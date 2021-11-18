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Новости
Sasha Shambilova

Подозреваемый в незаконной охоте депутат КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося в видеообращении Статьи редакции

Он утверждает, что из-за погоды принял животное за кабана, а сам стал «жертвой стечения обстоятельств».

79 79 комментариев
2682 просмотров
Видео с ютуб-канала Рашкина

По словам Владимира Рашкина, друзья, которые предложили ему поохотиться, заверили, что у них есть необходимые для этого разрешения. Об этом депутат рассказал в видеообращении на своём ютуб-канале.

Рашкин заявляет, что в тот день не пил алкоголь, а запах почувствовали от его находившегося рядом друго. Лося он застрелили у опушки леса, из-за погодных условий приняв его за кабана. После этого депутат разделал тушу и погрузил мясо в багажник, а чуть позже его автомобиль заглох. В этот момент к нему и подъехали несколько машин, из них вышли люди, которые попросили осмотреть багажник. Как заявляет Рашкин, он показал содержимое «не задумываясь».

Затем они потребовали пояснить, что за мясо. Получив от меня ответ, что мясо — лося, они сказали, что на лося здесь охотиться запрещено и это незаконно.

Владимир Рашкин
депутат КПРФ

Рашкин заявил, что стал «жертвой стечения обстоятельств». Его ввели в заблуждение, что все нужные документы есть, и этим воспользовались неизвестные ему люди, участвовали «в провокации».

Исходя из этих соображений, ну вот в том состоянии, в котором я находился, опасаясь за своего друга Александра, и чтобы ненароком случайно никого не подставить, я не нашёл ничего лучше и выпалил, что нашёл тушу этого лося.

Владимир Рашкин
депутат КПРФ

Рашкина задержали 29 октября в Саратовской области, в его багажнике обнаружили тушу лося, топор и два ножа со следами крови. Депутата обвинили в незаконной охоте, а сам он утверждал, что нашёл мёртвое животное в лесу. Позже на месте разделки туши обнаружили охотничий карабин и охотничий билет на имя Валерия Рашкина. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы за незаконную охоту.

Под Саратовом задержали депутата КПРФ Валерия…
Рашкин был организатором акций против итогов голосования на выборах в Госдуму и много раз просил…
tjournal.ru

#новости #право #происшествия #кпрф

79 79 комментариев
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79 комментариев
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Горилла

привет это ̶н̶а̶в̶а̶л̶ь̶н̶ы̶й̶ рашкин

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41
Населенный Орзэмэс

@Вахтёр

Русофобия

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2
Населенный Орзэмэс

Рофлишь или порвался?

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Есть только два гендера
Рофлишь или порвался

Ответить
3
Населенный Орзэмэс

Я идентифицирую себя как небинарная кринж персона

Ответить
6
Doktor Streyndzhlav

базированный шлепа гигачад

Ответить
2
Населенный Орзэмэс

Приятно познакомиться

Ответить
1
Andrew Muralov

Это че-то из квантовой физики походу.

Ответить
0
Имя И Фамилия
Ответить
0
Джейсон Роланд

В этого кабана он целился?

Ответить
1
AZP

Говняшкин

Ответить
0
aliftin
Ответить
37
Населенный Орзэмэс

Комментарии от потерпевшего лося: мой убийца - олень

Ответить
2
Сальвадор Лемонес

Не только убил, но и расчленил.

Ответить
1
Andrew Muralov

Не только расчленил, но и надругался над телом павшего лося.

Ответить
0
Anton NS

Ну убил лося и ладно, всем похуй по большому счету. Нет, даже тут нужно изъебнуться про какого-то кабана. Тогда нужно было джаст фо лулз сказать, что принял лося за белку. А то унылый пиздеж опять получился. ред.

Ответить
27
Ze Katze

Перепутал Лося с Навальным

Ответить
12
Сальвадор Лемонес

Вот это была бы беспроигрышная линия защиты кста.

Ответить
5
Andrew Muralov

Вёз его доставить на доппрс.

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Что ему адвокаты говорят, то и говорит. Как будто бы он это сам придумал.

Ответить
1
Николай Вакуленко

Врашкин

Ответить
1
Михаил Октябрьский

и чем это кабан хуже лося ?

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Все ещё интересно, как так вышло, что неподалеку от Рашкина в лесу оказался полк ФСБ, который его принимал.

Ответить
14
Leha Shum

Тут все просто в России есть спецгруппировка по принуждению граждан к соблюдению законов, действует на соратников Навального и для Рашкина

Ответить
1
Andrew Muralov

Учения шли.

Ответить
0
сироп от щекотки
Ответить
9
Населенный Орзэмэс

Эстеты здесь?

Ответить
1
сироп от щекотки

На месте спортсмены

Ответить
0
Закомплексованная Душа

Жалкая попытка оправдания

Ответить
6
Захар Женов

Шутки шутками, а однажды одноклассник пошел с батей на охоту и его дробью подстрелили, спутав в кустах с оленем.

Ответить
6
Населенный Орзэмэс

Это очень поучительная история для тех, кто хочет пострелять по заерушкам

Ответить
2
Населенный Орзэмэс

Или хочет вступить в наследство побыстрее

Ответить
1
Andrew Muralov

Этим батей был член КПРФ.

Ответить
1
Пётр Козлов

Подозреваемый в незаконной охоте депутат КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося в видеообращении

Заголовок вводит в заблуждение: ожидаешь прочитать про признание, а читаешь хуйню какую-то

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6
Населенный Орзэмэс

Неповторимый оригинал)))

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4
Населенный Орзэмэс

Солдаты НАТО, не иначе

Ответить
1
Населенный Орзэмэс
Ответить
9
В ХУИПЕ

Невиноватая я он сам пришел.

Ответить
3
Андрей Рядькин

когда играешь в оппозицию нужно и образ жизни менять

Ответить
3
Населенный Орзэмэс

@Олег Ивахнов реально через тепловизор на треноге спутать кабана и лося?

Ответить
1
Сальвадор Лемонес

есть мнение, что если очень слепой.

Ответить
6
Населенный Орзэмэс

Тут какой то малютка, а не кабан, + чел утверждает за тепловизор

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

Даже у очень большого кабана всё ещё маленькие ноги и нет шеи.

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

В тепловизоре это просто большое красное пятно, а ноги у лося тонкие, визуально их может просто не показывать или чем то скрывать из видимости

Ответить
1
Dmitry Pasyutin

самое то - наугад стрелять в большое красное пятно

Ответить
4
Населенный Орзэмэс

охотники, хули

Ответить
2
Сальвадор Лемонес

Валерий Фёдорович, залогиньтесь.

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

ЭТА БЫЛ КАБАН МЕНЯ ПОДСТАВЕЛЕ!!

Ответить
2
Населенный Орзэмэс

Я даже боюсь предполагать почему ты меня спрашиваешь.

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

Кабан - мясо, лось - мясо, главный по мясу на TJ - ты.

Ответить
5
Населенный Орзэмэс

Я не охотник.
Дичь не люблю.

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Дичь не люблю.

Зря. Лосятина вкусная.

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

Ел лосятину оленятину косулятину кабанятину медвежатину.
Не мое.
Предложат не откажусь конечно но Вау эффекта не испытываю

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

для полного набора не хватает @Суслятина Г.К.

Ответить
3
Населенный Орзэмэс

От медвежатины я только жир во время простуды с молоком и мёдом пью

Ответить
0
Антигравитационный торт

А @Пуша съел бы?

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Да мне и молоко нравится козье

Ответить
0
Dmitry Fadeev

Как у него все в один не сложилось, прям реально черная полоса и всё наслоилось.

обманули с разрешениями друзья

перепутал животного

плохая видимость

заглох Ларгус

пьяный вдупель друг

всё это провокация

Ответить
2
Andrew Muralov

Всё было бы решаемо, если бы не заглох сранный ларгус и на пьяные крики Рашкиеа в лесу не пришли рядом охотившиеся фсбшники.

Ответить
3
Dmitry

Как-то туго с фантазией у него, потом скажет, что кабана тоже не хотел убивать, просто споткнулся и случайно выстрелил.

Ответить
2
Сальвадор Лемонес

из хуя

Ответить
0
Миша Рашкин

Отстаньте уже от него!
Че нет других депутатов потравить?

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

🐙🐙🐙🍀🍀🍀🍀🥺🥺🥺😭😭😭

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

О, а сейчас был деанон. Ты- Унылый Лось?)

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Нет конечно

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Жесть он наваливает, не ожидал от него такой подачи

Ответить
1
Leha Shum

Депутат КПРФ открывает реальный мир.
Заикнулся на едро, теперь по закону даже пердеть придётся.
Зимой ночи чёрные, сроки долгие.

Ответить
1
Сергей Ахрем

Во горбатого лепит)

Ответить
1
Люц Шнайдер

Чё реально? Сам убил? Пиздец как сухо и неинтересно.

Истории из прошлых комментариев о том, что злые фээсбэшники подбросили тушу на дорогу и силой мысли заставили Рашкина ехать именно по ней, найти тушу и разделать её, заслуживали большего внимания.

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1
Населенный Орзэмэс

сидел дядька, возглавлял московское кпрф или чем он там занимался, в общем тихую хорошую должность занимал, тут засвербело в политику поиграть, знал же что его хобби могут против него использовать, нет бы мозг включить. ну чего говорить - коммуняка на подсосе думать наперед не умел изначально.
следующий сюжет , этого уже списали

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Ужасно трогательно, слеза наворачивается. У вас платочка не найдётся?

Ответить
2
Населенный Орзэмэс

есть вот туалетки немного

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0
Зарегистрировался только что

подкинули силуэт лося под прицел

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0
Населенный Орзэмэс

Пиздит как дышит

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0
Населенный Орзэмэс

А дышит он часто

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0
Николай Вакуленко

Очки надо носить, а еще на охоте друг друга убивают, там они, что стреляют наугад всё движется.
Рашкин не правильный набор слов сказал, вот и следили за его косяками.

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0
AZP

Они в думе все такие. А пизды получил этот, потому что коммунист.

Ответить
0
Lolodin Log

Блять, это ебучий лось. У нас убийству людей меньше внимания оказывают.

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0
Tony Urban

А почему извинения не на чеченском?

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0
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