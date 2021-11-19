Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":899,"title":"\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044c\u0442\u0435, \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e \u0432\u044b \u0436\u0438\u0432\u0451\u0442\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=899&url=https:\/\/vc.ru\/special\/fifty-todo&placeBit=1&hash=b1e699aebe336c4c9ba514ef23c929fb5bdc5e786c3c3479668ff71dfabeede1","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

В США оправдали двух осуждённых за убийство активиста Малькольма Икса. Пересмотреть дело решили из-за сериала на Netflix Статьи редакции

Один из оправданных заявил, что его друзья и защитники лишь получили «официальное подтверждение того, что все и так знали».

29 29 комментариев
2710 просмотров
Скриншот из серила «Кто убил Малькольма Икс?»

Суд в Нью-Йорке оправдал Мухамммада Азиза и Халила Ислама, которых ранее признали виновными в убийстве политического активиста Малькольма Икса. Об этом сообщает Associated Press.

Пересмотр дела инициировал окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс в феврале 2020 года. Тогда он публично признался, что это произошло после выхода документального сериала от Netflix «Кто убил Малкольма Икса?». В нём рассказывается история убийства, а официальные итоги расследования подвергаются сомнения. Автора сериала озвучивают теорию, что осуждённые невиновны.

После решения суда Азиз сообщил, что его друзья, семья и все, кто не верил в его причастность, лишь получили «официальное подтверждение того, что все и так знали».

Мне не нужны суд, прокуроры или лист бумаги, чтобы доказать мою невиновность. Мне 83 года, и я стал жертвой системы уголовного правосудия.

Мухамммад Азиз

Малькольм Литтл, известный как Малькольм Икс, до 1964 состоял в организации «Нация ислама», которая проповедовала идею расового превосходства: темнокожих над белыми. После того, как он покинул её, ему начали поступать угрозы. Икса застрелили в 1965 году, он получил 21 огнестрельное ранение.

В 1966 Азиза и Ислама признали виновными и приговорили к пожизненным срокам. Вместе с ними осудили Муджахида Абдула Халима, известного как Томас Хэган. Он сознался в убийстве, но заявил, что Азиз и Ислам невиновны. Халим вышел по условно-дострочному в 2010 году, Азиз — 1985, а Ислам — 1987. Последнего оправдали посмертно, он скончался в 2009 году.

#новости #сша #netflix #право

29 29 комментариев
13
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Лекарственный завод

когда Нетфликс снимет документалку про Навального?

Ответить
28
Кирилл Вселенский

Про вагнеровцев

Ответить
3
Мразь

Ты хочешь , чтобы Навального сыграл негр-гей, который был женщиной?

Ответить
0
Лекарственный завод

если это растопит нужные сердечки - да

Ответить
1
Мразь

Сердечки его сокамерников?

Ответить
1
aliftin

Когда умрёт тогда и снимет. Если снимет раньше, то значит в тюрьме все таки двойник.

Ответить
1
New

О чем там снимать?))

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Дада один маленьких блогер бросил вызов тирании и обрел могущество уровня ельцина, снимать неочем

Ответить
0
Сталин спас Россию

Чёт не припомню, чтобы Ельцин сидел в тюрьме, а россиянам было на это поебать

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Ой, ну это другие россияне были

Ответить
0
Сталин спас Россию

Или у Ельцина было больше ума и таланта

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Да не, ему фортануло что не было интернета и единственный способ узнать че там происходит это пойти и посмотреть самому, так своя толпа и набиралась

Ответить
0
Dr. Подорожник

судя по недавнему расследованию от Би-Би-Си, российскому Netflix не интересны такие истории. Они будут снимать про что угодно, только не про политику России. Но, возможно, этим когда-нибудь заинтересуется американский Netflix.

Ответить
0
Anatoliy Lyashenko

Если уйдёт с российского рынка - снимет. Сейчас же с делами ФБК - очень опасно для бизнеса.

Ответить
0
Photuum

Как его заменили двойником?

Ответить
0
Ян Фёдоров

когда Россия станет прекрасной

Ответить
0
Лекарственный завод

когда Госдеп выдаст гуманитарную помощь

Ответить
0
Либертарианство

А он чёрный?

Ответить
0
aliftin

Пусть Netflix снимает сериал про Листьева и Немцова. Может хоть это поможет и какой-нибудь молодой лейтенант прокурор что-то сделает для того что бы установить истину.

Ответить
1
Лекарственный завод

Установленная истина: признать иноагентом нетфликс и заблокировать

Ответить
12
Руденко Сергей

Фильм объявить экстремистским материалом, а всех кто о нем рассказывает сослать в гулаг

Ответить
3
Лекарственный завод

Заказчик убийства Листьева стал депутатом госдуры, кстати. ред.

Ответить
0
Дмитрий Щёлоков

Заказчиком убийства Листева считают Сергея Лисовского. Вы о нём?

Ответить
0
norm

https://novayagazeta.ru/articles/2021/10/29/hbo-pristupila-k-rabote-nad-serialom-pro-aleksandra-litvinenko-glavnuiu-rol-ispolnit-benedikt-kamberbetch-news

Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
Ответить
0
Кирилл Вселенский

День сша чтоли?

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Барнаул алтайский край

Ответить
0
Semen Semenov

Нормально? Чистый расист этот Икс по сути.

Ответить
0
Дмитрий Зуев

И за это его многие члены Пантер критиковали, хотя и сами были террористами

Ответить
0
Anton NS

Сейчас смотрю i am a killer нетфликса, очень неплохо.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 29 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null