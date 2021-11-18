Кабинет будет работать круглосуточно и без записи.

Сделать прививку в анонимном пункте в Ужгороде также могут те, кто по каким-то причинам не хочет вакцинироваться публично. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на врача-инфекциониста Виктора Петрова.

В анонимном кабинете будут все одобренные Минздравом вакцины: Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson и Sinovac. Указывать своё имя, дату рождения и телефон не потребуется.

Чтобы можно было каким-то образом вести медицинскую документацию, необходимо будет придумать либо номер, либо имя и подписать информированное согласие, которое вы будете должны отдать медицинскому работнику для того, чтобы он получил юридическое право ввести вам вакцину. Виктор Петров врач-инфекционист

В начале октября Кабмин Украины ужесточил ответственность за покупки и продажу поддельных сертификатов. Теперь гражданам грозит штраф в 34 тысячи гривен и два года ограничения свободы, а медработникам — штраф до 68 тысяч или лишение свободы до двух лет.