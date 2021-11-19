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Новости
Яна Ломакина

Сенатор в США спросил рождённую в СССР кандидатку на пост главы регулятора банков, выписалась ли она из комсомола Статьи редакции

«Называть вас товарищ или профессор?», — сказал Джон Кеннеди.

132 132 комментария
5673 просмотров
Сауле Омарова выступает во время слушаний в Сенате Фото Getty Images 

Президент США Джо Байден выдвинул на пост руководителя Управления финансового контроля США Сауле Омарову, родившуюся в 1966 году в Казахстане. На публичных слушаниях, которые проводят для утверждения на должность, сенаторы раскритиковали политика за действия во время жизни в СССР — членство в комсомоле и выбор темы кандидатской диссертации, пишет The Washington Post.

Сенатор от Республиканской партии из Луизианы Джон Кеннеди спросил Омарову, покинула ли она Коммунистический союз молодёжи: «Вы отправили им официальное письмо об уходе?». Омарова ответила, что это было очень давно и, насколько она помнит, в Советском Союзе «с определённым возрастом ты автоматически перестаешь быть членом комсомола». Сенатор попросил её «поискать, не осталась ли копия» документа о выходе из организации.

The Recount @therecount
Sen. John Kennedy (R-LA) presses Biden’s pick for currency comptroller Saule Omarova about “you used to be a member of a group called The Young Communists.”

Omarova explains, because she was born in the Soviet Union, she was part of school youth programs mandated for students.

«У меня нет намерения показать своё неуважение, но как к вам обращаться? Профессор или товарищ?», — спросил сенатор. Омарова объяснила, что состояла в комсомоле, поскольку это было обязательно — «это было частью обучения в школе». Она заверила, что не является коммунисткой и не поддерживает эту идеологию.

Я не могла выбрать, где родиться. [...] Я выросла, не зная половину моей семьи. Моя бабушка дважды избежала смерти во время сталинского режима. Вот кто я. Я помню эту историю. Я приехала в эту страну, я горжусь быть американкой. Это причина, почему я здесь. Я здесь сейчас, потому что готова к государственной службе.

Сауле Омарова
политик

Во время слушаний представители Республиканской партии запросили у Омаровой копию кандидатской диссертации на тему «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в "Капитале"», написанной примерно 40 лет назад. Политик ответила, что во время эмиграции в США не взяла с собой работу для МГУ. Сенатор от Пенсильвании Поэт Туми связал диссертацию с поздними трудами женщины и заявил, что она хочет «национализировать банковскую систему, ввести контроль за ценами и установить командную экономику».

The Recount @therecount
Sen. John Kennedy (R-LA): “I don’t know whether to call you professor or comrade.”

Someone off-camera: “Oh my goodness.”

Dr. Saule Omarova, Biden’s comptroller currency pick: “I’m not a communist. I do not subscribe to that ideology. I could not choose where I was born.”

Дискуссию прервал сенатор-демократ Шеррод Браун. Он отметил, что Омарова — один из самых квалифицированных претендентов на должность главы финансового управления. Кроме того, она может стать первой женщиной и иммигрантом на этом посту за 158 лет. В числе предложений Омаровой — идея предоставлять потребительские кредиты напрямую от Федеральной резервной системы. Политика на должность регулятора банков пока не утвердили.

#новости #политика #сша

132 132 комментария
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132 комментария
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van der Pusch

У меня нет намерения показать своё неуважение, но как к вам обращаться?Профессор или товарищ?

Нет намерения, но показал.

Ответить
95
Ragnark

Товарищ профессор

Ответить
11
Никита Борисова

Cumrade

Ответить
3
АТВ

ПрофессорКА

Ответить
2
van der Pusch

господи если я когда-нибудь стану профессором, то попрошу к себе обращаться исключительно так

Ответить
2
Лекарственный завод

Это и было целью же, иначе бы фразу не так построил

Ответить
3
АТВ

Правило слова НО. Все что до НО - херня

Ответить
2
van der Pusch

ты мне не нравишься, но я с тобой согласна

Ответить
3
1 комментарий
R K

дык он же республиканец

Ответить
0
Андрей Фурцев

То есть обращение "товарищ" это неуважение для тебя?

Ответить
0
van der Pusch

для профессора - да

Ответить
0
Лекарственный завод

Джон Кеннеди, комсомол, казахи в сенате США. Какой то сюр

Ответить
24
Максим Шпилёв

Рейган, в бытность Президентом США, просыпается посреди ночи в холодном поту. Его жена спрашивает:
- Рони, что случилось?
- Дорогая, кошмар мне приснился. Будто идет двадцать-очередной съезд КПСС, на трибуне Брежнев говорит: "Дорогие товарищи, мы заслушали доклады о положении дел на Брянщине и Орловщине. Теперь хотелось бы услышать, как дела на Вашингтонщине. Слово предоставляется первому секретарю Вашингтонского обкома КПСС товарищу Рейгану.". А я сижу и чувствую - не готов. НЕ ГОТОВ! ред.

Ответить
21
Дизайнер Павленко

Представляю сколько лет этом анеку))

Ответить
0
2 комментария
Михаил Желтухин

Национальная забава в сша, найти какую-нибудь херню написанную n десятков лет назад и тыкать в нее носом, как-будто это только вчера было

Ответить
18
Petr

Однако в этом есть смысл

Ответить
3
Neten

Нет, так как люди меняются

Ответить
6
1 комментарий
Kost Smet

Хорошо, что у нас так не принято, а то вспомнили бы и про сахар, и про Петербург

Ответить
6
Денис Файзулин

может быть она Черная Вдова

Ответить
0
Untiy

Больше похожа на Азиатскую Вдову

Ответить
0
АТВ

Ну справедливости ради в Европе тоже такое любят. И обыватели узнали, что бывший премьер Чехии Бабиш был информатором СтБ, с СтБ работал британец Корбин, а почти святой Валенса был Болеком

Ответить
0
Ilgiz Bolotbekov

жириновский пасты с двача зачитывал когда-то во время выступления в думе

Ответить
0
Арсений Алвайс

она может стать первой женщиной и иммигрантом на этом посту за 158 лет

аргументище

Ответить
15
bor_vn

Вот что забавно:
Omarova would be the first person who is not a white man to be confirmed to the position and has suggested that some of the opposition to her candidacy was rooted in racism.

Ответить
5
Кирилл Вселенский

Редакция открыла для себя переводы с ньюйорктаймс???

Ответить
10
van der Pusch

bbc закончился

Ответить
21
Кирилл Вселенский

6 новстей про сша сегодня, совпадение?

Ответить
0
5 комментариев
АТВ

Подписку купили

Ответить
3
Selfish Ledger

Русские сейчас в американском инфополе хуже евреев в 36 году в Германии. Все что происходит это дело рук коварных шпионов. Китая в этой картине мира почти нет.

Ответить
6
Алексей Андрианов

Русские)

Ответить
18
R K

для людей, не различающих китайцев и японцев она русская, потому что made in the USSR

Ответить
1
Senrigan

Но понимают ли это сенаторы?

Ответить
0
Дизайнер Павленко

Имелось в виду «все, кто имеет отношение к бывшему СССР, кроме украинцев, прибалтов и грузинов».

Ответить
0
Лекарственный завод

Она казашка

Ответить
5
Selfish Ledger

Ты наверное тоже шпион раз хочешь эту русскую шпионку выгородить.

Ответить
3
9 комментариев
Лекарственный завод

для них и украинцы, и таджики русские

Ответить
1
АТВ

Ну так демпартия лучший друг председатель Xi!

Ответить
1
Добро и позитив

Так это ж республиканцы к ней приебались.

Ответить
1
Сергей Лукин

Забавно и охуенно грустно, что у американцев русские - это злыдни, а Китай, который проебал искусственно созданный вирус, - партнер и товарищ.

Ответить
0
Selfish Ledger

Пол года назад за упоминанние Юхани в фейсбуке банили.

Ответить
0
Лекарственный завод

что у американцев

, где американцы — представители власти.

Ответить
0
Алина Кипр

Это же не русская раз. А во вторых известная коммунистка она.

Ответить
0
Selfish Ledger

ну если тебя называют комрадом значит тебя подьебывают как русского шпиона прошлого века

Ответить
0
2 комментария
Лекарственный завод

Новости про срач американцев с китайцами до тебя просто не доходят

Ответить
0
Hagotireno

Немного странно предъявлять про Китай в новости про республиканского сенатора, у них-то Китай, насколько я могу судить, всё же не полностью выпадает из повесточки.

Ответить
0
Selfish Ledger

полная тишина и никаких действий. Однако уже придумали закон о нелегитимности Путина в 2024 году. В Китае уже киборгов будут тестировать к этому времени.

Ответить
0
Лекарственный завод

Лол, учитывая, что она левачка, подьеб норм

Ответить
8
Лекарственный завод

Левачка, то левачка, но вышла ли она из комсомола??????? Или по ночам мечтает как возродится СССР?????

Ответить
3
Лекарственный завод

Чел, я не знаю

Ответить
0
bjtmm.adi absorblovebed.com

пруф?

Ответить
–1
Bot Bobs

Справедливости ради, она ультралевая, вопрос из рода или "шизы" или "макнуть в говно".

Ответить
0
Александр Елисеев

Как вы определили, что она ультралевая?

Ответить
8
4 комментария
Madegghead

это классика.
Свалить из нищей дикой страны и пытаться воспроизвести все те же дикие практики на новом месте

Ответить
–4
6 комментариев
DarkFire

Я приехала в эту страну, я горжусь быть американкой.

Сравните с теми эмигрантами, которые приезжают в страны, которые ненавидят и насаживают свои обычаи и законы

Ответить
6
умный человек

Может насаждают?
Или именно насаживают

Ответить
2
2 комментария
Bad Mother Fucker

это какие

Ответить
0
Дмитрий Щёлоков

Я слежу за историей её назначения, потому что она не просто из Казахстана, она из Уральска. В предыдущей серии стало известно, что она 26 лет назад обворовала магазин

Ответить
5
van der Pusch

надеюсь украла чайник, чтобы совсем канонично было

Ответить
0
Алина Кипр

Она левачка. Они не грабят а берут свое.

Ответить
0
1 комментарий
Ilgiz Bolotbekov

училась в мгу и ворует магазины?

Ответить
0
Semen Semenov

Нормально он пошутил раз демократы левеют всё больше и больше.

Ответить
3
Toyota Cressida

Ооо, эта та тетенька которая весной предложила закрыть все частные банки, а контроль над счётами людей отдать центробанку

Ответить
3
Лекарственный завод

Сенатор от Республиканской партии из Луизианы Джон Кеннеди спросил Омарову, покинула ли она Коммунистический союз молодёжи

Там у него в параллельной партии комсомольцев дохрена, а он до тёти докопался

Ответить
3
Люц Шнайдер

Блять, вот что я забыл — из Комсомола выписаться. Ну и куда мне теперь обращаться?

Ответить
0
умный человек

К зюганову

Ответить
8
1 комментарий
Bad Mother Fucker

а всё

Ответить
1
АТВ

Ну так радуйтесь, можно лосей стрелять

Ответить
0
Лекарственный завод

В Молодую Гвардию Единой России

Ответить
–1
1 комментарий
Oleg Vorogushin

Акцент у нее как будто она только вчера с парохода сошла. Лэт ми спик фром май харт ин инглиш

Ответить
2
Дмитрий Зуев

Тебе ли не похуй на акцент, когда она отлично справляется со своей работой? Я клянусь, подобная стигма про "акцент", в голове только у наших соотечественников - тебя понимают и уже хорошо. Зачастую, Шотландцы и парни с Юга Англии, друг друга переспрашивают по 20 раз

Ответить
1
Andrew Muralov
Ответить
2
Max Yankov

Меня уже в Твиттере за это помоями облили, но я всё равно повторю здесь: она врёт. Вступать в комсомол было на обязательно.

Ответить
1
Bad Mother Fucker

тебя никто не спрашивал блять

Ответить
1
Лекарственный завод
Ответить
1
Анатолий Смолдиков

Типичный американский взгляд.

Китайка, да еще и русская, да еще родилась в СССР да еще и бывшая коммунистка. Просто комбо.

Ответить
1
London Chernobyl

И чем блеать это все закончлось то? назначили или не?

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Барнаул алтайский край

Ответить
0
1 комментарий
Максим Шпилёв

расстреляли

Ответить
1
Иван Гессе

как тут в комментиках кекают, а теперь посмотрим на факты:

В 2019 году Омарову раскритиковали за то, что она вступила в группу марксистов и социалистов в фейсбуке.

В своих статьях и выступлениях Омарова предлагает передать часть потребительских сервисов и услуг, которые оказывают крупные коммерческие банки, Федеральной резервной системе США.

Омарова также выступает против криптовалюты и считает, что технологические компании должны регулироваться государством.

Омарова открыто говорит о том, что в Советском Союзе, в котором она росла и училась, не было такого серьезного гендерного разделения в плане оплаты труда, как это происходит в США.

Ответить
0
Bad Mother Fucker

не знаю насчет первых трёх, а с четвёртым всё так и было

Ответить
1
Лекарственный завод

Женщина крутая вроде. Надо было спуститься и дать по щам троллю

Ответить
1
Дмитрий Гришаев

"Я выросла, не зная половину моей семьи... "

Ответить
1
Лмао

Консервы не пытаются обвинить во всём коммунизм (НЕВОЗМОЖНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ)

Ответить
–1
Котенька

сообщение удалено ред.

Ответить
0
Никита Борисова

[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]

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1
1 комментарий
Ануар tape

В @Казахстан

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0
ок

Нужно мнение Михаила Светова на этот счёт, не могу понято «левачка» или нет

Ответить
0
Степан Анейчик

вот доебался.

Ответить
0
Степан Анейчик

Она могла бы ответить что она была членом комсомола не по своей воле

Ответить
0
Лекарственный завод

Что нужно сделать первым делом на новой должности:
Построить статуи Ленину

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0

Комментарий удален

Alexander Jfk

- ... I'm not exactly sure which group you referring to.

- ... The Leninist Communist Young Union of the Russian Federation and it`s also known as the Leninist Komsomol of the Russian Federation ...

Их диалог априори выглядит абсурдно, ибо мужик все в одну кучу свалил в попытке пристыдить казашку ее прошлым, да еще и Российскую Федерацию приплел, которая тут вообще ни к селу, ни к городу, т.к. озвученных им организаций физически не могло быть при СССР, и уже после 1991 года в первые годы новой власти, ибо Ельцин своим указом запретил деятельность КПСС, даже если допустить, что это и распространилось на Казахстан. Либо тогда надо еще допустить, что гражданка специально после 1999 года приехала в Россию, чтобы вступить в новорожденный Комсомол, и это уже минимум в 33 года, что уже поздновато для вступления в Союз молодежи по всем параметрам.

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0
1 комментарий
Николай Журавлёв

А никто не пробовал ему напомнить, что СССР больше нет?

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0
1 комментарий
Ну саня

И вот эти клоуны получают зарплату из налогов

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–1
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