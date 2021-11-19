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Новости
Sasha Shambilova

МВД отказалось заводить дело о продаже фейковых сертификатов в инстаграме, так как соцсеть зарегистрирована не в России Статьи редакции

В полиции сообщили, что из-за этого запросить информацию о владельцах аккаунтов невозможно.

25 25 комментариев
1325 просмотров

Журналист Михаил Зеленский направил заявление в МВД о продаже сертификатов о вакцинации, когда наткнулся на объявление в инстаграме. Спустя две недели московская полиция ответила, что дело завести невозможно, поскольку соцсеть зарегистрирована за рубежом. Об этом журналист сообщил в телеграм-канале издания «Холод».

Фото Зеленского

В документе также отметили, что Зеленскому не причинил никакого материального ущерба. А на территории обслуживания отдела МВД по Замоскворечью аккаунты не совершали противоправных действий.

То есть я бы ещё понял ответ в стиле: «Аккаунт уже заблокирован, теперь концов не найти». Но тут какое-то совсем уже бессилие. Интересно, контрольные закупки они только в ВК, что ли, проводят?

Михаил Зеленский
журналист

15 ноября в Forbes рассказали о рынке вакцин для тех, кто купил поддельные сертификаты, а потом решил привиться. По системы ОМС они вакцинироваться не могут, поэтому идут в частные медклинники. На Украине для таких граждан открыли анонимный пункт.

В начале ноября глава центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о разработке теста, который позволит определить людей с поддельными сертификатами о вакцинации. По его словам, около 80% процентов людей, попавших в реанимацию с сертификатами, на самом деле не прививались.

#новости #вакцинация #covid19

25 25 комментариев
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25 комментариев
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Виталий Чухнов

Сделайте кто то мем о большой и маленькой собачке МВД.
Он тут идеально подходит.

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10
Никита Борисова
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6
Ваша Закладко

всё в другмо городе

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0
Лекарственный завод

сам и сделай

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2
Брежнев
Ответить
11
Люц Шнайдер

А на швабру потом кто сядет?

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0
Кирилл Вселенский

Россиянин))

Ответить
0
Лекарственный завод

А как же Синицу за твит посадили? Твиттер тоже зарегистрирован за рубежом

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5
Игорь Бриннер

Синицу задержали на митинге и выхватили телефон прямо из рук. И прямо на месте идентифицировали его с его аккаунтом в твиттере.

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0
Ze Katze

Главное что песни Моргенштернна можно проверять каждый день

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4
Andrew Muralov

Потому что у него есть регистрация в России? Так может ему выписаться просто?

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0
Владислав Косинов

Ясно дело, ведь антиваксерство и прочее мошенничество, не оскорбляет чувства верующих. За фотки жопы на фоне храма из инсты они дела заводят без проблем.

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2
Selfish Ledger

ну да это как с гуглом когда у них офис пустой и штрафы не понятно куда отправлять. А они имеют силу мощнее первого канала по воздействию на население.

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1
Vadim Nemnasev

ну то есть, по делу хована они в ютаб запросы отправляют (чем оправдывают столь долгое следствие), а тут не можут? лол

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1
Максим Шпилёв
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1
Nick Rosenberg

Как же они сами себя палят.

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1
Romario

"да мы охуели, и что?"

Ответить
0
FOX

Держу в курсе: накатал жалобу на Viber, где предлагали сертификаты, пока получил ответ от Генеральной Прокуратуры РФ (!) что переслано куда надо

Ответить
0
Nick Rosenberg

куда надо

В спортлото

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1
FOX

подождем

Ответить
0
Кирилл Вселенский

А контрольная закупка это что такое???

Ответить
0
Евгений Кочин

Ну ты че?!))

Ответить
1
Сергей Шестаков

Впрочем, ничего нового

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0
Люц Шнайдер

Вот это смешно, конечно

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0
Алексей Иванов

В ходе следственных действий вышли на самих себя?

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0
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