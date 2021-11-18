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Новости
Sasha Shambilova

«Вы вводите слушателей в заблуждение»: разговор журналистов с депутатом, который вносит правки в закон об иноагентах Статьи редакции

В эфире «Эха Москвы» Олег Нилов сослался на схожесть с американским законом, за что его раскритиковали. А потом он не ответил на вопросы и заявил о «чёрных списках» радиостанции.

29 29 комментариев
1553 просмотров
Фото «Справедливой России — За правду»

17 ноября партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму поправки к закону об «иноагентах». Депутаты предложили при первом иностранном финансировании выносить СМИ предупреждение, при втором же — обращаться в суд для внесения изданий в реестр.

Авторами поправок выступили Сергей Миронов, Валерий Гартунг и другие члены партии. Среди них также оказался замглавы фракции Олег Нилов. 18 ноября депутат поучаствовал в эфире «Эха Москвы», который вели Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Ведущие спросили, зачем же тогда Нилов поддержал оригинальный закон и почему только сейчас заявил, что считает его несовершенным и нуждающимся в поправках.

Сторонники закона об «иноагентах» часто сравнивают его с FARA — американским законом 1938 года «О регистрации иностранных агентов». В октябре Владимир Путин также сообщил, что в Штатах, в отличие от России, за нарушения по этому документу следует уголовная ответственность. Президент отметил, что в обеих странах решение о включении в реестр принимаются не через суд. О «списывании» российского закона с американского говорит и Нилов.

Однако в США после поправок 1988 года закон об «иноагентах» распространяется только на представителей иностранных государств и политические партии. Они должны предоставлять отчёты Минюсту раз в полгода, когда в России — каждый квартал. А маркировать в США нужно только пропаганду, которую в законе называют «информационными материалами», но на практике эти правила не применяются. Поэтому сравнивать законы некорректно.

TJ приводит наиболее показательные выдержки из эфира.

Фельгенгауэр: Речь идёт о законе, который принимала Государственная Дума. Вы же его видели, вы за него проголосовали. А теперь выясняется, что это плохой закон?

Нилов: Абсолютно несовершенный точно. Устаревший с какими-то там лекалами прошлого века...

Плющев: А почему вы сразу это не видели? Почему вы увидели это только сейчас?

Нилов: Это калька с американских законов…

Плющев: Это не калька. Не вводите слушателей в заблуждение. Скажите, есть ли в американском законе норма, по которой иностранным агентам нужно помечать себя в 26 слов в каждом сообщении в соцсетях? Ну-ка?

Нилов: Да, конечно.

Плющев: Конечно? Russia Today, может, помечает себя где-нибудь в соцсетях? Вы сейчас вводите слушателей в заблуждение. И вы вот с этой компетенцией принимаете законы.

Нилов: А давайте я вас перебивать буду? Дайте договорить...

П: Извините, вы так правильно всё говорите, но где вы были раньше? Вы же голосовали за этот закон.

Н: Ну а где вы были? У вас же тоже много чего не так.

П: Только мы законы не принимаем. В результате моих действий сотни людей не входит в список «иноагентов» и жизни их не ломаются. А в результате ваших действий это происходит.

Н: Всё ломается! Послушайте рекламу, которая идёт на вашем радио, запутывает людей, предлагает чуть ли не мошеннические схемы. Давайте не будем мериться отрицательными какими-то действиями.

П: А давайте будем. Мы ваши избиратели, мы имеем на это право.

Н: Да давайте будем. Это другой вопрос. Вы начинаете с благой идеей обсуждать законопроект, а потом вытаскиваете грязное бельё.

В финале диалога Нилов понадеялся получить поддержку других партий, кроме «Единой России», и принять законопроект. На заявления ведущих депутат не смог ответить по существу, но заявил, что находится в чёрных списках радиостанции. На это они предложили приехать в студию и ещё раз попробовать разобрать все вопросы.

Разговор с Олегом Ниловым начинается с 3:37:00.

#новости #медиа #иноагенты

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Населенный Орзэмэс

чё-то так себе из него оратор

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13
Населенный Орзэмэс

слышь тебе если мой закон не нравится ты выйди у нас в госдуме раз на раз, а не на эхе пизди

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9
Слава Инженеров

*подзывает жестом валуева

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2
Bad Mother Fucker

валуев в другой фракции

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0
Smaug The Terrible

Они там все во фракции запутинцев

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0
Bad Mother Fucker

и в другой партии

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0
Smaug The Terrible

Они там все в партии путиноидов

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0
Bad Mother Fucker

во-первых я в другмо партии, што ты мне сделаешь

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1
Населенный Орзэмэс

П: Конечно? Russia Today, может, помечает себя где-нибудь в соцсетях? Вы сейчас вводите слушателей в заблуждение. И вы вот с этой компетенцией принимаете законы.

Н: А давайте я вас перебивать буду? Дайте договорить...

... ред.

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4
Universe

Плющев молодец.
Придут и за ним рано или поздно, к сожалению.

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4
Bad Mother Fucker

не знаю чотам с эхом москвы, но для меня Олег Нилов - это омерзительный пидор из телевизора

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2
Населенный Орзэмэс

ты ватан чтоли, зачем телек смотришь?

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2
Bad Mother Fucker

иногда не получается увернуться

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2
Населенный Орзэмэс

просто выдерни из пульта кнопку 2

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2
Bad Mother Fucker

а если пульт не у меня?

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1
Населенный Орзэмэс

проиграл битву не сражаясь

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2
Bad Mother Fucker

да, так мы путина не победим

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2
aliftin

Очень самонадеянно вот так брать и пиздеть на все услышание о чем толком то и не разбираешься. Проще дальше голосовать и продвигать что нужно, делая вид что ты не конченый идиот.

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1
Ху Эмай

Очень самонадеянно вот так брать и пиздеть на все услышание о чем толком то и не разбираешься.

Мы на ТЖ постоянно так делаем

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4
aliftin

Как же хорошо что мы тут не депутаты.

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2
Антон Сциталов

Только мы законы не принимаем. В результате действий ТЖ сотни людей не ждут комментарии и жизни их ломаются.

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0
Населенный Орзэмэс

не перепутай: это не иностранный агент.
это просто статьи о наших восточных друзьях в главном печатном органе страны

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1
испанский смех

Сторонники закона об «иноагентах» часто сравнивают его с FARA — американским законом 1938 года «О регистрации иностранных агентов».

сейчас не 37 год

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1
Universe

Для америки это норма когда закон принят в 37-ом, но действует до сих пор.

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0
Населенный Орзэмэс

выражение лиц ведущих просто видеть надо 3:36:20 https://www.youtube.com/watch?v=P0XyCh2SjGA&t=12980s

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1
Населенный Орзэмэс

Зачем они хуесосят чувака, который хочет попустить закон об иноагентах? они что против иноагентов?

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0
Chikk

Не перебивайте меня. В дороге, приеду - допишу мысль.

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0
Thor Vahld

какой изворотливый пидорас.

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0
Vladimir Medvedev

Утренний разворот с ап и тф шикарен.

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0
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