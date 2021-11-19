В Австрии введут обязательную вакцинацию от Covid-19 для всех граждан Статьи редакции
Это первый случай в Европе.
С 22 ноября власти также объявили локдаун по всей стране — работать будут только продуктовые магазины. Для вакцинированных граждан он продлится максимум до 13 декабря. После этого непривитые будут обязаны придерживаться ограничений: из дома выходить можно только за продуктами или на работу. Об этом заявил канцлер Австрии Александер Шалленберг, сообщает издание Merkur.de.
Шелленберг также объявил о введении обязательной вакцинации для всех с 1 февраля 2022 года. Он назвал это «тяжёлым решением», но отметил, что другие меры сдерживания распространения вируса сработали недостаточно эффективно. В низком уровне вакцинации в стране он обвинил «политические силы», выступающие против неё.
15 ноября власти страны ввели локдаун для непривитых граждан из-за «позорно низкого» уровня вакцинации. За нарушение ограничений гражданам грозили штрафы в 1450 евро, проверять документы о вакцинации доверили полиции.
В Австрии полностью вакцинированы 65% населения. Это считается одним из самых низких показателей в Западной Европе, в стране растёт заболеваемость Covid-19. 18 ноября там зафиксировали 15,1 тысячи новых случаев.