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Новости
Сергей Исенеков

Финансовую пирамиду QBF обвинили в хищении миллиардов рублей. Среди вкладчиков — балерина Анастасия Волочкова и министры Статьи редакции

Официально зарегистрировано около 500 потерпевших.

36 36 комментариев
4544 просмотров
Анастасия Волочкова у отдела полиции Фото «Коммерсанта»

Балерину Анастасию Волочкову признали потерпевшей по уголовному делу против участников финансовой пирамиды QBF. Она рассказала, что мошенники похитили у неё 1,7 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам балерины, в середине июня 2020 года на её мобильный позвонил некий Тимур, представившийся представителем QBF. Молодой человек сказал, что нашёл номер в «базе известных людей России» и попросил её порекомендовать фирму своим друзьям. Когда она отказалась, представитель QBF предложил ей самой стать инвестором.

Волочкова заключила договор сроком на один год и перевела на счёт компании два миллиона рублей под 10% годовых. Позже Тимур убедил её перевести ещё один миллион рублей на три месяца. Волочкову, по её словам, «несколько насторожило», что все это время ей приходили пустые платежные поручения без сумм и подписей.

Представители QBF вернули Волочковой миллион рублей и процент от вклада — 150 тысяч рублей. В августе 2021-го она рассчитывала, что ей вернут оставшиеся два миллиона, но этого не случилось.

Спустя время она добилась через гендиректора QBF Станислава Матюхина, чтобы ей вернули ещё 500 тысяч рублей. Но для этого Матюхин попросил её помочь с разблокированием счетов компании в Петербурге и Башкирии через своих знакомых. Остальные деньги балерина не получила и обратилась в полицию.

В мае 2021 года компания QBF прекратила свою деятельность после обысков по делу об особо крупном мошенничестве. «Коммерсантъ» пишет, что в деле QBF около 500 официальных потерпевших, но, по подсчётам следствия, их «как минимум вдвое больше». Под видом инвестирования денег вкладчиков в серьёзные финансовые портфели у них похитили около 5-7 миллиардов рублей.

По данным источников издания, свои деньги предполагаемым мошенникам отдали «несколько десятков VIP-персон», среди которых есть священнослужители, генералы, министры, директора различных структур. Некоторые из них отказались от статуса потерпевшего и не хотят предавать огласке ситуацию.

Предполагаемый организатор финансовой пирамиды QBF — Роман Шпаков. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск. По версии следствия, он скрывается в ОАЭ. Соучредитель компании Зелимхан Мунаев и юрист Евгения Россиева находятся в СИЗО, а директор филиала фирмы в Петербурге Владимир Пахомов — под подпиской о невыезде.

#новости #финансоваяпирамида

36 36 комментариев
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Пётр Козлов

Спустя время она добилась через гендиректора QBF Станислава Матюхина, чтобы ей вернули ещё 500 тысяч рублей. Но для этого Матюхин попросил её помочь с разблокированием счетов компании в Петербурге и Башкирии через своих знакомых

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30
Gedevan

ну надо же министр-долбоеб какая неожиданность

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22
Лекарственный завод

а кто сказал, что он потерпевший?

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2
Лекарственный завод

Похоже, чтобы Волочкова перевела тебе деньги, до неё достаточно просто дозвониться

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18
Mario Puzo

Звучит как бизнес план

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1
Nick Rosenberg

под 10% годовых

Охуеть как выгодно чтобы впутываться во всякие темки.

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11
Лекарственный завод
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16
Nick Rosenberg

Это от сифилиса такое поражение мозга идет или как?

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7
Закомплексованная Душа

QBF имела лицензию Банка России поэтому никакого подвоха изначально не было

Ответить
1
Nick Rosenberg

Молодой человек сказал, что нашёл номер в «базе известных людей России»

Никакого подвоха.

Ответить
8
infernal freak

«В базе самых красивых и умных людей России»

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5
Закомплексованная Душа

Ну тут да, нашли подход )

Ответить
1
Лекарственный завод

Среди вкладчиков — балерина Анастасия Волочкова и министры

вот на них вообще похуй))

Ответить
5
Web Developer

Ну как похуй, оплачиваем из своего кармана)

Ответить
1
Добро и позитив

Получается, мы тоже своего рода инвесторы.

Ответить
1
Web Developer

В том числе и содержим эскортницу тоже мы по итогу.

Ответить
0
Ochered Syka

Богатые тоже плачут

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5
Andrew Sychev

Ей этот миллион жопу подтереть

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0
Лекарственный завод

Целевая аудитория для поиска лохов, конечно, моё почтение

Ответить
5
Лекарственный завод

Бля, им что уже тотальной власти грабить народ не хватает, надо еще финпирамиді відумівать?

Очень интересно

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1
Вадим Кондратьев

" перевела на счёт компании два миллиона рублей под 10% годовых. Позже Тимур убедил её перевести ещё один миллион рублей на три месяца."

а разве не должны были заблокировать по ФЗ 115 кого-нибудь?) каждая вторая статья на vc.ru про - МЕНЯ ЗАБЛОКИРОВАЛИ ЗА ПЕРЕВОД ФЗ 115 20тыщ рублей МОЕМУ ДРУГУ!!!

как это работает вообще -_-

ну или там лимиты на дневные переводы..

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1
Артём

Перевод на юр. лицо, а не на физическое.

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0
Fedor Andreev

*Спиздить у воров*

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1
Максим Шпилёв

Среди вкладчиков...есть священнослужители

кадило крутится..

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1
АТВ

Волочкова уже не знает что сделать, чтобы в новости попасть

Ответить
1
Лекарственный завод

среди которых есть священнослужители, генералы, министры, директора различных структур.

Хотелось бы узнать как эти дилетанты оказались на своих местах

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0
Nick Rosenberg

Через постель.

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1
Evgenie Matus

Волочковой?

Ответить
0
Nick Rosenberg

Это гос. тайна.

Ответить
0
Evgenie Matus

Ну Волочкова то точно все знает про тайну Г

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0
Станислав Назаров

Ввязывались во всякие мутные схемы, то тут надо заводик поделить, то тут надо гелик новый осветить и так стали "уважаемыми людьми". Вот, одна из этих схем не выгорела. А так бы в очередной раз они бы подняли бабосик на ровном месте.

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0
Лекарственный завод

Когда она отказалась, представитель QBF предложил ей самой стать инвестором. Волочкова заключила договор сроком на один год и перевела на счёт компании два миллиона рублей под 10% годовых. Позже Тимур убедил её перевести ещё один миллион рублей на три месяца.

Это многое говорит об Ихнем обществе

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0
Stan Majors

Был там раз на собесе в Сити в 2011, застремало сдавать копии паспорта.
Сразу понял про разводняк, как дали коробку с номерами телефонов и одноразовую мобилу и сказали звонить по 500 звонков в день.
Компов нет и на бумажке надо было передавать контакты согласных вложиться. Сфотал красивый вид из окна и ушел.
Привет интервьюеру Ренату, который просил продавать ручку и стул ему) жаль я не знал тогда про пики точеные)
А начиналось все интересно-там был тест и надо было тогдашнего главу фрс указать(бен бернанке). Запомнил навсегда.
Причем там было 3 собеса, со мной были ребята с вмк, физмата, одного из них там 6 месяцев мариновали обещаниями и завтраками;(
Нлп в его худшем виде.

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0
Dmitry Smirnoff

продавать ручку

Насмотрятся своего волка с уолл стрит.

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0
Михаил

Как поражает их алчность. Итак живут в дворцах и ездят на дорогих автомобилях и все равно мало.

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0
Danil Oputin

Похоже на отмывалово бабла

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0
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