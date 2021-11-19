В ведомстве считают, что такой контент «несёт риски для подростков, так как они могут перенимать жестокое поведение персонажей».

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Кадр из аниме «Тетрадь смерти»

В Роскомнадзоре не уточнили названия конкретных произведений, но отметили, что их «несколько десятков». По словам представителя ведомства, все они признаны российским судом запрещёнными к распространению на территории страны материалами. Об этом пишут «Известия».

В ведомстве подчеркнули, что в запрещённых видеороликах демонстрируются нанесение тяжких увечий, несовместимых с жизнью, а также содержится ряд сцен насилия и расчленения тел.

Просмотр несовершеннолетними данных сериалов может оказать существенное негативное воздействие на детскую несформированную психику, а агрессивная модель поведения главных героев аниме может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надёжная.

представитель Роскомнадзора



По словам экспертов, принятые судами решения во многом коснулись только нелегальных распространителей контента. Легальные площадки удалили материалы самостоятельно. Редактор DTF и член жюри ежегодных выборов лучшего аниме по версии Crunchyroll Семён Костин рассказал «Известиям», что большинство произведений, которые попали под запрет, в России никогда легально не распространялись.