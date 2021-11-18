На Украине открыли анонимный пункт вакцинации от Covid-19 для владельцев поддельных сертификатов Статьи редакции
Кабинет будет работать круглосуточно и без записи.
Сделать прививку в анонимном пункте в Ужгороде также могут те, кто по каким-то причинам не хочет вакцинироваться публично. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на врача-инфекциониста Виктора Петрова.
В анонимном кабинете будут все одобренные Минздравом вакцины: Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson и Sinovac. Указывать своё имя, дату рождения и телефон не потребуется.
В начале октября Кабмин Украины ужесточил ответственность за покупки и продажу поддельных сертификатов. Теперь гражданам грозит штраф в 34 тысячи гривен и два года ограничения свободы, а медработникам — штраф до 68 тысяч или лишение свободы до двух лет.
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Вот только как они въедут, по-твоему?
Во-первых, с 2015 года российско-украинская граница это непредсказуемый квест, где без должной причины тебя завернут на границе, да и с причиной могут, если им покажется, что ты ездил в Крым.
Во-вторых, сейчас граница и вовсе закрыта, кроме особо уважительных случаев.
В-третьих, обязательная обсервация на две недели.
Хрен знает, как они реализовывать это собрались. Кто-то из правительства говорил, что будут специально выпущенные карточки под это, а сделать так, чтобы ими можно было оплатить только определенные услуги - уже задача банков.
Ну и выделят на эту программу 3 млрд. гривен в этом году и 3 в следующем, что в несколько раз ниже, чем по тысяче гривен каждому, если пересчитать на население.