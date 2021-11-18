Oriflame оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за утечки данных. Среди них сканы паспортов российских клиентов Статьи редакции
Ранее хакеры выставили на продажу электронные копии паспортов более 1,3 миллиона клиентов косметического бренда.
Мировой судья Хамовнического района Москвы назначил штраф компании Oriflame Cosmetics, признав её виновной в нарушении статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение закона в области хранения персональных данных»). Об этом пишет «Интерфакс».
В суде пояснили, что правонарушение связано с предоставлением неопределённому кругу лиц доступа к персональным данным клиентов косметического бренда.
В августе 2021 года «Коммерсантъ» писал, что компания Oriflame подверглась серии хакерских атак после чего в сеть попали сканы паспортов 1,3 миллиона клиентов. Их выставили на продажу на хакерском форуме RaidForums.
При этом в компании отметили, что злоумышленники не получили номера банковских счетов и телефонов, а в Oriflame после случившегося усилили меры кибербезопасности и обратились в правоохранительные органы для расследования инцидента.