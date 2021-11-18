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Новости
Sasha Shambilova

На Украине открыли анонимный пункт вакцинации от Covid-19 для владельцев поддельных сертификатов Статьи редакции

Кабинет будет работать круглосуточно и без записи.

Сделать прививку в анонимном пункте в Ужгороде также могут те, кто по каким-то причинам не хочет вакцинироваться публично. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на врача-инфекциониста Виктора Петрова.

В анонимном кабинете будут все одобренные Минздравом вакцины: Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson и Sinovac. Указывать своё имя, дату рождения и телефон не потребуется.

Чтобы можно было каким-то образом вести медицинскую документацию, необходимо будет придумать либо номер, либо имя и подписать информированное согласие, которое вы будете должны отдать медицинскому работнику для того, чтобы он получил юридическое право ввести вам вакцину.

Виктор Петров
врач-инфекционист

В начале октября Кабмин Украины ужесточил ответственность за покупки и продажу поддельных сертификатов. Теперь гражданам грозит штраф в 34 тысячи гривен и два года ограничения свободы, а медработникам — штраф до 68 тысяч или лишение свободы до двух лет.

#новости #украина #вакцинация #covid19

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Населенный Орзэмэс

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

На Украине — наркоэпидемия: по всей стране открылись пункты, где можно анонимно уколоться.

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41
Сталин спас Россию

Почему-то прочитал твой ник как "Секретная шлюшка"

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4
Населенный Орзэмэс

Одна хуйня

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1
Населенный Орзэмэс

Так вот где угнанный фургон с вакцинами

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13
Александр Борродач

А пфайзер откуда там?

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0

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Населенный Орзэмэс

Классно! Можно по документу сделать Модерну, а по факту Пфайзер!

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6
Горилла

так в украине и так же пфайзером чаще всего ставятся, нет?

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

не знаю( все знакомые, которые тщательно изучали вопрос, выбрали Модерну) я тоже к ней склоняюсь!!!

Ответить
1
Åleksei Ivašyn

Тоже шваркнулся модерной в августе.
Судя по симптомам, мог подхватить ковид с того времени минимум два раза. Но как-то быстро всё сходило на нет.

Ответить
1
Аркадий Гайдаржи

Когда в начале августа кололся ее ещё не было, но через неделю появилась, не дождался

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Мне врачи, которые кололи еще в августе утверждали, что Пфайзер самый эффективный против дельта штампа

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Модерна у нас не так много

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

Наебал систему

Ответить
0
Алекс Моралекс 1

Можно и то, и то

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

блядь, точно! можно каждый день прививаться))

Ответить
0
allah213

*Вна

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

После этого в тж начался сущий кошмар...

Ответить
4
Ху Эмай

кошмар уже удалили

Ответить
3
Населенный Орзэмэс

Эх...

Ответить
3
Xu Li

Что там было?

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

Животное порвалось.

Ответить
2
Xu Li

Странная несмешная шутка
Считаю, что за несмешные шутки надо банить

Ответить
0
AZP

Johnson&Johnson

Украина не закупает Джонсон, насколько мне известно.

Ответить
0
Аркадий Гайдаржи

В Ужгороде любой товар из Европы умеют завозить и продавать

Ответить
7
AZP

Ночью через границу

Ответить
0
Аркадий Гайдаржи

Без растаможки

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

У меня соседка контрабандой в Ужгороде занималась. Вшивала сигареты в лифчик(?)

Ответить
0
AZP

В Ужгороде, я думаю, все этим занимаются. Не успел родиться, уже сигареты потащил.

Ответить
0
Горилла

вы чё охуели, куда комменты дели?

Ответить
1
Горилла

пиздец я там чч осадил, хотел в личном блоге похвастаться

Ответить
2
Люц Шнайдер

А чё было?

Ответить
0
Горилла

да всё уже, отняли у меня минуту славы

Ответить
0
rustyrazor

Хм, можно сходить и привиться по 2 раза каждой вакциной. Не оставим вирусу ни шанса!

Ответить
1
Mikhail Pukas

Думаю, много русских захочет поехать и вакцинироваться западной вакциной, если там паспорт не спрашивают.

Ответить
0
AZP

А толку? Паспорт не спрашивают, но и EUDCC ты анонимно хрен получишь.
Русские в Хорватию чаще всего ездят. Я был - очереди пиздец. И из местных, и из русских.

Ответить
2
Semyon Bochkaryov

Вот только как они въедут, по-твоему?
Во-первых, с 2015 года российско-украинская граница это непредсказуемый квест, где без должной причины тебя завернут на границе, да и с причиной могут, если им покажется, что ты ездил в Крым.
Во-вторых, сейчас граница и вовсе закрыта, кроме особо уважительных случаев.
В-третьих, обязательная обсервация на две недели.

Ответить
0
AZP

сейчас граница и вовсе закрыта, кроме особо уважительных случаев.

Это неправда. В Украину туристы могут въезжать. С ограничениями, конечно, вроде прививок

Ответить
0
Леха

Спутник признается?

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

У нас еще по тысяче раздадут вакцинированным. Должно ускорить вакцинацию.

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

это же две тысячи рублей всего лишь

Ответить
0
AZP

Плацкарт без постели на 1200 км обошёлся в 190 гривен.
Причём, после скромного ремонта.

Ответить
1
AZP

Юкрэйниан лакшери

Ответить
0
AZP
Ответить
0
Населенный Орзэмэс

2 747,27

Ответить
0
Marhal_New _Arleana
Ответить
0
Населенный Орзэмэс

ты же сказал тысячу

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

я дебил. 2 700

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

знаешь что можно купить в рф на 2700?)

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Нет.

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

один ПЦР тест

Ответить
2
Marhal_New _Arleana

У нас 700 стоит в Одессе

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

ну вот.
по сути сертификат на пцр дали

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

зачем делать пцр тест после прививки?

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

для поездки зарубеж. в РФ например)))

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Разве для этого не нужна просто справка, что ты привит признанной вакциной?

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

я че т такой у нас вообще не помню

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

У нас через Дию такой можно сделать.

Ответить
2
Населенный Орзэмэс

крутые

Ответить
0
Дмитрий Польных

Нет, Италия требует вакцину + тест

Ответить
0
Горилла

ты же сказал по тысяче

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Как её получить?

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Они сами еще не определились.

Ответить
1
rustyrazor

Уже вижу, как 70-летние бабки бегут вакцинироваться, чтобы получить 1000 гривен на кинотеатеры и фитнес-центры ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
0
Горилла

деньги в виде ваучеров что ли будут выдавать?

Ответить
0
rustyrazor

Хрен знает, как они реализовывать это собрались. Кто-то из правительства говорил, что будут специально выпущенные карточки под это, а сделать так, чтобы ими можно было оплатить только определенные услуги - уже задача банков.
Ну и выделят на эту программу 3 млрд. гривен в этом году и 3 в следующем, что в несколько раз ниже, чем по тысяче гривен каждому, если пересчитать на население.

Ответить
1
AZP

будут специально выпущенные карточки под это, а сделать так, чтобы ими можно было оплатить только определенные услуги - уже задача банков.

Есть же аналог российского Мира - карта Простир.
Ни одного живого человека с ней я не знаю.

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1
rustyrazor

Тоже ни разу не видел кого-то с ней. Знаю о ее существовании только благодаря тому, что в магазине возле дома висит наклейка на входе, что они ее принимают.

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1
Горилла

сообщение удалено по причине жёсткой пропаганды секс-рабства ред.

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0
Населенный Орзэмэс

работал за границей секс-рабом

Пиши статью на тж

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0
Населенный Орзэмэс

Подделку сертификата по скидке ты хотел сказать

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0
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