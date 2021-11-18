В Китае мужчина перестал общаться с родителями из-за неудачной учёбы в колледже. Спустя 16 лет они вновь встретились Статьи редакции
Мужчина рассказал, что начал играть в видеоигры и не смог окончить колледж. Именно поэтому ему было стыдно возвращаться к отцу и матери.
Во время встречи со своими родителями в китайском городе Сиань 39-летний мужчина по фамилии Ван не смог сдержать слёз и упал перед матерью на колени. Она увидела его впервые с 2005 года. Об этом пишет местное издание Xiashi News.
Согласно заявлению Таможенного управления Сианя, Ван был лучшим учеником в средней школе. Но в год исчезновения, после поступления в колледж, он прекратил все контакты со своей семьёй. Ван объяснил свой поступок тем, что очень переживал и чувствовал стыд перед родителями. По его словам, он начал много играть в видеоигры и не смог окончить колледж.
В течение 16-ти лет Ван подрабатывал на случайных заработках, которые не требовали от него официальной регистрации в местном правительстве и обеспечивали деньгами на еду и проживание. В 2021 году ему было необходимо обновить удостоверение личности, а работники паспортного стола позже узнали, что он числится пропавшим без вести. Затем они связались с его родителями и сообщили им радостную новость.
Отец Вана в беседе с изданием Bailu TV рассказал, что в течение 16 лет ездил в Сиань, чтобы найти сына или хотя бы узнать о тех, кто его мог видеть, но никогда не возвращался домой с хорошими вестями.
Возможно, но это две стороны крайности. В 16 лет, если бы я учился в колледже и просто начал заниматься гедонизмом и проебал все полимеры, то мб меня тоже ожидаемо отругали серъёзно.
Я понимаю, что иногда бывают переборы. Но это не повод включать шизу и всю жизнь мучать СЕБЯ и родителей. Из исходных данных вроде бы родители не были каким-то прям уже ТИРАНАМИ.
Вот это щитпост...
Да же в этой статье больше смысла: