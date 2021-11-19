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Новости
Яна Ломакина

Пермская полиция наградила курьеров Delivery Club, задержавших «серийного велосипедного вора» Статьи редакции

Сервис доставки еды выплатил им премии по 50 тысяч рублей.

На фото — Дмитрий Родин и Владимир Лебедев. Вячеслав Яковлев в этот момент находился в Санкт-Петербурге Фото пресс-службы МВД

Начальник управления МВД по Перми Юрий Пепеляев наградил трёх курьеров сервиса доставки еды Delivery Club Дмитрия Родина, Владимира Лебедева и Вячеслава Яковлева за задержание серийного преступника, который украл в городе около 30 велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как рассказали в полиции, курьеры ехали на обед, когда заметили подозрительного мужчину на велосипеде: он скинул на землю противоугонный трос, когда проезжал мимо них. Мужчины решили, что это вор, поехали за ним, догнали, задержали и передали полиции. Правоохранители позже доказали его причастность к серии краж велосипедов.

Начальник местной полиции наградил курьеров почётными грамотами за отвагу и самоотверженность. Сервис Delivery Club вручил мужчинам премии в 50 тысяч рублей, сообщает издание 59.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

За последние годы курьеры стали важными участниками городской среды. Это не первая история, когда они приходят на помощь в необычных ситуациях. Мы ещё раз благодарим пермских курьеров за внимательность и смелость.

представитель Delivery Club

#новости #deliveryclub #происшествия

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Колыван Пряничков

мусарнулись пацаны
еще и лица засветили

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6
Андрей Охапкин

Вообще не по понятиям

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6
Лекарственный завод

Это ты велик спиздил?

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5
Rheu Rdflhfn

это мент из реальных пацанов? он существует?

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3
Роман Благородный

Похож на полицейского из "реальных пацанов"

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2
Лекарственный завод

ред.

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2
Лекарственный завод

Правоохранители позже доказали его причастность к серии краж велосипедов.

))))))

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2
Marhal_New _Arleana

Могли бы маску хоть правильно надеть для фото.

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1
Ху Эмай

это новая мода

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1
Лекарственный завод

так они тогда бы не работали курьерами

Ответить
–1
Лекарственный завод

уууууууууууу что началось то

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0
Лекарственный завод

удивительно что не промокодами наградили, майловские могут

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1
Лекарственный завод
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1
Андрей Галицкий

«Щас бы в дотку…»

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0
Алексей Иванов

догнали, задержали и передали полиции.

То есть курьеры наделены полномочиями кого-то задерживать?

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0
Сталин спас Россию

Окей Гугл что такое гражданский арест

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0
Павел Фролов

А чё? Маски правильно надевать никого не учили?

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0
Максим Шпилёв

Важная мировая новость про технологии и интернет

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0
ggg123

Крысанулись, мда

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0
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