Ozon отменил заказы акционных книг по 140 рублей из-за сбоя у издательства «Эксмо» Статьи редакции
Интернет-магазин заявил, что пользователи заказали больше книг, чем было предусмотрено.
Пользователь vc.ru Cергей Шумский сообщил, что 17 ноября купил на сайте Ozon девять книг «Эксмо» по акционной цене в 140 рублей, оплатив их онлайн. На следующий день интернет-магазин отменил заказы. С аналогичной проблемой столкнулись другие пользователи vc.ru, DTF и твиттера.
В Ozon cообщили Шумскому, что часть товаров из заказа пришлось отменить по вине магазина, и он может заказать их повторно. Деньги пользователю вернули. Он отметил, что цена книг после отмены покупки изменилась, и теперь они стоят в минимум 3,5 раза больше — от 500 рублей.
Почти 20 человек в комментариях под постом Шумского сообщили, что также не получили свои заказы. Книги не пришли и нескольким пользователям DTF и твиттера.
В Ozon объяснили, что аннулировали заказы, поскольку количество книг по акционной цене на сайте указали неверно из-за ошибки партнёра: «Книги по акции быстро закончились, остальные, к сожалению, мы были вынуждены отменить. Простите, что подвели вас с покупками». Однако пользователи vc.ru отметили, что книги всё ещё есть в наличии на сайте, но только по более высокой цене. Шумский предложил написать коллективную претензию.
TJ обратился за комментариями в пресс-службу Ozon, но пока не получил ответа.
Обновлено 12:42. В пресс-службе Ozon сообщили TJ, что их продавец, компания ЭКСМО, сообщила о сбое на своей стороне: «Из-за сбоя количество товаров и цены на витрине были проставлены некорректно. В результате продавец не может обработать заказы в поступившем объеме и обратился к нам с просьбой их отменить (такая возможность предусмотрена в нашем договоре)».
Издательство подтвердило технический сбой, из-за которого заказы на ограниченный акционный ассортимент продолжали оформляться даже тогда, когда книги по спецценам закончились. В интернет-магазине отметили, что сбой в данном случае был на стороне продавца, но Ozon как площадка приносит извинение клиентам за доставленные неудобства.
В ночь на 1 ноября 2021 года у Ozon случился масштабный сбой. Маркетплейс по ошибке временно снизил цены на часть товаров — многие стоили от 1 до 50 рублей. Заказы пользователей аннулировали и вернули им деньги.
Роспотребнадзор посчитал отмену покупок незаконной. В ведомстве объяснили, что продавец мог обратиться в суд и потребовать расторжения договора на покупку товара, но только в одностороннем порядке. По закону расторгать договор или признавать его незаключенным продавец не может.
Да дело даже и не в этом. За баги связанные с деньгами клиентов нужно нести ответственность своим баблом. Пропустил баг - доплатил из своего кармана издателю на разницу в цене/количестве. Зато в следующий раз побеспокоишься чтоб бага не было.
А то очень большой соблазн вечно по поводу и без повода катать всех клиентов на этом хую "багов". Особенно печально, что мы ведь не можем проверить реально это баг или менеджер жидко обосралась при заведении товара. А они на изи спишут все свои косяки на баги.
У них явно как и всегда в любой акции прописано, что акционная цена действует на товары только в наличии. Не юрист, хз что превалирует в данном случае, обязанность усраться, но продать по выставленной цене руководствуясь публичной офертой, либо воспользоваться тем, что оформляли покупку на товар, которого в наличии уже нет. Думаю тут чисто словесная эквилибристика в суде с обеих сторон
Это не проблема клиента, что озон накосячил. Я купил 2 книги за 140 рублей каждая и я хочу их получить. Увольняйте разраба, который накосячил, тыкайте продавца, мне все равно. Я заплатил деньги. И ладно книги, а если бы я что-то другое купил? Видеокарту, например, тысяч за 100? А потом озон сказал бы, брат, извини, но купил за 100 - купишь и за 150, так ведь? Мы заказ отменили.
Еще раз повторю - это не проблема клиента, что кто-то там накосячил и отвечать клиент ни перед кем не должен
Хм, если я правильно помню, то в обычном магазе продать по ценнику - это обязанность продавца по закону о защите прав потребителя. Сколько раз пробивали по неправильной стоимости, потом шел на кассу и возвращали разницу. С инет магазами скорее всего сложнее, там соглашение пользователя или что-то такое...
Я в Дикси,, покупал Корм для кошки. В брошюрном журнале Была цена со скидкой и На ценнике была тоже цена со скидкой. Но, на кассе не пробивали скидку . несмотря на то, что она посмотрела, что и в брошюрном журнале, и на ценнике цена со скидкой, пробивали все равно по той, , что в компьютере. И хоть ты усрись.
Они обязаны продать сырок по той цене которая на ценнике
В магазинах ценник вместе с товаром является именно публичной офертой, и продавец обязан продать покупателю товар по цене, которая в этой оферте указана. Поэтому покупателям, попавшим в такую ситуацию, необходимо обратиться к администратору магазина и попросить продать товар по цене, указанной на ценнике.
Ну при желании магазин ставится раком. Письмо в Роспотребнадзор, ответ оттуда об административном деле, потом ответ о его рассмотрении и штрафе, потом досудебная претензия в магазин - и магазин все отдаст.
Другое дело стоит ли этим заниматься ради книг по 140 р. Но в Роспотребнадзор написать можно - оно с компа делается элементарно.
По закону магазин не прав, в одностороннем порядке расторгать договор он права не имеет, все его правила продажи и соглашения идет лесом, так как любые положения договора, противоречащие законам РФ являются ничтожными.
Сейчас уже не все так однозначно (кек)
https://secrets.tinkoff.ru/laws/distancionnaya-torgovlya-2021/
Раньше. В законе было жесткое требование: если покупатель «выразил намерение купить», бизнес обязан продать. Магазин техники ошибся и вместо ценника в 10 000 ₽ за телевизор указал на сайте 1000 ₽. Покупатель увидел низкую цену, обрадовался и оформил заказ. Даже если он еще не оплатил, сам факт заказа — и есть то самое намерение. Формально магазин был обязан продать телевизор с огромной скидкой.
Бизнес по-разному обходил эту проблему, например использовал вариант с предзаказом: вы пока закажите, а мы потом посмотрим — можем или нет. Но такой вариант подходил не каждому бизнесу и был на грани с законом.
Что изменилось. Новое постановление разрешает бизнесу самому определять, когда у него возникает обязанность передать товар покупателю. Обычно это тот же предзаказ, только теперь полностью легальный. Все условия должны быть в оферте.
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Не знаю как именно сейчас у озона прописано, но качать права надо с учётом новых веяний.
@Mikhail Lukup . "Это же не баг, а реклама, это же не интересно читателям TJ. " ред.
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