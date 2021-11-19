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vc.ru

Bloomberg: Apple запланировала выпустить беспилотник без руля и педалей в 2025 году Статьи редакции

Компания хочет создать беспилотники, которые будут безопаснее, чем у Waymo и Tesla.

Один из тестовых беспилотников Apple Lexus Bloomberg
  • Компания хочет ускорить производство электромобилей и «переориентирует» проект, чтобы сразу выпустить беспилотники, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Проектом будет руководить Кевин Линч, который в сентябре возглавил подразделение беспилотных автомобилей. Компания уже завершила основную работу над чипом для первого автомобиля, отмечает издание. Он состоит в основном из нейронных процессоров, которые могут обрабатывать ИИ.
  • Apple хочет создать автомобиль, который управляется без помощи рук. Но она ещё не решила окончательно, убирать руль или нет, так как во время чрезвычайных ситуаций люди могут взять управление на себя.
  • Для пассажиров в центре салона будет установлен планшет, похожий на iPad. Компания рассматривает, как один из вариантов интерьера, дизайн автомобиля Lifestyle от Canoo, где пассажиры сидят по бокам салона и смотрят друг на друга.
Интерьер Lifestyle от Canoo Canoo

  • Apple планирует сделать свои автомобили безопаснее, чем у Waymo и Tesla, чтобы они сохраняли свою работоспособность даже при сбоях. Также машины будут совместимы со всеми зарядными устройствами по миру.

  • Чтобы начать выпускать машины Apple нужны будут партнёры. Компания обсудила сделки с несколькими компаниями и рассматривала возможность производства в США, пишет Bloomberg.

#новости #apple

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Andrew Sychev

Руль и педали покупать отдельно, за цену половину машины

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25
Жабка

Apple хочет создать автомобиль, который управляется без помощи рук

Apple планирует сделать свои автомобили безопаснее, чем у Waymo и Tesla

Безопасность на уровне! Ну и так как эппл любит ограничивать своих пользователей в угоду безопасности. ездить оно будет по рельсам.

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7
Лекарственный завод

ездить будет только до магазина эппл и обратно

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2
Лекарственный завод

при наличии купленной подписки

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0
БЕ3HOГNM

И без дверей
И колес

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2
Smaug The Terrible

Но с челкой

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10
Лекарственный завод

Продано. Беру.

Ответить
1
Суходрищев

и с портом для зарядки на дне

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4
Андрей Рядькин

ПАЗик. Заднее сидение

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4
Ант Тт

Вы не оплатили подписку за прошлую неделю.
Через 5 мин тормоза будут отключены.
Так как вы во время не продлили подписку, пролонгация подписки на эту неделю равна 20 недельных подписок.
С любовью,
российский дивизион заботы Apple.

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3
Pipez 999

Руль и педали будут представлены за дополнительную плату на следующей ежегодной презентации, в трех цветах. Возможность водить беспилотник с ними будет по ежемесячной подписке.

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3
Grosse Tete

В комментах ожидаемая перепись «петросянов» с шутками «за 300».

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3
Лекарственный завод

Ты будешь плакать как сучка, когда все эти шутки сбудутся

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0
Дизайнер Павленко

Осталось только прихуярить монитор

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2
Жабка

чтобы они сохраняли свою работоспособность даже при сбоях.

Отказоустойчивость - это важно, надо херачить по дороге дальше, даже если что то пошло не так, разве нет?

Ответить
2
Ант Тт

Apple хочет создать автомобиль, который управляется без помощи рук. Но она ещё не решила окончательно, убирать руль или нет, так как во время чрезвычайных ситуаций люди могут взять управление на себя.
Кто нибудь. Прикрепите картинку моноколеса из соуспарка.

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0
Лекарственный завод
Ответить
3
Лекарственный завод

Идеальный автомобиль от Apple

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1
Лекарственный завод

Самые точные прогнозы от блумберг 🥱

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1
Лекарственный завод

идеальная маршрутка

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1
Кирилл Вселенский

Удачи догнать теслу))))

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0
Лекарственный завод

потом спустя месяца три четыре яндекс тоже такой "а мы тоже сделали и даже не списывали" )))

Ответить
0
Жабка

Ну вообще яндекс давно уже беспилотники тестирует, но я так понимаю у них не свое авто. Года два назад по иннополису катались их тестовые машинки уже.

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1
Лекарственный завод

тестируют это когда и в москве и в омске.
толку от их тестирования если оно в идеальных условиях только может

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–1
Кирилл Вселенский

В москве реально по сравнению с регионами дорожное движение идеально

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0
Александр Клабуков

я так понимаю, расчет на то, что в тесле будут сидеть сложа руки и дожидаться, пока Apple сделает беспилотник безопаснее чем у них

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0
Лекарственный завод

я так понимаю, расчет на то

2025 год. Даже если это правда, за 4 года все может поменяться просто невероятно. 5 лет назад точно так же к 2020-21 обещали беспилотники без рулей.

Это даже если не учитывать то, что госстандартов регуляции (как, например, для самолетов) просто не существует в природе. А без них никто никакие беспилотники не разрешит.

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0
Mikki Rurk

Машина будет заряжаться через лайтинг

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0
Лекарственный завод

iMarshrutka, amazing

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0
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