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Новости
Sasha Shambilova

«Почта России» заявила об успешных испытаниях беспилотника. Он преодолел больше 100 километров Статьи редакции

Такая доставка нужна для тех, кто живёт в труднодоступных районах.

Видео «Почты России»

Беспилотник «Почты России» SH-350 доставил масса-габаритный макет груза в село Аксарка в Ямало-Ненецком автономном округе и вернулся обратно в город Салехард. Расстояние между пунктами — 53 километра. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

SH-350 — беспилотник вертолётного типа, который может доставлять 100 килограмм посылок и преодолевать расстояния в 150 километров. Он развивает скорость до 90 км/ч, время полёта — до пяти часов. Как заявляют в пресс-службе, он «благополучно доберётся до пункта назначения даже в самый суровый снег, град и ветер».

Заместитель генерального директора по логистике «Почты России» Сергей Сергушев рассказал РБК, что такие беспилотники нужны для доставки в удалённые и труднодоступные районы. До конца 2024 года компания планирует запустить их по десяти маршрутам Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

#новости #беспилотники #доставка #почтароссии

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Населенный Орзэмэс

Интересно, какие же смех**чки в комментариях придумают на эту новость

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5
Населенный Орзэмэс

стоимость посылки: 800 рублей
стоимость доставки дроном Почты России: 56700 рублей\час

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11
Населенный Орзэмэс
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11
Дмитрий Седов

леш, доставку дроном размажут на общее повышение цен доставки, они станут на 10р дороже для всех. Ты как маленький прям

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–1
Населенный Орзэмэс

почему я должен платить из-за пяти реднеков в глубоких ебенях из-за опционального способа доставки?

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1
Дмитрий Седов

а ты не должен, можешь не платить. сам вози свои отправления. всегда есть выбор, леш

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0
Населенный Орзэмэс

ключевое слово - почему Я то должен буду платить с повышением.
им надо, пусть платят отдельно.
это не так работает

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1
Дмитрий Седов

леш, это именно так и работает, просто твое почему никого не ебет. ты можешь конечно попробовать задать свое почему в письменном виде в отдел корреспонденции почты россии, но не уверен, что тебе ответят

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–1
Населенный Орзэмэс

если бы было так как ты говоришь, то авиабилеты стоили бы по 70к потому что дальневосточные субсидируются, а их надо чем то покрыть.
тем более почта это фгуп - они могут прийти и попросить доп бюджета.
но так как ты несешь <матерное слово для глупой и недостоверной информации> , то твое мнение я не учитываю.
p.s. ты замучаешься извиняться если я позову всех Алексеев, чье имя ты пытаешься в другом смысле использовать.

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1
Имя И Фамилия

Никаких. Это не фейл, статья будет непопулярна

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2
Населенный Орзэмэс
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1
Andrew Muralov

И поразил намеченные цели.

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1
Icipher

Бомбардировка Воронежа посылками с забродившим вареньем от бабы Сраки внучкам, зависшими в сортировочном центре на пару недель.

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5
Ivan

Функционал по умолчанию)

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0
Andrew Muralov

Если почта России не запустит беспилотники, их запустят над вашими домами страны НАТО.

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2
aliftin

И нет информации о том какой вес груза может эта игрушка перевести. Может проще наконец-то начать инвестировать в малую авиацию и собирать вертолёты, а не вот это вот все.

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0
Населенный Орзэмэс

100кг же

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1
aliftin

Да херня ориентировочная. Они его испытывают налегке и толку от этой информации ноль.

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0
Сталин спас Россию

Не проще. Хотя бы потому что малой авиации нужны пилоты, а цена аварии на порядки выше, из-за чего нужно сильнее заморачиваться с техобслуживанием и прочим.

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1
aliftin

Так они кроме почты могут возить ещё и что-то необходимое. Опять же, грузоподъемность вертолёта куда больше чем у этой игрушки. Какой объем почты у тех "труднодоступных мест"? Нужно ли он том вообще?

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0
Населенный Орзэмэс

SH-350 — беспилотник вертолётного типа, который может доставлять 100 килограмм посылок и преодолевать расстояния в 150 километров.

Статью не читай @ комментарий оставляй

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0
Населенный Орзэмэс

ну то есть эффективно около 70 км. ему же еще обратно добираться

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0
Andrew Muralov

Какая точность попадания по адресам? Может упавшую посылку прийдется искать в радиусе ±5км.

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0
Artem 88

Разлет минимальный.

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0
Ivan

Мне почтальон в соседний дом не может показать успешное испытание доставки груза весом 1 кг за 100р. А тут за тяжелые взялись))))

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0
Oleg Pravdin

Коптер Почты России: *врезается в дом*
Беспилотник Почты России:

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0
Населенный Орзэмэс

Новость пиздатая на самом деле, москвичи прост не выкупают что такое сто килограмм писем, еды или медикаментов

У вас беспилотник гражданский летит над тайгой, а вы хуесосите почту России. Дохуя ещё таких примеров есть в мире, кроме дронов с Амазона с новыми чехлами на телефон на борту? Долбоебы

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0
Алексей Иванов

Интересно, вот этот чемоданчик на корме это и есть весь объем перевозимого груза?

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0
Пётр Козлов

Такие беспилотники нужны для доставки в удалённые и труднодоступные районы

В Мурино

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0
Photuum

Интересно, кто для них его разрабатывает

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0
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