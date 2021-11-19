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Новости
Сергей Исенеков

GeekBrains: больше половины студентов ИТ-специальностей хотят эмигрировать из России. Среди причин — уровень жизни Статьи редакции

В исследовании сказано, что мотивацией для переезда служат карьерный рост, а также родственники и друзья.

550 550 комментариев
10 401 просмотров
Фото «Яндекса»

Образовательная платформа GeekBrains опросила пять тысяч студентов, которые изучают информационные технологии (ИТ). 53% из них признались, что они хотели бы уехать из России. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование.

Из желающих эмигрировать 25% хотели бы уехать в США, 7% — в Великобританию, 6% — в Германию, 5% — в Канаду, 23% — в другие страны, а 34% затруднились назвать страну.

Самая популярная причина, по которой студенты хотят переехать, — более высокий уровень жизни за границей (35%), а также желание присоединиться к родственникам, друзьям или знакомым (19%) и возможности для карьерного развития (17%).

Руководитель Kaspersky Academy и проекта «Лаборатории Касперского» по поддержке талантов Денис Баринов отметил, что за рубежом для студентов ИТ-специальностей зачастую больше возможностей для развития и роста, участия в глобальных международных проектах и нетворкингах.

В России такие возможности тоже есть, и их немало, но понятно, что в международных ИТ-хабах, которые находятся, как правило, на территории Западной Европы, Америки и Азии, таких возможностей в целом больше. Чтобы привлекать талантливых студентов, предложения российских компаний должны быть как минимум не хуже, чем у зарубежных.

Денис Баринов
руководитель Kaspersky Academy и проекта «Лаборатории Касперского» по поддержке талантов

Руководитель службы студенческих программ «Яндекса» Марина Максимова рассказала РБК, что тенденция эмиграции специалистов наблюдается не первый год. По её словам, сначала многие едут в Москву и Петербург, потом некоторые уезжают в Кремниевую долину. «Это точки притяжения. Чтобы появились другие, надо создавать более комфортные условия для учёбы и работы, за счёт интересных задач создавать для ребят пространство для самореализации», — считает Максимова.

По данным Минцифры, дефицит квалифицированных кадров в российском ИТ составляет от 500 тысяч до миллиона специалистов в год. При этом их зарплата за первое полугодие 2021 года выросла на 6,2%. В первую очередь росли зарплаты в регионах, теперь среднее значение там — 100 тысяч рублей. Средняя зарплата в Москве выросла на 6,7%, до 160 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — на 3,8%, до 135 тысяч рублей.

Многие российские компании пытаются исправить ситуацию нехватки кадров, запуская многочисленные образовательные программы и сотрудничая с вузами. По их мнению, отсутствие специалистов влияет на скорость выхода новых продуктов и их качество.

#новости #исследование

550 550 комментариев
4
114
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550 комментариев
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rustyrazor

2% (50%) дерьма уедут и страна наконец-то с колен встанет.

Ответить
72
Egor K

согласен на все 146%

Ответить
22
Ren Sultan

53% кто признались, автоматом идут на пересдачу экзаменов, а в последствие отчисление и в армию

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Дурачки, это тут они бояре, а на западе будут получать на 200 евро больше чем грузчик лидла

Ответить
17
Артур Рева

И жить в норм стране. Ты забыл

Ответить
139
Кирилл Вселенский

Это да(

Ответить
6
11 комментариев
Имя И Фамилия

Главное быть богаче соседа
Господи_выколи_мне_один_глаз.txt

Ответить
24
Кирилл Вселенский

Нет, бля, главное демократия, права человека и полиция, охраняющая порядок

Ответить
23
7 комментариев
Михаил Желтухин

Запад разный есть, греция подешевле и тепло там

Ответить
5
Лекарственный завод

Выпускники гикбреинс и будут там грузчиками але

Ответить
1
andrej

Можно сколько угодно гордиться мнимым величием, но реальность такова, что выгоднее мыть посуду в Америке, чем преподавать физику в России

Ответить
7
16 комментариев
Max Yankov

levels.fyi

Ответить
2
Alexey A.

это тут они бояре

Нет, тут они рискуют швабрироваться https://yandex.kz/news/story/MVD_programmist_peredavshij_Gulagu.net_video_spytkami_zaklyuchennykh_zaochno_arestovan--2c842d342a1307c7b155be302f647c3a?lang=ru&fan=1&stid=jshDCBuZ6BCZKhGY3ewq&persistent_id=2219

Яндекс
Бәрі табылады
yandex.kz
Ответить
1
Лекарственный завод

Заявление основанное ни на чем.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Я грузчик лидла)))

Ответить
1
3 комментария
Lev

Ложь!

Ответить
0
Arthur Sergeev

Опять же опрос опросом. Кто его составлял - это первое. Плюс, конечно же в сказках про запад ничего не сказано, о минусах жизни за рубежом.

Ответить
0
Лекарственный завод

на самом деле если не быть питерской нежнятиной, то жить в сибири и получать по удаленке московскую ЗП оч даже выгодно , не знаю че остальные кукарекают

Ответить
–22
Андрей Рядькин

можно ездить на крузаке по гавну мимо серости в России, а можно на велосипеде по Лондону. Каждый свое выбирает

Ответить
128
Лекарственный завод

типа в Лондоне нет серости, ткаждого айтишника ждет 72 девственницы а тротуары моют эвкалиптовым мылом

Ответить
21
24 комментария
Arthur Sergeev

Ты хрень написал. Работа - это большая составляющая твоей жизни. Лучше ли работать грузчиком за рубежом? Конечно нет. Плюс выбирает не каждый. Выбирают Айтишники. И это временно. Мода пройдет, зарплаты уровняются и вы будете на велосипедах по говну до своих офисов добираться.

Ответить
0
36 комментариев
Дмитрий Овсянников

Ты вообще был в Лондоне?))))

Ответить
0
3 комментария
Лекарственный завод

Осталось только понять, зачем жить в Сибири?

Ответить
36
Лекарственный завод

Любить родной край, не? Либерахам не понять.

Ответить
–1
34 комментария
Лекарственный завод

своя квартира в центре города не в ипотеку

Ответить
–5
17 комментариев
Лекарственный завод

Чтобы была причина повеситься в 25

Ответить
3
ред.

жить в сибири и получать по удаленке московскую ЗП оч даже выгодно

жить в сибири в принципе не выгодно, никакие бабки не заменят нормальный климат и отсутствие говна под ногами

Ответить
12
Лекарственный завод

живу в благоустроенном микрорайоне, говна особо не вижу . хотя опыт жизни в бедных районах имеется.
просто за любой комфорт надо платить

Ответить
0
1 комментарий
Андрей

угу, с инфраструктурой и гос. институтами регионального уровня + среди людей которые в разы беднее тебя

Ответить
6
Лекарственный завод

у меня были три года жизни в благоустроенном микрорайоне Дубая в апартаментах.
это не моё

Ответить
–2
38 комментариев
Sergey Michko

Сосед живет в Батуми на удаленную московскую ЗП.

Ответить
3
Иван Иваныч

Говорит с местными на русском?
ЧТо у них с английским?
В общем были ли трудности в плане коммуникации?

Ответить
1
1 комментарий
Askel

Слушай ну потребности и запросы к жизни у всех разные. Кто-то хочет помимо норм ЖК, тачки и нескольких рестиков в городе ещё иметь насыщенную культурную программу, крутые общественные пространства, возможность гонять по городу на велике или утром выходить в ближайший парк на пробежку. Ну и прочие блага цивилизации, которые во многих городах нашей необъятной, к сожалению, на данном этапе развития отсутствуют. Кроме того есть любители путешествовать и, опять же к сожалению, паспорт РФ не самый "зелёный", а с условным Английским, Португальским или ещё каким проблем с визами и прочими бумажками гораздо меньше. Плюс, в современных реалиях, доступность всякого рода вакцин, что упрощают перемещения по миру, тоже выше в западных странах. Короче причин туда стремится просто валом. Не знаю почему это может быть удивительно)

Ответить
3
Евгений Осадчий

Вместо Сибири Челябинск - доволен. Крупные города переоценены

Ответить
2
Иван Маслов

Раскрой тему - что там хорошего? С конкретными примерами желательно

Ответить
0
Лекарственный завод

ну смотри , в сравнении с центральными регионами у меня значительно ниже жкх ( я плачу суммарно за вс-всё, включая 500 мб интернет ) - 5к.
хавка в месяц у меня 10к .
остальное я могу тратить на себя . то есть имея свою хату для обязательных трат надо иметь ну грубо говря двадцатку.
в москве я двадцатку отдам только на хавку.
дальше - аэропорт позволяет до любого города в европе и азии долетететь за 4-5 часов.
все прелести цивилизации здесь тоже доступны.
нормальные микрорайоны тоже имеются.
на машинее не езжу, живу у метро, до всего могу добраться за 30 минут.
зачем мне ехать жить в другое место чтобы урезать свои финансовые возможности?

Ответить
2
10 комментариев
Mikhail Nelyubin

На самом деле жить в пос. Тартат и получать зп Красноярскую на удаленке. Хз, не знаю что они там кукарекают

Ответить
1
Роман Величкин

Лайк за Тартат

Ответить
0
Ilya Grigöryev

Две причины не жить в Сибири на московскую ЗП: телки и авто. Авто - это там культ, статус и эквивалент экзамена зрелости т.е. если ты чуть умнее чем животнае, то, не имея авто, общий язык с с людьми после 30 уже найти сложнее. Телки. Телки там к 25 годам уже скорее всего закончили или заканчивают свою сексуальную карьеру. Т.е. если тебе за 30, то твой вариант только помятая РСП.

Ответить
–2
Лекарственный завод

мне 30, телка и авто нахуй не сдались.
что делаю не так?

Ответить
1
6 комментариев
SloMo

То есть важнее от пацанов почёт, чем пыхтеть на разъебанном Рено Логан? Да ты гонишь

Ответить
0
1 комментарий
dismas

Преддагаешь переезжать из Москвы, где вроде как все друзья и родня, в Сибирь куда-то? А почему тогда не в Прагу там или Таиланд?

Ответить
0
Лекарственный завод

так у меня то ситуация наоборот, че мне в вашей москве делать, у меня финансовых возможностей в новосибе будет больше чем в москве на одну и ту же зп

Ответить
0
2 комментария
Aleksandr Dolgikh

нахуя только жить в этой сибири?

Ответить
0
Лекарственный завод

а почему бы нет?
чем она условно лучше московии?
или южных пригородов бостона?

Ответить
0
11 комментариев
Роман Величкин

А в чем выгода? Спрашивают как сибиряк. Мне на самом деле интересно

Ответить
0
norm

Средняя зп в IT в Мск 160к руб

2200 бачей в месяц

Самые низкооплачиваемые сотрудники McDonald's в США получают за час работы от $11 до $17. То есть $1760 в месяц, что составляет примерно 130 тысяч рублей.

Ответить
15
qwe rty

Повторяйте за мной: покупательная способность денег в каждой стране разная

Ответить
21
4 комментария
norm

Ну да, в США айфон 1000 бачей, а в РФ 1400.

Ответить
75
9 комментариев
Лекарственный завод

Дальше что?

Ответить
–6
12 комментариев
Лекарственный завод

Это с налогами или без?

Ответить
3
3 комментария
Григорий

Так 22 летний мозговитый выпускник, сразу же уедет в Германию и будет получать 10 000 евро в месяц?
Там же тоже будет минималка, которая будет съедаться квартплатами, едой, проездом.
Я не говорю, "а у нас лучше".
Сколько не общался с эмигрантами, да там зп в 2-3 раза больше, чем в РФ. Но на руки после налогов и комуналок, квартплат. Как раз и прилетают твои 2000 бачей( и то это я очень сильно округлил)

Ответить
0
4 комментария
Jared

Вот как вы такие разные вещи вообще умудряетесь сравнивать?

Ответить
3
Лекарственный завод

Это точки притяжения. Чтобы появились другие, надо создавать более комфортные условия для учёбы и работы, за счёт интересных задач создавать для ребят пространство для самореализации

Нет, нужно перестать строить железный занавес, чебурнет, сажать людей за лайки, репосты и желание соблюдения законов и конституции

Ответить
32
Сдавайся

надо создавать более комфортные условия для учёбы и работы

Можно создать комфортные условия для жизни. А то ходишь по таким пешеходным дорожкам, пишешь обращения в администрацию, тебя там посылают на чиновьечем языке на хуй и волей неволей задумываешься, может уже все таки пора решиться завести трактор?

Ответить
22
Лекарственный завод

тебе что к 30 годам надо объяснять что в России нет пешеходных дорожек, есть обочины?

Ответить
3
12 комментариев
Ochered Syka

Заведи трактор и почисти уже дорожки, будь мужиком блет

Ответить
3
3 комментария
АТВ

Справедливости ради я могу снять такое где угодно. В Риге, любимой многими, бывают и более всратые места. А уж про Варшаву я молчу

Ответить
0
1 комментарий
Лекарственный завод

Сейчас бы хипстера-айтишники, гребущие деньги лопатой за счет дефицита кадров в однодневных конторах по переработке воздуха, возникали по поводу того, как плохо в России жить.

Ответить
–12
Сдавайся

типа, нормально зарабатываешь, значит возникать нельзя? Где-то я это уже слышал, кажется от соловьиного помёта.

Ответить
48
9 комментариев
Лекарственный завод

Ну так смени работу, хипстер

Ответить
2
Владислав Косинов

Что же такое, неужели пропаганда по тв не работает на молодежи и те, несмотря на голод/холод/дикарей-мигрантов-насилующих-всех-среди-бела-дня, все равно хотят уехать. И правда пора интернет закрывать, другого пути увы, нет.

Ответить
17
anvarich

дада, хотят прям блять. Смотришь на таких в Берлине и охуеваешь

Ответить
14
Никита Борисова

Вастрик, разлогинься

Ответить
2
Лекарственный завод

По факту им даже до магазина за продуктами в лом дойти

Ответить
11
Задумчивой Кот

Зачем когда есть такая прелесть цивилизации как доставка?

Ответить
8
2 комментария
Лекарственный завод

Ебланы, все в США хотят.

Короче, раскидываю по полочкам для вас, лохов. Надо валить в Канаду, если и валить. Климат наш, денег много, страна развитая, социалка крутая, коммьюнити русских большое.

Второй вариант — валить в Москву и работать на западе по удаленке. Их среднепаршивая зарплата в 100к в год — наши балдёжные 700-800к в месяц. Уровень жизни в Москве с такими деньгами будет сильно выше, чем заграницей.

Ответить
5
1 комментарий
Лекарственный завод

тут уровень жизни с такими бабками будет несомненно лучше, да.
но если выбирать между "получать немного, живя в нормальной стране с гарантией завтрашнего дня" и "получать дохуя, но в любой момент могут закрыть, убить, сбить", я бы выбрал первый вариант

Ответить
13
2 комментария
Сталин спас Россию

Как в Москве уровень жизни может быть выше, пока сидит Навальный???

Ответить
8
Sergey Michko

в США климат интереснее

Ответить
3
2 комментария
Лекарственный завод

еще бы найти такую работу на западе удаленку

Ответить
3
1 комментарий
Photuum

Программисты же хорошо зарабатывают. Какие у них проблемы с уровнем жизни?

Ответить
0
14 комментариев
Лекарственный завод

Образовательная платформа GeekBrains опросил пять тысяч студентов, которые изучают информационные технологии (ИТ). 53% из них признались, что они хотели бы уехать из России.

Можно заранее дописать, что платформа признана иностранным агентом

Ответить
0
3 комментария
Lolu4 .

Опрос среди студентов «GeekBrains” звучит как издевательство над инвалидами. Эмигрируют точно не студентики этой шараги

Ответить
9
1 комментарий
Alexander Nosov

Мне кажется использовать студентов и выпускников гик брейнс и прочих приколюх как релевантную выборку как-то стремно) можно тогда и на вокзале в кфс опросы проводить.

Ответить
7
Аркадий Соколов

кто бы мог подумать??

Ответить
1
73 комментария
Лекарственный завод

Я учился на не-IT направлении (прикладная математика), разработчик, хочу свалить.

Ответить
4
18 комментариев
Neten

Зачем ехать в сша, когда есть ес?

Ответить
4
3 комментария
Zee Zao

Эти айтишников давно всех в техникумы пора перевести. Чтоб потом за станочками работали и не бухтели из каждой дыры как сейчас накопят за 3 мес 300 килобаксов и купят домик в Швейцарии.

Ответить
–5
3 комментария
TJaba

Удивительно, что только 53%

Почти год прожил в Грузии, сейчас вот заехал в РФ, первое с чем столкнулся, в первые два часа после пересечения границы - проверка документов и вымогательство взятки и это у аэропорта. Но в целом рад России и что здесь все так же стабильно

Ответить
4
1 комментарий
Andre Macareno

Ну, это на словах, а сколько готовы учить английский и готовиться к интервью?

Ответить
1
19 комментариев
Dmitry Pasyutin

У меня вопрос - почему оставшиеся 47% не хотят?

Ответить
1
10 комментариев
Сергей Степанов

Реально свалят 2%. А 50% из этих "студентов" даже и айтишниками не станут, их потолок - маппинги из json в xml писать копипастой.

Ответить
2
7 комментариев
Лекарственный завод

25% хотели бы уехать в США

Ответить
2
Дмитрий Григорьев

Обнадёживающие результаты, всего-то "больше половины", а я думал, что все.

Ответить
1
2 комментария
Имя И Фамилия

34% затруднились назвать страну

Те самые васяны, которые "ыыыыыыыыыы нууууу валить из рашки надо вооот"
Другого от СТУДЕНТОВ ГИКБРЕЙНС не ожидал ред.

Ответить
–11
Лекарственный завод

что нам делать в греции

Ответить
0
1 комментарий
Шоггот2

пять тысяч студентов

Ценность этих специалистов под большим сомнением, то есть совершенно не отражающие эту сферу люди.

Интересно, нужен ли этот сброд там вообще, люди без должного образования и заинтересованности, которым только лишь бы пригреться на хайповых профессиях

Ответить
–9
Sergiy Sev

Срочно запретить английски язык на территории расеи!!!!111

Ответить
1
Владимир Красильников

Низкий уровень жизни это возможность для удаленки. Если бы права собственности были защищены, Россия могла бы стать прибежищем ITшников. Правда, только южная часть - климат все же влияет.

Ответить
1
Qqshka

Жаль только, что все эти "специалисты" в таких количествах никому не нужны.

Ответить
1
Neketa Fo

почему так все рвутся именно в сша?

Ответить
0
1 комментарий
Александр Добриневский

34% затруднились назвать страну.

Получателям зп в 300к в наносекунду лишь бы съебаться при том неважно куда 🥺

Ответить
0
Лекарственный завод

Удивительно. Как же так? Не может быть.

Ответить
0
Lev

///Больше половины студентов ИТ-специальностей хотят эмигрировать из России//
Чтоже вольному воля! Советую прочитать статью .чтобы не продешевить с зарплатой быть в курсе, как на рынке труда бьются в поисках специалистов например в Израиле.
на английском в уважаемом издании CTECH здесь
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3921213,00.html
на русском есть перевод статьи на Пикабу здесь
https://pikabu.ru/story/sezon_okhotyi_yeskalatsiya_voynyi_za_nabor_tekhnicheskikh_spetsialistov_8595004

Hunting season: The escalating tech recruitment…
Huge billboards, parties, massive bonuses, viral videos, and vacations. The battle for tech talent…
www.calcalistech.com
Сезон охоты: эскалация войны за набор…
Большинство израильтян, которые не работают в сфере высоких технологий, уже несколько недель…
pikabu.ru
Ответить
0
Kolin Vivere

Диктатура это проблема

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

53% из них признались, что они хотели бы уехать из России

А где проводился этот опрос и кого опрашивали?

Я когда на заводе работал, где военные заказы делали, там был один чувак от подрядчиков. 40 лет. кандидат мат наук, программирует на С++ (ЕВРЕЙ!!! МОГ БЫ УЕХАТЬ ИЗИ), а радуется зарплате 90к рублей. Тоже уезжать не планирует.

Ух ебать. как меня бомбило!

Ответить
0
3 комментария
Stanley H. Tweedle

Хз зачем быть умненьким и вкатываться в очень востребованную профессию чтоб потом жить в авторитарной параше средней руки.

Ответить
0
3 комментария
Sergey Gong

"а также желание присоединиться к родственникам, друзьям или знакомым (19%) " Я думал это наоборот минус. При переезде разрываются социальные связи, в новой стране найти друзей и тд куда сложнее(особенно если 30+), почти во всех развитых странах менталитет другой и все такое(эта проблема будет проявляться не только в плане поиска друзей). Сидеть там в комфорте одному как сычу... ну такое. Хотя если ты и до этого был одинокой хиккой - то нормально. Да и как там говорят у мигрантов, тот кто приезжает первым - счастливым не будет. Только внуки вкусят все прелести переезда. Ехать, кстати, надо сразу с женой. Там найти не получится нормальную бабеху. Кароче, хорошо там, где нас нет.

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0
Ну саня

Нахуя проводить опросы среди умственно-отсталых?

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–3
Ещё 2 комментария
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