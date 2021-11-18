Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":900,"title":"\u0427\u0442\u043e \u043a\u0440\u0443\u0447\u0435: \u043f\u0440\u044b\u0433\u043d\u0443\u0442\u044c \u0441 \u043f\u0430\u0440\u0430\u0448\u044e\u0442\u043e\u043c \u0438\u043b\u0438 \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0441\u0443\u0434\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=900&url=https:\/\/vc.ru\/special\/fifty-todo&placeBit=1&hash=c91ac2f779b0be802f77e64772a2cedc019f490aac9d0add1979d8632e3f3143","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Ozon отменил заказы акционных книг по 140 рублей из-за сбоя у издательства «Эксмо» Статьи редакции

Интернет-магазин заявил, что пользователи заказали больше книг, чем было предусмотрено.

112 112 комментариев
5401 просмотров

Пользователь vc.ru Cергей Шумский сообщил, что 17 ноября купил на сайте Ozon девять книг «Эксмо» по акционной цене в 140 рублей, оплатив их онлайн. На следующий день интернет-магазин отменил заказы. С аналогичной проблемой столкнулись другие пользователи vc.ru, DTF и твиттера.

В Ozon cообщили Шумскому, что часть товаров из заказа пришлось отменить по вине магазина, и он может заказать их повторно. Деньги пользователю вернули. Он отметил, что цена книг после отмены покупки изменилась, и теперь они стоят в минимум 3,5 раза больше — от 500 рублей.

Почти 20 человек в комментариях под постом Шумского сообщили, что также не получили свои заказы. Книги не пришли и нескольким пользователям DTF и твиттера.

Mikhail Bocharov @Mostcus
На Озоне жара и книги, которые я переводил можно купить за 140 рублей. Как так вышло — не знаю

https://www.ozon.ru/person/bocharov-mihail-viktorovich-100075753/category/knigi-16500/
John 🎮Иксбоксечка🎮 Henry @John_Henry4
МММ, спасибо @ozon_ru отменили мои книжки по 140 рублей, чтоб я купил их по 600👍
лиз🏳️‍🌈очка. @yourzeroeiis
прикиньте вчера хотела брать книгу за 800 рублей, а сегодня благодаря багу на озоне взяла ее за 140 и пишут, что ее приняли в работу всегда бы так жить
лиз🏳️‍🌈очка. @yourzeroeiis
@_ukuluke_ аааа мои все отменили💔
— 𝐍𝐚𝐲𝐚 🤎 @_ukuluke_
Я только что купила шесть книг за 840 рублей, спасибо озон
— 𝐍𝐚𝐲𝐚 🤎 @_ukuluke_
@astirk2 Блин, да вот пишут, что это был баг, и я думаю, что теперь заказ будет отменён, а деньги возвращены, что очень печально :/

В Ozon объяснили, что аннулировали заказы, поскольку количество книг по акционной цене на сайте указали неверно из-за ошибки партнёра: «Книги по акции быстро закончились, остальные, к сожалению, мы были вынуждены отменить. Простите, что подвели вас с покупками». Однако пользователи vc.ru отметили, что книги всё ещё есть в наличии на сайте, но только по более высокой цене. Шумский предложил написать коллективную претензию.

TJ обратился за комментариями в пресс-службу Ozon, но пока не получил ответа.

Обновлено 12:42. В пресс-службе Ozon сообщили TJ, что их продавец, компания ЭКСМО, сообщила о сбое на своей стороне: «Из-за сбоя количество товаров и цены на витрине были проставлены некорректно. В результате продавец не может обработать заказы в поступившем объеме и обратился к нам с просьбой их отменить (такая возможность предусмотрена в нашем договоре)».

Издательство подтвердило технический сбой, из-за которого заказы на ограниченный акционный ассортимент продолжали оформляться даже тогда, когда книги по спецценам закончились. В интернет-магазине отметили, что сбой в данном случае был на стороне продавца, но Ozon как площадка приносит извинение клиентам за доставленные неудобства.

Из инстаграма «Эксмо»

В ночь на 1 ноября 2021 года у Ozon случился масштабный сбой. Маркетплейс по ошибке временно снизил цены на часть товаров — многие стоили от 1 до 50 рублей. Заказы пользователей аннулировали и вернули им деньги.

Роспотребнадзор посчитал отмену покупок незаконной. В ведомстве объяснили, что продавец мог обратиться в суд и потребовать расторжения договора на покупку товара, но только в одностороннем порядке. По закону расторгать договор или признавать его незаключенным продавец не может.

#новости #ozon

112 112 комментариев
28
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
112 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Населенный Орзэмэс

и правильно сделали, что аннулировали

какие же жалкие эти твиттерские, которые решили воспользоваться багом и "поиметь систему"

Ответить
–46
Евгений Кочин

По рублю книга, вот это баг, а по 140 не похоже

Ответить
46
Суходрищев

Да дело даже и не в этом. За баги связанные с деньгами клиентов нужно нести ответственность своим баблом. Пропустил баг - доплатил из своего кармана издателю на разницу в цене/количестве. Зато в следующий раз побеспокоишься чтоб бага не было.
А то очень большой соблазн вечно по поводу и без повода катать всех клиентов на этом хую "багов". Особенно печально, что мы ведь не можем проверить реально это баг или менеджер жидко обосралась при заведении товара. А они на изи спишут все свои косяки на баги.

Ответить
8
vlad novikov

баг был не с ценой, а с количеством

Ответить
1
3 комментария
Населенный Орзэмэс

с точки зрения закона расскажи в чём правильность действий озона?

Ответить
17
Владимир Керенский

У них явно как и всегда в любой акции прописано, что акционная цена действует на товары только в наличии. Не юрист, хз что превалирует в данном случае, обязанность усраться, но продать по выставленной цене руководствуясь публичной офертой, либо воспользоваться тем, что оформляли покупку на товар, которого в наличии уже нет. Думаю тут чисто словесная эквилибристика в суде с обеих сторон

Ответить
0
4 комментария
Sergey Lashkin

Это не проблема клиента, что озон накосячил. Я купил 2 книги за 140 рублей каждая и я хочу их получить. Увольняйте разраба, который накосячил, тыкайте продавца, мне все равно. Я заплатил деньги. И ладно книги, а если бы я что-то другое купил? Видеокарту, например, тысяч за 100? А потом озон сказал бы, брат, извини, но купил за 100 - купишь и за 150, так ведь? Мы заказ отменили.
Еще раз повторю - это не проблема клиента, что кто-то там накосячил и отвечать клиент ни перед кем не должен

Ответить
13
Населенный Орзэмэс

типа никогда у них такого не было что в магните берешь сырок по акции, а акция в кассовую систему не внесена еще

Ответить
6
Сергей Шестаков

Хм, если я правильно помню, то в обычном магазе продать по ценнику - это обязанность продавца по закону о защите прав потребителя. Сколько раз пробивали по неправильной стоимости, потом шел на кассу и возвращали разницу. С инет магазами скорее всего сложнее, там соглашение пользователя или что-то такое...

Ответить
19
14 комментариев
Дмитрий Гришаев

Я в Дикси,, покупал Корм для кошки. В брошюрном журнале Была цена со скидкой и На ценнике была тоже цена со скидкой. Но, на кассе не пробивали скидку . несмотря на то, что она посмотрела, что и в брошюрном журнале, и на ценнике цена со скидкой, пробивали все равно по той, , что в компьютере. И хоть ты усрись.

Ответить
0
4 комментария
New

Они обязаны продать сырок по той цене которая на ценнике

В магазинах ценник вместе с товаром является именно публичной офертой, и продавец обязан продать покупателю товар по цене, которая в этой оферте указана. Поэтому покупателям, попавшим в такую ситуацию, необходимо обратиться к администратору магазина и попросить продать товар по цене, указанной на ценнике.

https://www.garant.ru/news/1444347/

Роспотребнадзор напомнил покупателям, как…
В такой ситуации потребитель имеет право требовать продать товар по той цене, которая указана на…
www.garant.ru
Ответить
0
4 комментария
Населенный Орзэмэс

и опять озону похуй на свои же ошибки, и опять ничего не произойдёт

Ответить
19
Подозрительный Кот

это пиар такой, они уже второй раз так делают.

Ответить
3
Населенный Орзэмэс

Ценник 140 рублей на книгу, которая стоила 203 это конечно охуеть какое событие.

Ответить
10
Администратор Аккаунта

а ценник в 140 за книжку в 2030?

Ответить
–4
Dmitry Ryleev

А ценник в 140 за книжку в 1379438899543234567890975432357876?????????

Ответить
–1
3 комментария
Тимур Гимадиев

Нет там никаких 203 рублей. Книга, которую я оформил за 140 сейчас стоит 502 рубля. ред.

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Сколько можно пиарить это дерьмо?

Ответить
10
Населенный Орзэмэс

а что если "баг" был пиар-акцией этих отстойных книг?

Ответить
–1
Населенный Орзэмэс

пиздят

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

книжки честно говоря филлер на ширпотреб

Ответить
6
Населенный Орзэмэс

кстати я в августе собеседовался в отдел ценообразования OZON. вот взяли бы меня , такой хуйни бы не было.

Ответить
6
Населенный Орзэмэс

взяли бы тебя - не сидел бы с нами на тж

Ответить
3
12 комментариев
Александр Кошеверов

Были и другие книги от других авторов. Я заказал себе книги Пратчетта. 2 штуки в тот же день привезли, а вот остальные пока еще в обработке. По 140 из них только половина была.

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

ну вот это уже книги

Ответить
0
Inevitable

норм озон устроился, уже второй раз всех наебали

Ответить
7
Леха Петров

Ну при желании магазин ставится раком. Письмо в Роспотребнадзор, ответ оттуда об административном деле, потом ответ о его рассмотрении и штрафе, потом досудебная претензия в магазин - и магазин все отдаст.
Другое дело стоит ли этим заниматься ради книг по 140 р. Но в Роспотребнадзор написать можно - оно с компа делается элементарно.
По закону магазин не прав, в одностороннем порядке расторгать договор он права не имеет, все его правила продажи и соглашения идет лесом, так как любые положения договора, противоречащие законам РФ являются ничтожными.

Ответить
4
Населенный Орзэмэс

Сейчас уже не все так однозначно (кек)
https://secrets.tinkoff.ru/laws/distancionnaya-torgovlya-2021/

Раньше. В законе было жесткое требование: если покупатель «выразил намерение купить», бизнес обязан продать. Магазин техники ошибся и вместо ценника в 10 000 ₽ за телевизор указал на сайте 1000 ₽. Покупатель увидел низкую цену, обрадовался и оформил заказ. Даже если он еще не оплатил, сам факт заказа — и есть то самое намерение. Формально магазин был обязан продать телевизор с огромной скидкой.

Бизнес по-разному обходил эту проблему, например использовал вариант с предзаказом: вы пока закажите, а мы потом посмотрим — можем или нет. Но такой вариант подходил не каждому бизнесу и был на грани с законом.
Что изменилось. Новое постановление разрешает бизнесу самому определять, когда у него возникает обязанность передать товар покупателю. Обычно это тот же предзаказ, только теперь полностью легальный. Все условия должны быть в оферте.

≠========≠
Не знаю как именно сейчас у озона прописано, но качать права надо с учётом новых веяний.

Новые правила дистанционной торговли в 2021…
Новые правила продажи товаров дистанционным способом в 2021 году. Подробный обзор изменений для…
secrets.tinkoff.ru
Ответить
1
Madegghead

эта статья абсолютно безграмотная, и полностью противоречит законодательству. И тексту самого постановления правительства...
Ее еще при прошлом сбое тут SMM Озона всем пихал...

Ответить
0
имя и фамилия

зашкваренный магазин, в зашкваренной стране, что могло пойти не так?

Ответить
2
Жабка

Похоже на попытку продать это дерьмо по 140 рублей любителям халявы.

Ответить
3
Andrew Lobachev

На озоне иногда и за 50 рублей можно выцепить книги, в твёрдой обложке

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

Помню как накупил штук 10 гифтов GTA V в Steam, когда из-за бага он стоит 20,00 а не 2000 рублей. Перепродал по тысяче каждый, ничего у меня не забирали и не банили.

Ответить
3
Ragnar Lodbrok

Чего так мало купил?

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

200 c копейками было на счету Steam, и карта не подключена была. Когда я в спешке решил ее добавить, цену уже исправили.

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

У меня есть пиратская версия книги Тиуновой! Отдам за 30 рублей! Пишите в лс!

Ответить
3
Виталий Лановой

скинь пруфы в лс

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

могу скинуть отрывок про секс

Ответить
0
5 комментариев
Николай Марченко

Готов вписаться в коллективный иск, заказал вчера много книг МИФа (собираю полную коллекцию), сегодня всё отменилось.

Ответить
2
Населенный Орзэмэс

Никогда такого не было

Ответить
2
Сергей Шестаков

TJ обратился за комментариями в пресс-службу Ozon, но пока не получил ответа.

Unlucky

Ответить
2
Удаление информации - DS

@Mikhail Lukup . "Это же не баг, а реклама, это же не интересно читателям TJ. " ред.

Ответить
2
Madegghead

я благодаря вашему посту как раз заказал ))

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Да, тоже не понял, почему вашу заметку удалили.

Ответить
0
Андрей Рядькин

мне не отменили

Ответить
1
Andrew Lobachev

отменили тем, кто заказал больше 3 штук, вроде

Ответить
0
Андрей Рядькин

а не хуй наглеть

Ответить
3
Хан Соло

Я две заказал((

Ответить
0
Dmitry

Почему постоянно пишут технический сбой, когда скорее всего был человеческий фактор!? Не думаю, что программа такая взяла и сама решила проставить не то количество и не ту цену. Или например программа сама взяла и ровно на пол года сократила срок действия QR кода.

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

Количество, скорее всего, вбили какое надо. Просто криворучки в озоне, видимо, не умеют в консистентность параллельных заказов

Ответить
0
Dmitry

Мне кажется более вероятно, что бухгалтер в 1С проставила не то значение и данные подгрузились по апи в озон.

Ответить
3
Населенный Орзэмэс

кniggers

читать

покупать

Ответить
1
A patient patient

Интернет-магазин заявил, что пользователи заказали больше книг, чем было предусмотрено.

Кого это должно ебать?

Ответить
1
Julia Buga

Сама попала в эту акцию. Заказала 13 книг, в 2 заказа. Все заказы отменили в одностороннем порядке, этого продавец делать не может (только через суд).
Буду досудебную претензий составлять и писать жалобу в роспотребнадзор

Ответить
1
Хан Соло

Пострадавших приглашаю в наш клуб - https://t.me/joinchat/reLf-ri8Ey0zYjgy
Вся информация и инструкции там!

Ответить
0
Miku Hatsune

И в чем вы пострадали? ))))))))

Ответить
0
Хан Соло

Неужели русского человека, не получившего халяву нельзя считать пострадавшим?
А если серьезно, то закон суров, но закон.

Ответить
0
5 комментариев
Населенный Орзэмэс

Часто покупаю там серия «Мировая классика», иногда по сотке цены

Ответить
0
Ragnar Lodbrok

Роспотребнадзор посчитал отмену покупок незаконной.
Когда роспотребнадзор будет работать? Посчитали незаконно всего лишь! Так нагните этот маркетплейс, пускай продают товар с этой ценой. И ещё штраф можно дать озону за отмену заказа. А то покупателей еут и в хвост и в гриву.

Ответить
0
Madegghead

по закону данное нарушение является предметом ГПО.
Роспотребнадзор может только поддержать вас в суде.

Ответить
0
Луиджи Вампа

Если я не ошибаюсь, то покупатели могут обратится в суд и выйграть дело.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 112 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null