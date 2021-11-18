Российские учёные создали молекулу, которая блокирует проникновение коронавируса в клетку Статьи редакции
На основе этой молекулы создадут лекарство в виде спрея, которое можно будет использовать для профилактики Covid-19.
Учёные создали основу для препарата, которая блокирует проникновение коронавируса нового типа в клетку организма. Об этом ТАСС рассказал заведующий лабораторией биомедицинской химии ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Вадим Макаров.
По словам Макарова, прототип лекарства уже создан. Он представляет из себя однопроцентный раствор вещества, который можно использовать как спрей. Макаров добавляет, что учёные решили разрабатывать препарат именно в таком виде, чтобы с помощью него блокировать самые первые симптомы болезни.
Он также добавил, что доклинические испытания завершатся в апреле или мае 2022 года. Лишь затем разработчики препарату подадут документы для регистрации на первую фазу клинических испытаний. «Среди конкурентных преимуществ, по сравнению с другими лекарствами, которые разрабатываются в России и за рубежом, доказанная противовирусная активность по отношению к коронавирусу», — сказал Макаров.
16 ноября 2021 года стало известно, что американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение от Росздравнадзора на проведение клинических испытаний нового препарата под названием паксловид для профилактики коронавируса.
@Mattur ты же вроде химик?
Не биохимик. Но могу с уверенностью сказать, что это всё последствие вот этой хуйни:
16 ноября 2021 года стало известно, что американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение от Росздравнадзора на проведение клинических испытаний нового препарата под названием паксловид для профилактики коронавируса.
Мы ещё месяца два послушаем про новые наномолекулы и прототипы лекарств, а потом всё потихоньку затихнет.
Зачем тебе аромат @Лаванда ??
Не с вертолётов, а с дронов Почты России.