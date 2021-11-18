После проливных дождей в провинции Британская Колумбия начались оползни, которые отрезали регион от остальной страны.

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Фото Reuters

В городе Абботсфорд фермеры собрали флотилию из лодок, каноэ и гидроциклов, чтобы спасти скот от наводнения. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, они «рисковали жизнями» ради животных, так как боялись, что водонасосная станция не справится с потоком воды и сломается, затопив окрестности города. Он находится в провинции Большая Колумбия, где примерно половина земель отдана фермерам.

Когда я вижу телят, которые находятся под водой, и фермеры бросают их в лодки, чтобы спасти, с одной стороны, это разбивает мне сердце. С другой стороны, я очень впечатлён тем, что наше фермерское сообщество помогает друг другу. Генри Браун мэр Абботсфорда

Фермеры в основном живут в низменностях Сумас-Прери, где столетие назад было озеро. 17 ноября официальный аккаунт Абботсфорда в твиттере объявил об экстренной эвакуации жителей, назвав район особенно опасным для жизни.