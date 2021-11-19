«Йога — это часть религии индуизма, а не гимнастика», — сказано в листовке.

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Фото из паблика курганской епархии во «ВКонтакте»

Листовки на темы «Может ли христианин заниматься йогой?» и «Чем опасны тренинги личностного роста?» выпустили в рамках проекта «Зауральский центр духовно-нравственного развития личности». Они распространяются в епархиальном культурно-просветительском центре и храмах Кургана. Об этом сказано в паблике епархии во «ВКонтакте».

В листовке о йоге сказано, что слово yoga происходит от санскритского yuj, что означает «сопрягать, связывать». А «религия» — от латинского religare: «связывать, соединять». Авторы текста отмечают, что в обоих случаях человек устанавливает связь с Богом, поэтому йога является частью религии индуизма. «Таким образом, говорить, что йога внерелигиозна, просто нелогично: „йога” и „религия” — практически синонимы», — написано в листовке.

В епархии подчеркнули, что ключевой постулат йоги о реинкарнации противоречит христианскому вероучению о том, что жизнь даётся человеку только один раз. «Индуисты стремятся перестать страдать, а христиане — к тому, чтобы жить счастливо вместе с Богом и чтобы эта счастливая жизнь была бесконечной», — говорится в тексте.

Другой вид листовок посвятили теме тренингов личного роста. В них сказано о том, что «нельзя объективно оценить результаты тренингов», а показать качество занятий могут лишь реальные изменения в жизни и на это могут уйти месяцы или годы.

Тренеры обещают повысить самооценку, раскрепостить, развить харизму, обрести себя и так далее. По сути, они предлагают решить любую проблему за ваши деньги. Направлений много, принцип один: пройдешь обучение — получишь мгновенный результат, как по мановению волшебной палочки.

из текста листовки о тренингах



Президент Федерации йоги России Сергей Репин заявил, что авторы листовок недостаточно ознакомились с материалом и показали свою невежественность. Он также отметил, что люди с древних времён занимаются духовными практиками, не связанными с религиями, в число которых входит и йога.