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Новости
Сергей Исенеков

В США шамана QAnon приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу о штурме Капитолия Статьи редакции

32-летний мужчина признал свою вину.

129 129 комментариев
2601 просмотров
Фото The Washington Post

Суд Вашингтона приговорил участника штурма Капитолия Джейкоба Энтони Ченсли к трём годам и пяти месяцам тюремного заключения. Об этом пишет Reuters.

Сторона обвинения позиционировала 32-летнего Ченсли, известного как шаман QAnon, как «символ варварской толпы». Во время судебного заседания он раскаялся в содеянном.

Я нарушил закон. Я беру на себя ответственность. Я думал, что получу 20 лет тюрьмы, от этих мыслей у меня уже появились седые волосы на голове, груди и руках.

Джейкоб Энтони Ченсли

Находясь в заключении, у Ченсли диагностировали шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревогу. Во время оглашения приговора он сказал, что разочарован тем, что бывший президент США Дональд Трамп не помиловал его.

6 января 2021 года массовая акция сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне переросла в столкновения с полицией — демонстранты ворвались в здание Капитолия, где Конгресс США утверждал итоги президентских выборов. Перед этим президент призвал сторонников идти к Капитолию.

Во время протестов в Вашингтоне сторонники…
Главное об историческом событии, произошедшем в день утверждения итогов выборов в США.
tjournal.ru

В июне в США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия. Фигурантку приговорили к трём годам условно.

10 ноября 3,5 года лишения свободы получил бывший боец смешанных единоборств Скотт Фэирлэмб . Он попал на видео в момент избиения полицейского во время штурма Капитолия.

#новости #сша #штурмкапитолия

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129 комментариев
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Грузовой Макс

США: 3.5 года за штурм Капитолия
Россия: 5 лет за мем в инторнете + клевета на всю страну по ТВ

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16
Грузовой Макс

Ты охуел про Россию плохое писать?

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5
Грузовой Макс

Почему плохое? Я наоборот поддерживаю

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8
1 комментарий
Andrey Valikov

он не должен был получить ничего вообще, в чём преступление? сколько убитых, избитых, ограбленных, изнасилованных?

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0
Грузовой Макс

Не думаю, что ему сколько то выплатили. Скорее всего он нисколько не получил.

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1
Грузовой Макс

красивенький

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0
Грузовой Макс

Жаль долбоёб

Ответить
25
Marhal_New _Arleana

Лучшие люди американского общества участвовали в этом. Change my mind

Ответить
–3
4 комментария
Грузовой Макс

это да(

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1
1 комментарий
Андрей Охапкин

Он боролся за свою страну!

Ответить
0
Ivan Uralskiy

ну хз, лозунги конечно не те, но штурмовать капитолий и (попытаться) отпиздить конгрессменов - это база

Ответить
0
Грузовой Макс

Ну да, этож не магазины лутать, это другое

Ответить
0
Anton NS

С мейкапом все красивенькие

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

Хочу быть как он. Можно будет закосплеить его возле Верховной рады.

Ответить
0
Грузовой Макс

ну только мозгами надо быть не как он)

Ответить
0
41 комментарий
Александр Белов

Смотри с ним по аккуратнее, как бы твой европроём в квартире не начал штурмовать.

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0
Грузовой Макс

бля))))))))))))

Ответить
0
2 комментария
FOX

ну такое

Ответить
0
Андрей Охапкин

Освободить, срочно

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Легенда

Ответить
6
Грузовой Макс

О, норм. Думал его надолго закроют, чтоб прям показательно получилось.

Ответить
4
Грузовой Макс

это у тебя рефлексы российские

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12
Ёршик Золотой

Ты их еще не выработала?

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2
5 комментариев
Грузовой Макс

Не скрываю))

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0
Грузовой Макс

Боже, храни Америку.

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7
Ёршик Золотой

Показательно получаем только у нас дома.

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1
Грузовой Макс

Находясь в заключении, у Ченсли диагностировали шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревогу.

Больной человек, на 20 лет нужно закрівать тех, кто больніх людей на штурм спровоцировал

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0
Грузовой Макс

Был бы человек, а диагноз найдётся.

Ответить
0
1 комментарий
некипишуй

пока он первый

Ответить
0
Грузовой Макс

Не знаю как вы, а мы в Барнауле ещё ждём какой приговор суда будет по делу Кайла Риттенхауса.

Ответить
5
Грузовой Макс

Надеюсь ему хорошо засадят.

Ответить
0
Selfish Ledger

судилище как Болотная в России

Ответить
–2
Грузовой Макс

В России их бы пристрелили нахуй ещё на стадии "штурма". Либо посадили бы за посты, задолго до него

Ответить
4
Андрей Охапкин

Там и пристрелили одну женщину... Почти не за что, из-за закрытой двери выстрелили...

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0
6 комментариев
Грузовой Макс

Лично Байден решение вынес.

Ответить
3
Selfish Ledger

А у тебя лично Путин выносил, ага. За скол эмали зуба и порванный погон.

Ответить
1
Грузовой Макс

У него шизофрения?
А почему тогда не в дурку?

Ответить
2
Грузовой Макс

Да, и как его мог помиловать бывший президент Трамп? Помиловать можно только после признания вины судом и вынесения приговора, то есть сейчас, когда Трамп уже никто. Походу он не только шизофреник, но и ещё к тому же долбоёб.

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4
Сергей Резник

Он был президент до 20 января. Он мог сделать blanket pardon на все федеральные преступления совершенные в связи с атакой на капитолий

Ответить
0
1 комментарий
Al

Блядь везде шаманы. Когда там турнир уже?

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3
Грузовой Макс

Ченсли диагностировали шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревогу

ну и наборчик(

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1
Bad Mother Fucker

нормальный куанонщик и шаман, чоты

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0
Грузовой Макс

Хороший бі лидер антиваксов біл

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1
1 комментарий
Грузовой Макс

вряд ли эт связано

Ответить
0
2 комментария
Грузовой Макс

А швабринг будет?

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1
Silvermooncat

Туда и дорогу долбоебу

Ответить
1
Грузовой Макс

Свободу шаману Га... ой, не туда

Ответить
0
Грузовой Макс

Находясь в заключении, у Ченсли диагностировали шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревогу.

Во-первых, уважаемый автор, у вас, подъезжая к станции, и глядя на природу в окно, слетела шляпа.
Во-вторых - чем-то напоминает, как в СССР диссидентам массово диагностировали шизу.

Ответить
0
Грузовой Макс

Выйдет и станет президентом, скриньте

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0
Alice

Королём

Ответить
1
Грузовой Макс

Президентом шаманов?

Ответить
0
Грузовой Макс

Шаманам что в РФ что в США - жизни не дают.

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Сообщение удалено

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0
Грузовой Макс

диагностировали шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревогу

Кккомбо. Странно, что при таком наборе проблем ему удаётся поддерживать хорошую внешность

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0
Marhal_New _Arleana

Фаеры

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0
Ivan Uralskiy
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0
Nikolay Borisov

Если столько дают в России за пластиковый стаканчик, то за штурм условного Кремля дали бы 20-ку, а то и пожизненное. Но будем честны, у нас бы всех перестреляли ещё на подходе не раздумывая, ведь те же самые совковые людоеды и их дети в гэбне, не просто так не рассекречивают дела тех лет ;)

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0
Ilya Grigöryev

Находясь в заключении, у Ченсли диагностировали шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревогу. Во время оглашения приговора он сказал, что разочарован тем, что бывший президент США Дональд Трамп не помиловал его.

чет какой то российско-беларусский почерк

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0
Илья Яресько

Находясь в заключении, у Ченсли диагностировали шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревогу.

И слетела шляпа заодно

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0
Александр Белов

Дураков надо учить! 3,5 года не так и много.

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0
Кирилл Сосновский

ну и барнаул в комментах повылазил

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0
Shenmue
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–1
Oz Print

На 100% уверен, что его образ еще не раз запечатлеть в фильмах. Более чем уверен что это будет постапокалиптический жанр. А вообще год пандемии запомнился только этим персом.

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–1
Oz Print

У них даже обычные люди уже как герои блокбастеров.

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–2
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