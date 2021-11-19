Сенатор в США спросил рождённую в СССР кандидатку на пост главы регулятора банков, выписалась ли она из комсомола Статьи редакции
«Называть вас товарищ или профессор?», — сказал Джон Кеннеди.
Президент США Джо Байден выдвинул на пост руководителя Управления финансового контроля США Сауле Омарову, родившуюся в 1966 году в Казахстане. На публичных слушаниях, которые проводят для утверждения на должность, сенаторы раскритиковали политика за действия во время жизни в СССР — членство в комсомоле и выбор темы кандидатской диссертации, пишет The Washington Post.
Сенатор от Республиканской партии из Луизианы Джон Кеннеди спросил Омарову, покинула ли она Коммунистический союз молодёжи: «Вы отправили им официальное письмо об уходе?». Омарова ответила, что это было очень давно и, насколько она помнит, в Советском Союзе «с определённым возрастом ты автоматически перестаешь быть членом комсомола». Сенатор попросил её «поискать, не осталась ли копия» документа о выходе из организации.
«У меня нет намерения показать своё неуважение, но как к вам обращаться? Профессор или товарищ?», — спросил сенатор. Омарова объяснила, что состояла в комсомоле, поскольку это было обязательно — «это было частью обучения в школе». Она заверила, что не является коммунисткой и не поддерживает эту идеологию.
Во время слушаний представители Республиканской партии запросили у Омаровой копию кандидатской диссертации на тему «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в "Капитале"», написанной примерно 40 лет назад. Политик ответила, что во время эмиграции в США не взяла с собой работу для МГУ. Сенатор от Пенсильвании Поэт Туми связал диссертацию с поздними трудами женщины и заявил, что она хочет «национализировать банковскую систему, ввести контроль за ценами и установить командную экономику».
Дискуссию прервал сенатор-демократ Шеррод Браун. Он отметил, что Омарова — один из самых квалифицированных претендентов на должность главы финансового управления. Кроме того, она может стать первой женщиной и иммигрантом на этом посту за 158 лет. В числе предложений Омаровой — идея предоставлять потребительские кредиты напрямую от Федеральной резервной системы. Политика на должность регулятора банков пока не утвердили.
Рейган, в бытность Президентом США, просыпается посреди ночи в холодном поту. Его жена спрашивает:
- Рони, что случилось?
- Дорогая, кошмар мне приснился. Будто идет двадцать-очередной съезд КПСС, на трибуне Брежнев говорит: "Дорогие товарищи, мы заслушали доклады о положении дел на Брянщине и Орловщине. Теперь хотелось бы услышать, как дела на Вашингтонщине. Слово предоставляется первому секретарю Вашингтонского обкома КПСС товарищу Рейгану.". А я сижу и чувствую - не готов. НЕ ГОТОВ! ред.
как тут в комментиках кекают, а теперь посмотрим на факты:
В 2019 году Омарову раскритиковали за то, что она вступила в группу марксистов и социалистов в фейсбуке.
В своих статьях и выступлениях Омарова предлагает передать часть потребительских сервисов и услуг, которые оказывают крупные коммерческие банки, Федеральной резервной системе США.
Омарова также выступает против криптовалюты и считает, что технологические компании должны регулироваться государством.
Омарова открыто говорит о том, что в Советском Союзе, в котором она росла и училась, не было такого серьезного гендерного разделения в плане оплаты труда, как это происходит в США.
Комментарий удален
- ... I'm not exactly sure which group you referring to.
- ... The Leninist Communist Young Union of the Russian Federation and it`s also known as the Leninist Komsomol of the Russian Federation ...
Их диалог априори выглядит абсурдно, ибо мужик все в одну кучу свалил в попытке пристыдить казашку ее прошлым, да еще и Российскую Федерацию приплел, которая тут вообще ни к селу, ни к городу, т.к. озвученных им организаций физически не могло быть при СССР, и уже после 1991 года в первые годы новой власти, ибо Ельцин своим указом запретил деятельность КПСС, даже если допустить, что это и распространилось на Казахстан. Либо тогда надо еще допустить, что гражданка специально после 1999 года приехала в Россию, чтобы вступить в новорожденный Комсомол, и это уже минимум в 33 года, что уже поздновато для вступления в Союз молодежи по всем параметрам.