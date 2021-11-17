32-летний мужчина признал свою вину.

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Фото The Washington Post



Суд Вашингтона приговорил участника штурма Капитолия Джейкоба Энтони Ченсли к трём годам и пяти месяцам тюремного заключения. Об этом пишет Reuters.

Сторона обвинения позиционировала 32-летнего Ченсли, известного как шаман QAnon, как «символ варварской толпы». Во время судебного заседания он раскаялся в содеянном.

Я нарушил закон. Я беру на себя ответственность. Я думал, что получу 20 лет тюрьмы, от этих мыслей у меня уже появились седые волосы на голове, груди и руках.

Джейкоб Энтони Ченсли



Находясь в заключении, у Ченсли диагностировали шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревогу. Во время оглашения приговора он сказал, что разочарован тем, что бывший президент США Дональд Трамп не помиловал его.

6 января 2021 года массовая акция сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне переросла в столкновения с полицией — демонстранты ворвались в здание Капитолия, где Конгресс США утверждал итоги президентских выборов. Перед этим президент призвал сторонников идти к Капитолию.

В июне в США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия. Фигурантку приговорили к трём годам условно.