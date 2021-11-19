Согласно заявлению прокуроров, компания удерживает подростков в соцсети, используя их ради прибыли.

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Генеральные прокуроры минимум 11 штатов выступили с заявлением, что расследуют «методы, используемые Meta для увеличения частоты и продолжительности взаимодействия» с детьми и подростками, которые приводят к негативному влиянию на их психику. Об этом сообщается на сайте генерального прокурора Небраски Дуга Петерсона.

Одна из руководителей расследования и генеральный прокурор Массачусетса Маура Хили обвинила компанию в нарушении прав потребителей и сочла, что Meta подвергла общество опасности.

Facebook, теперь Meta, не смог защитить молодых людей на своих платформах и вместо этого решил игнорировать или, в некоторых случаях, удвоить манипуляции, которые представляют реальную угрозу физическому и психическому здоровью, эксплуатируя детей в интересах прибыли. Маура Хили генеральный прокурор Массачусетса

Meta также обвиняют в том, что она продолжила использовать методы, вредящие психике подростков, несмотря на собственные внутренние исследования. Они показали, что Instagram усугубляет проблемы с восприятием тела для каждой третьей девочки-подростка, раскрыло издание The Wall Street Journal.

Среди штатов, которые уже участвуют в расследование, — Калифорния, Флорида, Кентукки, Массачусетс, Миннесота, Небраска, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Орегон, Теннесси, Вермонт, а также округ Колумбия.

Когда социальные сети рассматривают наших детей как просто товары, которыми можно манипулировать для более длительного взаимодействия с экрана и получения данных, для генеральных прокуроров штата становится абсолютно необходимо обратиться наш следственный орган в соответствии с нашими законами о защите прав потребителей. Дуг Петерсон генеральный прокурор Небраски

В середине сентября The Wall Street Journal выяснила, что Facebook проводил внутренние исследования, результатами которых не хотел делиться с общественностью. Из-за этого конгресс США объявил, что проведёт расследование в отношении Facebook, после чего глава Instagram сообщил о приостановке разработки приложения для детей.