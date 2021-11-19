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Новости
Sasha Shambilova

Минэкономразвития предложило снять тайну связи с данных о звонках и трафике абонента Статьи редакции

Но только по согласию пользователя. Это нужно для борьбы с мошенниками, объяснили в министерстве.

19 19 комментариев
1966 просмотров

Если абонент предоставит согласие оператору, тот сможет передать данные третьей стороне. Тайну связи предлагают снять с информации о трафике, платежах и соединениях, но полный список должно определить правительство. Поправки опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, обратил внимание «Коммерсантъ».

В пояснительной записке Минэкономразвития объясняет, что сейчас бизнес не может использовать имеющуюся информацию об абонентах для комплексных услуг и сервисов. Министерство считает, что снятие тайны связи поможет в борьбе с мошенниками: если банк будет знать, в каком регионе находится абонент, то при попытке снять деньги из другого региона заблокирует операцию. Кроме этого, оператор сможет создать базу мошенников и предупреждать пользователя о звонке с такого номера.

Также ведомство считает, что снятие тайны связи поможет партнёрским туристическим сервисам. Во время путешествия турист сможет получат информацию о местных достопримечательностях, экскурсиях и других событиях.

Сейчас в России существуют три вида информации, которая подразумевается под «тайной связи». Её можно раскрывать только по решению суда или в виде обезличенных моделей:

  • содержание переписок и звонков. Его защищает статья Конституции о неприкосновенности частной жизни;
  • имена абонентов, которые считаются персональными данными и могут передавать с согласия;
  • данные о соединениях: откуда и куда шёл звонок.

Поправки Минэкономразвития поддержали в Минцифры. Однако предложили уточнить порядок передачи данных о пользователях третьим лицам. В МТС рассказали «Коммерсанту», что норма «должна упорядочить взаимодействие с абонентами».

Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов сообщил, что «текст законопроекта разительно отличается от пояснений». Если в записке Минэкономразвития говорит о возможности предоставлять данные третьим лицам с согласия пользователей, то документ «наделяет правительство правом в одностороннем порядке определять правила доступа третьих лиц к информации как о биллинге, так и о самом абоненте».

Вероятно, доступ к данным будет у правоохранительных органов и у компаний, которые включены в регуляторные песочницы.

Олег Блинов
преподаватель Moscow Digital Schoo

#новости #право

19 19 комментариев
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Лекарственный завод

Минэкономразвития предложило снять тайну связи с данных о звонках и трафике абонента

Это нужно для борьбы с мошенниками, объяснили в министерстве.

Ага, а на закупки военных недавно гостайну наложили. Там, конечно, никакого мошенничества.

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21
Лекарственный завод

что то мне подсказывает, что даже если я через суд запрещу эту информацию предоставлять, технически один хуй она уйдет куда надо.
точнее она уже уходит. глаз бога не трогают не потому что он такой неуловимый, а потому что так надо

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5
Лекарственный завод

Да так и есть. Менты активно всем этим пользуются. Вон, например, система распознавания лиц в Москве вообще никак не контролируется сейчас. Спокойно могут для личных целей её использовать, а там ведь мощный инструмент, можно, например, искать где человек был за такие-то даты.

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2
Лекарственный завод

так они митингующих через нее уже и искали так.
будто их вот эти тонкости в законах прям остановят. фуражечник хочет делать а не стоять разрешения у судей спрашивать

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1
Sergey Michko

Если куда надо это МВД и тп, то СОРМ давно предоставляет доступ к звонкам, переписке и с недавних времён — трафику.

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0
Лекарственный завод

не только туда

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0
Лекарственный завод

Во время путешествия турист сможет получат информацию о местных достопримечательностях, экскурсиях и других событиях.

Вот именно об этом я и мечтал всю жизнь, сука!

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5
Кирилл Вселенский

Россиянам будут засовывать швабру, но только с их согласия. Это нужно для борьбы с мошенничеством

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4
Лекарственный завод

Ну ничего, можно будет занять очередь в пятницу, чтобы пораньше освободиться в субботу.

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3
Лекарственный завод

@Arthur Sergeev к ответу

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0
Sergey Michko

если банк будет знать, в каком регионе находится абонент, то при попытке снять деньги из другого региона заблокирует операцию

В телефоне приложению банка даёшь локацию, причём в айфоне можно выбрать приблизительную на уровне города или района.
оператор сможет создать базу мошенников и предупреждать пользователя о звонке с такого номера

Давно работает: в настройках добавляешь определитель номера от Яндекса, Сбера, Тинькова и тд, и при звонке высвечивается, например, «реклама». При этом никаких данных о звонках приложение не получает – только предоставляет телефону (айфону, хз как на андроиде) базу известных номеров.

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3
Лекарственный завод

Это нужно для борьбы с мошенниками, объяснили в министерстве.

Да неужели одни мошенники будут с другими бороться?

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2
Лекарственный завод

Конечно, будет легче искать тех, у кого нет крыши. "Службу безопастности Сбера" они же и крышуют. Люди, блядь, из тюрем звонят, а менты руками разводят.

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1
bor_vn

ВПН в этом случае поможет?

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0
aliftin

Это все для вашего блага.
Update Всё, tj пришёл пиздец и даже картинки не прикрепить.

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0
Пётр Козлов

Но только по согласию пользователя.

Без которого оператор откажется в предоставлении услуг связи

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0
Лекарственный завод

Фотки ануса надо разрешать для приложения будет?

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0
Лекарственный завод

Это нужно для борьбы с мошенниками, объяснили в министерстве.

А, понятно! Спасибо, что объяснили!

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0
Лекарственный завод

Ммм тотальный контроль за простыми смертными

Ничего нового в рашке

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0
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