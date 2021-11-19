Это первый случай в Европе.

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С 22 ноября власти также объявили локдаун по всей стране — работать будут только продуктовые магазины. Для вакцинированных граждан он продлится максимум до 13 декабря. После этого непривитые будут обязаны придерживаться ограничений: из дома выходить можно только за продуктами или на работу. Об этом заявил канцлер Австрии Александер Шалленберг, сообщает издание Merkur.de.

Никто не хочет локдауна. Локдаун — это всегда навязывание, но это самый надёжный инструмент, с помощью которого мы можем преодолеть четвёртую волну. Вольфганг Мюкштейн министр здравоохранения Австрии

Шелленберг также объявил о введении обязательной вакцинации для всех с 1 февраля 2022 года. Он назвал это «тяжёлым решением», но отметил, что другие меры сдерживания распространения вируса сработали недостаточно эффективно. В низком уровне вакцинации в стране он обвинил «политические силы», выступающие против неё.

Несмотря на месяцы работы, нам не удалось убедить достаточно людей вакцинироваться. Мы должны посмотреть в лицо реальности. Повышение уровня вакцинации — единственный способ вырваться из этого дьявольского круга. Александер Шалленберг канцлер Австрии

15 ноября власти страны ввели локдаун для непривитых граждан из-за «позорно низкого» уровня вакцинации. За нарушение ограничений гражданам грозили штрафы в 1450 евро, проверять документы о вакцинации доверили полиции.