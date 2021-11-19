В полиции сообщили, что из-за этого запросить информацию о владельцах аккаунтов невозможно.

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Журналист Михаил Зеленский направил заявление в МВД о продаже сертификатов о вакцинации, когда наткнулся на объявление в инстаграме. Спустя две недели московская полиция ответила, что дело завести невозможно, поскольку соцсеть зарегистрирована за рубежом. Об этом журналист сообщил в телеграм-канале издания «Холод».

Фото Зеленского

В документе также отметили, что Зеленскому не причинил никакого материального ущерба. А на территории обслуживания отдела МВД по Замоскворечью аккаунты не совершали противоправных действий.

То есть я бы ещё понял ответ в стиле: «Аккаунт уже заблокирован, теперь концов не найти». Но тут какое-то совсем уже бессилие. Интересно, контрольные закупки они только в ВК, что ли, проводят? Михаил Зеленский журналист

15 ноября в Forbes рассказали о рынке вакцин для тех, кто купил поддельные сертификаты, а потом решил привиться. По системы ОМС они вакцинироваться не могут, поэтому идут в частные медклинники. На Украине для таких граждан открыли анонимный пункт.