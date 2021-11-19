Курганская епархия выпустила листовки об опасности занятий йогой. Федерация йоги России назвала это «невежеством» Статьи редакции
«Йога — это часть религии индуизма, а не гимнастика», — сказано в листовке.
Листовки на темы «Может ли христианин заниматься йогой?» и «Чем опасны тренинги личностного роста?» выпустили в рамках проекта «Зауральский центр духовно-нравственного развития личности». Они распространяются в епархиальном культурно-просветительском центре и храмах Кургана. Об этом сказано в паблике епархии во «ВКонтакте».
В листовке о йоге сказано, что слово yoga происходит от санскритского yuj, что означает «сопрягать, связывать». А «религия» — от латинского religare: «связывать, соединять». Авторы текста отмечают, что в обоих случаях человек устанавливает связь с Богом, поэтому йога является частью религии индуизма. «Таким образом, говорить, что йога внерелигиозна, просто нелогично: „йога” и „религия” — практически синонимы», — написано в листовке.
В епархии подчеркнули, что ключевой постулат йоги о реинкарнации противоречит христианскому вероучению о том, что жизнь даётся человеку только один раз. «Индуисты стремятся перестать страдать, а христиане — к тому, чтобы жить счастливо вместе с Богом и чтобы эта счастливая жизнь была бесконечной», — говорится в тексте.
Другой вид листовок посвятили теме тренингов личного роста. В них сказано о том, что «нельзя объективно оценить результаты тренингов», а показать качество занятий могут лишь реальные изменения в жизни и на это могут уйти месяцы или годы.
Президент Федерации йоги России Сергей Репин заявил, что авторы листовок недостаточно ознакомились с материалом и показали свою невежественность. Он также отметил, что люди с древних времён занимаются духовными практиками, не связанными с религиями, в число которых входит и йога.
Агностик это такая же религия
Это философская концепция.
позиция религиозного агностицизма заключается в том, что люди не могут знать ничего достоверного о Боге (или богах). Для агностиков существование Бога, божественного или сверхъестественного неизвестно
Гораздо более разумная чем любая религия или атеизм. Проще говоря агностики не ебут существует там ваш бог или нет, потому что не видели его или доказательств его отсутствия. ред.
йога это ещё и дыхательные упражнения. вообще видов этой темы просто дохуя, и если мастера не начинают угарать по эзотерике и не замешивают религиозную составляющую (чисто на мой взгляд это минус, не люблю религию в принципе) то йога это вообще просто топ из топов и не убивает организм как тупые силовые тренировки. вообще качалка для быдла, йога для илиты 😏🙃
А ведь именно йога (йога — переводится как движение к Богу) смогла бы объединить людей и сделать общество нравственнее.
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Что такое секты?
Секты — это религиозные объединения людей, мировоззрение которых существенно отличается от истинного знания о Боге, Его Эволюции и наших обязанностях в связи с этим.
Есть мнение в примитивной сектантской среде, что любые попытки стать лучше — недопустимы, ибо могут вызвать взрастание гордыни. А гордыня, мол, — это и есть самый страшный грех!
Так оправдываются людьми порока и пьянство, и любые другие пороки и преступления.
Но ведь Основоположник христианства учил как раз противоположному: тому, чтобы мы становились Совершенными.
Впрочем, для этого требуется высокий уровень интеллектуального развития…
Значит, надо стремиться развивать интеллект, а не довольствоваться примитивными потехами типа игр в религию, почитая это главным в своей жизни, и не ложными надеждами на то, что кто-то «помолится» за меня — и тем избавит меня от всех моих грехов и от ада…
О СЕКТАНТСКОЙ УЗОСТИ МЫШЛЕНИЯ.
Чем примитивней секта, тем более агрессивно вынуждены вести себя её лидеры по отношению к иным религиозным объединениям: ведь им надо удерживать в повиновении и не растерять свою «паству»! Ведь такие лидеры «кормятся» в финансовом отношении от своих одураченных адептов.
Собственные «адепты» при этом могут содержаться в страхе наказания за попытки выйти из секты или за то, что усомнились в её правоте.
Одним из признаков сектантства является насаждаемая в сектах ненависть и враждебность по отношению ко всем инакомыслящим и вольнодумцам.
Понятно, что духовный успех исключён в такой обстановке: Творец не подпускает к Себе людей со столь ярко выраженными пороками!
Напротив, достижению духовного прогресса может благоприятствовать расширение кругозора.
Искажения Учения Иисуса Христа привели к тому, что массовое движение, именуемое «христианством», уже почти с самого своего начала перестало быть религией любви.
… И: на каком основании это “христианство” сме́ло именно так себя именовать?
На том ведь лишь основании, что в обрядах упоминалось имя Иисуса Христа!
Псевдохристиане (православные "христиане"), ссылаются именно на Второзаконие (еврейскую Библию, эта одна из самых страшных книг Библии, Учение, которое отверг Иисус) и борьбе с которым он отдал свою жизнь, так как это учение было радикально противоложно Его Учению любви.
Воспитанные монахи на этом псевдоучении, натравливают людей друг на друга в войнах или разжигаемой ненавистью к неправославным.
Вот человек - враг, люди такой-то национальности - враги... вот чему учит фашистская идеология.
О том, что такое йога. В последние десятилетия глубочайшей духовной депрессии в нашей стране под словом "йога" понималась, в лучшем случае, хатха-йога, и в худшем — оккультизм и магия. В представлении нашего обывателя сформировался образ "йога" в виде стоящего на голове или сидящего в позе "лотос" человека, который, к тому же, может лежать на битых стеклах или гвоздях, пьет кислоту и т.д.
Но на самом деле йога — это, прежде всего, Любовь. Слово "йога" переводится с санскрита на русский язык так же, как латинское слово "религия", — т.е. слияние, соединение человека с Богом. Йога — это движение к Богу. Основой этого движения, основой йоги является Любовь. Любовь — с большой буквы. Любовь — в том смысле, в котором о ней говорили Иисус Христос, и другие.
Любовь — это то, что соединяет человека с человеком. И человека с Богом.
"Бог есть Любовь", — так сказал Иисус. Что это значит? Это значит, что, если мы хотим исполнить главную заповедь Нового Завета "Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный", мы должны стать эмоцией любви.
Там — та же концепция Любви, что и в Новом Завете.
* * *
Православие - было привнесено Владимиром "крестителем" для запугивания людей адом.
Очень многие современные верующие в бытие Бога не ставят перед собой вопрос о смысле жизни. Они… лишь мечтают о земном благополучии и о том, чтобы избежать ада после смерти тела… А что для этого надо делать? — оказывается, участвовать в разных «религиозных» обрядах, каяться в грехах истинных и мнимых, а также «молиться», то есть, прежде всего, выпрашивать «спасения» от ада у «святых».
И этому абсурду всегда активно способствовали жрецы таких религиозных направлений. А мы, мол, жрецы, — мы есть ваши заступники пред Ним…
Будто бы Бог — некая машина, в которую надо опустить жетон, чтобы заработала!.. И ведь масса людей верит им. И платит деньги!..
Большинство людей, по традиции, старается стремиться следовать не тому Учению где нужно работать над собой, менять себя, хотя, ведь развитие — это постоянное принуждение себя стать другими, стать лучше. Но люди гораздо охотнее веруют тем концепциям, где им обещают "спасение" за плату.
В христианстве, также признающем бессмертие человеческого духа, доктрина перевоплощения существовала до 553 года, пока не была отвергнута на Втором Константинопольском Соборе.
2.
В каждом созданном Богом очаге религиозных знаний всегда со временем происходило искажение людьми полученного ими Учения, в силу примивности мышления.
Современное христианство превратилось в дьявольскую силу, предавая анафеме доброту, самопожертвование, отзывчивость, как черты, вредные и несвойственные "сильной нации".
Она старательно возбуждает корыстолюбие, жадность, накопительство, боготворит деньги и вещи.
Поговорим о йоге, о законах йоги, которые были сформулированы частично нашими предшественниками, а частично — из собственного опыта в её первоначальном виде.
Йога — это движение к Богу.
Нет у человека другой возможности исполнить высшие религиозные заповеди, изложенные и в Новом Завете, и в Бхагавадгите, кроме как через развитую Любовь. Та школа есть школа истинной йоги, которая исповедует Любовь. "Бог есть Любовь", — так сказал Иисус. Что это значит? Это значит, что, если мы хотим исполнить главную заповедь Нового Завета "Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный", то мы должны здесь, на Земле, в этих телах, обрести Божественную Любовь. Мы должны научиться любить друг друга, все твари, все Творение. Мы должны научиться любить так, как нас любит Бог, Который есть Любовь.
Эти же идеи Любви-бхакти заложены в Бхагавадгите. Там — та же концепция Любви, что и в Новом Завете. То есть сначала надо научиться Любви через взаимоотношения с элементами Творения, с элементами Абсолюта, чтобы затем перенаправить эту Любовь на Творца.
Таким образом, йога — это Путь Любви, идя которым мы можем прийти к слиянию, соединению с Богом.
Об этом соединении, слиянии говорили и Кришна, и Иисус. В Бхагавадгите, в частности, записаны такие слова Бога: "Направь свой ум на Меня, погрузи свое сознание в Меня — и будешь жить ты тогда во Мне". И Иисус то же самое говорил своим ученикам (это записано в "Книге для совершенных" апостола Фомы): мы должны через свои религиозные усилия слиться навсегда с Царем (т.е. с Богом-Отцом). Так что Учения Иисуса Христа и Кришны совпадают как по определяемой ими конечной Цели, так и по методологии духовного продвижения. Новый Завет и Бхагавадгита прекрасно взаимодополняют друг друга. В них одни и те же истины изложены чуть-чуть разными словами, что только помогает нам усвоить их. Итак, что такое Божественное Совершенство, к которому мы должны прийти? Оно состоит из трех основных аспектов: Любви, Мудрости и Силы. Эти три качества присущи Богу. Поэтому, стремясь к Божественному Совершенству, мы должны развивать себя по этим трем направлениям.
Есть очень хороший образ, представленный в Бхагавадгите: человек как поле — поле, которое покрыто ростками. Эти ростки — наши качества. Человек — это поле, состоящее из качеств. И этих ростков-качеств — великое множество. И вот, на Пути к Божественному Совершенству человек должен вырасти до зрелости именно всеми ростками ценного злака, каждый из них должен быть выращен до зрелости. А порокисорняки должны быть уничтожены.
Это очень важно знать, что мы должны развиваться множеством признаков, а не каким-то одним. Об этом надо говорить, потому что некоторые религиозные направления значительно упрощают представления о сути духовного роста человека. На самом же деле мы должны развиваться именно по многим направлениям: надо и спортом заниматься (особенно это важно для детей), чтоб заложить основу силового развития, и должно быть широкое образование, чтобы смогла в дальнейшем — на базе многообразных конкретных знаний и развитого аппарата мышления — сформироваться Мудрость. Никто не может стать совершенным, не освоив всего этого. И чем больше в нас жизненный опыт проб, ошибок и побед — тем ближе мы к Совершенству.
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В 553 году собравшиеся на «собор» лидеры сформировавшихся к тому времени христианских общин решили «большинством голосов» исключить из Учения Христа ту его часть, где разъяснялся смысл существования на Земле людей и прочих воплощаемых существ именно с эволюционных позиций. Таким образом Учение было лишено целостности и стройности. И люди, чтобы найти ответы на многие естественно возникающие вопросы, пустились подчас в неумные фантазии. Например, причину наших страданий на Земле стали видеть в том, что мы, якобы, несём на себе грехи Адама и Евы, а посему, мы грешны абсолютно безнадёжно, никакие усилия по самосовершенствованию не помогут и не нужны, ибо они только заведут в грех гордыни… Надо лишь молиться и молиться «святым угодникам» и деве Марии, чтобы те, в свою очередь, помолились за нас перед Иисусом Христом — и тогда Он, может быть, нас помилует и вместо ада направит в рай…
Но адептам таких воззрений не может быть спасения от ада, ибо их концепция диаметрально противоположна Учению Иисуса Христа, Который призывал нас именно к усилиям по самосовершенствованию. В частности, Он говорил: «(Мною)… Царствие Божие благовествуется, и всякий (лишь) усилием входит в Него» (Лк 16:16).
Он также отнюдь не звал нас назад к язычеству.