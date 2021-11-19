Генеральные прокуроры штатов США начали расследование против Meta из-за негативного влияния инстаграма на психику детей Статьи редакции
Согласно заявлению прокуроров, компания удерживает подростков в соцсети, используя их ради прибыли.
Генеральные прокуроры минимум 11 штатов выступили с заявлением, что расследуют «методы, используемые Meta для увеличения частоты и продолжительности взаимодействия» с детьми и подростками, которые приводят к негативному влиянию на их психику. Об этом сообщается на сайте генерального прокурора Небраски Дуга Петерсона.
Одна из руководителей расследования и генеральный прокурор Массачусетса Маура Хили обвинила компанию в нарушении прав потребителей и сочла, что Meta подвергла общество опасности.
Meta также обвиняют в том, что она продолжила использовать методы, вредящие психике подростков, несмотря на собственные внутренние исследования. Они показали, что Instagram усугубляет проблемы с восприятием тела для каждой третьей девочки-подростка, раскрыло издание The Wall Street Journal.
Среди штатов, которые уже участвуют в расследование, — Калифорния, Флорида, Кентукки, Массачусетс, Миннесота, Небраска, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Орегон, Теннесси, Вермонт, а также округ Колумбия.
В середине сентября The Wall Street Journal выяснила, что Facebook проводил внутренние исследования, результатами которых не хотел делиться с общественностью. Из-за этого конгресс США объявил, что проведёт расследование в отношении Facebook, после чего глава Instagram сообщил о приостановке разработки приложения для детей.
25 октября 17 американских изданий одновременно выпустили больше 20 материалов проекта The Facebook Papers. В них говорится об этических проблемах и утаивании информации о работе компании: от вреда алгоритмов для психики до договорённости Цукерберга с вьетнамскими коммунистами, игнорирования торговли людьми и шокирующего контента в Индии и Мьянме. После этого компания сменила название на Meta.