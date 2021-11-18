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Новости
Sasha Shambilova

Фото: Канадские фермеры спасают коров на гидроциклах из-за наводнения Статьи редакции

После проливных дождей в провинции Британская Колумбия начались оползни, которые отрезали регион от остальной страны.

13 13 комментариев
1042 просмотров
Фото Reuters

В городе Абботсфорд фермеры собрали флотилию из лодок, каноэ и гидроциклов, чтобы спасти скот от наводнения. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, они «рисковали жизнями» ради животных, так как боялись, что водонасосная станция не справится с потоком воды и сломается, затопив окрестности города. Он находится в провинции Большая Колумбия, где примерно половина земель отдана фермерам.

Когда я вижу телят, которые находятся под водой, и фермеры бросают их в лодки, чтобы спасти, с одной стороны, это разбивает мне сердце. С другой стороны, я очень впечатлён тем, что наше фермерское сообщество помогает друг другу.

Генри Браун
мэр Абботсфорда

Фермеры в основном живут в низменностях Сумас-Прери, где столетие назад было озеро. 17 ноября официальный аккаунт Абботсфорда в твиттере объявил об экстренной эвакуации жителей, назвав район особенно опасным для жизни.

За два дня ливневые дожди вызвали в Британской Колумбии наводнения и оползни. Одна женщина погибла, ещё два человека пропали без вести. Три крупные дороги, которые соединяют провинцию с другими регионами Канады, перекрыло оползнями. Власти называют это «худшей бурей столетия».

#канада #происшествия #фото

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Населенный Орзэмэс

Спасают свои бургеры

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4
Хенрик Квинто

Не только бургеры. Ещё и свою молочную ферму и свою фабрику по производству телят. Породистая корова стоит дохрена денег.

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1
Населенный Орзэмэс

И стейки

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0
Seenyasha

назвав особенно опасным районом особенно опасным для особенно опасной жизни

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2
Населенный Орзэмэс

Коров на гидроциклах? А зачем их спасать, если они и так на гидроциклах? ред.

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2
Spid3r

Хотел уже открывать фотошоп... )

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0
Населенный Орзэмэс

Делать нехуй.

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1
Murat Dzharimov

Наверно все же Британская Колумбия

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1
Населенный Орзэмэс

Бедняжки, жёсткое зрелище

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0
Sergey Michko

Хозяин дома, где я живу в Батуми, говорит, что лет 20-30 назад они накрывали лимонные деревья на зиму, а теперь нет.

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0
Evgeny Kovalyov

Странное фото. Уровень воды, судя по колёсам машин - около 30 см. Микрокоровы какие-то? Или их волоком на боку тащат?

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0
Глеб Орлов

милкшейк

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Населенный Орзэмэс
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