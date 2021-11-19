Сервис доставки еды выплатил им премии по 50 тысяч рублей.

На фото — Дмитрий Родин и Владимир Лебедев. Вячеслав Яковлев в этот момент находился в Санкт-Петербурге Фото пресс-службы МВД

Начальник управления МВД по Перми Юрий Пепеляев наградил трёх курьеров сервиса доставки еды Delivery Club Дмитрия Родина, Владимира Лебедева и Вячеслава Яковлева за задержание серийного преступника, который украл в городе около 30 велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как рассказали в полиции, курьеры ехали на обед, когда заметили подозрительного мужчину на велосипеде: он скинул на землю противоугонный трос, когда проезжал мимо них. Мужчины решили, что это вор, поехали за ним, догнали, задержали и передали полиции. Правоохранители позже доказали его причастность к серии краж велосипедов.

Начальник местной полиции наградил курьеров почётными грамотами за отвагу и самоотверженность. Сервис Delivery Club вручил мужчинам премии в 50 тысяч рублей, сообщает издание 59.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

За последние годы курьеры стали важными участниками городской среды. Это не первая история, когда они приходят на помощь в необычных ситуациях. Мы ещё раз благодарим пермских курьеров за внимательность и смелость. представитель Delivery Club