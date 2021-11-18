Ozon отменил заказы акционных книг по 140 рублей из-за ошибки издательства-партнёра Статьи редакции
Интернет-магазин заявил, что пользователи заказали больше книг, чем было предусмотрено.
Пользователь vc.ru Cергей Шумский сообщил, что 17 ноября купил на сайте Ozon девять книг «Эксмо» по акционной цене в 140 рублей, оплатив их онлайн. На следующий день интернет-магазин отменил заказы. С аналогичной проблемой столкнулись другие пользователи vc.ru, DTF и твиттера.
В Ozon cообщили Шумскому, что часть товаров из заказа пришлось отменить по вине магазина, и он может заказать их повторно. Деньги пользователю вернули. Он отметил, что цена книг после отмены покупки изменилась, и теперь они стоят в минимум 3,5 раза больше — от 500 рублей.
Почти 20 человек в комментариях под постом Шумского сообщили, что также не получили свои заказы. Книги не пришли и нескольким пользователям DTF и твиттера.
В Ozon объяснили, что аннулировали заказы, поскольку количество книг по акционной цене на сайте указали неверно из-за ошибки партнёра: «Книги по акции быстро закончились, остальные, к сожалению, мы были вынуждены отменить. Простите, что подвели вас с покупками». Однако пользователи vc.ru отметили, что книги всё ещё есть в наличии на сайте, но только по более высокой цене. Шумский предложил написать коллективную претензию.
TJ обратился за комментариями в пресс-службу Ozon, но пока не получил ответа.
Обновлено 12:42. В пресс-службе Ozon сообщили TJ, что их продавец, компания ЭКСМО, сообщила о сбое на своей стороне: «Из-за сбоя количество товаров и цены на витрине были проставлены некорректно. В результате продавец не может обработать заказы в поступившем объеме и обратился к нам с просьбой их отменить (такая возможность предусмотрена в нашем договоре)».
Издательство подтвердило технический сбой, из-за которого заказы на ограниченный акционный ассортимент продолжали оформляться даже тогда, когда книги по спецценам закончились. В интернет-магазине отметили, что сбой в данном случае был на стороне продавца, но Ozon как площадка приносит извинение клиентам за доставленные неудобства.
В ночь на 1 ноября 2021 года у Ozon случился масштабный сбой. Маркетплейс по ошибке временно снизил цены на часть товаров — многие стоили от 1 до 50 рублей. Заказы пользователей аннулировали и вернули им деньги.
Роспотребнадзор посчитал отмену покупок незаконной. В ведомстве объяснили, что продавец мог обратиться в суд и потребовать расторжения договора на покупку товара, но только в одностороннем порядке. По закону расторгать договор или признавать его незаключенным продавец не может.
Хм, если я правильно помню, то в обычном магазе продать по ценнику - это обязанность продавца по закону о защите прав потребителя. Сколько раз пробивали по неправильной стоимости, потом шел на кассу и возвращали разницу. С инет магазами скорее всего сложнее, там соглашение пользователя или что-то такое...
Понимаю, но сам принципиально всегда дожимаю.
Вообще, совет для любых подобных ситуаций: не важно, что вам говорят сотрудники, не внесли в базу, шк не читается, того, кто может помочь сейчас нет, спокойно, но настойчиво говорите, что не уйдёте, пока не продадут то, что лежало на полке по цене с ценника. Если вам это действительно нужно, конечно, иногда время дороже.
Было не раз и продали во всех случаях, без угроз и ругани. Я догадываюсь, что такая выборка не релевантна, и могут быть совсем безвыходные ситуации из-за долбоёбской организации, но такое встречается как минимум редко.
Я в Дикси,, покупал Корм для кошки. В брошюрном журнале Была цена со скидкой и На ценнике была тоже цена со скидкой. Но, на кассе не пробивали скидку . несмотря на то, что она посмотрела, что и в брошюрном журнале, и на ценнике цена со скидкой, пробивали все равно по той, , что в компьютере. И хоть ты усрись.
Это не проблема клиента, что озон накосячил. Я купил 2 книги за 140 рублей каждая и я хочу их получить. Увольняйте разраба, который накосячил, тыкайте продавца, мне все равно. Я заплатил деньги. И ладно книги, а если бы я что-то другое купил? Видеокарту, например, тысяч за 100? А потом озон сказал бы, брат, извини, но купил за 100 - купишь и за 150, так ведь? Мы заказ отменили.
Еще раз повторю - это не проблема клиента, что кто-то там накосячил и отвечать клиент ни перед кем не должен
Ну при желании магазин ставится раком. Письмо в Роспотребнадзор, ответ оттуда об административном деле, потом ответ о его рассмотрении и штрафе, потом досудебная претензия в магазин - и магазин все отдаст.
Другое дело стоит ли этим заниматься ради книг по 140 р. Но в Роспотребнадзор написать можно - оно с компа делается элементарно.
По закону магазин не прав, в одностороннем порядке расторгать договор он права не имеет, все его правила продажи и соглашения идет лесом, так как любые положения договора, противоречащие законам РФ являются ничтожными.
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