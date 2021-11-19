Роскомнадзор за 2021 год заблокировал более 1,9 тысячи ссылок на сайты с аниме. Всё из-за сцен насилия Статьи редакции
В ведомстве считают, что такой контент «несёт риски для подростков, так как они могут перенимать жестокое поведение персонажей».
В Роскомнадзоре не уточнили названия конкретных произведений, но отметили, что их «несколько десятков». По словам представителя ведомства, все они признаны российским судом запрещёнными к распространению на территории страны материалами. Об этом пишут «Известия».
В ведомстве подчеркнули, что в запрещённых видеороликах демонстрируются нанесение тяжких увечий, несовместимых с жизнью, а также содержится ряд сцен насилия и расчленения тел.
По словам экспертов, принятые судами решения во многом коснулись только нелегальных распространителей контента. Легальные площадки удалили материалы самостоятельно. Редактор DTF и член жюри ежегодных выборов лучшего аниме по версии Crunchyroll Семён Костин рассказал «Известиям», что большинство произведений, которые попали под запрет, в России никогда легально не распространялись.
В январе 2021 года суд Колпинский районный суд в Петербурге запретил распространение в России аниме «Тетрадь смерти», «Инуяшики», «Эльфийская песнь» и «Токийский гуль».
Также в этом году запретили распространение «Акиры», «О моём перерождении в слизь», мультфильма Happy Tree Friends и другие.
Просмотр несовершеннолетними данных сериалов может оказать существенное негативное воздействие на детскую несформированную психику, а агрессивная модель поведения главных героев аниме может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надёжная.
1. Добавляйте 16+ и 18+ таким произведениям - у вас уже есть все инструменты для этого
2. "Агрессивная модель поведения главных героев аниме может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надёжная." - стране нужны терпилы
@Аниме прокомментируйте
Просмотр несовершеннолетними данных сериалов может оказать существенное негативное воздействие на детскую несформированную психику, а агрессивная модель поведения главных героев аниме может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надёжная.
ну а совершеннолетние просто пошли нахуй