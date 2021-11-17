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Новости
Сергей Исенеков

Роспотребнадзор: правительство РФ задумалось о выдаче QR-кодов по уровню антител Статьи редакции

Глава Роспотребнадзора сообщила, что у правительства уже есть варианты реализации такого способа выдачи QR-кодов.

75 75 комментариев
4157 просмотров

Правительство России рассматривает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья, пишет «Интерфакс».

По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения.

Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Попова отметила, что решение «должно быть взвешенным», и оно не будет озвучено, «пока не проработано со всех сторон». Она добавила, что в правительстве опрос о введении QR-кодов в общественном транспорте пока не поднимался. «Обсуждение этой темы происходит в регионах, но окончательное решение ещё нигде не принималось», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора также сказала, что не считает введение QR-кодов нарушением прав человека. По её мнению, они нужны только для тех мест, которые «жители страны посещают не по необходимости, а для удовольствия».

В ноябре 2021 года правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Также в нескольких городах России прошли митинги против введения QR-кодов и обязательной вакцинации.

#новости #qrкоды

75 75 комментариев
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75 комментариев
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Ху Эмай

решение должно быть взвешенным

будет озвучено

пока не проработано со всех сторон

добавила

вопрос пока не поднимался

какое-то канцелярское бинго

Ответить
51
Грузовой Макс

Серьезные кабанчики мутят серьезные темки, мы люди простые, нам не понять, надо просто подождать, чай там не дураки сидят

Ответить
22
АТВ

Как там...хватит бухтеть и сидеть тихо ?

Ответить
1
Грузовой Макс

Оооо

Ответить
–1
Грузовой Макс

Олллоол

Ответить
–1
Грузовой Макс

Ты под мефедроном сюда пишешь?

Ответить
2
Максим Соколовский

Может у него инсульт

Ответить
2
Лига порвах

Это называется набросили

Ответить
2
господин Эдик

"Спорить тут не с чем"

Ответить
0
Ваша Закладко

чин ковид бинго

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0
Коровка говорит мууу

Вступайте в наш клуб привилегий :

Бронзовый QR-код: можно ходить пешком и в магазин за едой
Серебряный QR-код: можно ходить в аптеки за лекарствами, посещать мероприятия, театры, кинотеатры, торговые центры, ездить в городском общественном транспорте.
Золотой QR-код: можно путешествовать междугородним и международным Авиа и жд сообщением, а так же речным и морским транспортом, ещё разрешается брать себе в рабство на неделю двух представителей с бронзовым QR кодом.

Предложения месяца:
-3 прививки спутник V по цене двух
- шанс выиграть халупу в Балашихе
- супер приз: прививка Pfizer, позволяет свалить из страны

*условия действительны для граждан рф, налогоплательщиков. Уровнь в программе присваивается на основании анализа антител.
**анализ антител производится на оборудовании УЯЗЧПЩ Имени Сталина Ордена Красного Знамени Им. Ильича
с использованием ЭВМ с генератором рандомных чисел ГОСТ 196.14.51 от 16 хуября 1990 г ред.

Ответить
31
Svargr

Забыл про дополнительную скидку 7% на сервисы сбера на серебрянном и золотом уровне.
На золотом еще дополнительно кэшбэк по карте мир supreme в супермаркетах 5%.

Ответить
3
Грузовой Макс

Кэшбак в виде е-баллов?

Ответить
10
Chef

на-е-баллов

Ответить
1
Valentin Borodin

Шутка шуткой, а в Казахстане действительно «цветные» QR-коды. Людям присваивается зелёный статус (это вакцинация или ПЦР), синий (нет иммунитета, но и не контактный), красный (понятно).

О том, что зелёный, узнал на местных госуслугах: якобы привит китайской вакциной в сентябре, а на самом деле не живу в Казахстане уже 10 лет )))

Ответить
1
АТВ

Ну так благодарить надо. Халявный код. Вдруг вечером услышится Скриптонит и сразу захочется попить кумыса, потянет в родные степи, а уже и код есть!

Ответить
2
Ваша Закладко

в бар двелес бухи

Ответить
0
Грузовой Макс

генератором рандомных чисел

случайных брат

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Оставьте заявку в нашей техподдержке они заведут тикет и присвоят вашему обращению номер в нашем баг-трекере Ордена Сизого Ильича Имени Берии Имени Малиновского Ордена Тухачевского Имени Имени Путина Путина

Ответить
1
АТВ

А тут рандомайер

Ответить
0
XTheme

- шанс выиграть *алупу в Балашихе

Ответить
0
АТВ

Малиновые штаны два раза ку

Ответить
0
Aнус Роскомнадзора

Чет какая то анитваксерская параша, бро) без обид)

Ответить
0
Ваша Закладко

и включить в подписку праим зеленой кассы

Ответить
0
Грузовой Макс

Глава Роспотребнадзора также сказала, что не считает введение QR-кодов нарушением прав человека. По её мнению, они нужны только для тех мест, которые «жители страны посещают не по необходимости, а для удовольствия».

Посещаю свою работу не по необходимости, а для удовольствия, ага.

Ответить
5
Грузовой Макс

кодов. как в телефоне отрепортить не знаю

Ответить
0
Горилла

подключи клаву через переходник, зайди на сайт тж, выдели заголовок, нажми ctrl+enter и опиши, в чём дело. сложно что ли?

Ответить
11
Грузовой Макс

Спасибо за лайфхак!

Ответить
8
Грузовой Макс

Ну какого автомобилиста.

Ответить
4
Грузовой Макс

С днём таксиста

Ответить
3
Грузовой Макс

блять, когда они прекратят думать, это у них так хуёво получается, пиздец... боженька сделай пожалуйста так чтобы они там больше не думали

Ответить
4
Евгений Иванов

Их можно понять, мозгов очень мало, поэтому думается очень туго.
Нужно простить.

Ответить
0
Грузовой Макс

И двух лет не прошло.

Ответить
3
Ваша Закладко

никто:
главарпн: пссст уже есть варианты реализации

Ответить
0
Ху Эмай

правительство РФ задумалось о выдаче антител

Ответить
2
Грузовой Макс

Правительство РФ задумалось, как ему не повезло с народом

Ответить
3
Горилла

по-моему очень повезло

Ответить
2
Chef

да тут всем свезло, и народу, и правительству, такой бдсм клуб «РАСИЯ» на максималках

Ответить
0
Грузовой Макс

По талонам.

Ответить
2
Chikk

правительство РФ задумалось

Так привычнее.

Ответить
1
Михаил Кометов

правительство РФ задумалось

Нихуя себе

Ответить
2
Вася Пражкин

Всё о народе думают.

Ответить
2
Sasha Vorontcov

Вообще, это одна из немногих инициатив, которая хотя бы логично смотрится. Только они снова не те приоритеты выбрали. Нужно народ вакцинировать, а не добавлять контроля.

Как обычно вопрос в реализации: они заменяют работающую (ну почти) систему простой выдаче QR-кодов на систему с дополнительными сущностями в виде тестов на антитела.

Не надо быть дохуя экспертом, что бы увидеть здесь очередное поле для коррупции. Подделать результаты теста ещё проще, чем выдать липовый сертификат.

Ответить
2
АТВ

Вот и оправдашки от партии прививочников пошли. Вы там что, боитесь конкуренции и что меньше достанется ?

Ответить
1
некипишуй

правительство РФ задумалось

Ответить
2
Соседа собака

Так в итоге, это цифровой гулаг или сегрегационное гетто?

Ответить
1
Грузовой Макс

ОБОИ

Ответить
2
Соседа собака

В Леруа Мерлен со скидкой по промокоду
Nam pizcl@

Ответить
1
Eugen T

Не трогай, это на Новый год

Ответить
0
ユリー シャネ

Почти легализация зарубежных вакцин. Особо ушлые будут их теперь завозить из-за бугра и в подвалах колоть втридорого за дозу.
Всяко лучше когда есть выбор, конечно.

Ответить
1
Natalja

А если организм не вырабатывает антитела после прививки?

Ответить
1
CrazyCat

Тогда просто по факту прививки куар код дадут. Ну т.е. как щас.

Ответить
0
Natalja

Ааа, а то я подумала, что новые правила: старые qr-коды отменить.

Ответить
0
АТВ

Не подсказывайте

Ответить
0
Alexander Personazhe

Но ведь рывок же? Хлопок? Скален? Нет времени на раскачку? Ведь санкции только на пользу... кому?

Ответить
1
Nikita Nikolaev

- правительство рф
- задумалось

Ответить
1
Eugene Panfilov

Но антитела спорный показатель защищённости организма, не?

Ответить
0
Chikk

Не.

Ответить
1
Eugene Panfilov

ну как не

Ответить
0
Владислав Недзвецкий

Конечно. Только укол. Причем в хуй.

Ответить
0
Мишки Гамми

нахуй

Ответить
0
Nick Rosenberg

Да, это типа подачка, тем кто переболел втихую.

Ответить
0
Photuum

Чтобы узнать уровень антител, надо сделать анализ крови, который стоит 2000р.

Ответить
0
CrazyCat

900. Нужен только на IgG антитела

Ответить
0
Грузовой Макс

правительство РФ задумалось

Уже неплохо: воспользовались абилкой.

Ответить
0
Mikki Rurk

Ну это уже пиздец

Ответить
0
Mikki Rurk

Что либералы в этот раз скажут? Цель оправдана?

Ответить
0
Евгений Иванов

А я обычно в магазин иду для удовольствия, облизываюсь от большого количества жрачки вокруг. Одно удовольствие!

Ответить
0
АТВ

Я сейчас прочитал интересный текст в Фонтанке. В октябре Смольный решил разрешить давать коды неофициально переболевших (термин то какой, жуть). Люди идут в поликлинику, а им говорят, что ничего такого мы не слышали. Но беда не в этом. Предполагается, что это будет заседание комиссии, которая ещё будет решать давать ли вам великий пропуск цифровой эпохи или нет. Будут сидеть советские тётки и решать настоящий у вас тест или нет. А ещё там есть интересная ремарка про результаты КТ. Короче, полагаю, что даже если коды и будут, то не всем - у кого-то ПЦР будет на самом деле ложный по данным из анналов Роспотребнадзора, у кого-то антитела низкие (менее 300 по Гинцбругу), у кого-то КТ не было или показало не то. Так что товарищи все на спутник

Ответить
0
Shenmue
Ответить
0
Aleksandr Papushev

Ах так, а как же погрешность?

Ответить
0
Andrei Myagkov
Ответить
0
Павел Бокарёв

Ну да, только кол-во антител это бесполезная метрика. Их много не потому что недавно привился, а потому что организм умеет их делать и недавно почувствовал вирус. Их мало когда они не нужны.

Ответить
0
Грузовой Макс

А почему не по уровню зарплаты?
Зп от 500к в месяц - qr
Ниже - или работай а не шляйся

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0
Мишки Гамми

вероятно сработало бы введение кюар кодов для посетителей гипермаркетов в которых более 65% работников получили 2ую дозу прививки, либо имеют свежий 48ч вероятно отрицательный пцр тест. для переболевших или имеющих медотвод возможно посещение хозяйственных отделов при соблюдении социальной дистанции или самоизоляции

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–1
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