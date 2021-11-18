Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Сергей Исенеков

Oriflame оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за утечки данных. Среди них сканы паспортов российских клиентов Статьи редакции

Ранее хакеры выставили на продажу электронные копии паспортов более 1,3 миллиона клиентов косметического бренда.

Мировой судья Хамовнического района Москвы назначил штраф компании Oriflame Cosmetics, признав её виновной в нарушении статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение закона в области хранения персональных данных»). Об этом пишет «Интерфакс».

В суде пояснили, что правонарушение связано с предоставлением неопределённому кругу лиц доступа к персональным данным клиентов косметического бренда.

В августе 2021 года «Коммерсантъ» писал, что компания Oriflame подверглась серии хакерских атак после чего в сеть попали сканы паспортов 1,3 миллиона клиентов. Их выставили на продажу на хакерском форуме RaidForums.

При этом в компании отметили, что злоумышленники не получили номера банковских счетов и телефонов, а в Oriflame после случившегося усилили меры кибербезопасности и обратились в правоохранительные органы для расследования инцидента.

#новости #суды #хакеры #взломы #кибербезопасность

1965 просмотров
24 24 комментария
11
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Населенный Орзэмэс

Могли бы обойтись предупреждением. 30 тысяч рублей немалые деньги все-таки для транснациональной корпорации со штаб-квартирой в Швейцарии

Ответить
42
Слава Инженеров

душат малый бизнес

Ответить
17
Населенный Орзэмэс

Ничего, спишут с партнёров

Ответить
1
Михаил Кузнецов

И они эти 30 тысяч продукцией отдали?

Ответить
17
Равный ГОСТ

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0
Dmitry Smirnoff

Скоро уже в Пятерочке к банке Охоты крепкой будет примотана флешка с данными россиян.

Ответить
16
Населенный Орзэмэс

Дешёвые такие россияне

Ответить
12
Населенный Орзэмэс

Тут был коммент с моим нескончаемым позором ред.

Ответить
4
Антигравитационный торт

по 2 копейки

Ответить
3
Населенный Орзэмэс

Переоценил я персональные данные россиян :(

Ответить
6
Антигравитационный торт

счетовод

Ответить
3
Антигравитационный торт

наверняка погромист с зарплатой в 10000$

Ответить
2
Населенный Орзэмэс

Сука)))))0 вот я еблан

Ответить
4
Населенный Орзэмэс

Как могло прийти в голову, что паспорт россиянина может стоить больше 5 копеек?

Ответить
4
woqugyzo

Окупилось. Можно провернуть ещё разок.

Ответить
2
Населенный Орзэмэс

По 1/43.33

Ответить
0
Илья Щибрик

Интересно, какого размера был бы штраф, если бы Орифлейм в какой-то момент поддержала оппозицию... 3 млрд?

Ответить
2
Населенный Орзэмэс

Сволочи

Ответить
1
Имя И Фамилия

Сливаем в даркнет данные клиентов самостоятельно - платим штраф 30 тыщ - ??? - PROFIT

Ответить
1
Алина Кипр

О Орифлэйм ещё есть!! Надо поискать каталожек.

Ответить
1
Inevitable

Нормальная страна

Ответить
1
Miracle Movies

Даже не знаю, как они теперь после такого огромного штрафа работать продолжат

Ответить
1
Александр Горелик

почему я прочитал Onlyfans

Ответить
0
ユリー シャネ

А так каждый из клиентов мог бы продать свой скан паспорта за 43 рубля.

Ответить
–1
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null