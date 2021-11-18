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Новости
Яна Ломакина

Магазин спорттоваров Decathlon убрал из продажи во Франции лодки, чтобы мигранты не переплывали на них Ла-Манш Статьи редакции

Великобритания назвала число прибывающих в страну по воде мигрантов «недопустимым».

Сеть магазинов спортивных товаров Decathlon временно перестала продавать в городах Кале и Гранд-Сенте на севере Франции каноэ, чтобы мигранты не пересекали на них пролив Ла-Манш. Об этом сообщили в компании.

В компании отметили, что решение приняли из-за роста числа попыток мигрантов добраться до Великобритании. Как пишет «Би-би-си», 11 ноября в страну на лодках приплыли более тысячи мигрантов. На следующий день трое пропали без вести после попытки пересечь Ла-Манш на каноэ. Британское правительство призвало Францию принять меры.

«В текущем контексте покупка каноэ больше невозможна», — заявил представитель Decathlon. Он добавил, что лодки предназначены для спорта и отдыха, а использование их для пересечения пролива «ставит жизни людей под угрозу».

Лодки всё ещё можно купить онлайн и в других магазинах сети. Спасательные жилеты, комбинезоны и плавательное оборудование в ассортименте точек в Кале и Гранд-Сента остались.

#новости #франция #англия #мигранты

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Населенный Орзэмэс

Это точно не панорама?

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14
Горилла

это юмореска

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5
Горилла

заходи в инсту

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4
Населенный Орзэмэс

хорошо...

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5
Антигравитационный торт

ну 45 км по прямой

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0
Населенный Орзэмэс

Точно.

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0
Населенный Орзэмэс

Не за что.

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0
Населенный Орзэмэс

Александр Лукашенко поручил правительству закупить лодки, чтобы мигранты переплывали на них Белорусское море

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4
rustyrazor

А чем мигрантам Франция-то не угодила?
Я бы на месте французских националистов обиделся бы на мигрантов, которые из Франции в Британию уплыть хотят.

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2
Горилла

там чеченцы

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4
Xu Li

Я бы на месте французских националистов

Те самые коренные французские националисты из африки ред.

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1
Михаил Ч

На перевёрнутых столах поплывут

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1
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