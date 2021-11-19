GeekBrains: больше половины студентов ИТ-специальностей хотят эмигрировать из России. Среди причин — уровень жизни Статьи редакции
В исследовании сказано, что мотивацией для переезда служат карьерный рост, а также родственники и друзья.
Образовательная платформа GeekBrains опросила пять тысяч студентов, которые изучают информационные технологии (ИТ). 53% из них признались, что они хотели бы уехать из России. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование.
Из желающих эмигрировать 25% хотели бы уехать в США, 7% — в Великобританию, 6% — в Германию, 5% — в Канаду, 23% — в другие страны, а 34% затруднились назвать страну.
Самая популярная причина, по которой студенты хотят переехать, — более высокий уровень жизни за границей (35%), а также желание присоединиться к родственникам, друзьям или знакомым (19%) и возможности для карьерного развития (17%).
Руководитель Kaspersky Academy и проекта «Лаборатории Касперского» по поддержке талантов Денис Баринов отметил, что за рубежом для студентов ИТ-специальностей зачастую больше возможностей для развития и роста, участия в глобальных международных проектах и нетворкингах.
Руководитель службы студенческих программ «Яндекса» Марина Максимова рассказала РБК, что тенденция эмиграции специалистов наблюдается не первый год. По её словам, сначала многие едут в Москву и Петербург, потом некоторые уезжают в Кремниевую долину. «Это точки притяжения. Чтобы появились другие, надо создавать более комфортные условия для учёбы и работы, за счёт интересных задач создавать для ребят пространство для самореализации», — считает Максимова.
По данным Минцифры, дефицит квалифицированных кадров в российском ИТ составляет от 500 тысяч до миллиона специалистов в год. При этом их зарплата за первое полугодие 2021 года выросла на 6,2%. В первую очередь росли зарплаты в регионах, теперь среднее значение там — 100 тысяч рублей. Средняя зарплата в Москве выросла на 6,7%, до 160 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — на 3,8%, до 135 тысяч рублей.
Многие российские компании пытаются исправить ситуацию нехватки кадров, запуская многочисленные образовательные программы и сотрудничая с вузами. По их мнению, отсутствие специалистов влияет на скорость выхода новых продуктов и их качество.
Слушай ну потребности и запросы к жизни у всех разные. Кто-то хочет помимо норм ЖК, тачки и нескольких рестиков в городе ещё иметь насыщенную культурную программу, крутые общественные пространства, возможность гонять по городу на велике или утром выходить в ближайший парк на пробежку. Ну и прочие блага цивилизации, которые во многих городах нашей необъятной, к сожалению, на данном этапе развития отсутствуют. Кроме того есть любители путешествовать и, опять же к сожалению, паспорт РФ не самый "зелёный", а с условным Английским, Португальским или ещё каким проблем с визами и прочими бумажками гораздо меньше. Плюс, в современных реалиях, доступность всякого рода вакцин, что упрощают перемещения по миру, тоже выше в западных странах. Короче причин туда стремится просто валом. Не знаю почему это может быть удивительно)
ну смотри , в сравнении с центральными регионами у меня значительно ниже жкх ( я плачу суммарно за вс-всё, включая 500 мб интернет ) - 5к.
хавка в месяц у меня 10к .
остальное я могу тратить на себя . то есть имея свою хату для обязательных трат надо иметь ну грубо говря двадцатку.
в москве я двадцатку отдам только на хавку.
дальше - аэропорт позволяет до любого города в европе и азии долетететь за 4-5 часов.
все прелести цивилизации здесь тоже доступны.
нормальные микрорайоны тоже имеются.
на машинее не езжу, живу у метро, до всего могу добраться за 30 минут.
зачем мне ехать жить в другое место чтобы урезать свои финансовые возможности?
Две причины не жить в Сибири на московскую ЗП: телки и авто. Авто - это там культ, статус и эквивалент экзамена зрелости т.е. если ты чуть умнее чем животнае, то, не имея авто, общий язык с с людьми после 30 уже найти сложнее. Телки. Телки там к 25 годам уже скорее всего закончили или заканчивают свою сексуальную карьеру. Т.е. если тебе за 30, то твой вариант только помятая РСП.
Так 22 летний мозговитый выпускник, сразу же уедет в Германию и будет получать 10 000 евро в месяц?
Там же тоже будет минималка, которая будет съедаться квартплатами, едой, проездом.
Я не говорю, "а у нас лучше".
Сколько не общался с эмигрантами, да там зп в 2-3 раза больше, чем в РФ. Но на руки после налогов и комуналок, квартплат. Как раз и прилетают твои 2000 бачей( и то это я очень сильно округлил)
Это точки притяжения. Чтобы появились другие, надо создавать более комфортные условия для учёбы и работы, за счёт интересных задач создавать для ребят пространство для самореализации
Нет, нужно перестать строить железный занавес, чебурнет, сажать людей за лайки, репосты и желание соблюдения законов и конституции
надо создавать более комфортные условия для учёбы и работы
Можно создать комфортные условия для жизни. А то ходишь по таким пешеходным дорожкам, пишешь обращения в администрацию, тебя там посылают на чиновьечем языке на хуй и волей неволей задумываешься, может уже все таки пора решиться завести трактор?
Ебланы, все в США хотят.
Короче, раскидываю по полочкам для вас, лохов. Надо валить в Канаду, если и валить. Климат наш, денег много, страна развитая, социалка крутая, коммьюнити русских большое.
Второй вариант — валить в Москву и работать на западе по удаленке. Их среднепаршивая зарплата в 100к в год — наши балдёжные 700-800к в месяц. Уровень жизни в Москве с такими деньгами будет сильно выше, чем заграницей.
///Больше половины студентов ИТ-специальностей хотят эмигрировать из России//
Чтоже вольному воля! Советую прочитать статью .чтобы не продешевить с зарплатой быть в курсе, как на рынке труда бьются в поисках специалистов например в Израиле.
на английском в уважаемом издании CTECH здесь
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3921213,00.html
на русском есть перевод статьи на Пикабу здесь
https://pikabu.ru/story/sezon_okhotyi_yeskalatsiya_voynyi_za_nabor_tekhnicheskikh_spetsialistov_8595004
53% из них признались, что они хотели бы уехать из России
А где проводился этот опрос и кого опрашивали?
Я когда на заводе работал, где военные заказы делали, там был один чувак от подрядчиков. 40 лет. кандидат мат наук, программирует на С++ (ЕВРЕЙ!!! МОГ БЫ УЕХАТЬ ИЗИ), а радуется зарплате 90к рублей. Тоже уезжать не планирует.
Ух ебать. как меня бомбило!
"а также желание присоединиться к родственникам, друзьям или знакомым (19%) " Я думал это наоборот минус. При переезде разрываются социальные связи, в новой стране найти друзей и тд куда сложнее(особенно если 30+), почти во всех развитых странах менталитет другой и все такое(эта проблема будет проявляться не только в плане поиска друзей). Сидеть там в комфорте одному как сычу... ну такое. Хотя если ты и до этого был одинокой хиккой - то нормально. Да и как там говорят у мигрантов, тот кто приезжает первым - счастливым не будет. Только внуки вкусят все прелести переезда. Ехать, кстати, надо сразу с женой. Там найти не получится нормальную бабеху. Кароче, хорошо там, где нас нет.