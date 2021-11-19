Пермская полиция наградила курьеров Delivery Club, задержавших «серийного велосипедного вора» Статьи редакции
Сервис доставки еды выплатил им премии по 50 тысяч рублей.
Начальник управления МВД по Перми Юрий Пепеляев наградил трёх курьеров сервиса доставки еды Delivery Club Дмитрия Родина, Владимира Лебедева и Вячеслава Яковлева за задержание серийного преступника, который украл в городе около 30 велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Как рассказали в полиции, курьеры ехали на обед, когда заметили подозрительного мужчину на велосипеде: он скинул на землю противоугонный трос, когда проезжал мимо них. Мужчины решили, что это вор, поехали за ним, догнали, задержали и передали полиции. Правоохранители позже доказали его причастность к серии краж велосипедов.
Начальник местной полиции наградил курьеров почётными грамотами за отвагу и самоотверженность. Сервис Delivery Club вручил мужчинам премии в 50 тысяч рублей, сообщает издание 59.ru со ссылкой на пресс-службу компании.