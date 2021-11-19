Британский суд запретил пенсионерке кормить соседского коня, выглядевшего «голодным и грустным» Статьи редакции
Женщину также оштрафовали на 180 фунтов — эти деньги будут вычитать из её пенсии.
Суд в Йоркшире вынес 67-летней британке Маргарет Портер запрет на кормёжку коня Нельсона, жившего на соседней с её домом ферме, сообщает The Telegraph.
Пенсионерка кормила бывшую скаковую лошадь морковью, хотя хозяйка Нельсона Сюзанна Кук просила её этого не делать, поскольку конь мог отравиться. Портер игнорировала замечания.
Хозяйка, в очередной раз заметив, что пенсионерка кормит её коня, вызвала полицию. Даже после этого и заверения сотрудников Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными, что с лошадью обращаются нормально, Портер продолжила кормить Нельсона.
В итоге Кук обратилась в суд, обвинив пожилую британку в преследовании. Суд запретил ей приближаться к коню и оштрафовал женщину на 180 фунтов. Она также должна покрыть судебные расходы в размере 310 фунтов и доплатить ещё 34 фунта. Поскольку Портер не работает, каждый месяц 10 фунтов будут вычитать из её пенсии.
@новогодний осёл ты выглядишь голодным и грустным