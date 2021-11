{"items":[{"comment_id":6738977,"subsite_id":214349,"user_id":185552,"type":"comment_add","id":6738977,"hash":"653c61d170a711138071f43846ecfcb9","date":1637263183,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tv\/477503-dzhoan-rouling-ne-priglasili-na-semki-specepizoda-v-chest-20-letiya-garri-pottera-posle-obvineniy-v-transfobii?comment=6738977","text":"\u0430 \u0443\u0437\u043d\u0438\u043a","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":185552,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/185552-vakser-iznasilovavshiy-dynyu","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c2dada7c-3f4e-5356-b166-a4686f90289e\/","name":"\u0412\u0430\u043a\u0441\u0435\u0440 \u0438\u0437\u043d\u0430\u0441\u0438\u043b\u043e\u0432\u0430\u0432\u0448\u0438\u0439 \u0414\u044b\u043d\u044e","isVerified":false},"content":{"id":477503,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tv\/477503-dzhoan-rouling-ne-priglasili-na-semki-specepizoda-v-chest-20-letiya-garri-pottera-posle-obvineniy-v-transfobii","title":"\u0414\u0436\u043e\u0430\u043d \u0420\u043e\u0443\u043b\u0438\u043d\u0433 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u044a\u0451\u043c\u043a\u0438 \u0441\u043f\u0435\u0446\u044d\u043f\u0438\u0437\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0447\u0435\u0441\u0442\u044c 20-\u043b\u0435\u0442\u0438\u044f \u00ab\u0413\u0430\u0440\u0440\u0438 \u041f\u043e\u0442\u0442\u0435\u0440\u0430\u00bb \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0431\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6738980,"subsite_id":214343,"user_id":314060,"type":"comment_add","id":6738980,"hash":"eb586b6e1a9b0df3169f1172eedfcdd6","date":1637263192,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/477244-gvinet-peltrou-nazvala-porno-vrednym-dlya-zhenshchin-pornorezhisserki-s-ney-ne-soglasilis?comment=6738980","text":"\u0412 \u043f\u043e\u0440\u043d\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u0430?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":314060,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/314060-al","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4fd3c716-30c1-b0f0-2a3f-7d24c63dfb2d\/","name":"Al","isVerified":false},"content":{"id":477244,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/477244-gvinet-peltrou-nazvala-porno-vrednym-dlya-zhenshchin-pornorezhisserki-s-ney-ne-soglasilis","title":"\u0413\u0432\u0438\u043d\u0435\u0442 \u041f\u044d\u043b\u0442\u0440\u043e\u0443 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0440\u043d\u043e \u00ab\u0432\u0440\u0435\u0434\u043d\u044b\u043c \u0434\u043b\u044f \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u00bb. \u041f\u043e\u0440\u043d\u043e\u0440\u0435\u0436\u0438\u0441\u0441\u0451\u0440\u043a\u0438 \u0441 \u043d\u0435\u0439 \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6738986,"subsite_id":246497,"user_id":344389,"type":"comment_add","id":6738986,"hash":"e63e96ac99dbe55738d7c85dc5185679","date":1637263208,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/477449?comment=6738986","text":"\u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u0431\u044b \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u0444\u0431\u0440, \u043f\u043e \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c\u0443 \u0437\u0430 \u0432\u0441\u0435\u043c\u0438 \u043a\u0443\u043f\u0438\u0432\u0448\u0438\u043c\u0438 \u043a\u0443\u043a\u043b\u0443 \u0432\u0435\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043b\u0435\u0436\u043a\u0430

\u043d\u0430 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0444\u043e\u0440\u0443\u043c\u0430\u0445 \u0441\u0438\u0434\u0438\u0442, \u0441 \u043a\u0435\u043c \u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u043f\u0440\u0438\u0432\u0438\u043d\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u0440\u0435\u0448\u0430\u0442\u044c \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":344389,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/344389-irina-kitaeva","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ec0ed89e-2ca1-5ffa-9860-9f7026d30843\/","name":"\u0418\u0440\u0438\u043d\u0430 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435\u0432\u0430","isVerified":false},"content":{"id":477449,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/477449","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6738990,"subsite_id":214349,"user_id":294959,"type":"comment_add","id":6738990,"hash":"7345bf561f722037c8a0350e76a25f04","date":1637263226,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tv\/477503-dzhoan-rouling-ne-priglasili-na-semki-specepizoda-v-chest-20-letiya-garri-pottera-posle-obvineniy-v-transfobii?comment=6738990","text":"\u041e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0432\u0438\u0442 \u0420\u043e\u0443\u043b\u0438\u043d\u0433 \u043f\u0440\u043e \u0442\u0435\u0445, \u0443 \u043a\u043e\u0433\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u043c\u0435\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0441\u043c\u0435\u0448\u043d\u043e\u0439:



\u201c\u2019People who menstruate\u2019. I\u2019m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?\u201d","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":294959,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/294959-arkadiy-gaydarzhi","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/121fdb30-0a8e-75c3-89b4-801f4c4bdf9c\/","name":"\u0410\u0440\u043a\u0430\u0434\u0438\u0439 \u0413\u0430\u0439\u0434\u0430\u0440\u0436\u0438","isVerified":false},"content":{"id":477503,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tv\/477503-dzhoan-rouling-ne-priglasili-na-semki-specepizoda-v-chest-20-letiya-garri-pottera-posle-obvineniy-v-transfobii","title":"\u0414\u0436\u043e\u0430\u043d \u0420\u043e\u0443\u043b\u0438\u043d\u0433 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u044a\u0451\u043c\u043a\u0438 \u0441\u043f\u0435\u0446\u044d\u043f\u0438\u0437\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0447\u0435\u0441\u0442\u044c 20-\u043b\u0435\u0442\u0438\u044f \u00ab\u0413\u0430\u0440\u0440\u0438 \u041f\u043e\u0442\u0442\u0435\u0440\u0430\u00bb \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0431\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6738991,"subsite_id":245416,"user_id":407842,"type":"comment_add","id":6738991,"hash":"6b0dc67158587ff973e557f337e073b0","date":1637263229,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/477481-rossiyskie-uchenye-sozdali-molekulu-kotoraya-blokiruet-proniknovenie-koronavirusa-v-kletku?comment=6738991","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0442\u0438\u0445\u043d\u0435\u0442 \u0437\u0438\u043c\u043e\u0439, \u0430 \u043e\u043d \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0442\u0438\u0445\u043d\u0435\u0442, \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u043b\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0444\u0430\u0437\u04431-2","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":407842,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/407842-sergey-reznik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/66bd23a7-cf24-bc3a-b1df-16bdf2cdc2c1\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0420\u0435\u0437\u043d\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":477481,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/477481-rossiyskie-uchenye-sozdali-molekulu-kotoraya-blokiruet-proniknovenie-koronavirusa-v-kletku","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0443\u0447\u0451\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043c\u043e\u043b\u0435\u043a\u0443\u043b\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u043d\u0438\u043a\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430 \u0432 \u043a\u043b\u0435\u0442\u043a\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6738992,"subsite_id":214349,"user_id":80739,"type":"comment_add","id":6738992,"hash":"b10513410265c0cbc749e256fdc115bc","date":1637263230,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tv\/477058-propavshie-pauki-kak-studiya-marvel-obmanyvaet-zriteley-v-treylerah-i-zachem-ona-eto-delaet?comment=6738992","text":"\u041c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432 \u0442\u043e\u0439 \u0441\u0446\u0435\u043d\u0435 \u0441 \u042f\u0449\u0435\u0440\u043e\u043c \u0437\u0430\u043c\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u0412\u0435\u043d\u043e\u043c\u0430, \u043e\u043d \u0436\u0435 \u0437\u0430 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0445.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":80739,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/80739-aleksandr-demyanenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4e0c587f-d87e-5c51-8858-a74d27cee5bc\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0414\u0435\u043c\u044c\u044f\u043d\u0435\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":477058,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tv\/477058-propavshie-pauki-kak-studiya-marvel-obmanyvaet-zriteley-v-treylerah-i-zachem-ona-eto-delaet","title":"\u041f\u0440\u043e\u043f\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435 \u041f\u0430\u0443\u043a\u0438: \u043a\u0430\u043a \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u044f Marvel \u00ab\u043e\u0431\u043c\u0430\u043d\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u00bb \u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0442\u0440\u0435\u0439\u043b\u0435\u0440\u0430\u0445 \u0438 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u043e\u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6738994,"subsite_id":214349,"user_id":314060,"type":"comment_add","id":6738994,"hash":"3c5938577726433034c45c48054d4a64","date":1637263233,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tv\/477503-dzhoan-rouling-ne-priglasili-na-semki-specepizoda-v-chest-20-letiya-garri-pottera-posle-obvineniy-v-transfobii?comment=6738994","text":"\u0413\u0438\u0433\u0430\u043d\u0442\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0444\u0435\u0439\u043b \u0441 \u043c\u0430\u0445\u043e\u0432\u0438\u043a\u043e\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":314060,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/314060-al","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4fd3c716-30c1-b0f0-2a3f-7d24c63dfb2d\/","name":"Al","isVerified":false},"content":{"id":477503,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tv\/477503-dzhoan-rouling-ne-priglasili-na-semki-specepizoda-v-chest-20-letiya-garri-pottera-posle-obvineniy-v-transfobii","title":"\u0414\u0436\u043e\u0430\u043d \u0420\u043e\u0443\u043b\u0438\u043d\u0433 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u044a\u0451\u043c\u043a\u0438 \u0441\u043f\u0435\u0446\u044d\u043f\u0438\u0437\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0447\u0435\u0441\u0442\u044c 20-\u043b\u0435\u0442\u0438\u044f \u00ab\u0413\u0430\u0440\u0440\u0438 \u041f\u043e\u0442\u0442\u0435\u0440\u0430\u00bb \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0431\u0438\u0438"},"isAnonymous":false}]}