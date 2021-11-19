МВД отказалось заводить дело о продаже фейковых сертификатов в инстаграме, так как соцсеть зарегистрирована не в России Статьи редакции
В полиции сообщили, что из-за этого запросить информацию о владельцах аккаунтов невозможно.
Журналист Михаил Зеленский направил заявление в МВД о продаже сертификатов о вакцинации, когда наткнулся на объявление в инстаграме. Спустя две недели московская полиция ответила, что дело завести невозможно, поскольку соцсеть зарегистрирована за рубежом. Об этом журналист сообщил в телеграм-канале издания «Холод».
В документе также отметили, что Зеленскому не причинил никакого материального ущерба. А на территории обслуживания отдела МВД по Замоскворечью аккаунты не совершали противоправных действий.
15 ноября в Forbes рассказали о рынке вакцин для тех, кто купил поддельные сертификаты, а потом решил привиться. По системы ОМС они вакцинироваться не могут, поэтому идут в частные медклинники. На Украине для таких граждан открыли анонимный пункт.
В начале ноября глава центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о разработке теста, который позволит определить людей с поддельными сертификатами о вакцинации. По его словам, около 80% процентов людей, попавших в реанимацию с сертификатами, на самом деле не прививались.