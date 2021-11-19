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Новости
Sasha Shambilova

Генеральные прокуроры в США начали расследование против Meta. Они считают, что Instagram плохо влияет на психику детей Статьи редакции

Согласно заявлению прокуроров, компания удерживает подростков в соцсети, используя их ради прибыли.

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Генеральные прокуроры минимум 11 штатов выступили с заявлением, что расследуют «методы, используемые Meta для увеличения частоты и продолжительности взаимодействия» с детьми и подростками, которые приводят к негативному влиянию на их психику. Об этом сообщается на сайте генерального прокурора Небраски Дуга Петерсона.

Одна из руководителей расследования и генеральный прокурор Массачусетса Маура Хили обвинила компанию в нарушении прав потребителей и сочла, что Meta подвергла общество опасности.

Facebook, теперь Meta, не смог защитить молодых людей на своих платформах и вместо этого решил игнорировать или, в некоторых случаях, удвоить манипуляции, которые представляют реальную угрозу физическому и психическому здоровью, эксплуатируя детей в интересах прибыли.

Маура Хили
генеральный прокурор Массачусетса

Meta также обвиняют в том, что она продолжила использовать методы, вредящие психике подростков, несмотря на собственные внутренние исследования. Они показали, что Instagram усугубляет проблемы с восприятием тела для каждой третьей девочки-подростка, раскрыло издание The Wall Street Journal.

Среди штатов, которые уже участвуют в расследование, — Калифорния, Флорида, Кентукки, Массачусетс, Миннесота, Небраска, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Орегон, Теннесси, Вермонт, а также округ Колумбия.

Когда социальные сети рассматривают наших детей как просто товары, которыми можно манипулировать для более длительного взаимодействия с экрана и получения данных, для генеральных прокуроров штата становится абсолютно необходимо обратиться наш следственный орган в соответствии с нашими законами о защите прав потребителей.

Дуг Петерсон
генеральный прокурор Небраски

В середине сентября The Wall Street Journal выяснила, что Facebook проводил внутренние исследования, результатами которых не хотел делиться с общественностью. Из-за этого конгресс США объявил, что проведёт расследование в отношении Facebook, после чего глава Instagram сообщил о приостановке разработки приложения для детей.

25 октября 17 американских изданий одновременно выпустили больше 20 материалов проекта The Facebook Papers. В них говорится об этических проблемах и утаивании информации о работе компании: от вреда алгоритмов для психики до договорённости Цукерберга с вьетнамскими коммунистами, игнорирования торговли людьми и шокирующего контента в Индии и Мьянме. После этого компания сменила название на Meta.

Все против Facebook: СМИ массово обвиняют…
Журналисты утверждают, что сервисы Цукерберга провоцируют у подростков тревожность и депрессию, а…
tjournal.ru

#новости #facebook #meta

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Лекарственный завод

о, знакомая тема про защиту детей. где то я уже слышал это

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5
Авраам Рабинович

Впереди планеты всей

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2
Лекарственный завод

сидят такие тинейджеры и кидают в экран инстаграмма батины доллары.
уж если б хотели по этой теме пройтись, то тут надо EA с Valve за жопу брать и ругать за лутбоксы

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2
Selfish Ledger

Давай детям разрешим работать. Почему мы запрещаем им это делать?

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–1
Пётр Козлов

Да ты бы сразу с Гитлера заходил, чо ты по мелочи то

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3
Doktor Streyndzhlav

Да, кстати, Гитлер стал таким из-за картинок этих своих.

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0
Лекарственный завод

кто мы? я в 14 лет уже газеты разносил по ящикам, все законно было

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2
Selfish Ledger

Давай в девять и в шахту на 100 часов в неделю. А что рыночек порешал.

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–2
Лекарственный завод

нет давай до 25 на иждивении у родителей сидеть.

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2
Selfish Ledger

Нет давай адекватно. И в адеквате надо следить за здоровьем детей.

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0
Лекарственный завод

кто несет ответственность за здоровье детей?

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1
Selfish Ledger

Государство иногда. Вот в этом случае я на стороне государства. Не свободный рыночек. Ребёнок не может пиинимать решения и надо его законом огораживать от некоторых вещей. Я не могу ребёнка затащить в шахту как бы я и ребёнок этого не хотели ибо закон.

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0
Лекарственный завод

государство дало в руки ребенку смартфон?

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1
Selfish Ledger

Государство разрешает таргетировать говно в голову ребёнка. Если оно выпустит закон который должен будет соблюдать Цукер то в смартфоне не будет алгоритма, затягивающего ребёнка в бездну депресняка.
Это хуже сигарет.

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1
Vadim Zero

Вторая серия

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4
Лекарственный завод

Почти как человек

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0
Александр Воронин

инстаграм вообще плохо на психику влияет

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2
Лекарственный завод

может воспитать твою дочь эскортницей

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0
Doktor Streyndzhlav

Или сына

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1
Евгений Кочин

Прокурор: *начинает расследование против Facebook
Цукерберг: хе-хе-хе *меняет Facebook на Meta
Прокурор:*зачеркивает Facebook, пишет сверху Meta
Цукерберг:

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2
Coronadoden van Voronezj

Че-то серьёзно за Big Tech в последнее время взялись

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0
Selfish Ledger

Интернет стал реальностью.

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2
Лекарственный завод

не говори, mail ru прям душат каждый день

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0
Doktor Streyndzhlav

Там написано Биг Тек, при чем тут мэйл?

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1
Лекарственный завод

ну формально то они тоже биг и вроде тэк

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0
Doktor Streyndzhlav

Хай биг лоу тек
нутыпонел

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1
Лекарственный завод

только за фейсбук

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0
Пётр Козлов

Когда социальные сети рассматривают наших детей как просто товары, которыми можно манипулировать

Кто-то не доволен, что у него отбирают монополию на манипуляцию детьми и через детей

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0
Лекарственный завод

Дайте угадаю, это из-за того что фейсбук Трампа поддерживал?

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0
Andrew Sychev

Да ну, такого не может быть. Это же корпорация добра

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0
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