Аудиоплеер Winamp обновил сайт и логотип и открыл регистрацию на бета-тестирование новой версии приложения Статьи редакции
В 2018 году разработчики обещали перезапустить его — но этого не произошло.
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Сервис готовится к перезапуску, пишет Bleeping Computer. На сайте музыкального плеера появился новый логотип и ссылка на бета-тестирование новой версии Winamp.
В 2018 году владеющая Winamp Radionomy Group объявила, что перезапустит музыкальный проигрыватель. Новая версия должна была выйти в 2019 году, но этого не произошло.
Тогда же компания выпустила версию Winamp 5.8 — разработчики удалили из плеера платные функции, которые появились в 2002 году.
Плеер Winamp запустила в 1997 году компания Nullsoft. В 1999 году его приобрела медиагруппа AOL, а в 2014-м — Radionomy Group. Последнее обновление Winamp вышло в 2013 году, но сам плеер продолжает стабильно работать.
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