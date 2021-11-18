«Вы вводите слушателей в заблуждение»: разговор журналистов с депутатом, который вносит правки в закон об иноагентах Статьи редакции
В эфире «Эха Москвы» Олег Нилов сослался на схожесть с американским законом, за что его раскритиковали. А потом он не ответил на вопросы и заявил о «чёрных списках» радиостанции.
17 ноября партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму поправки к закону об «иноагентах». Депутаты предложили при первом иностранном финансировании выносить СМИ предупреждение, при втором же — обращаться в суд для внесения изданий в реестр.
Авторами поправок выступили Сергей Миронов, Валерий Гартунг и другие члены партии. Среди них также оказался замглавы фракции Олег Нилов. 18 ноября депутат поучаствовал в эфире «Эха Москвы», который вели Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Ведущие спросили, зачем же тогда Нилов поддержал оригинальный закон и почему только сейчас заявил, что считает его несовершенным и нуждающимся в поправках.
Сторонники закона об «иноагентах» часто сравнивают его с FARA — американским законом 1938 года «О регистрации иностранных агентов». В октябре Владимир Путин также сообщил, что в Штатах, в отличие от России, за нарушения по этому документу следует уголовная ответственность. Президент отметил, что в обеих странах решение о включении в реестр принимаются не через суд. О «списывании» российского закона с американского говорит и Нилов.
Однако в США после поправок 1988 года закон об «иноагентах» распространяется только на представителей иностранных государств и политические партии. Они должны предоставлять отчёты Минюсту раз в полгода, когда в России — каждый квартал. А маркировать в США нужно только пропаганду, которую в законе называют «информационными материалами», но на практике эти правила не применяются. Поэтому сравнивать законы некорректно.
TJ приводит наиболее показательные выдержки из эфира.
В финале диалога Нилов понадеялся получить поддержку других партий, кроме «Единой России», и принять законопроект. На заявления ведущих депутат не смог ответить по существу, но заявил, что находится в чёрных списках радиостанции. На это они предложили приехать в студию и ещё раз попробовать разобрать все вопросы.
Разговор с Олегом Ниловым начинается с 3:37:00.
выражение лиц ведущих просто видеть надо 3:36:20 https://www.youtube.com/watch?v=P0XyCh2SjGA&t=12980s