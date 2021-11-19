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Новости
Sasha Shambilova

«Яндекс» научил «Алису» читать книги: она использует технологию синтеза речи, ставит ударения и выбирает интонации Статьи редакции

Запускать «Алису» можно во время вождения или когда нужно отвлечься от чтения.

Фото «Яндекса»

«Яндекс» запустил голосового помощника во встроенном в приложение сервисе «Читалка». Чтобы включить озвучивание, нужно выбрать книгу и нажать на значок с наушниками. Об этом TJ рассказали в пресс-службе компании.

«Алиса» училась на примере речей профессиональных дикторов, чтобы речь «звучала как можно естественнее». В «Яндексе» отметили, что технология теперь умеет расставлять паузы, соблюдать ударения и выбирать интонацию. Помимо женского голоса, в «Читалке» также доступен мужской.

Видео «Яндекса»

В пресс-службе сообщили, что при запуске «Алиса» продолжит озвучивать с того места, на котором остановился пользователь. Функцию можно включить, чтобы голосовой помощник почитал ребёнку на ночь, или во время вождения. В «Читалку» можно выгружать книги из памяти телефона или интернета.

#новости #яндекс

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испанский смех
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6
Лекарственный завод

Давай теперь тоже самое алисой

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0
Лекарственный завод

Это уже какой чемодан на неделе?

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5
Лекарственный завод

она же просто скачивает TTS библиотеку

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4
Кирилл Вселенский

Нет это магия

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4
Лекарственный завод

Яндекс ))))

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1
Лекарственный завод

Когда чтение комментов на тж?

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3
van der Pusch

для комментов на тж не милая алиса нужна
а володарский

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4
Лекарственный завод

Иди сюда, ублюдок, мать твою

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6
Лекарственный завод

Это бы я даже купил

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2
Лекарственный завод

TJ++

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2
Женя Кузьмин

предлагаю сразу сделать войсы для комментов

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1
Лекарственный завод

Нужны аудиокомнаты. Ширяев недорабатывает

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0
Женя Кузьмин

справедливо. зарубился с кем-то в комментах — говоришь че ты не пацан пойдем выйдем раз на раз в аудиокомнату

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2
Лекарственный завод

Я думаю как раз там будут самые сочные треды рождаться. Нужно только прикрутить туда расшифровку в текст в обычные комменты тж. Чтобы вселенная схлопнулась

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2
Lev

Хорошая новость! Давно пора!

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1
Люц Шнайдер

А в Израиле Алиса на каком говорит? На русском или иврите?

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0
Лекарственный завод

На идише )

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0
Мисс Целлофан

И нахера мне это, если я могу просто купить аудиокнигу, которую будет читать профессиональный актёр озвучивания?

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0
Посторонний

Не на всё есть аудиокниги.

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2
bor_vn

Порно рассказы вообще в русской озвучке сложно найти.

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2
Tim Hansen

Блиииин, теперь Артур ещё месяц не заткнётся...

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0
Photuum

Это только по подписке?
Люблю слушать аудиокниги, когда работаю.

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0
Вера Елизарова

Не, не по подписке, доступ к приложению, читалке и алисе у всех

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0
Люц Шнайдер

Алиса, кстати, отлично начитывает новости с сайтов, где есть такая функция.

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0
Сергей Бура

Так не работает же

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