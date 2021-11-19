Официально зарегистрировано около 500 потерпевших.

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Анастасия Волочкова у отдела полиции Фото «Коммерсанта»



Балерину Анастасию Волочкову признали потерпевшей по уголовному делу против участников финансовой пирамиды QBF. Она рассказала, что мошенники похитили у неё 1,7 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам балерины, в середине июня 2020 года на её мобильный позвонил некий Тимур, представившийся представителем QBF. Молодой человек сказал, что нашёл номер в «базе известных людей России» и попросил её порекомендовать фирму своим друзьям. Когда она отказалась, представитель QBF предложил ей самой стать инвестором.

Волочкова заключила договор сроком на один год и перевела на счёт компании два миллиона рублей под 10% годовых. Позже Тимур убедил её перевести ещё один миллион рублей на три месяца. Волочкову, по её словам, «несколько насторожило», что все это время ей приходили пустые платежные поручения без сумм и подписей.

Представители QBF вернули Волочковой миллион рублей и процент от вклада — 150 тысяч рублей. В августе 2021-го она рассчитывала, что ей вернут оставшиеся два миллиона, но этого не случилось.

Спустя время она добилась через гендиректора QBF Станислава Матюхина, чтобы ей вернули ещё 500 тысяч рублей. Но для этого Матюхин попросил её помочь с разблокированием счетов компании в Петербурге и Башкирии через своих знакомых. Остальные деньги балерина не получила и обратилась в полицию.

В мае 2021 года компания QBF прекратила свою деятельность после обысков по делу об особо крупном мошенничестве. «Коммерсантъ» пишет, что в деле QBF около 500 официальных потерпевших, но, по подсчётам следствия, их «как минимум вдвое больше». Под видом инвестирования денег вкладчиков в серьёзные финансовые портфели у них похитили около 5-7 миллиардов рублей.

По данным источников издания, свои деньги предполагаемым мошенникам отдали «несколько десятков VIP-персон», среди которых есть священнослужители, генералы, министры, директора различных структур. Некоторые из них отказались от статуса потерпевшего и не хотят предавать огласке ситуацию.