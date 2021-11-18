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Новости
Яна Ломакина

Ozon отменил заказы акционных книг по 140 рублей из-за ошибки издательства-партнёра Статьи редакции

Интернет-магазин заявил, что пользователи заказали больше книг, чем было предусмотрено.

73 73 комментария
3436 просмотров

Пользователь vc.ru Cергей Шумский сообщил, что 17 ноября купил на сайте Ozon девять книг «Эксмо» по акционной цене в 140 рублей, оплатив их онлайн. На следующий день интернет-магазин отменил заказы. С аналогичной проблемой столкнулись другие пользователи vc.ru, DTF и твиттера.

В Ozon cообщили Шумскому, что часть товаров из заказа пришлось отменить по вине магазина, и он может заказать их повторно. Деньги пользователю вернули. Он отметил, что цена книг после отмены покупки изменилась, и теперь они стоят в минимум 3,5 раза больше — от 500 рублей.

Почти 20 человек в комментариях под постом Шумского сообщили, что также не получили свои заказы. Книги не пришли и нескольким пользователям DTF и твиттера.

Mikhail Bocharov @Mostcus
На Озоне жара и книги, которые я переводил можно купить за 140 рублей. Как так вышло — не знаю

https://www.ozon.ru/person/bocharov-mihail-viktorovich-100075753/category/knigi-16500/
John 🎮Иксбоксечка🎮 Henry @John_Henry4
МММ, спасибо @ozon_ru отменили мои книжки по 140 рублей, чтоб я купил их по 600👍
лиз🏳️‍🌈очка. @yourzeroeiis
прикиньте вчера хотела брать книгу за 800 рублей, а сегодня благодаря багу на озоне взяла ее за 140 и пишут, что ее приняли в работу всегда бы так жить
лиз🏳️‍🌈очка. @yourzeroeiis
@_ukuluke_ аааа мои все отменили💔
— 𝐍𝐚𝐲𝐚 🤎 @_ukuluke_
Я только что купила шесть книг за 840 рублей, спасибо озон
— 𝐍𝐚𝐲𝐚 🤎 @_ukuluke_
@astirk2 Блин, да вот пишут, что это был баг, и я думаю, что теперь заказ будет отменён, а деньги возвращены, что очень печально :/

В Ozon объяснили, что аннулировали заказы, поскольку количество книг по акционной цене на сайте указали неверно из-за ошибки партнёра: «Книги по акции быстро закончились, остальные, к сожалению, мы были вынуждены отменить. Простите, что подвели вас с покупками». Однако пользователи vc.ru отметили, что книги всё ещё есть в наличии на сайте, но только по более высокой цене. Шумский предложил написать коллективную претензию.

TJ обратился за комментариями в пресс-службу Ozon, но пока не получил ответа.

Обновлено 12:42. В пресс-службе Ozon сообщили TJ, что их продавец, компания ЭКСМО, сообщила о сбое на своей стороне: «Из-за сбоя количество товаров и цены на витрине были проставлены некорректно. В результате продавец не может обработать заказы в поступившем объеме и обратился к нам с просьбой их отменить (такая возможность предусмотрена в нашем договоре)».

Издательство подтвердило технический сбой, из-за которого заказы на ограниченный акционный ассортимент продолжали оформляться даже тогда, когда книги по спецценам закончились. В интернет-магазине отметили, что сбой в данном случае был на стороне продавца, но Ozon как площадка приносит извинение клиентам за доставленные неудобства.

Из инстаграма «Эксмо»

В ночь на 1 ноября 2021 года у Ozon случился масштабный сбой. Маркетплейс по ошибке временно снизил цены на часть товаров — многие стоили от 1 до 50 рублей. Заказы пользователей аннулировали и вернули им деньги.

Роспотребнадзор посчитал отмену покупок незаконной. В ведомстве объяснили, что продавец мог обратиться в суд и потребовать расторжения договора на покупку товара, но только в одностороннем порядке. По закону расторгать договор или признавать его незаключенным продавец не может.

#новости #ozon

73 73 комментария
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Населенный Орзэмэс

и правильно сделали, что аннулировали

какие же жалкие эти твиттерские, которые решили воспользоваться багом и "поиметь систему"

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–29
Евгений Кочин

По рублю книга, вот это баг, а по 140 не похоже

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32
vlad novikov

баг был не с ценой, а с количеством

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1
Madegghead

так книги все в наличии.
Я тоже заказывал 3 книги, все в наличии есть.

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1
Населенный Орзэмэс

с точки зрения закона расскажи в чём правильность действий озона?

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14
Населенный Орзэмэс

типа никогда у них такого не было что в магните берешь сырок по акции, а акция в кассовую систему не внесена еще

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5
Сергей Шестаков

Хм, если я правильно помню, то в обычном магазе продать по ценнику - это обязанность продавца по закону о защите прав потребителя. Сколько раз пробивали по неправильной стоимости, потом шел на кассу и возвращали разницу. С инет магазами скорее всего сложнее, там соглашение пользователя или что-то такое...

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17
Павел Фролов

Да, часто пользовался этим законом и пробивал по ценнику, т.к. в пятерочке около дома постоянно забывали снимать акцию на кошачий корм, а купить коробку по условные 14 рублей пакетик и 25-30 рублей за пакетик две большие разницы. Причем у сотрудников пятерочки это вопросов никаких не вызывало

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3
Папуша

Перестань кормить кота вискасом

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7
Павел Фролов

Пфффф

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–2
Никита Мязин

соглашение пользователя

Которое не может быть выше закона :)

Ответить
4
Населенный Орзэмэс

я может неправильно живу как то , но мне стремно сраться из-за разницы в три рубля на кассе.

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–2
Дмитрий Григорьев

Понимаю, но сам принципиально всегда дожимаю.

Вообще, совет для любых подобных ситуаций: не важно, что вам говорят сотрудники, не внесли в базу, шк не читается, того, кто может помочь сейчас нет, спокойно, но настойчиво говорите, что не уйдёте, пока не продадут то, что лежало на полке по цене с ценника. Если вам это действительно нужно, конечно, иногда время дороже.

Было не раз и продали во всех случаях, без угроз и ругани. Я догадываюсь, что такая выборка не релевантна, и могут быть совсем безвыходные ситуации из-за долбоёбской организации, но такое встречается как минимум редко.

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3
Сергей Шестаков

Ну, не пару рублей, а 200-300. Да и тут дело принципа. Сраться не приходилось. Все вежливо, спокойно возвращают разницу, занимает 1мин

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

ну ладно

Ответить
0
Madegghead

никогда не срался.
Просто вежливо говоришь об ошибке в цене и тебе спокойно отдают разницу.
С чего я должен дарить Пятерочке свои 300рублей?

Ответить
0
Дмитрий Гришаев

Я в Дикси,, покупал Корм для кошки. В брошюрном журнале Была цена со скидкой и На ценнике была тоже цена со скидкой. Но, на кассе не пробивали скидку . несмотря на то, что она посмотрела, что и в брошюрном журнале, и на ценнике цена со скидкой, пробивали все равно по той, , что в компьютере. И хоть ты усрись.

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0
Miku Hatsune

Брошурный журнал мусор, там всегда приписка что это условная цена, а вот если в ценнике цена со скидкой то не продать по ней страшное преступление, надо было устраивать скандал, звать директора и все такое

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0
Sergey Lashkin

Это не проблема клиента, что озон накосячил. Я купил 2 книги за 140 рублей каждая и я хочу их получить. Увольняйте разраба, который накосячил, тыкайте продавца, мне все равно. Я заплатил деньги. И ладно книги, а если бы я что-то другое купил? Видеокарту, например, тысяч за 100? А потом озон сказал бы, брат, извини, но купил за 100 - купишь и за 150, так ведь? Мы заказ отменили.
Еще раз повторю - это не проблема клиента, что кто-то там накосячил и отвечать клиент ни перед кем не должен

Ответить
4
Населенный Орзэмэс

и опять озону похуй на свои же ошибки, и опять ничего не произойдёт

Ответить
13
Подозрительный Кот

это пиар такой, они уже второй раз так делают.

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2
Населенный Орзэмэс

Сколько можно пиарить это дерьмо?

Ответить
9
Населенный Орзэмэс

а что если "баг" был пиар-акцией этих отстойных книг?

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

пиздят

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Ценник 140 рублей на книгу, которая стоила 203 это конечно охуеть какое событие.

Ответить
7
Администратор Аккаунта

а ценник в 140 за книжку в 2030?

Ответить
–2
Dmitry Ryleev

А ценник в 140 за книжку в 1379438899543234567890975432357876?????????

Ответить
–1
Администратор Аккаунта

Вы долбоеб? Вот пример заказа

Ответить
–1
Dmitry Ryleev

Мне пох
Я покупал и со скидкой 90%
Че ты мне сделаешь

Ответить
–2
Dmitry Ryleev

Тут недавно за покупку нефти сам продавец платил
А он тут про акцию на книжки плачется

Ответить
–2
Inevitable

норм озон устроился, уже второй раз всех наебали

Ответить
5
Населенный Орзэмэс

книжки честно говоря филлер на ширпотреб

Ответить
4
Населенный Орзэмэс

кстати я в августе собеседовался в отдел ценообразования OZON. вот взяли бы меня , такой хуйни бы не было.

Ответить
2
Населенный Орзэмэс

взяли бы тебя - не сидел бы с нами на тж

Ответить
2
Населенный Орзэмэс

меня взяли в другое место, более важное так сказать

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

пиши уже прямо - РКН

Ответить
2
Населенный Орзэмэс

иначе не понимаю, почему ты на тж постоянно))

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

есть такие работы , на которых полторы недели пашешь, остаток месяца палишь в дашборд мониторинга и ждешь по готовности новых задач

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

ну как в РКН и других госструктурах))

Ответить
2
Населенный Орзэмэс
Ответить
2
Населенный Орзэмэс

В РКН всегда так агрессивно реагируют))

Ответить
9
Населенный Орзэмэс

сейчас обидно было.

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0
Александр Кошеверов

Были и другие книги от других авторов. Я заказал себе книги Пратчетта. 2 штуки в тот же день привезли, а вот остальные пока еще в обработке. По 140 из них только половина была.

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

ну вот это уже книги

Ответить
0
Леха Петров

Ну при желании магазин ставится раком. Письмо в Роспотребнадзор, ответ оттуда об административном деле, потом ответ о его рассмотрении и штрафе, потом досудебная претензия в магазин - и магазин все отдаст.
Другое дело стоит ли этим заниматься ради книг по 140 р. Но в Роспотребнадзор написать можно - оно с компа делается элементарно.
По закону магазин не прав, в одностороннем порядке расторгать договор он права не имеет, все его правила продажи и соглашения идет лесом, так как любые положения договора, противоречащие законам РФ являются ничтожными.

Ответить
4
Населенный Орзэмэс

У меня есть пиратская версия книги Тиуновой! Отдам за 30 рублей! Пишите в лс!

Ответить
3
Виталий Лановой

скинь пруфы в лс

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

могу скинуть отрывок про секс

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

картинки есть?

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

у меня спешл эдишн делюкс голд плюс про версия

там есть абсолютно все, брат

Ответить
0
Виталий Лановой

Там диск в комплекте с хоум видео

Ответить
0
Виталий Лановой

Который был в плохих историях?

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

да

Ответить
0
Жабка

Похоже на попытку продать это дерьмо по 140 рублей любителям халявы.

Ответить
3
Andrew Lobachev

На озоне иногда и за 50 рублей можно выцепить книги, в твёрдой обложке

Ответить
0
имя и фамилия

зашкваренный магазин, в зашкваренной стране, что могло пойти не так?

Ответить
2
Николай Марченко

Готов вписаться в коллективный иск, заказал вчера много книг МИФа (собираю полную коллекцию), сегодня всё отменилось.

Ответить
2
Населенный Орзэмэс

Никогда такого не было

Ответить
2
Андрей Рядькин

мне не отменили

Ответить
1
Andrew Lobachev

отменили тем, кто заказал больше 3 штук, вроде

Ответить
0
Андрей Рядькин

а не хуй наглеть

Ответить
2
Хан Соло

Я две заказал((

Ответить
0
Сергей Шестаков

TJ обратился за комментариями в пресс-службу Ozon, но пока не получил ответа.

Unlucky

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

кniggers

читать

покупать

Ответить
1
Dmitry

Почему постоянно пишут технический сбой, когда скорее всего был человеческий фактор!? Не думаю, что программа такая взяла и сама решила проставить не то количество и не ту цену. Или например программа сама взяла и ровно на пол года сократила срок действия QR кода.

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

Количество, скорее всего, вбили какое надо. Просто криворучки в озоне, видимо, не умеют в консистентность параллельных заказов

Ответить
0
Dmitry

Мне кажется более вероятно, что бухгалтер в 1С проставила не то значение и данные подгрузились по апи в озон.

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Помню как накупил штук 10 гифтов GTA V в Steam, когда из-за бага он стоит 20,00 а не 2000 рублей. Перепродал по тысяче каждый, ничего у меня не забирали и не банили.

Ответить
1
Хан Соло

Пострадавших приглашаю в наш клуб - https://t.me/joinchat/reLf-ri8Ey0zYjgy
Вся информация и инструкции там!

Ответить
0
Miku Hatsune

И в чем вы пострадали? ))))))))

Ответить
0
Хан Соло

Неужели русского человека, не получившего халяву нельзя считать пострадавшим?
А если серьезно, то закон суров, но закон.

Ответить
–1
Населенный Орзэмэс

Часто покупаю там серия «Мировая классика», иногда по сотке цены

Ответить
0
Удаление информации - DS

@Mikhail Lukup . "Это же не баг, а реклама, это же не интересно читателям TJ. " ред.

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1
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