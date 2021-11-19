Исследование: Больше половины студентов ИТ-специальностей хотят эмигрировать из России. Среди причин — уровень жизни Статьи редакции
В опросе сказано, что мотивацией для переезда служат карьерный рост, а также родственники и друзья.
Образовательная платформа GeekBrains опросила пять тысяч студентов, которые изучают информационные технологии (ИТ). 53% из них признались, что они хотели бы уехать из России. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование.
Из желающих эмигрировать 25% хотели бы уехать в США, 7% — в Великобританию, 6% — в Германию, 5% — в Канаду, 23% — в другие страны, а 34% затруднились назвать страну.
Самая популярная причина, по которой студенты хотят переехать, — более высокий уровень жизни за границей (35%), а также желание присоединиться к родственникам, друзьям или знакомым (19%) и возможности для карьерного развития (17%).
Руководитель Kaspersky Academy и проекта «Лаборатории Касперского» по поддержке талантов Денис Баринов отметил, что за рубежом для студентов ИТ-специальностей зачастую больше возможностей для развития и роста, участия в глобальных международных проектах и нетворкингах.
Руководитель службы студенческих программ «Яндекса» Марина Максимова рассказала РБК, что тенденция эмиграции специалистов наблюдается не первый год. По её словам, сначала многие едут в Москву и Петербург, потом некоторые уезжают в Кремниевую долину. «Это точки притяжения. Чтобы появились другие, надо создавать более комфортные условия для учёбы и работы, за счёт интересных задач создавать для ребят пространство для самореализации», — считает Максимова.
По данным Минцифры, дефицит квалифицированных кадров в российском ИТ составляет от 500 тысяч до миллиона специалистов в год. При этом их зарплата за первое полугодие 2021 года выросла на 6,2%. В первую очередь росли зарплаты в регионах, теперь среднее значение там — 100 тысяч рублей. Средняя зарплата в Москве выросла на 6,7%, до 160 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — на 3,8%, до 135 тысяч рублей.
Многие российские компании пытаются исправить ситуацию нехватки кадров, запуская многочисленные образовательные программы и сотрудничая с вузами. По их мнению, отсутствие специалистов влияет на скорость выхода новых продуктов и их качество.
Это точки притяжения. Чтобы появились другие, надо создавать более комфортные условия для учёбы и работы, за счёт интересных задач создавать для ребят пространство для самореализации
Нет, нужно перестать строить железный занавес, чебурнет, сажать людей за лайки, репосты и желание соблюдения законов и конституции