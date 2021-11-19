Минэкономразвития предложило снять тайну связи с данных о звонках и трафике абонента

Но только по согласию пользователя. Это нужно для борьбы с мошенниками, объяснили в министерстве.

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Если абонент предоставит согласие оператору, тот сможет передать данные третьей стороне. Тайну связи предлагают снять с информации о трафике, платежах и соединениях, но полный список должно определить правительство. Поправки опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, обратил внимание «Коммерсантъ».

В пояснительной записке Минэкономразвития объясняет, что сейчас бизнес не может использовать имеющуюся информацию об абонентах для комплексных услуг и сервисов. Министерство считает, что снятие тайны связи поможет в борьбе с мошенниками: если банк будет знать, в каком регионе находится абонент, то при попытке снять деньги из другого региона заблокирует операцию. Кроме этого, оператор сможет создать базу мошенников и предупреждать пользователя о звонке с такого номера.

Также ведомство считает, что снятие тайны связи поможет партнёрским туристическим сервисам. Во время путешествия турист сможет получат информацию о местных достопримечательностях, экскурсиях и других событиях.

Сейчас в России существуют три вида информации, которая подразумевается под «тайной связи». Её можно раскрывать только по решению суда или в виде обезличенных моделей:

содержание переписок и звонков. Его защищает статья Конституции о неприкосновенности частной жизни;

имена абонентов, которые считаются персональными данными и могут передавать с согласия;

данные о соединениях: откуда и куда шёл звонок.

Поправки Минэкономразвития поддержали в Минцифры. Однако предложили уточнить порядок передачи данных о пользователях третьим лицам. В МТС рассказали «Коммерсанту», что норма «должна упорядочить взаимодействие с абонентами».

Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов сообщил, что «текст законопроекта разительно отличается от пояснений». Если в записке Минэкономразвития говорит о возможности предоставлять данные третьим лицам с согласия пользователей, то документ «наделяет правительство правом в одностороннем порядке определять правила доступа третьих лиц к информации как о биллинге, так и о самом абоненте».