Мужчина рассказал, что начал играть в видеоигры и не смог окончить колледж. Именно поэтому ему было стыдно возвращаться к отцу и матери.

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Во время встречи со своими родителями в китайском городе Сиань 39-летний мужчина по фамилии Ван не смог сдержать слёз и упал перед матерью на колени. Она увидела его впервые с 2005 года. Об этом пишет местное издание Xiashi News.

Согласно заявлению Таможенного управления Сианя, Ван был лучшим учеником в средней школе. Но в год исчезновения, после поступления в колледж, он прекратил все контакты со своей семьёй. Ван объяснил свой поступок тем, что очень переживал и чувствовал стыд перед родителями. По его словам, он начал много играть в видеоигры и не смог окончить колледж.

В течение 16-ти лет Ван подрабатывал на случайных заработках, которые не требовали от него официальной регистрации в местном правительстве и обеспечивали деньгами на еду и проживание. В 2021 году ему было необходимо обновить удостоверение личности, а работники паспортного стола позже узнали, что он числится пропавшим без вести. Затем они связались с его родителями и сообщили им радостную новость.

Отец Вана в беседе с изданием Bailu TV рассказал, что в течение 16 лет ездил в Сиань, чтобы найти сына или хотя бы узнать о тех, кто его мог видеть, но никогда не возвращался домой с хорошими вестями.