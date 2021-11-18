Ранее хакеры выставили на продажу электронные копии паспортов более 1,3 миллиона клиентов косметического бренда.

Мировой судья Хамовнического района Москвы назначил штраф компании Oriflame Cosmetics, признав её виновной в нарушении статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение закона в области хранения персональных данных»). Об этом пишет «Интерфакс».

В суде пояснили, что правонарушение связано с предоставлением неопределённому кругу лиц доступа к персональным данным клиентов косметического бренда.

В августе 2021 года «Коммерсантъ» писал, что компания Oriflame подверглась серии хакерских атак после чего в сеть попали сканы паспортов 1,3 миллиона клиентов. Их выставили на продажу на хакерском форуме RaidForums.

При этом в компании отметили, что злоумышленники не получили номера банковских счетов и телефонов, а в Oriflame после случившегося усилили меры кибербезопасности и обратились в правоохранительные органы для расследования инцидента.