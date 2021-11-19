«Макдоналдс» запустил подписку на кофе и другие горячие напитки Статьи редакции
Абонемент на две недели обойдётся в 369 рублей — по нему можно ежедневно получать маленький американо или капучино.
Абонемент на горячие напитки можно купить в приложении «Макдоналдса», он действует на американо, латте, капучино, чай и пунш. Есть абонементы на 14 и 30 дней.
- Цена на абонементы одинаковая во всех городах России, отличается в зависимости от срока действия абонемента и размера порции.
- За 369 рублей можно будет каждый день в течение двух недель получать 0,2 л горячего напитка. Таким образом, цена за порцию капучино или американо составит 25 рублей вместо 59. За 679 рублей каждый день можно получать порции 0,4 л.
- Абонемент на 30 дней стоит от 749 рублей. Каждый день можно менять напитки одного объёма в приложении. Пунш доступен при покупке абонемента на напиток объёмом 0,3 л.
- Абонемент будет отображаться в разделе «Абонементы» в приложении. Там ежедневно будет обновляться QR-код, который надо отсканировать на кассе, чтобы получить напиток. Первый надо забрать в день покупки абонемента. Для владельцев абонементов в приложении McDonald's будут специальные акции.
Да как вы это всё различаете? Пил и в сб и в маке и дома каждый день готовлю. Если это не растворимый по распродаже, все примерно одинаковые, я вообще не понимаю разницы.
Наверное это как с вином, в нём я так же "разбираюсь", могу почувствовать разницу между пакетом краснодарского и бутылкой долларов за 20.
В Москве предложение совсем не выгодное.
Есть Азбука Вкуса, клиентом которой если ты являешься, то тебе доступен абонемент на месяц за 550 рублей за любой кофе, любого объема. 500, если вы любите чай, и 750 рублей за все напитки.
При этом там ещё и кофе отличный, сваренный, а не вот эта хрень из автомата.