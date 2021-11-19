Запускать «Алису» можно во время вождения или когда нужно отвлечься от чтения.

Фото «Яндекса»

«Яндекс» запустил голосового помощника во встроенном в приложение сервисе «Читалка». Чтобы включить озвучивание, нужно выбрать книгу и нажать на значок с наушниками. Об этом TJ рассказали в пресс-службе компании.

«Алиса» училась на примере речей профессиональных дикторов, чтобы речь «звучала как можно естественнее». В «Яндексе» отметили, что технология теперь умеет расставлять паузы, соблюдать ударения и выбирать интонацию. Помимо женского голоса, в «Читалке» также доступен мужской.

Видео «Яндекса»

В пресс-службе сообщили, что при запуске «Алиса» продолжит озвучивать с того места, на котором остановился пользователь. Функцию можно включить, чтобы голосовой помощник почитал ребёнку на ночь, или во время вождения. В «Читалку» можно выгружать книги из памяти телефона или интернета.