В США оправдали двух осуждённых за убийство активиста Малькольма Икса. Пересмотреть дело решили из-за сериала на Netflix Статьи редакции
Один из оправданных заявил, что его друзья и защитники лишь получили «официальное подтверждение того, что все и так знали».
Суд в Нью-Йорке оправдал Мухамммада Азиза и Халила Ислама, которых ранее признали виновными в убийстве политического активиста Малькольма Икса. Об этом сообщает Associated Press.
Пересмотр дела инициировал окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс в феврале 2020 года. Тогда он публично признался, что это произошло после выхода документального сериала от Netflix «Кто убил Малкольма Икса?». В нём рассказывается история убийства, а официальные итоги расследования подвергаются сомнения. Автора сериала озвучивают теорию, что осуждённые невиновны.
После решения суда Азиз сообщил, что его друзья, семья и все, кто не верил в его причастность, лишь получили «официальное подтверждение того, что все и так знали».
Малькольм Литтл, известный как Малькольм Икс, до 1964 состоял в организации «Нация ислама», которая проповедовала идею расового превосходства: темнокожих над белыми. После того, как он покинул её, ему начали поступать угрозы. Икса застрелили в 1965 году, он получил 21 огнестрельное ранение.
В 1966 Азиза и Ислама признали виновными и приговорили к пожизненным срокам. Вместе с ними осудили Муджахида Абдула Халима, известного как Томас Хэган. Он сознался в убийстве, но заявил, что Азиз и Ислам невиновны. Халим вышел по условно-дострочному в 2010 году, Азиз — 1985, а Ислам — 1987. Последнего оправдали посмертно, он скончался в 2009 году.