По заявлению Минюста США, это самый крупный возврат криптовалюты из мошеннической схемы.

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Власти США объявили, что продадут токены на 56 миллионов долларов, чтобы вернуть деньги пострадавшим в результате деятельности организации BitConnect. Их изъяли у организатора мошеннической схемы Гленна Аркаро. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

В сентябре Аркаро признал вину в массовом сговоре. От криптовалюты он отказался добровольно, назвав себя «промоутером номер один» для BitConnect. Аркаро также заявил, что лично заработал 24 миллиона долларов.

После этого власти Штатов создали сайт, куда могут обратиться жертвы мошенничества BitConnect. Правоохранительное подразделение Почтовой службы США поможет конвертировать криптовалюту для возмещения ущерба пострадавшим.

Пользователям Bitconnect предлагали приобрести криптовалюту BCC и разместить её в системе сервиса под проценты, чтобы получать пассивный доход. Также компания разработала реферальную систему с несколькими уровнями, что делало её ещё больше похожей на традиционную финансовую пирамиду, но с криптовалютой.