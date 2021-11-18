Фото: Канадские фермеры спасают коров на гидроциклах из-за наводнения Статьи редакции
После проливных дождей в провинции Британская Колумбия начались оползни, которые отрезали регион от остальной страны.
В городе Абботсфорд фермеры собрали флотилию из лодок, каноэ и гидроциклов, чтобы спасти скот от наводнения. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает издание, они «рисковали жизнями» ради животных, так как боялись, что водонасосная станция не справится с потоком воды и сломается, затопив окрестности города. Он находится в провинции Большая Колумбия, где примерно половина земель отдана фермерам.
Фермеры в основном живут в низменностях Сумас-Прери, где столетие назад было озеро. 17 ноября официальный аккаунт Абботсфорда в твиттере объявил об экстренной эвакуации жителей, назвав район особенно опасным для жизни.
За два дня ливневые дожди вызвали в Британской Колумбии наводнения и оползни. Одна женщина погибла, ещё два человека пропали без вести. Три крупные дороги, которые соединяют провинцию с другими регионами Канады, перекрыло оползнями. Власти называют это «худшей бурей столетия».