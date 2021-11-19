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Новости
Сергей Исенеков

Исследование: Больше половины студентов ИТ-специальностей хотят эмигрировать из России. Среди причин — уровень жизни Статьи редакции

В опросе сказано, что мотивацией для переезда служат карьерный рост, а также родственники и друзья.

103 103 комментария
944 просмотров
Фото «Яндекса»

Образовательная платформа GeekBrains опросила пять тысяч студентов, которые изучают информационные технологии (ИТ). 53% из них признались, что они хотели бы уехать из России. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование.

Из желающих эмигрировать 25% хотели бы уехать в США, 7% — в Великобританию, 6% — в Германию, 5% — в Канаду, 23% — в другие страны, а 34% затруднились назвать страну.

Самая популярная причина, по которой студенты хотят переехать, — более высокий уровень жизни за границей (35%), а также желание присоединиться к родственникам, друзьям или знакомым (19%) и возможности для карьерного развития (17%).

Руководитель Kaspersky Academy и проекта «Лаборатории Касперского» по поддержке талантов Денис Баринов отметил, что за рубежом для студентов ИТ-специальностей зачастую больше возможностей для развития и роста, участия в глобальных международных проектах и нетворкингах.

В России такие возможности тоже есть, и их немало, но понятно, что в международных ИТ-хабах, которые находятся, как правило, на территории Западной Европы, Америки и Азии, таких возможностей в целом больше. Чтобы привлекать талантливых студентов, предложения российских компаний должны быть как минимум не хуже, чем у зарубежных.

Денис Баринов
руководитель Kaspersky Academy и проекта «Лаборатории Касперского» по поддержке талантов

Руководитель службы студенческих программ «Яндекса» Марина Максимова рассказала РБК, что тенденция эмиграции специалистов наблюдается не первый год. По её словам, сначала многие едут в Москву и Петербург, потом некоторые уезжают в Кремниевую долину. «Это точки притяжения. Чтобы появились другие, надо создавать более комфортные условия для учёбы и работы, за счёт интересных задач создавать для ребят пространство для самореализации», — считает Максимова.

По данным Минцифры, дефицит квалифицированных кадров в российском ИТ составляет от 500 тысяч до миллиона специалистов в год. При этом их зарплата за первое полугодие 2021 года выросла на 6,2%. В первую очередь росли зарплаты в регионах, теперь среднее значение там — 100 тысяч рублей. Средняя зарплата в Москве выросла на 6,7%, до 160 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — на 3,8%, до 135 тысяч рублей.

Многие российские компании пытаются исправить ситуацию нехватки кадров, запуская многочисленные образовательные программы и сотрудничая с вузами. По их мнению, отсутствие специалистов влияет на скорость выхода новых продуктов и их качество.

#новости #исследование

103 103 комментария
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103 комментария
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rustyrazor

2% (50%) дерьма уедут и страна наконец-то с колен встанет.

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12
Кирилл Вселенский

Дурачки, это тут они бояре, а на западе будут получать на 200 евро больше чем грузчик лидла

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6
Артур Рева

И жить в норм стране. Ты забыл

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7
Кирилл Вселенский

Это да(

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1
1 комментарий
Имя И Фамилия

Главное быть богаче соседа
Господи_выколи_мне_один_глаз.txt

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1
Кирилл Вселенский

Нет, бля, главное демократия, права человека и полиция, охраняющая порядок

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1
1 комментарий
Лекарственный завод

на самом деле если не быть питерской нежнятиной, то жить в сибири и получать по удаленке московскую ЗП оч даже выгодно , не знаю че остальные кукарекают

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1
Андрей Рядькин

можно ездить на крузаке по гавну мимо серости в России, а можно на велосипеде по Лондону. Каждый свое выбирает

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8
Лекарственный завод

типа в Лондоне нет серости, ткаждого айтишника ждет 72 девственницы а тротуары моют эвкалиптовым мылом

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0
13 комментариев
Лекарственный завод

Осталось только понять, зачем жить в Сибири?

Ответить
3
Лекарственный завод

Любить родной край, не? Либерахам не понять.

Ответить
3
6 комментариев
Лекарственный завод

своя квартира в центре города не в ипотеку

Ответить
0
6 комментариев
Sergey Michko

Сосед живет в Батуми на удаленную московскую ЗП.

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1
Андрей

угу, с инфраструктурой и гос. институтами регионального уровня + среди людей которые в разы беднее тебя

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0
Лекарственный завод

у меня были три года жизни в благоустроенном микрорайоне Дубая в апартаментах.
это не моё

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0
2 комментария
norm

Средняя зп в IT в Мск 160к руб

2200 бачей в месяц

Самые низкооплачиваемые сотрудники McDonald's в США получают за час работы от $11 до $17. То есть $1760 в месяц, что составляет примерно 130 тысяч рублей.

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3
Jared

Вот как вы такие разные вещи вообще умудряетесь сравнивать?

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1
Лекарственный завод

Это с налогами или без?

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1
Максим Грандов

Налоги в каждом штате свои, если не ошибаюсь

Ответить
0
Лекарственный завод

Дальше что?

Ответить
0
norm

Две мясные котлеты-гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салат и лук, всё на булочке с кунжутом.

Ответить
1
qwe rty

Повторяйте за мной: покупательная способность денег в каждой стране разная

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0
Лекарственный завод

По факту им даже до магазина за продуктами в лом дойти

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2
Шоггот2

пять тысяч студентов

Ценность этих специалистов под большим сомнением, то есть совершенно не отражающие эту сферу люди.

Интересно, нужен ли этот сброд там вообще, люди без должного образования и заинтересованности, которым только лишь бы пригреться на хайповых профессиях

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2
Лекарственный завод

Сейчас бы хипстера-айтишники, гребущие деньги лопатой за счет дефицита кадров в однодневных конторах по переработке воздуха, возникали по поводу того, как плохо в России жить.

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2
Имя И Фамилия

34% затруднились назвать страну

Те самые васяны, которые "ыыыыыыыыыы нууууу валить из рашки надо вооот"
Другого от СТУДЕНТОВ ГИКБРЕЙНС не ожидал ред.

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0
Аркадий Соколов

кто бы мог подумать??

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0
Лекарственный завод

охуевшим айтишникам с оверзарплатами жить некомфортно, єто ли не пиздец?

Ответить
3
Лекарственный завод

оверзарплатами

Ууууу суки аж 2 тыщи баксов получают!

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5
16 комментариев
Андрей

еще раз - это не айтишники много получают(в России они мало получаю по мировым уровням), это все остальные - бедняки уровня Африки

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3
Лекарственный завод

Вообще пiздец

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1
Лекарственный завод

Получаю 7 средних зарплат сидя дома, но мне не комфортно жить в украине

Ответить
0
1 комментарий
Лекарственный завод

Некомфортно всем, просто айтишники это могут для себя поменять, а остальные нет.

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0
Аркадий Соколов

а вторая половина терпит видимо

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1
Лекарственный завод

или не сидит в интернете, да Дима?

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0
Necronomicon

Вторую половину не спрашивали

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0
Лекарственный завод

Образовательная платформа GeekBrains опросил пять тысяч студентов, которые изучают информационные технологии (ИТ). 53% из них признались, что они хотели бы уехать из России.

Можно заранее дописать, что платформа признана иностранным агентом

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0
Лекарственный завод

платформа GeekBrains признана полной хуетой не дающей никакого фундаментального образования

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3
Дмитрий Григорьев

Обнадёживающие результаты, всего-то "больше половины", а я думал, что все.

Ответить
0
Лекарственный завод

вторая половина работает на КГБ
полстрані сидит полстрані стережет

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1
Andre Macareno

Ну, это на словах, а сколько готовы учить английский и готовиться к интервью?

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0
Some Dude

при том, что большая часть документации именно на инглише, он практически обязателен в IT)

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0
Лекарственный завод

Я вот с английского на русский и худлит в среднем нормально читаю.

А в обратную сторону грамотно написать вопрос на stackoverflow не могу

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2
1 комментарий
Сталин спас Россию

Читать английскую документацию и разговаривать на английском с людьми - это две огромные разницы

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0
1 комментарий
Шоггот2

Когда я работал в команде, где было много джунов, я был очень удивлен на каком низком уровне у многих знания английского. Просто, ну как так вообще можно. Они даже слова из своего кода зачастую прочесть нормально не могут. Вот выживают как-то.

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0
van der Pusch

ты так говоришь будто английский это rocket science

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0
Семен Семеныч

В 30+ почти

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0
3 комментария
Sergiy Sev

Срочно запретить английски язык на территории расеи!!!!111

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0
Александр Добриневский

34% затруднились назвать страну.

Получателям зп в 300к в наносекунду лишь бы съебаться при том неважно куда 🥺

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0
anvarich

дада, хотят прям блять. Смотришь на таких в Берлине и охуеваешь

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0
Лекарственный завод

Это точки притяжения. Чтобы появились другие, надо создавать более комфортные условия для учёбы и работы, за счёт интересных задач создавать для ребят пространство для самореализации

Нет, нужно перестать строить железный занавес, чебурнет, сажать людей за лайки, репосты и желание соблюдения законов и конституции

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0
Zee Zao

Эти айтишников давно всех в техникумы пора перевести. Чтоб потом за станочками работали и не бухтели из каждой дыры как сейчас накопят за 3 мес 300 килобаксов и купят домик в Швейцарии.

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0
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