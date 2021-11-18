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Новости
Сергей Исенеков

В Китае мужчина перестал общаться с родителями из-за неудачной учёбы в колледже. Спустя 16 лет они вновь встретились Статьи редакции

Мужчина рассказал, что начал играть в видеоигры и не смог окончить колледж. Именно поэтому ему было стыдно возвращаться к отцу и матери.

31 31 комментарий
1336 просмотров

Во время встречи со своими родителями в китайском городе Сиань 39-летний мужчина по фамилии Ван не смог сдержать слёз и упал перед матерью на колени. Она увидела его впервые с 2005 года. Об этом пишет местное издание Xiashi News.

Согласно заявлению Таможенного управления Сианя, Ван был лучшим учеником в средней школе. Но в год исчезновения, после поступления в колледж, он прекратил все контакты со своей семьёй. Ван объяснил свой поступок тем, что очень переживал и чувствовал стыд перед родителями. По его словам, он начал много играть в видеоигры и не смог окончить колледж.

В течение 16-ти лет Ван подрабатывал на случайных заработках, которые не требовали от него официальной регистрации в местном правительстве и обеспечивали деньгами на еду и проживание. В 2021 году ему было необходимо обновить удостоверение личности, а работники паспортного стола позже узнали, что он числится пропавшим без вести. Затем они связались с его родителями и сообщили им радостную новость.

Отец Вана в беседе с изданием Bailu TV рассказал, что в течение 16 лет ездил в Сиань, чтобы найти сына или хотя бы узнать о тех, кто его мог видеть, но никогда не возвращался домой с хорошими вестями.

Каждый раз, когда я приезжал в город, я оставался там на неделю. Я обошёл каждую улицу в Сиане, зашёл в каждое интернет-кафе в надежде увидеть сына. Мы так долго не слышали от него вестей, что готовились к худшему. Но мы не виним его, мы просто рады его видеть.

отец Вана

#новости #китай

31 31 комментарий
8
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notty notty

Еблан чо

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15
Марк Варламов

Скорее мудак

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0
Ныкыта

А ведь Ван мог бы совместить приятное с полезным то сделать свою битардию...

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0
Андрей Ионов

мудак это мудак

а этот просто проебланил 20 лет и хуй бы с ним

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0
Rond

В китае мужчина уронил сосиску из собачатины

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12
Антигравитационный торт

уже два года страдаем из-за этого

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7
Teddy Loaf

Родовой долг это мерзкое понятие, когда всем членам семьи стыдно, неудобно они вечно раскаиваются, они должны друг-другу что-то. Абсолютно нездоровая херня.

Чувствуешь такое – скажи прям родителям и выстраивай свою жизнь как взрослый, независимый человек.

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10
Населенный Орзэмэс

Это китайцы же. У них травля - святое дело.

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2
Teddy Loaf

Согласен, вообще азиаты, поэтому когда их кино смотришь чувствуешь что-то родное. Все это корейское и китайское, с насильными пирожками, одурачиванием родных.

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1
Населенный Орзэмэс

Пиздец всю жизнь родителям испортить изза своих комплексов

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2
Иван Демченко

Ничего не перепутал?

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6
Llaren Hlaalo

Ему жизнь родители испортили ?

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0
Населенный Орзэмэс

Ты не понимаешь, всегда виноваты родители, общество, соседи, путин, но не я!

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1
Иван Демченко

Рискну предположить, что такое отношение спровоцировали как раз они и в целом зная культуру Китая относительно долга перед семьёй.

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0
Llaren Hlaalo

Возможно, но это две стороны крайности. В 16 лет, если бы я учился в колледже и просто начал заниматься гедонизмом и проебал все полимеры, то мб меня тоже ожидаемо отругали серъёзно.
Я понимаю, что иногда бывают переборы. Но это не повод включать шизу и всю жизнь мучать СЕБЯ и родителей. Из исходных данных вроде бы родители не были каким-то прям уже ТИРАНАМИ.

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0
Населенный Орзэмэс

Нет. Человек ответственнен за себя.

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0
Иван Демченко

Что блять? Как это относится к тому что ты написал?

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0
Максим Абрамчик

Эм, ладно

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1
Населенный Орзэмэс

И в чём тут интерес? Хуйня какая-то

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1
Сергей Лещина

Как вижу: чувака так жёстко прессовали, что он должен быть лучшим, закончить колледж и найти престижную работу, что когда он всё же сорвался, то не нашёл варианта лучше, чем просто свалить куда подальше. Хорошо, что хотя бы не совершил роскомнадзор, как некоторые подростки в такой ситуации

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1
Владислав Числин

Возможно это вброс, у них же там сейчас ограничивают время для игр школьникам

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0
ggg123

16 лет назад

Т.е. ты даже ЗАГОЛОВОК не дочитал...)

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1
Argumenta Ambigua

я в шоке

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0
Антигравитационный торт

Кто-нибудь ел сосиски из Китая?

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0
Аркадий Соколов

чинг чинг ханджи чианг ханджи и но чинг джон инджан

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0
Аркадий Соколов

https://youtu.be/qGk4E9ss95s

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0
Населенный Орзэмэс

Чё это он так очконул то?
А вообще, задротство наверно самая частая причина возложения болта на учёбу.

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0
Антигравитационный торт
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0
bor_vn

Вот это щитпост...

Да же в этой статье больше смысла:

Специально ли геи зачастую не совсем адекватные…
Что Щитухин, что Павленко, что Климов, что П.П., что Дмитрий Орлов - мне кажется у всех степень…
tjournal.ru
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0
bor_vn

И ведь все остальные статьи были шикарными.
здвезда похоже заставляет редакторов писать на темы которые ему нравятся.

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0
Андрей Иванов

Работа над ошибками.

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0
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