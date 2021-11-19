Сколько именно человек участвовало в штурме, не уточняется.

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Видео издания V1



Несколько человек, выступающие против введения QR-кодов, пытались взять здание регионального управления Роспотребнадзора штурмом. По неофициальным данным, одну из ворвавшихся задержала полиция, поиски остальных продолжаются. Об этом пишет издание V1.

Сотрудники ведомства успели нажать тревожную кнопку и вызвать на место происшествия полицию и охрану. У здания Роспотребнадзора дежурят автомобили сотрудники правоохранительных органов. Главный санитарный врач региона Ольга Зубарева отказалась давать комментарии прибывшим в здание журналистам.

C 8 ноября 2021 года в Волгограде вступили в силу новые правила о QR-кодах. В регионе без них нельзя посещать торговые центры, заведения общепита, кинотеатры, музеи и приобретать билеты для проезда в общественного транспорта.