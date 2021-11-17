Роспотребнадзор: правительство РФ задумалось о выдаче QR-кодов по уровню антител Статьи редакции
Глава Роспотребнадзора сообщила, что у правительства уже есть варианты реализации такого способа выдачи QR-кодов.
Правительство России рассматривает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья, пишет «Интерфакс».
Попова отметила, что решение «должно быть взвешенным», и оно не будет озвучено, «пока не проработано со всех сторон». Она добавила, что в правительстве опрос о введении QR-кодов в общественном транспорте пока не поднимался. «Обсуждение этой темы происходит в регионах, но окончательное решение ещё нигде не принималось», — сказала она.
Глава Роспотребнадзора также сказала, что не считает введение QR-кодов нарушением прав человека. По её мнению, они нужны только для тех мест, которые «жители страны посещают не по необходимости, а для удовольствия».
В ноябре 2021 года правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Также в нескольких городах России прошли митинги против введения QR-кодов и обязательной вакцинации.
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Бронзовый QR-код: можно ходить пешком и в магазин за едой
Серебряный QR-код: можно ходить в аптеки за лекарствами, посещать мероприятия, театры, кинотеатры, торговые центры, ездить в городском общественном транспорте.
Золотой QR-код: можно путешествовать междугородним и международным Авиа и жд сообщением, а так же речным и морским транспортом, ещё разрешается брать себе в рабство на неделю двух представителей с бронзовым QR кодом.
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*условия действительны для граждан рф, налогоплательщиков. Уровнь в программе присваивается на основании анализа антител.
**анализ антител производится на оборудовании УЯЗЧПЩ Имени Сталина Ордена Красного Знамени Им. Ильича
с использованием ЭВМ с генератором рандомных чисел ГОСТ 196.14.51 от 16 хуября 1990 г ред.
Шутка шуткой, а в Казахстане действительно «цветные» QR-коды. Людям присваивается зелёный статус (это вакцинация или ПЦР), синий (нет иммунитета, но и не контактный), красный (понятно).
О том, что зелёный, узнал на местных госуслугах: якобы привит китайской вакциной в сентябре, а на самом деле не живу в Казахстане уже 10 лет )))
Вообще, это одна из немногих инициатив, которая хотя бы логично смотрится. Только они снова не те приоритеты выбрали. Нужно народ вакцинировать, а не добавлять контроля.
Как обычно вопрос в реализации: они заменяют работающую (ну почти) систему простой выдаче QR-кодов на систему с дополнительными сущностями в виде тестов на антитела.
Не надо быть дохуя экспертом, что бы увидеть здесь очередное поле для коррупции. Подделать результаты теста ещё проще, чем выдать липовый сертификат.
Я сейчас прочитал интересный текст в Фонтанке. В октябре Смольный решил разрешить давать коды неофициально переболевших (термин то какой, жуть). Люди идут в поликлинику, а им говорят, что ничего такого мы не слышали. Но беда не в этом. Предполагается, что это будет заседание комиссии, которая ещё будет решать давать ли вам великий пропуск цифровой эпохи или нет. Будут сидеть советские тётки и решать настоящий у вас тест или нет. А ещё там есть интересная ремарка про результаты КТ. Короче, полагаю, что даже если коды и будут, то не всем - у кого-то ПЦР будет на самом деле ложный по данным из анналов Роспотребнадзора, у кого-то антитела низкие (менее 300 по Гинцбругу), у кого-то КТ не было или показало не то. Так что товарищи все на спутник
вероятно сработало бы введение кюар кодов для посетителей гипермаркетов в которых более 65% работников получили 2ую дозу прививки, либо имеют свежий 48ч вероятно отрицательный пцр тест. для переболевших или имеющих медотвод возможно посещение хозяйственных отделов при соблюдении социальной дистанции или самоизоляции