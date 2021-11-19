Один из оправданных заявил, что его друзья и защитники лишь получили «официальное подтверждение того, что все и так знали».

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Скриншот из серила «Кто убил Малькольма Икс?»

Суд в Нью-Йорке оправдал Мухамммада Азиза и Халила Ислама, которых ранее признали виновными в убийстве политического активиста Малькольма Икса. Об этом сообщает Associated Press.

Пересмотр дела инициировал окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс в феврале 2020 года. Тогда он публично признался, что это произошло после выхода документального сериала от Netflix «Кто убил Малкольма Икса?». В нём рассказывается история убийства, а официальные итоги расследования подвергаются сомнения. Автора сериала озвучивают теорию, что осуждённые невиновны.

После решения суда Азиз сообщил, что его друзья, семья и все, кто не верил в его причастность, лишь получили «официальное подтверждение того, что все и так знали».

Мне не нужны суд, прокуроры или лист бумаги, чтобы доказать мою невиновность. Мне 83 года, и я стал жертвой системы уголовного правосудия.

Мухамммад Азиз

Малькольм Литтл, известный как Малькольм Икс, до 1964 состоял в организации «Нация ислама», которая проповедовала идею расового превосходства: темнокожих над белыми. После того, как он покинул её, ему начали поступать угрозы. Икса застрелили в 1965 году, он получил 21 огнестрельное ранение.