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Новости
Сергей Исенеков

В Волгограде противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора. Они полностью остановили работу ведомства Статьи редакции

Сколько именно человек участвовало в штурме, не уточняется.

66 66 комментариев
2277 просмотров
Видео издания V1

Несколько человек, выступающие против введения QR-кодов, пытались взять здание регионального управления Роспотребнадзора штурмом. По неофициальным данным, одну из ворвавшихся задержала полиция, поиски остальных продолжаются. Об этом пишет издание V1.

Сотрудники ведомства успели нажать тревожную кнопку и вызвать на место происшествия полицию и охрану. У здания Роспотребнадзора дежурят автомобили сотрудники правоохранительных органов. Главный санитарный врач региона Ольга Зубарева отказалась давать комментарии прибывшим в здание журналистам.

C 8 ноября 2021 года в Волгограде вступили в силу новые правила о QR-кодах. В регионе без них нельзя посещать торговые центры, заведения общепита, кинотеатры, музеи и приобретать билеты для проезда в общественного транспорта.

11 ноября активисты объявили о сборе подписей за отмену систему QR-кодов и ограничений, связанных с коронавирусом. Они также просят прокуратуру проверить законность распоряжения местных властей о введении кодов, а своё обращение планируют направить президенту Владимиру Путину.

#новости #qrкоды #covid19

66 66 комментариев
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66 комментариев
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Ху Эмай

Это лучше чем полная остановка Telegram в России

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27
Котенька

нет ничего лучше полной блокировки telegram на территории россии

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6
Лекарственный завод

Люблю запах полной блокировки Telegram на территории России поутру.

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7
Ваша Закладко
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1
Пётр Козлов

Если антиваксеры устроят переворот в стране, то это станет доказательством, что мы живём в клоунской симуляции

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20
darek

а кто должен устраивать переворот? Навальнисты?Движущая сила любой революции всегда вот такие маргинализированные пассионарии,кроме того они считают что им нечего терять,ибо альтернатива это чипировании и тд,да это бред и все такое,но им уже не так страшно кинуть в мента не стаканчик,а камень и тд,а так как менты у нас нынче нежные такой сили может вполне хватить для серьезного расскачивание лодки

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1
Адольф Пиплер

Что поделать, если лебронов хватает только на то чтоб фонариками светануть и пукать в твитторе.

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1
Mikhail Mikhailovich

Нет, это станет всего лишь доказательством, что ТЖ живет в своем мирке, не понимая\не принимая остальной народ России.

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1
Михаил Власов

Дебилы. А против паспортов, имени/фамилии/отчества, полиса страхования, прописки и прочего они не возмущаются? Или, как они говорят "стадом" их делает только QR код?

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10
Лекарственный завод

Стадом их делает отсутствие образования и отсутствие желания узнать что-то новое. Но они об этом никогда не узнают. ред.

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6
ＫＩＢØＵＮＥ

Ну вообще-то против СНИЛС возмущались, просто сейчас хайповее QR код, про СНИЛС уже забыли, на нём подписчиков не собрать

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2
Гоша Симанский

И правильно. А то закинутся своим снилсом...
Я вот никогда СНИЛС не употреблял и никому не советую

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0
vasya pupkin

Вы, кажется, и не догадываетесь, что всё перечисленное — недавнее изобретение. Паспорта, например, раньше выдавались при отъезде далеко от места проживания (дворян — за границу, крестьян — от помещика) и удостоверяли, что человек тот, за кого себя выдаёт. Дома это делать не имело смысла, поэтому паспорт и не нужен был. Карточки с фотографиями начали применяться для поиска преступников, а уже потом распространились на всех. Сегодня паспорт позволяет, хоть и с оговорками, иметь одинаковые со всеми права, находясь в любом месте страны, а не только там, где тебя лично знают, но это не делает его в меньшей степени биркой бюрократической машины, составленной по её требованиям и в её интересах.

Прописка отнюдь не везде существует (официально её даже у нас нет). Во многих странах вместо этого смотрят, если нужно подтверждение права, к примеру, голосовать, на владение недвижимостью или долговременную её аренду, а в СССР просто никто, по идее, ничем не таким владел в частном порядке.

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1
Andrey Valikov

всё это тоже не нужно

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0
Максим Грандов

Вот это уже интересное противостояние

Ответить
11
Danil Oputin
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8
Лекарственный завод

В целом очень точная иллюстрация

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2
Лекарственный завод

Когда русские поймут, что qr ввел не Роспотребнадзор, а правительство РФ???

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6
woqugyzo

Сорта говна. Я бы даже сказал, головы одного гада.

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0
Лекарственный завод

. ред.

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0
Котенька

ты как всегда точен в формулировках!

Ответить
7
АТВ

Роспотребнадзор это федеральное агентство ведь. Ха!

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2
Лекарственный завод

Ну да, вроде того

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0
Сдавайся

Правильно брать почту, телеграф, телефон, мосты и вокзалы, как Владимир Ленин завещал.

Ответить
6
Лекарственный завод

Без телеграфа сейчас пиздец никуда конечно, а почту как возьмёшь, так и выбросишь, чтоб не воняла.

Ответить
5
no name

грядёт революция. наконец-то появился настоящий повод для россиян встать с колен

Ответить
3
Подлый Пит

Россияне могут встать с колен только чтобы поесть бесплатно с лопаты.

Ответить
13
Кирилл Вселенский

Светов говорит зря либералы не возглавляют эту волну

Ответить
3
Лекарственный завод

Светов в принципе много че говорит,но в тюрячку он чет не захотел, съебался со страху аж на другой континент а не в европу как навальновские

Ответить
8
Кирилл Вселенский

Там возраст согласия 12 лет просто))) ищет латинкажену ред.

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7
АТВ

Навальнята в Грузию вроде. Кому они там в Европе нужны

Ответить
0
Лекарственный завод

не знаю кто вообще из них в грузию скакал, наки только разве что, так он вообще не про них, милов вон ездит по европке

Ответить
0
АТВ

Ну Жданов разве не в Грузии? Милов да, но ему проще там, у него бэкграунд есть. Толстый (не помню фамилию) и так в Люксембурге всегда был

Ответить
0
Лекарственный завод

ты думаешь я прям за ними отслеживаю, толку то , они свою битву проиграли , теперь каждый сам за себя

Ответить
0
Hagotireno

но в тюрячку он чет не захотел

Бля, я правильно понимаю, что ты буквально это вменяешь ему в вину? Либерахи уже совсем ебанулись.

Ответить
0
Лекарственный завод

ему не перемены в россии важно сделать, а быть "амбассадором правильных идей"

Ответить
0
Hagotireno

Ммм, очень интересно. А аргументы будут? И даже если так — всё лучше чем быть амбассадором неправильных идей про эко-кредиты и социальный рейтинг.

Ответить
0
Лекарственный завод

а может просто пойти и и привиться и не подвергать риску окружающих?
было столько поводов возмущаться происходящим в россии, но они начали пищать только когда их не пустили в мвидео
и не пустили не потому что они другого сословия, как это было несколько веков подряд ранее, а потому что блять ты можешь быть заразен сука

Ответить
0
Bot Bobs

Им то к зарплате поближе важно.

Ответить
0
Люц Шнайдер

Антиваксеры — настоящая российская оппозиция.

Ответить
0
Apple

Противники qr-кодов не равно антиваксеры

Ответить
9
woqugyzo

Противники qr-кодов

Слишком долго и неудобно каждый раз произносить. Предлагаю называть их кратко "адекваты".

Ответить
3
АТВ

QRnon какой-то

Ответить
4
Romario

Будет максимально иронично, если конец путинизма придёт от "антиваксеров" (или хз, как их правильно назвать? борцы за гражданские права?). Я бы на это посмотрел.

Ответить
3
Лекарственный завод

Называть это буйство борьбой за права немножко поспешно.

Ответить
2
Romario

Остро не хватает тега <mega irony>

Ответить
0
Лекарственный завод

или хз, как их правильно назвать?

Антикуары

Ответить
1
Лекарственный завод

нет ни одной предпоссылки этому случиться

Ответить
0
Romario

кто знает, кто знает. разнообразная хуйня в истории случалась и по гораздо более незначительным поводам.

Ответить
0
Лекарственный завод

эти поводы всегда шли с верхов, а всякие бунты плебса подавлялись всегда

Ответить
0
Andrei Myagkov

Чинуши неожиданно осознали, что "тёплые объятья" народа всегда могут дотянутся до их шей.

Ответить
1
Лекарственный завод

через час все эти бунтари будут писать плаксивые показания с повинной

Ответить
0
Andrei Myagkov

В гитлеровской Германии тоже так было...

Ответить
1
Лекарственный завод

Полоумные

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–1
Лекарственный завод

да забей, местным силовикам подарили бесплатные палки, корпоратив на нг обеспечен

Ответить
–1
Andrei Myagkov

Лидер группы "Алиса", рок музыкант Константин Кинчев выступил резко против законов о введении в нашу жизнь QR кодов, назвав это поклонением Большому Брату и реабилитацией фашизма.
Он призвал всех задуматься о происходящих сегодня процессах и не молчать.

https://www.youtube.com/watch?v=UhSSZQzY9Xw

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1
immaculate crucifixion
Ответить
0
Грустная Псина

Правильная борьба с чипизацией.

Ответить
0
Лекарственный завод

местного прокурора с повышением

Ответить
0
Veres

а своё обращение планируют направить президенту Владимиру Путину.

Владимир Владимирович это последняя инстанция, которая может обкашлять этот вопрос?

Ответить
0
vasya pupkin

Почалося?

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0
Дмитрий Семёнов

Началось?!

Ответить
0
Рог Кирилл

Qanon, который мы заслужили.

Ответить
0
Smaug The Terrible

Штурм Капитолия это другое?

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–1
Добро и позитив

Вообще что те, что эти - антимасочники и антиваксеры, так что аналогия в чем-то есть.

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0
Лекарственный завод

Да нет, одно и тоже. Очевидно же.

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–1
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