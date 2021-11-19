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Новости
Сергей Исенеков

Роскомнадзор за 2021 год заблокировал более 1,9 тысячи ссылок на сайты с аниме. Всё из-за сцен насилия Статьи редакции

В ведомстве считают, что такой контент «несёт риски для подростков, так как они могут перенимать жестокое поведение персонажей».

39 39 комментариев
653 просмотров
Кадр из аниме «Тетрадь смерти»

В Роскомнадзоре не уточнили названия конкретных произведений, но отметили, что их «несколько десятков». По словам представителя ведомства, все они признаны российским судом запрещёнными к распространению на территории страны материалами. Об этом пишут «Известия».

В ведомстве подчеркнули, что в запрещённых видеороликах демонстрируются нанесение тяжких увечий, несовместимых с жизнью, а также содержится ряд сцен насилия и расчленения тел.

Просмотр несовершеннолетними данных сериалов может оказать существенное негативное воздействие на детскую несформированную психику, а агрессивная модель поведения главных героев аниме может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надёжная.

представитель Роскомнадзора

По словам экспертов, принятые судами решения во многом коснулись только нелегальных распространителей контента. Легальные площадки удалили материалы самостоятельно. Редактор DTF и член жюри ежегодных выборов лучшего аниме по версии Crunchyroll Семён Костин рассказал «Известиям», что большинство произведений, которые попали под запрет, в России никогда легально не распространялись.

В январе 2021 года суд Колпинский районный суд в Петербурге запретил распространение в России аниме «Тетрадь смерти», «Инуяшики», «Эльфийская песнь» и «Токийский гуль».

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Также в этом году запретили распространение «Акиры», «О моём перерождении в слизь», мультфильма Happy Tree Friends и другие.

#новости #суды #аниме

39 39 комментариев
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39 комментариев
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Лысина Арика

Эх, вот и как же я вырос на песне и тетрадке с Акирой в Питере и так никого и не расчленил. Непорядок, не досмотрел видимо/

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10
Лекарственный завод

Жаль таких как ты.

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1
Лекарственный завод

Во сколько лет ты расчленил своего первого петербуржца??

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0
Лекарственный завод

Отец попросил не отвечать на такие вопросы

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1
Лысина Арика

Соболезную/

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0
Лекарственный завод

Наоборот. Это как прививка от эгрегора питера сработало.

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0
Лысина Арика

Это что, правительство тогда антипрививочники?

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0
Лекарственный завод

Монополисты. Выдавливают конкурентов.

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0
Лысина Арика

Ну да, пойду смотреть православный Сталинград с рейтингом от нуля/

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0
Лекарственный завод

0/1488

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0
Пётр Козлов

Просмотр несовершеннолетними данных сериалов может оказать существенное негативное воздействие на детскую несформированную психику, а агрессивная модель поведения главных героев аниме может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надёжная.

1. Добавляйте 16+ и 18+ таким произведениям - у вас уже есть все инструменты для этого
2. "Агрессивная модель поведения главных героев аниме может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надёжная." - стране нужны терпилы

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6
Александр Демьяненко

Вот были бы такие люди, которые детям могли объяснить что хорошо что плохо. Ну эти, как их. Родители вот.

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0
Лекарственный завод

низкий поклон роскомнадзору за это

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5
Лекарственный завод

Единственное разрешённое насилие – нелегитимной власти над своими гражданами.

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2
Антихрист

почему она нелигитимная?

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0
Люц Шнайдер

Это же камменты на тэжэ, бро, тут можно набрасывать на вентилятор без каких-либо объяснений.

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1
Антихрист

ладно

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0
Лекарственный завод

Он про Беларусь пишет

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0
Антихрист

что это?

Ответить
0
Лекарственный завод

Будущий регион России

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1
Антихрист

согласен

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0
Лекарственный завод

А кто ее признает за власть? Типа, вот прям «да, депутаты издали новый закон, буду слушаться потому что они мудрые и дальновидные»?

Да ни один даже ватник такого себе не думает в наших реалиях.

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0
Seon

Как качал 20 лет с торентов, так и буду.

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2
Друз Фаруэл

Роскомнадзо, пишу заявку. Срочно заблокируйте мульт. Я с детства из за него чувствую в себе позывы к насилию!

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2
Лекарственный завод

Единственный нормальный модератор подсайта Аниме

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1
Люц Шнайдер

Похуй на аниме. Там два дня назад у Синего трактора новая серия вышла

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0
Spid3r

4 дня назад же.

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1
Люц Шнайдер

Вроде 17 ноября на Кинопоиске появилась.

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0
Лекарственный завод

Если он не плавает среди акул, нахуй не нужен

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0
Лекарственный завод

Похуй на аниме

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0
Лекарственный завод

вспомнил скетч из большой разницы про сериалы на НТВ

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0
Простой русский Лёха Ебленюк

@Аниме прокомментируйте

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0
Лекарственный завод

Комментариев не будет. Сергун просто забанит листочка!

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0
Лекарственный завод

Просмотр несовершеннолетними данных сериалов может оказать существенное негативное воздействие на детскую несформированную психику, а агрессивная модель поведения главных героев аниме может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надёжная.

ну а совершеннолетние просто пошли нахуй

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0
Andrei Myagkov

"Мы будем стоять за спинами женщин и детей." (С) В.В.П.

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0
Аристарх Яковлевич

Правильно, анимешник хуже

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0
George Jejeya

Тем временем, Достоевский и Булгаков входят в школьную программу.

Клоуны.

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0
Лекарственный завод

запретить?

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0
Лекарственный завод

Просмотр несовершеннолетними фильмов Никиты Михалкова может оказать существенное негативное воздействие на детскую несформированную психику, а агрессивная модель поведения главных героев этих фильмов может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надёжная

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0
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