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Новости
Сергей Исенеков

Российские учёные создали молекулу, которая блокирует проникновение коронавируса в клетку Статьи редакции

На основе этой молекулы создадут лекарство в виде спрея, которое можно будет использовать для профилактики Covid-19.

83 83 комментария
2119 просмотров

Учёные создали основу для препарата, которая блокирует проникновение коронавируса нового типа в клетку организма. Об этом ТАСС рассказал заведующий лабораторией биомедицинской химии ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Вадим Макаров.

По словам Макарова, прототип лекарства уже создан. Он представляет из себя однопроцентный раствор вещества, который можно использовать как спрей. Макаров добавляет, что учёные решили разрабатывать препарат именно в таком виде, чтобы с помощью него блокировать самые первые симптомы болезни.

Созданная нами малая молекула, получившая название PDSTP, присоединяется не к вирусу, а к клетке хозяина. Вирус не может присоединиться к рецептору, прекращается его проникновение внутрь клетки, а затем прекращается репликация и жизненный цикл вируса.

Вадим Макаров
заведующий лабораторией биомедицинской химии ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН

Он также добавил, что доклинические испытания завершатся в апреле или мае 2022 года. Лишь затем разработчики препарату подадут документы для регистрации на первую фазу клинических испытаний. «Среди конкурентных преимуществ, по сравнению с другими лекарствами, которые разрабатываются в России и за рубежом, доказанная противовирусная активность по отношению к коронавирусу», — сказал Макаров.

16 ноября 2021 года стало известно, что американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение от Росздравнадзора на проведение клинических испытаний нового препарата под названием паксловид для профилактики коронавируса.

#новости #наука #covid19

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Andre Macareno

Так ведь такой уже изобрели…

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11
Населенный Орзэмэс
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16
Населенный Орзэмэс

а вот и зарядку для чипов подвезли 😎🤙

Ответить
9
Населенный Орзэмэс
Ответить
6
Леха

Горжусь нашими учеными 💪

Ответить
4
Леха

Слава богу не все свалили на бездуховный запад на х10 по зп

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

Тут ещё вопрос что это какое-то. Молекулы какие-то. Не гомеопатия ли часом.

Ответить
0
Леха

Ты тут не вопросы задавай, а восхищайся. Иначе в ГУЛАГ!

Ответить
3
Nick Rosenberg

В смысле? Гомеопатия как раз норм медицина, без ГМО и прививок ваших!

Ответить
0
Максим Козаченко

Мы всей страной за гомоапатию!

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

ЧИПА ИМ МАЛО РЕШИЛИ НАС МОЛЕКУЛАМИ СВОИМИ ОСАДИТЬ

Ответить
3
Населенный Орзэмэс

ХУИНЫМИ

Ответить
5
Aleksandr Dolgikh

Ты станешь геем!

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

Наверно, в следующей жизни,
Когда я стану кошкой.
На-на на-на

Ответить
3
Zee Zao

боже, кто-то помнит эту тупую песню из 2003
(кроме меня)

Ответить
1
Максим Козаченко

Хорошая песня

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

НАКАНЕЦТА

Ответить
2
Aleksandr Dolgikh

Хотя погоди... 🤔🧐😆

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Созданная нами малая молекула, получившая название PDSTP

PSDTS

Ответить
4
Населенный Орзэмэс

Учёные создали основу для

Комитета

Ответить
2
Населенный Орзэмэс

Всё легло за пять минут

Ответить
3
Максим Козаченко

А потом пришёл пуш

Ответить
1
I-van Zhi

И каким Макаром это работает?)

Ответить
1
ИгорьOK

На черенок швабры пшикают!

Ответить
4
Населенный Орзэмэс

А на дилдак можно?

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Джеймса Бонда смотрел последнюю часть?

Ответить
1
I-van Zhi

Это каламбур, епт, а не вопрос.

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

https://www.youtube.com/watch?v=yFMqpUH1624

Ответить
2
Сальвадор Лемонес

Мэн оф калча.

Ответить
0
Мишки Гамми

зачем вакцинация если выживаемость вакцинированных и невакцинированных выше 95%?
зачем вы вообще боитесь этого всего и верите халатам?

Ответить
–5
Dmitry Pasyutin
Ответить
5
Мишки Гамми

а по делу есть что возразить. я тоже могу на тебя картинку прислать

Ответить
0
Антон Сциталов

Хорошо, я попробую. Ты утверждаешь, что смертность примерно 5%? Считаешь ли ты это нормальной смертностью?

Ответить
0
Мишки Гамми

секундочку. давай смотреть на выживаемость а не на смертность. это для начала разговора

Ответить
0
Антон Сциталов

Среди тех, кто заражается: какая выживаемость по твоему мнению?
Почему нельзя сделать вывод, что смертность это 1 - X, где Х - выживаемость в долях?

Ответить
0
Мишки Гамми

я разговариваю именно о выживаемости. поэтому. я не знаю какая выживаемость. различные мамкины эксперты вычитали из разных достоверных источников разные цифры. вот у тебя например какие цифры для вакцинированных и не вакцинированных. выживаемости

Ответить
0
Smaug The Terrible

Главное, чтобы рак горла не вызывала

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

не делай минетов и тогда избежишь

Ответить
1
Smaug The Terrible

Хорошо ок понял тебя

Ответить
3
Населенный Орзэмэс

@Хорошо, ок, понял тебя

Ответить
3
Леха

А черенок от лопаты рак жопы

Ответить
0
Smaug The Terrible

Это надо одному бункерному карлику пожелать

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Однопроцентный гомеопатический раствор, что ли?

Ответить
0
Леха

1% вещества это далеко не гомеопатия

Ответить
3
Населенный Орзэмэс

Приличная доза скажешь? Но как

Ответить
0
Mattur

Смотря чего.

Ответить
2
Антон Сциталов

А если 1% гомеопатического вещества, то это всё ещё гомеопатия ли уже далеко не гомеопатия?

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

@Mattur ты же вроде химик?

Ответить
0
Mattur

Не биохимик. Но могу с уверенностью сказать, что это всё последствие вот этой хуйни:
16 ноября 2021 года стало известно, что американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение от Росздравнадзора на проведение клинических испытаний нового препарата под названием паксловид для профилактики коронавируса.

Мы ещё месяца два послушаем про новые наномолекулы и прототипы лекарств, а потом всё потихоньку затихнет.

Ответить
2
Сергей Резник

Если коронавирус не затихнет зимой, а он не затихнет, скоро будут людей ловить на фазу1-2

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Это если экстракты березы и ягеля не помогли?

Ответить
1
DarkFire

Зачем, когда есть это

Ответить
1
Mitya 🍀🔰⚡

Лучше б изобрели молекулу, которая блокирует проникновение швабры в задницу

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Есть уже такая, называется «трактор»

Ответить
1
Da Set

🔬 Заглядываешь такой внутрь молекулы PDSTP, а там ...

Ответить
0
Антон Сциталов

Армянские учёные в нарды играют?

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

Оформлю предзаказ спрея с ароматом Лаванды и еще Красная Москва для жены

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Зачем тебе аромат @Лаванда ??

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Ты сейчас всерьёз у тжшника такое спрашиваешь?

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

Да. Я тут новенький. Ты не знал??

Ответить
1
Населенный Орзэмэс

Ничё не смог придумать, голова болит. Вот тебе гора медведей.

Ответить
2
Населенный Орзэмэс

голова болит

Ууу, понимаю.

Ответить
0
Леха

Bear porn

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Наконец-то будут с вертолётов распылять

Ответить
0
Chikk

Не с вертолётов, а с дронов Почты России.

«Почта России» заявила об успешных испытаниях…
Такая доставка нужна для тех, кто живёт в труднодоступных районах.
tjournal.ru
Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Да не, в начале всей этой хероты, были байки про распыление с вертолётов. То ди вируса, то ли вакцины, хрен разберёшь.

Ответить
0
Рыжий

Прикольная тема

Ответить
0
Саша

Предпочитаю 40% перорально

Ответить
0
Крафтовый компот

И тут блокировки

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

И чё куда эту молекулу

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Заталкивать то?

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Допустим

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Тут недавно были видео испытаний

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Я думал как в резиденте лас плагас передавали, через заталкивание в рот

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Неаппетитно

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

За щёчку

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

PDSTP

STP, понятно, стоп, а кого они назвали PD?
Кого они хотят остановить этой молекулой, эти ученые ФИЦ ФОБ РАН? ред.

Ответить
0
Eugene Panfilov

эти учёные не остановятся

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0
Danil Oputin

Самое печальное, что в этой стране не понятно - либо власть пиздит, либо медики гении

Ответить
0
Alexander Moro

Новичок уже не торт

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0
тим тим

А молекулу можно вооружить?

Ответить
0
Населенный Орзэмэс
Ответить
0
Сергей Резник

И все равно ни черта не получится. В лучшем случае ничего с животными не случится, в худшем собаки от него начнут дохнуть, это скроют и начнут испытывать на солдатах

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0
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