Великобритания назвала число прибывающих в страну по воде мигрантов «недопустимым».

Сеть магазинов спортивных товаров Decathlon временно перестала продавать в городах Кале и Гранд-Сенте на севере Франции каноэ, чтобы мигранты не пересекали на них пролив Ла-Манш. Об этом сообщили в компании.

В компании отметили, что решение приняли из-за роста числа попыток мигрантов добраться до Великобритании. Как пишет «Би-би-си», 11 ноября в страну на лодках приплыли более тысячи мигрантов. На следующий день трое пропали без вести после попытки пересечь Ла-Манш на каноэ. Британское правительство призвало Францию принять меры.

«В текущем контексте покупка каноэ больше невозможна», — заявил представитель Decathlon. Он добавил, что лодки предназначены для спорта и отдыха, а использование их для пересечения пролива «ставит жизни людей под угрозу».

Лодки всё ещё можно купить онлайн и в других магазинах сети. Спасательные жилеты, комбинезоны и плавательное оборудование в ассортименте точек в Кале и Гранд-Сента остались.