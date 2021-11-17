Глава Роспотребнадзора сообщила, что у правительства уже есть варианты реализации такого способа выдачи QR-кодов.

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Правительство России рассматривает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья, пишет «Интерфакс».

По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения.

Анна Попова

глава Роспотребнадзора



Попова отметила, что решение «должно быть взвешенным», и оно не будет озвучено, «пока не проработано со всех сторон». Она добавила, что в правительстве опрос о введении QR-кодов в общественном транспорте пока не поднимался. «Обсуждение этой темы происходит в регионах, но окончательное решение ещё нигде не принималось», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора также сказала, что не считает введение QR-кодов нарушением прав человека. По её мнению, они нужны только для тех мест, которые «жители страны посещают не по необходимости, а для удовольствия».

В ноябре 2021 года правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.