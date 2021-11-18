Фельгенгауэр: Речь идёт о законе, который принимала Государственная Дума. Вы же его видели, вы за него проголосовали. А теперь выясняется, что это плохой закон?

Нилов: Абсолютно несовершенный точно. Устаревший с какими-то там лекалами прошлого века...

Плющев: А почему вы сразу это не видели? Почему вы увидели это только сейчас?

Нилов: Это калька с американских законов…

Плющев: Это не калька. Не вводите слушателей в заблуждение. Скажите, есть ли в американском законе норма, по которой иностранным агентам нужно помечать себя в 26 слов в каждом сообщении в соцсетях? Ну-ка?



Нилов: Да, конечно.



Плющев: Конечно? Russia Today, может, помечает себя где-нибудь в соцсетях? Вы сейчас вводите слушателей в заблуждение. И вы вот с этой компетенцией принимаете законы.

Нилов: А давайте я вас перебивать буду? Дайте договорить...