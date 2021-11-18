Интернет-магазин заявил, что пользователи заказали больше книг, чем было предусмотрено.

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Пользователь vc.ru Cергей Шумский сообщил, что 17 ноября купил на сайте Ozon девять книг «Эксмо» по акционной цене в 140 рублей, оплатив их онлайн. На следующий день интернет-магазин отменил заказы. С аналогичной проблемой столкнулись другие пользователи vc.ru, DTF и твиттера.

В Ozon cообщили Шумскому, что часть товаров из заказа пришлось отменить по вине магазина, и он может заказать их повторно. Деньги пользователю вернули. Он отметил, что цена книг после отмены покупки изменилась, и теперь они стоят в минимум 3,5 раза больше — от 500 рублей.

Почти 20 человек в комментариях под постом Шумского сообщили, что также не получили свои заказы. Книги не пришли и нескольким пользователям DTF и твиттера.

Mikhail Bocharov @Mostcus



https://www.ozon.ru/person/bocharov-mihail-viktorovich-100075753/category/knigi-16500/ На Озоне жара и книги, которые я переводил можно купить за 140 рублей. Как так вышло — не знаю

лиз🏳️‍🌈очка. @yourzeroeiis прикиньте вчера хотела брать книгу за 800 рублей, а сегодня благодаря багу на озоне взяла ее за 140 и пишут, что ее приняли в работу всегда бы так жить

— 𝐍𝐚𝐲𝐚 🤎 @_ukuluke_ Я только что купила шесть книг за 840 рублей, спасибо озон

В Ozon объяснили, что аннулировали заказы, поскольку количество книг по акционной цене на сайте указали неверно из-за ошибки партнёра: «Книги по акции быстро закончились, остальные, к сожалению, мы были вынуждены отменить. Простите, что подвели вас с покупками». Однако пользователи vc.ru отметили, что книги всё ещё есть в наличии на сайте, но только по более высокой цене. Шумский предложил написать коллективную претензию.

TJ обратился за комментариями в пресс-службу Ozon, но пока не получил ответа.

Обновлено 12:42. В пресс-службе Ozon сообщили TJ, что их продавец, компания ЭКСМО, сообщила о сбое на своей стороне: «Из-за сбоя количество товаров и цены на витрине были проставлены некорректно. В результате продавец не может обработать заказы в поступившем объеме и обратился к нам с просьбой их отменить (такая возможность предусмотрена в нашем договоре)».

Издательство подтвердило технический сбой, из-за которого заказы на ограниченный акционный ассортимент продолжали оформляться даже тогда, когда книги по спецценам закончились. В интернет-магазине отметили, что сбой в данном случае был на стороне продавца, но Ozon как площадка приносит извинение клиентам за доставленные неудобства.

Из инстаграма «Эксмо»

В ночь на 1 ноября 2021 года у Ozon случился масштабный сбой. Маркетплейс по ошибке временно снизил цены на часть товаров — многие стоили от 1 до 50 рублей. Заказы пользователей аннулировали и вернули им деньги.