В Волгограде противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора. Они полностью остановили работу ведомства Статьи редакции
Сколько именно человек участвовало в штурме, не уточняется.
Несколько человек, выступающие против введения QR-кодов, пытались взять здание регионального управления Роспотребнадзора штурмом. По неофициальным данным, одну из ворвавшихся задержала полиция, поиски остальных продолжаются. Об этом пишет издание V1.
Сотрудники ведомства успели нажать тревожную кнопку и вызвать на место происшествия полицию и охрану. У здания Роспотребнадзора дежурят автомобили сотрудники правоохранительных органов. Главный санитарный врач региона Ольга Зубарева отказалась давать комментарии прибывшим в здание журналистам.
C 8 ноября 2021 года в Волгограде вступили в силу новые правила о QR-кодах. В регионе без них нельзя посещать торговые центры, заведения общепита, кинотеатры, музеи и приобретать билеты для проезда в общественного транспорта.
11 ноября активисты объявили о сборе подписей за отмену систему QR-кодов и ограничений, связанных с коронавирусом. Они также просят прокуратуру проверить законность распоряжения местных властей о введении кодов, а своё обращение планируют направить президенту Владимиру Путину.
а кто должен устраивать переворот? Навальнисты?Движущая сила любой революции всегда вот такие маргинализированные пассионарии,кроме того они считают что им нечего терять,ибо альтернатива это чипировании и тд,да это бред и все такое,но им уже не так страшно кинуть в мента не стаканчик,а камень и тд,а так как менты у нас нынче нежные такой сили может вполне хватить для серьезного расскачивание лодки
Вы, кажется, и не догадываетесь, что всё перечисленное — недавнее изобретение. Паспорта, например, раньше выдавались при отъезде далеко от места проживания (дворян — за границу, крестьян — от помещика) и удостоверяли, что человек тот, за кого себя выдаёт. Дома это делать не имело смысла, поэтому паспорт и не нужен был. Карточки с фотографиями начали применяться для поиска преступников, а уже потом распространились на всех. Сегодня паспорт позволяет, хоть и с оговорками, иметь одинаковые со всеми права, находясь в любом месте страны, а не только там, где тебя лично знают, но это не делает его в меньшей степени биркой бюрократической машины, составленной по её требованиям и в её интересах.
Прописка отнюдь не везде существует (официально её даже у нас нет). Во многих странах вместо этого смотрят, если нужно подтверждение права, к примеру, голосовать, на владение недвижимостью или долговременную её аренду, а в СССР просто никто, по идее, ничем не таким владел в частном порядке.
а может просто пойти и и привиться и не подвергать риску окружающих?
было столько поводов возмущаться происходящим в россии, но они начали пищать только когда их не пустили в мвидео
и не пустили не потому что они другого сословия, как это было несколько веков подряд ранее, а потому что блять ты можешь быть заразен сука
Лидер группы "Алиса", рок музыкант Константин Кинчев выступил резко против законов о введении в нашу жизнь QR кодов, назвав это поклонением Большому Брату и реабилитацией фашизма.
Он призвал всех задуматься о происходящих сегодня процессах и не молчать.