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Новости
Sasha Shambilova

В США у организатора мошеннической организации BitConnect изъяли криптовалюту на $56 миллионов. Деньги вернут жертвам Статьи редакции

По заявлению Минюста США, это самый крупный возврат криптовалюты из мошеннической схемы.

14 14 комментариев
881 просмотров

Власти США объявили, что продадут токены на 56 миллионов долларов, чтобы вернуть деньги пострадавшим в результате деятельности организации BitConnect. Их изъяли у организатора мошеннической схемы Гленна Аркаро. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

В сентябре Аркаро признал вину в массовом сговоре. От криптовалюты он отказался добровольно, назвав себя «промоутером номер один» для BitConnect. Аркаро также заявил, что лично заработал 24 миллиона долларов.

После этого власти Штатов создали сайт, куда могут обратиться жертвы мошенничества BitConnect. Правоохранительное подразделение Почтовой службы США поможет конвертировать криптовалюту для возмещения ущерба пострадавшим.

Пользователям Bitconnect предлагали приобрести криптовалюту BCC и разместить её в системе сервиса под проценты, чтобы получать пассивный доход. Также компания разработала реферальную систему с несколькими уровнями, что делало её ещё больше похожей на традиционную финансовую пирамиду, но с криптовалютой.

Как заявляет Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), доход Bitconnect составил около двух миллиардов долларов. Кроме этого, компания внушала людям, что инвестировать в криптовалюту легко в то время, когда никто об этом почти ничего не знал — в 2016-2018 годах.

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tjournal.ru

#новости #криптовалюта #мошенничество

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Andrew Muralov

Внимание! 24 млн$ будут разданы первой тысячи пострадавших. Для подтверждения, введите свой реферальный код и переведите тестовый платеж 500$ на этот кошелёк.

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13
Лекарственный завод

Чур я жертва

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3
Кирилл Вселенский

Аборта

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4
Лекарственный завод

Работа

Ответить
0
Лекарственный завод

Ты разве работаешь?

Ответить
1
Лекарственный завод
Ответить
2
Кирилл Вселенский

Вяленько получается

Ответить
0
Лекарственный завод

Надеюсь, ты заплакал

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Пятница

Ответить
0
Ermolay Nikolaev

WASA WASA WASA WASSUUUUUP

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1
ZGMarty

BITCONNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECT!!!

Ответить
2
Лекарственный завод

Bitconne-e-e-e-ect
Мемы сажают
No-no-no

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1
SAMURAY

https://youtu.be/e5nyQmaq4k4 Эта версия повеселее :)

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1
Photuum

Не успел вовремя свалить в Венесуэлу

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0
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