мэра, который хоть что-то делал, и теперь у нас это ред.

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0
Bad Mother Fucker

на tj очень токсичная атмосфера

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0
Ольга Щербинина

я не про тж(

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