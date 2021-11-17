В США шамана QAnon приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу о штурме Капитолия Статьи редакции
32-летний мужчина признал свою вину.
Суд Вашингтона приговорил участника штурма Капитолия Джейкоба Энтони Ченсли к трём годам и пяти месяцам тюремного заключения. Об этом пишет Reuters.
Сторона обвинения позиционировала 32-летнего Ченсли, известного как шаман QAnon, как «символ варварской толпы». Во время судебного заседания он раскаялся в содеянном.
Находясь в заключении, у Ченсли диагностировали шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревогу. Во время оглашения приговора он сказал, что разочарован тем, что бывший президент США Дональд Трамп не помиловал его.
6 января 2021 года массовая акция сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне переросла в столкновения с полицией — демонстранты ворвались в здание Капитолия, где Конгресс США утверждал итоги президентских выборов. Перед этим президент призвал сторонников идти к Капитолию.
В июне в США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия. Фигурантку приговорили к трём годам условно.
10 ноября 3,5 года лишения свободы получил бывший боец смешанных единоборств Скотт Фэирлэмб . Он попал на видео в момент избиения полицейского во время штурма Капитолия.