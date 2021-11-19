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Новости
vc.ru

Аудиоплеер Winamp обновил сайт и логотип и открыл регистрацию на бета-тестирование новой версии приложения Статьи редакции

В 2018 году разработчики обещали перезапустить его — но этого не произошло.

50 50 комментариев
1405 просмотров

Сервис готовится к перезапуску, пишет Bleeping Computer. На сайте музыкального плеера появился новый логотип и ссылка на бета-тестирование новой версии Winamp.

В 2018 году владеющая Winamp Radionomy Group объявила, что перезапустит музыкальный проигрыватель. Новая версия должна была выйти в 2019 году, но этого не произошло.

Тогда же компания выпустила версию Winamp 5.8 — разработчики удалили из плеера платные функции, которые появились в 2002 году.

Плеер Winamp запустила в 1997 году компания Nullsoft. В 1999 году его приобрела медиагруппа AOL, а в 2014-м — Radionomy Group. Последнее обновление Winamp вышло в 2013 году, но сам плеер продолжает стабильно работать.

Логотипы Winamp 1000logos
Интерфейс Winamp Bleeping Computer

#новости #winamp

50 50 комментариев
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10
Dmitry Sursin

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4
Лекарственный завод

Пересядь с иглы Хрома

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0
Лекарственный завод

на швабру файрфокса

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12
Лекарственный завод

Какую швабру? Ты новым фф пользовался вообще?

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0
Лекарственный завод

я пользуюсь фф со времен версии 4.0
и пишу тебе из него
просто унего бывают такие фееричные ошибки GUIшо я ебал.

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0
Nike RossXP

может, надо переустановить его уже? со времен версии 4, у тебя обновление где-то могло пойти не так ;)

что-что, а гуй ошибки я на нём ловил, когда из-за сбоя электропитания у меня бились файлы vc redist или драйвер видео.

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2
Лекарственный завод

последний раз полностью винду я переставлял в октябре. но шутка зачет)

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0
Nike RossXP

да так, легкая подъебочка, спасибо)

по факту я реально удивлён твоим проблемами, уж сколько пользую лису.

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2
Лекарственный завод

когда пользуешься лисой под линухом немножко другой экспириенс

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1
Nike RossXP

https://packages.ubuntu.com/search?keywords=w3m

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0
Лекарственный завод

ну не настолько)

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0
Dmitry Sursin

На лицо Алисы с ещё большей кучей говна, которую ты один раз заюзаешь и забьёшь?
Чё там кстати? Много видео с переводом посмотрел?

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0
Лекарственный завод
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3
Михаил Желтухин

где скачать IE6?

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0
Лекарственный завод

Скажи еще что-нибудь забавное из 2010.

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0
Михаил Желтухин

Рубль снова дорожает

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1
Лекарственный завод

я проверил этот сайт в двух браузерах - он 50 МБ выжирает.
выключи свою линейку в браузере или аддоны с впн или че у тебя там пашет

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1
Михаил Желтухин

может это не winamp, а другая вкладка

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0
Dmitry Sursin

Какая?

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0
Лекарственный завод

например Browsec такой хуйней может заниматься

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1
Åleksei Ivašyn

Что такое можно делать в хроме, чтобы так ложить видяху? (у меня 3070, если что)

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0
Котенька

у меня на сайте ничего кроме логотипа не загрузилось, больше ждать я не захотел

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0
Лекарственный завод

очередной стриминговый сервис?

кому нужен обычный плеер? как его монетизировать?

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1
Лекарственный завод

мне нужен
не надо никак монетизировать

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7
Люц Шнайдер

А кушать разрабы будут твои лайки в Фейсбуке?

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0
Лекарственный завод

деньги инвесторов и доход с корпоративных разработок.
они же не один винамп там пилят

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0
Алексей Михайлов

It Really Whips the Llama's Ass

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2
Лекарственный завод

а че там аимп

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1
Пластиковое Окно

Хуйня

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0
Лекарственный завод

а Foobar2000

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1
Лекарственный завод

хуйня сбоку

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0
Dmitry Pasyutin

Хуйня

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0
Nike RossXP

сложная поебота, но умеет раздербанивать flac альбома на отдельные flac треков.

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0
Лекарственный завод

Работает и не парится.. На венде уже не сижу, на десктопе слушаю только трубу. А вот на ведре стоит AIMP, но в новой версии не очень - буду откатывать на старую

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0
Nike RossXP

poweramp слыш купи) лучше плеера, наверное, и нет.

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0
Лекарственный завод

Кому нужно это говно, если есть фубар для офлайна и спотифай для онлайна

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1
Последствия Диморфизма

Слыш. Мне

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1
Лекарственный завод

До сих пор юзаю винамп, причём в старой шкуре.
Да, я ретроград

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0
Åleksei Ivašyn

Очень люблю Винамп, пользовался им до последнего времени, пока на компе хранилась некоторая музыка, недоступная на стриминговых сервисах. Недавно же полностью ушёл в спотифай.
Если бы из Винампа можно было бы слушать музыку со стриминговых сервисов, было бы круто.

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0
Последствия Диморфизма

Можно даже радио свое запускать. Только зачем? Если есть веб драйвы и дев доступ

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1
Лекарственный завод

How do you listen, kids?

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0
Лекарственный завод

На сайтемузыкального

ема она грузанул комп..

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0
Лекарственный завод

пошел нахуй AIMP

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0
Лекарственный завод

Эх, олдксулы свело от скриншота...

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0
Котенька

зачме ето в 2к21 если есть mpd и консольные клиенты????

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0
Последствия Диморфизма

Мне и 2.8 нарм

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0
Дмитрий Гришаев

На ведроиде only poweramp❤️

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0
Ochered Syka

Аж олдскулы свело

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0
solawind
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0
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