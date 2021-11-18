Подозреваемый в незаконной охоте депутат КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося в видеообращении

Он утверждает, что из-за погоды принял животное за кабана, а сам стал «жертвой стечения обстоятельств».

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Видео с ютуб-канала Рашкина

По словам Владимира Рашкина, друзья, которые предложили ему поохотиться, заверили, что у них есть необходимые для этого разрешения. Об этом депутат рассказал в видеообращении на своём ютуб-канале.

Рашкин заявляет, что в тот день не пил алкоголь, а запах почувствовали от его находившегося рядом друго. Лося он застрелили у опушки леса, из-за погодных условий приняв его за кабана. После этого депутат разделал тушу и погрузил мясо в багажник, а чуть позже его автомобиль заглох. В этот момент к нему и подъехали несколько машин, из них вышли люди, которые попросили осмотреть багажник. Как заявляет Рашкин, он показал содержимое «не задумываясь».

Затем они потребовали пояснить, что за мясо. Получив от меня ответ, что мясо — лося, они сказали, что на лося здесь охотиться запрещено и это незаконно. Владимир Рашкин депутат КПРФ

Рашкин заявил, что стал «жертвой стечения обстоятельств». Его ввели в заблуждение, что все нужные документы есть, и этим воспользовались неизвестные ему люди, участвовали «в провокации».

Исходя из этих соображений, ну вот в том состоянии, в котором я находился, опасаясь за своего друга Александра, и чтобы ненароком случайно никого не подставить, я не нашёл ничего лучше и выпалил, что нашёл тушу этого лося. Владимир Рашкин депутат КПРФ