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Новости
Яна Ломакина

Британский суд запретил пенсионерке кормить соседского коня, выглядевшего «голодным и грустным» Статьи редакции

Женщину также оштрафовали на 180 фунтов — эти деньги будут вычитать из её пенсии.

67 67 комментариев
1724 просмотров
Конь Нельсон Фото Glen Minikin

Суд в Йоркшире вынес 67-летней британке Маргарет Портер запрет на кормёжку коня Нельсона, жившего на соседней с её домом ферме, сообщает The Telegraph.

Пенсионерка кормила бывшую скаковую лошадь морковью, хотя хозяйка Нельсона Сюзанна Кук просила её этого не делать, поскольку конь мог отравиться. Портер игнорировала замечания.

Он выглядел голодным и грустным. Когда я впервые увидела его, шёл снег. Я проходила мимо него шесть или семь раз в день и ни разу не видела рядом владельца. Я решила дать ему немного моркови. Мне просто не хотелось, чтобы он умер от голода.

Маргарет Портер
пенсионерка, кормившая коня
Маргарет Портер Фото Glen Minikin

Хозяйка, в очередной раз заметив, что пенсионерка кормит её коня, вызвала полицию. Даже после этого и заверения сотрудников Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными, что с лошадью обращаются нормально, Портер продолжила кормить Нельсона.

В итоге Кук обратилась в суд, обвинив пожилую британку в преследовании. Суд запретил ей приближаться к коню и оштрафовал женщину на 180 фунтов. Она также должна покрыть судебные расходы в размере 310 фунтов и доплатить ещё 34 фунта. Поскольку Портер не работает, каждый месяц 10 фунтов будут вычитать из её пенсии.

#новости #англия #животные

67 67 комментариев
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67 комментариев
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Лекарственный завод

ну вообще логично. зверей надо правильно кормить. например, уток нельзя кормить хлебом.

а если кормить рисом голубей, у них разрываются желудки. кстати, если накормить голубей рисом с блёстками, но можно устроить салют

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22
Pavel Malyshev

У меня у соседей три лошадки, за морковку или яблоко любая продаст свою хвостатую душу)) им не вредит яблоко или морковь

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5
Madao

Вредит или нет пусть хозяйка, а не соседка решает.

Ответить
1
Лекарственный завод

а коней кониной?

Ответить
0
Лекарственный завод

коннебалы?

Ответить
9
woqugyzo

конеебалы

Ответить
0
AttentiveMilk

Уток можно кормить хлебом, если тебе срать на уток

Ответить
1
AttentiveMilk

Кормите уток хлебом

Ответить
0
Борис Уткин

Могу тебя голубцами с говном покормить

Ответить
1
AttentiveMilk

Ем голубцы с говном только от Иван Семёныча

Ответить
2
Сергей Лещина

Отстань от уток, иди лучше голубей хлебом покорми

Ответить
0
Zakhar Zakharov

только у голубей разрываются желудки от риса? а у других пернатых?

Ответить
0
Яна Ломакина

Кто напишет про сосиску, тому бан!!1

Ответить
8
Лекарственный завод
Ответить
15
Лекарственный завод

Карательная кулинария as is

Ответить
7
AttentiveMilk

Eww

Ответить
1
Лекарственный завод

Не любишь сосичи?

Ответить
0
AttentiveMilk

Только в вакуумной упаковке

Ответить
0
Лекарственный завод

типа этого?

Ответить
0
AttentiveMilk

Дыня?

Ответить
1
Лекарственный завод

Судя по пузику – Дитковский

Ответить
3
AttentiveMilk

На члене кофе настаивается

Ответить
3
Лекарственный завод

Сливки делает)

Ответить
4
Лига порвах

Вот, что значил тот "авторский рецепт"

Ответить
1
Лекарственный завод

сука

Ответить
1
Сталин спас Россию

Думаю сосиску под пиво заточить

Ответить
3
Лекарственный завод

Какие сосиски, ты еще не всю картошку скупил

Ответить
0
Сталин спас Россию

Я её выбросил

Ответить
2
Простой русский Лёха Ебленюк

Чем холодильник отличается от гея?
Холодильник не пердит, когда из него вынимают сосиску.

Ответить
1
Аркадий Соколов

а гей зачем пердит?

Ответить
0
Сталин спас Россию

Звуковое уведомление

Ответить
6
Лекарственный завод

Видимо жизненных опыт отдельного юзера

Ответить
4
Простой русский Лёха Ебленюк

не рвись

Ответить
0
Лекарственный завод

Кто бы говорил. Орущая латентность

Ответить
1
Простой русский Лёха Ебленюк

я и не скрывал что я натуральный ПИДАР

Ответить
0
Лекарственный завод
Ответить
1
Аркадий Соколов

привет

Ответить
0
Лекарственный завод

ха-ха, это была мощная провокация

Ответить
0
Лекарственный завод

Бабки заебали со своей добротой медвежьей

Ответить
7
Лекарственный завод

будто такая шиза только у бабок

Ответить
3
Лекарственный завод

Они подавляющая часть всех этих медведей. Молодые хотя бы иногда мозг включают и не лезут, куда не надо. Бабкам вообще на всё поебать. Ни страха, ни мозга.

Ответить
2
Лекарственный завод

блин, я каждый день вижу такую шизу у молодых

Ответить
0
Лекарственный завод

Так ты педофил просто

Ответить
1
Лекарственный завод

30+ это какого я возраста должен быть

Ответить
1
Лекарственный завод

120

Ответить
1
Лекарственный завод

Не отмазывайся, педофил. Только на молоденьких и смотришь

Ответить
2
Лекарственный завод

заебал

Ответить
1
Лекарственный завод
Ответить
1
Аркадий Соколов

240

Ответить
1
AttentiveMilk

Хе-хе. Получила, каргень

Ответить
6
Кирилл Вселенский

+++

Ответить
1
Лекарственный завод

@новогодний осёл ты выглядишь голодным и грустным

Ответить
3
Лекарственный завод

прямо сейчас ем котлету по-киевски и пюре 😎

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2
Лекарственный завод

Ебать боярин)

Ответить
2
Лекарственный завод

В многоквартирном доме в Тарту даму оштрафовали на €400 за игнорирование запрета на кормление голубей.

Ответить
1
Лекарственный завод

бля как же они заебали, их хуй оштрафуешь в россии

Ответить
3
Лекарственный завод

К слову, в Эстонии дважды предупреждают до штрафа.

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0
Лекарственный завод

дворники уже знают места кормежки и каждый день проверяют, если находят, то лопатой собирают и сваливают в контейнер

Ответить
0
Лекарственный завод

слава богу, что мусор ежедневно вывозят

Ответить
0
woqugyzo

если находят, то лопатой собирают и сваливают в контейнер

Говно? Голубей? Кормящих?

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0
London Chernobyl

Жестокий капиталистический мир. Судебная система против бедных добряков на службе у богатых

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1
Аркадий Соколов

эти деньги будут вычитать из её пенсии

ну и людоеды.

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0
Простой русский Лёха Ебленюк

вот, правосудие существует, не то что в рашке

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0
Союз развала

эти деньги будут вычитать из её пенсии

в декабре

Ответить
0
Лекарственный завод

вот где тирания то.. а вы всё путин, лукаш

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–2
Союз развала

слыш

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0
Рыжий

Кровавый мордор, совок!... oh wait

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–2
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