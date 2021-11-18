На основе этой молекулы создадут лекарство в виде спрея, которое можно будет использовать для профилактики Covid-19.

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Учёные создали основу для препарата, которая блокирует проникновение коронавируса нового типа в клетку организма. Об этом ТАСС рассказал заведующий лабораторией биомедицинской химии ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Вадим Макаров.

По словам Макарова, прототип лекарства уже создан. Он представляет из себя однопроцентный раствор вещества, который можно использовать как спрей. Макаров добавляет, что учёные решили разрабатывать препарат именно в таком виде, чтобы с помощью него блокировать самые первые симптомы болезни.

Созданная нами малая молекула, получившая название PDSTP, присоединяется не к вирусу, а к клетке хозяина. Вирус не может присоединиться к рецептору, прекращается его проникновение внутрь клетки, а затем прекращается репликация и жизненный цикл вируса.

Вадим Макаров

заведующий лабораторией биомедицинской химии ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН



Он также добавил, что доклинические испытания завершатся в апреле или мае 2022 года. Лишь затем разработчики препарату подадут документы для регистрации на первую фазу клинических испытаний. «Среди конкурентных преимуществ, по сравнению с другими лекарствами, которые разрабатываются в России и за рубежом, доказанная противовирусная активность по отношению к коронавирусу», — сказал Макаров.