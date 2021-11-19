Он выглядел голодным и грустным. Когда я впервые увидела его, шёл снег. Я проходила мимо него шесть или семь раз в день и ни разу не видела рядом владельца. Я решила дать ему немного моркови. Мне просто не хотелось, чтобы он умер от голода.