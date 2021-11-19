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Новости
Sasha Shambilova

В Австрии введут обязательную вакцинацию от Covid-19 для всех граждан Статьи редакции

Это первый случай в Европе.

4 4 комментария
77 просмотров

С 22 ноября власти также объявили локдаун по всей стране — работать будут только продуктовые магазины. Для вакцинированных граждан он продлится максимум до 13 декабря. После этого непривитые будут обязаны придерживаться ограничений: из дома выходить можно только за продуктами или на работу. Об этом заявил канцлер Австрии Александер Шалленберг, сообщает издание Merkur.de.

Никто не хочет локдауна. Локдаун — это всегда навязывание, но это самый надёжный инструмент, с помощью которого мы можем преодолеть четвёртую волну.

Вольфганг Мюкштейн
министр здравоохранения Австрии

Шелленберг также объявил о введении обязательной вакцинации для всех с 1 февраля 2022 года. Он назвал это «тяжёлым решением», но отметил, что другие меры сдерживания распространения вируса сработали недостаточно эффективно. В низком уровне вакцинации в стране он обвинил «политические силы», выступающие против неё.

Несмотря на месяцы работы, нам не удалось убедить достаточно людей вакцинироваться. Мы должны посмотреть в лицо реальности. Повышение уровня вакцинации — единственный способ вырваться из этого дьявольского круга.

Александер Шалленберг
канцлер Австрии

15 ноября власти страны ввели локдаун для непривитых граждан из-за «позорно низкого» уровня вакцинации. За нарушение ограничений гражданам грозили штрафы в 1450 евро, проверять документы о вакцинации доверили полиции.

В Австрии полностью вакцинированы 65% населения. Это считается одним из самых низких показателей в Западной Европе, в стране растёт заболеваемость Covid-19. 18 ноября там зафиксировали 15,1 тысячи новых случаев.

#новости #австрия #вакцинация #covid19

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Алина Кипр

На родине Гитлера по другому быть не может,☝️

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1
Лекарственный завод

Хотите как в Австрии??

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0
Имя И Фамилия

Никто не хочет локдауна.

Министр дохуя на себя берёт я смотрю

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0
Алексей Иванов

Еще одни начали активно прививаться и волна пошла вверх. Какие могут быть объяснения

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0
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