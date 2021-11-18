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Новости
Сергей Исенеков

Oriflame заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей из-за утечки данных клиентов Статьи редакции

Ранее хакеры выставили на продажу электронные копии паспортов более 1,3 миллиона клиентов косметического бренда.

Мировой судья Хамовнического района Москвы назначил штраф компании Oriflame Cosmetics, признав её виновной в нарушении статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение закона в области хранения персональных данных»). Об этом пишет «Интерфакс».

В суде пояснили, что правонарушение связано с предоставлением неопределённому кругу лиц доступа к персональным данным клиентов косметического бренда.

В августе 2021 года «Коммерсантъ» писал, что компания Oriflame подверглась серии хакерских атак после чего в сеть попали сканы паспортов 1,3 миллиона клиентов. Их выставили на продажу на хакерском форуме RaidForums.

При этом в компании отметили, что злоумышленники не получили номера банковских счетов и телефонов, а в Oriflame после случившегося усилили меры кибербезопасности и обратились в правоохранительные органы для расследования инцидента.

#новости #суды #хакеры #взломы #кибербезопасность

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Населенный Орзэмэс

Могли бы обойтись предупреждением. 30 тысяч рублей немалые деньги все-таки для транснациональной корпорации со штаб-квартирой в Швейцарии

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27
Слава Инженеров

душат малый бизнес

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11
Населенный Орзэмэс

Ничего, спишут с партнёров

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1
Михаил Кузнецов

И они эти 30 тысяч продукцией отдали?

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12
vlaim

позалупными кремами

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0
Населенный Орзэмэс

Дешёвые такие россияне

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10
Dmitry Smirnoff

Скоро уже в Пятерочке к банке Охоты крепкой будет примотана флешка с данными россиян.

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7
Населенный Орзэмэс

Тут был коммент с моим нескончаемым позором ред.

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4
Антигравитационный торт

по 2 копейки

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3
Населенный Орзэмэс

Переоценил я персональные данные россиян :(

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6
Антигравитационный торт

счетовод

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3
Антигравитационный торт

наверняка погромист с зарплатой в 10000$

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2
Населенный Орзэмэс

Сука)))))0 вот я еблан

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4
Населенный Орзэмэс

Как могло прийти в голову, что паспорт россиянина может стоить больше 5 копеек?

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4
woqugyzo

Окупилось. Можно провернуть ещё разок.

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2
Населенный Орзэмэс

По 1/43.33

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0
Населенный Орзэмэс

Сволочи

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1
Имя И Фамилия

Сливаем в даркнет данные клиентов самостоятельно - платим штраф 30 тыщ - ??? - PROFIT

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1
Inevitable

Нормальная страна

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1
Илья Щибрик

Интересно, какого размера был бы штраф, если бы Орифлейм в какой-то момент поддержала оппозицию... 3 млрд?

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1
Алина Кипр

О Орифлэйм ещё есть!! Надо поискать каталожек.

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0
ユリー シャネ

А так каждый из клиентов мог бы продать свой скан паспорта за 43 рубля.

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0
Miracle Movies

Даже не знаю, как они теперь после такого огромного штрафа работать продолжат

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0
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