Подозреваемый в незаконной охоте депутат КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося в видеообращении Статьи редакции
Он утверждает, что из-за погоды принял животное за кабана, а сам стал «жертвой стечения обстоятельств».
По словам Владимира Рашкина, друзья, которые предложили ему поохотиться, заверили, что у них есть необходимые для этого разрешения. Об этом депутат рассказал в видеообращении на своём ютуб-канале.
Рашкин заявляет, что в тот день не пил алкоголь, а запах почувствовали от его находившегося рядом друго. Лося он застрелили у опушки леса, из-за погодных условий приняв его за кабана. После этого депутат разделал тушу и погрузил мясо в багажник, а чуть позже его автомобиль заглох. В этот момент к нему и подъехали несколько машин, из них вышли люди, которые попросили осмотреть багажник. Как заявляет Рашкин, он показал содержимое «не задумываясь».
Рашкин заявил, что стал «жертвой стечения обстоятельств». Его ввели в заблуждение, что все нужные документы есть, и этим воспользовались неизвестные ему люди, участвовали «в провокации».
Рашкина задержали 29 октября в Саратовской области, в его багажнике обнаружили тушу лося, топор и два ножа со следами крови. Депутата обвинили в незаконной охоте, а сам он утверждал, что нашёл мёртвое животное в лесу. Позже на месте разделки туши обнаружили охотничий карабин и охотничий билет на имя Валерия Рашкина. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы за незаконную охоту.
@Олег Ивахнов реально через тепловизор на треноге спутать кабана и лося?
сидел дядька, возглавлял московское кпрф или чем он там занимался, в общем тихую хорошую должность занимал, тут засвербело в политику поиграть, знал же что его хобби могут против него использовать, нет бы мозг включить. ну чего говорить - коммуняка на подсосе думать наперед не умел изначально.
следующий сюжет , этого уже списали