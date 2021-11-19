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«Макдоналдс» запустил подписку на кофе и другие горячие напитки Статьи редакции

Абонемент на две недели обойдётся в 369 рублей — по нему можно ежедневно получать маленький американо или капучино.

Скриншот TJ

  • Абонемент на горячие напитки можно купить в приложении «Макдоналдса», он действует на американо, латте, капучино, чай и пунш. Есть абонементы на 14 и 30 дней.

  • Цена на абонементы одинаковая во всех городах России, отличается в зависимости от срока действия абонемента и размера порции.
  • За 369 рублей можно будет каждый день в течение двух недель получать 0,2 л горячего напитка. Таким образом, цена за порцию капучино или американо составит 25 рублей вместо 59. За 679 рублей каждый день можно получать порции 0,4 л.
  • Абонемент на 30 дней стоит от 749 рублей. Каждый день можно менять напитки одного объёма в приложении. Пунш доступен при покупке абонемента на напиток объёмом 0,3 л.
  • Абонемент будет отображаться в разделе «Абонементы» в приложении. Там ежедневно будет обновляться QR-код, который надо отсканировать на кассе, чтобы получить напиток. Первый надо забрать в день покупки абонемента. Для владельцев абонементов в приложении McDonald's будут специальные акции.
Скриншот TJ

#новости #макдоналдс

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130 130 комментариев
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130 комментариев
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Лекарственный завод

Тупые пиндосы придумали, как заманивать в мак ежедневно, чтобы соблазнять своим фаст-фудом и портить здоровье россиян!

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24
Лекарственный завод

Так а где смех-то? Продавать вредную пищу и напитки- их бизнес. Это не смешно, это грустно. Кока-кола тут в профильных медиа вполне открыто хвастается результатами своих рекламных кампаний, продвигающих паттерн о том что любая пища должна запиваться колой.

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–4
Лекарственный завод

Если запивать не литром, а стаканом (как в их рекламных визуалах), то кока-кола будет даже помогать пищеварению, лол.

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8
3 комментария
Пётр Козлов

А что конкретно плохого-то? Ты сам выбираешь что есть, макдональдс просто продаёт

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3
1 комментарий
испанский смех

тутъ

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0
Лекарственный завод

Что вредного в их пище? Высокая калорийность? Так контролируйте свое потребление, если склонны к ожирению, макдак-то тут при чем?

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0
2 комментария
Лекарственный завод

С учётом массовой ликвидации сахара оттуда как-то не страшно.

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0
испанский смех

зачем нас туда заманивать, если ноги и так сами туда несут

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0
Лекарственный завод

самый блевотный кофе, который я пил в своей жизни это в маке, хуже просто быть не может

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8
Andrey Dolg

Ещё как может )

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26
Лекарственный завод

Значит мне ещё не попался

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0
1 комментарий
Chikk

Вообще-то кофе в Маке один из самых вменяемых по вкусу. Конечно, если мы о кофе, который может быть только чёрным, а не про бурду в сливках для нежных людей.

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9
Лекарственный завод

Раз уж тут началось обсуждение, какой кофе правильный, то правильный кофе — это эспрессо.
А вообще люди могут пить всё, что им хочется. И как хочется. Mind your own store.

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6
7 комментариев
solawind

Нет, в маке полное говнище. Хуже наверное только растовримый

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1
Rudolf Cunningham

Не разбодяженный чем-нибудь вкусным кофе пить невозможно. Change my mind

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1
5 комментариев
Никита

Попробуй кофе в бургер кинге и захочется записать видео извинение маку за то что назвал его кофе блевотным

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6
Лекарственный завод

Блять, да вы смеётесь, как вы всё это пьёте? 3в1 залитое кипятком и то лучше на вкус.

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0
van der Pusch

старбакс достойный конкурент

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3
Дмитрий Григорьев

Да как вы это всё различаете? Пил и в сб и в маке и дома каждый день готовлю. Если это не растворимый по распродаже, все примерно одинаковые, я вообще не понимаю разницы.

Наверное это как с вином, в нём я так же "разбираюсь", могу почувствовать разницу между пакетом краснодарского и бутылкой долларов за 20.

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2
16 комментариев
Лекарственный завод

Там стаканчики подписывают!11

Ответить
1
6 комментариев
Mario Puzo

Такая же помойка по вкусу, только дороже.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Ты просто не пробовал насвай

Ответить
3
Ivan Boldyrev

На что?

Ответить
0
Лекарственный завод

Они засыпают обычный Paulin из продуктового, это один из самых доступных кофе в зёрнах в магазине.

Ответить
3
Лекарственный завод

ты, видимо, еще не пробовал Cofix

Ответить
2
Лекарственный завод

слыш
раф с каштановым сиропом
мммм набрал на нем пару кило в том году

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0
2 комментария
Ху Эмай

ты просто по подписке не пробовал

Ответить
2
испанский смех

а по подпопке?

Ответить
1
Andrey Floresku

Поверь, может

Ответить
2
Yago SH

Рекомендую попробовать кофе в БК или кфс, вот это реально блевота, даже молоко не спасает это варево

Ответить
2
Михаил Михалыч

Норм кофе там, ты еще в кфс не пил

Ответить
0
Лекарственный завод

В сабе хуже

Ответить
0
Ivan

Ты в бургер кинге попробуй)
Из автоматных Кофе, в макдаке самый норм

Ответить
0
Лекарственный завод

В Москве предложение совсем не выгодное.
Есть Азбука Вкуса, клиентом которой если ты являешься, то тебе доступен абонемент на месяц за 550 рублей за любой кофе, любого объема. 500, если вы любите чай, и 750 рублей за все напитки.
При этом там ещё и кофе отличный, сваренный, а не вот эта хрень из автомата.

Ответить
6
Лекарственный завод

в азбуке кофе не понравился

Ответить
0
Ху Эмай

Я вообще не понимаю, почему нельзя кофе дома пить

Ответить
3
11 комментариев
испанский смех

ебать ты гурман

Ответить
2
1 комментарий
Лекарственный завод

Очень зависит от барист и мест.

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Ого

Ответить
1
Ivan

Друг, с такими ценами в азбуке вкуса))) если будешь в ленте брать продукты и каждый день Кофе по 500р за кружку все равно в плюсе останешься)))))))

Ответить
0
VladKlar
Ответить
5
Лекарственный завод

Тут ауди, кажись, опцию межосевого дифференциала на новых моделях продаёт по подписке)

Ответить
2
3 комментария
Лекарственный завод

Ты ведь шутишь?

Ответить
1
1 комментарий
Ivan Boldyrev

Подписка на хуйню... А ведь это бизнес-идея!

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Респект, не то что яндекс

Ответить
2
испанский смех

сразу видно американская компания!

Ответить
2
Лекарственный завод

лучше б на еду подписку))))

Ответить
2
Лекарственный завод

называется "мама".

Ответить
3
Лекарственный завод

Жду абонемент от ларька шавермы

Ответить
2
Mario Puzo

Мечта

Ответить
0
Лекарственный завод

Ебал я ваши подписьки в рот

Ответить
2
Лекарственный завод

так эта подписка в приложении уже пол года как существует

Ответить
2
Ivan Boldyrev

Зумеры открыли кофе по подписке в маке.

Ответить
0
van der Pusch

подписалась бы на дабл чиз

Ответить
2
Лекарственный завод

А он бы на тебя нет.

Ответить
0
1 комментарий
испанский смех

шаришь

Ответить
0
Лекарственный завод

Хорошая идея!

Ответить
1
испанский смех

а главное свежая!

Ответить
2
испанский смех

маленький американо или капучино

вспомнилось сразу что на бесплатный обед для сотрудника у них в день полагается гамбургер, детская картошка и маленькая кола

Ответить
0
Егор Ниглов

А как же улыбки клиентов?

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4
2 комментария
Ху Эмай

Хитро. Приходят за кофем по подписке будешь набирать всякого говна еще

Ответить
1
Имя И Фамилия

Нормальная штука, часто пока жду своё хрючево вижу покупающих один стаканчик кофе людей

Ответить
1
Лекарственный завод

Подписка на срачи ТЖ.
Всего 599 руб в месяц и вы каджое утро будете получать свежие высеры и посты в диспуте

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1
Yago SH

У них этой подписке год наверно уже

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0
Лекарственный завод

Идея: подписка на бумажник. Нам платят N + 10% чтобы в течение месяца пользоваться суммой N

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0
Алина Кипр

Где лучше кофе. В Макдональдс или КФС?

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0
Danil Oputin

Себес кофе из мака рублей 10 от силы, если не меньше.

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0
Ivan Boldyrev

Из них 9 — кипяток.

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0
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