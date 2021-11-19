Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Сергей Исенеков

Жители Гавайев обратили внимание на пахнущую пивом реку. В неё действительно попал алкоголь Статьи редакции

«Казалось, что это пивной паб, помещение которого не проветривали 3-4 дня», — сказали местные жители.

Новостной сюжет об утечке пива на пивоваренном заводе Телеканал Fiji One

Жители американского штата Гавайи исследовали воду из пахнувшей пивом реки в долине Вайпио и выяснили, что в ней присутствуют следы алкоголя. Об этом сообщает издание Country Music Nation.

Местные жители сообщили властям, что от реки исходит очень сильный запах пива. Проведённая экспертиза установила, что в ней содержится 1,2% алкоголя. Также в воде обнаружили 0,4% сахара, который используют при изготовлении пива.

Власти штата рассказали, что на заводе пивоваренной компании Paradise Beverages произошла утечка. Поток пива вытекал из трубы в ручей на противоположной стороне автомагистрали. Последует ли судебное разбирательство из-за обнаруженного в реке алкоголя, представители власти не сообщили.

#новости #сша #алкоголь

342 просмотров
9 9 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Котенька

сообщение удалено ред.

Ответить
5
SloMo

Если б было море пивом...

Ответить
3
Роман Александров

И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало

Ответить
1
Лекарственный завод

И не пиво и не мёд, подставляй опять свой рот

Ответить
3
Лекарственный завод

ну шо там же в юэссэй такая пиздатая экология вы мне сегодня доказывали

Ответить
1
Плотва обыкновенная

ну ты сравнил хуй с пальцем. У них пиво вытекло, а у вас нефть.

Ответить
1
Лекарственный завод

У нас вода дороже получаеца.

Ответить
1
Плотва обыкновенная

дали пиндосам пасасать, ОПЯТЬ

Ответить
2
Лекарственный завод

ты так сказал будто у нас не нефть а радиация потекла

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null