Такая доставка нужна для тех, кто живёт в труднодоступных районах.

Видео «Почты России»

Беспилотник «Почты России» SH-350 доставил масса-габаритный макет груза в село Аксарка в Ямало-Ненецком автономном округе и вернулся обратно в город Салехард. Расстояние между пунктами — 53 километра. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

SH-350 — беспилотник вертолётного типа, который может доставлять 100 килограмм посылок и преодолевать расстояния в 150 километров. Он развивает скорость до 90 км/ч, время полёта — до пяти часов. Как заявляют в пресс-службе, он «благополучно доберётся до пункта назначения даже в самый суровый снег, град и ветер».

Заместитель генерального директора по логистике «Почты России» Сергей Сергушев рассказал РБК, что такие беспилотники нужны для доставки в удалённые и труднодоступные районы. До конца 2024 года компания планирует запустить их по десяти маршрутам Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.