Bloomberg: Apple запланировала выпустить беспилотник без руля и педалей в 2025 году Статьи редакции
Компания хочет создать беспилотники, которые будут безопаснее, чем у Waymo и Tesla.
- Компания хочет ускорить производство электромобилей и «переориентирует» проект, чтобы сразу выпустить беспилотники, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
- Проектом будет руководить Кевин Линч, который в сентябре возглавил подразделение беспилотных автомобилей. Компания уже завершила основную работу над чипом для первого автомобиля, отмечает издание. Он состоит в основном из нейронных процессоров, которые могут обрабатывать ИИ.
- Apple хочет создать автомобиль, который управляется без помощи рук. Но она ещё не решила окончательно, убирать руль или нет, так как во время чрезвычайных ситуаций люди могут взять управление на себя.
- Для пассажиров в центре салона будет установлен планшет, похожий на iPad. Компания рассматривает, как один из вариантов интерьера, дизайн автомобиля Lifestyle от Canoo, где пассажиры сидят по бокам салона и смотрят друг на друга.
Apple планирует сделать свои автомобили безопаснее, чем у Waymo и Tesla, чтобы они сохраняли свою работоспособность даже при сбоях. Также машины будут совместимы со всеми зарядными устройствами по миру.
- Чтобы начать выпускать машины Apple нужны будут партнёры. Компания обсудила сделки с несколькими компаниями и рассматривала возможность производства в США, пишет Bloomberg.
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я так понимаю, расчет на то
2025 год. Даже если это правда, за 4 года все может поменяться просто невероятно. 5 лет назад точно так же к 2020-21 обещали беспилотники без рулей.
Это даже если не учитывать то, что госстандартов регуляции (как, например, для самолетов) просто не существует в природе. А без них никто никакие беспилотники не разрешит.
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