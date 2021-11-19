«Называть вас товарищ или профессор?», — сказал Джон Кеннеди.

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Сауле Омарова выступает во время слушаний в Сенате Фото Getty Images

Президент США Джо Байден выдвинул на пост руководителя Управления финансового контроля США Сауле Омарову, родившуюся в 1966 году в Казахстане. На публичных слушаниях, которые проводят для утверждения на должность, сенаторы раскритиковали политика за действия во время жизни в СССР — членство в комсомоле и выбор темы кандидатской диссертации, пишет The Washington Post.

Сенатор от Республиканской партии из Луизианы Джон Кеннеди спросил Омарову, покинула ли она Коммунистический союз молодёжи: «Вы отправили им официальное письмо об уходе?». Омарова ответила, что это было очень давно и, насколько она помнит, в Советском Союзе «с определённым возрастом ты автоматически перестаешь быть членом комсомола». Сенатор попросил её «поискать, не осталась ли копия» документа о выходе из организации.

The Recount @therecount Sen. John Kennedy (R-LA) presses Biden’s pick for currency comptroller Saule Omarova about “you used to be a member of a group called The Young Communists.”



Omarova explains, because she was born in the Soviet Union, she was part of school youth programs mandated for students.

«У меня нет намерения показать своё неуважение, но как к вам обращаться? Профессор или товарищ?», — спросил сенатор. Омарова объяснила, что состояла в комсомоле, поскольку это было обязательно — «это было частью обучения в школе». Она заверила, что не является коммунисткой и не поддерживает эту идеологию.

Я не могла выбрать, где родиться. [...] Я выросла, не зная половину моей семьи. Моя бабушка дважды избежала смерти во время сталинского режима. Вот кто я. Я помню эту историю. Я приехала в эту страну, я горжусь быть американкой. Это причина, почему я здесь. Я здесь сейчас, потому что готова к государственной службе. Сауле Омарова политик

Во время слушаний представители Республиканской партии запросили у Омаровой копию кандидатской диссертации на тему «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в "Капитале"», написанной примерно 40 лет назад. Политик ответила, что во время эмиграции в США не взяла с собой работу для МГУ. Сенатор от Пенсильвании Поэт Туми связал диссертацию с поздними трудами женщины и заявил, что она хочет «национализировать банковскую систему, ввести контроль за ценами и установить командную экономику».

The Recount @therecount Sen. John Kennedy (R-LA): “I don’t know whether to call you professor or comrade.”



Someone off-camera: “Oh my goodness.”



Dr. Saule Omarova, Biden’s comptroller currency pick: “I’m not a communist. I do not subscribe to that ideology. I could not choose where I was born.”