В исследовании сказано, что мотивацией для переезда служат карьерный рост, а также родственники и друзья.

{"id":477849,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/477849-geekbrains-bolshe-poloviny-studentov-it-specialnostey-hotyat-emigrirovat-iz-rossii-sredi-prichin-uroven-zhizni","title":"GeekBrains: \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u044b \u0441\u0442\u0443\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0418\u0422-\u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u044d\u043c\u0438\u0433\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d \u2014 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/477849-geekbrains-bolshe-poloviny-studentov-it-specialnostey-hotyat-emigrirovat-iz-rossii-sredi-prichin-uroven-zhizni&title=GeekBrains: \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u044b \u0441\u0442\u0443\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0418\u0422-\u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u044d\u043c\u0438\u0433\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d \u2014 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/477849-geekbrains-bolshe-poloviny-studentov-it-specialnostey-hotyat-emigrirovat-iz-rossii-sredi-prichin-uroven-zhizni","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/477849-geekbrains-bolshe-poloviny-studentov-it-specialnostey-hotyat-emigrirovat-iz-rossii-sredi-prichin-uroven-zhizni&text=GeekBrains: \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u044b \u0441\u0442\u0443\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0418\u0422-\u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u044d\u043c\u0438\u0433\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d \u2014 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/477849-geekbrains-bolshe-poloviny-studentov-it-specialnostey-hotyat-emigrirovat-iz-rossii-sredi-prichin-uroven-zhizni&text=GeekBrains: \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u044b \u0441\u0442\u0443\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0418\u0422-\u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u044d\u043c\u0438\u0433\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d \u2014 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/477849-geekbrains-bolshe-poloviny-studentov-it-specialnostey-hotyat-emigrirovat-iz-rossii-sredi-prichin-uroven-zhizni","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=GeekBrains: \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u044b \u0441\u0442\u0443\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0418\u0422-\u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u044d\u043c\u0438\u0433\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d \u2014 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/477849-geekbrains-bolshe-poloviny-studentov-it-specialnostey-hotyat-emigrirovat-iz-rossii-sredi-prichin-uroven-zhizni","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 10 401 просмотров Слушать

Фото «Яндекса»



Образовательная платформа GeekBrains опросила пять тысяч студентов, которые изучают информационные технологии (ИТ). 53% из них признались, что они хотели бы уехать из России. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование.

Из желающих эмигрировать 25% хотели бы уехать в США, 7% — в Великобританию, 6% — в Германию, 5% — в Канаду, 23% — в другие страны, а 34% затруднились назвать страну.

Самая популярная причина, по которой студенты хотят переехать, — более высокий уровень жизни за границей (35%), а также желание присоединиться к родственникам, друзьям или знакомым (19%) и возможности для карьерного развития (17%).

Руководитель Kaspersky Academy и проекта «Лаборатории Касперского» по поддержке талантов Денис Баринов отметил, что за рубежом для студентов ИТ-специальностей зачастую больше возможностей для развития и роста, участия в глобальных международных проектах и нетворкингах.

В России такие возможности тоже есть, и их немало, но понятно, что в международных ИТ-хабах, которые находятся, как правило, на территории Западной Европы, Америки и Азии, таких возможностей в целом больше. Чтобы привлекать талантливых студентов, предложения российских компаний должны быть как минимум не хуже, чем у зарубежных.

Денис Баринов

руководитель Kaspersky Academy и проекта «Лаборатории Касперского» по поддержке талантов



Руководитель службы студенческих программ «Яндекса» Марина Максимова рассказала РБК, что тенденция эмиграции специалистов наблюдается не первый год. По её словам, сначала многие едут в Москву и Петербург, потом некоторые уезжают в Кремниевую долину. «Это точки притяжения. Чтобы появились другие, надо создавать более комфортные условия для учёбы и работы, за счёт интересных задач создавать для ребят пространство для самореализации», — считает Максимова.

По данным Минцифры, дефицит квалифицированных кадров в российском ИТ составляет от 500 тысяч до миллиона специалистов в год. При этом их зарплата за первое полугодие 2021 года выросла на 6,2%. В первую очередь росли зарплаты в регионах, теперь среднее значение там — 100 тысяч рублей. Средняя зарплата в Москве выросла на 6,7%, до 160 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — на 3,8%, до 135 тысяч рублей.