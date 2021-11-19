«Казалось, что это пивной паб, помещение которого не проветривали 3-4 дня», — сказали местные жители.

Новостной сюжет об утечке пива на пивоваренном заводе Телеканал Fiji One



Жители американского штата Гавайи исследовали воду из пахнувшей пивом реки в долине Вайпио и выяснили, что в ней присутствуют следы алкоголя. Об этом сообщает издание Country Music Nation.

Местные жители сообщили властям, что от реки исходит очень сильный запах пива. Проведённая экспертиза установила, что в ней содержится 1,2% алкоголя. Также в воде обнаружили 0,4% сахара, который используют при изготовлении пива.

Власти штата рассказали, что на заводе пивоваренной компании Paradise Beverages произошла утечка. Поток пива вытекал из трубы в ручей на противоположной стороне автомагистрали. Последует ли судебное разбирательство из-за обнаруженного в реке алкоголя, представители власти не сообщили.