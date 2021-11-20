Якутский школьник попросил у Путина корову. Ему ответили «отпиской», но после резонанса всё-таки пообещали её подарить Статьи редакции
Ради такого вопроса даже созвали совещание в приёмной Медведева.
19 ноября региональное издание SakhaDay рассказало историю 13-летнего школьника Алёши Сокольникова, живущего в селе Арылах, которое находится в Мирнинском районе Якутии. Летом он обратился к Владимиру Путину через «прямую линию» и попросил корову, а теперь — после первоначальной «отписки» местных властей и широкого обсуждения в СМИ — её всё-таки получит.
Обращение школьника не попало в трансляцию «прямой линии», прошедшей 30 июня. В материале SakhaDay отмечается, что Алёша смотрел тот эфир и позвонил по номеру на экране. Он объяснил сотруднику пресс-центра, что накануне из-за несчастного случая умерла его корова Анфиса, за счёт сдачи молока которой жила его семья. «Она была не только кормилицей, но и атаманшей, держала все стадо в узде. Семья остро переживала потерю любимицы», — пишет SakhaDay.
На «прямой линии» записали просьбу мальчика о новой корове и направили обращение в Министерство сельского хозяйства республики. Поскольку школьник не указал точного места жительства, его искали по всей Якутии и нашли только в октябре. По словам тёти Алёши, которая воспитывает племянника, она не знала о звонке Путину и сильно удивилась.
Минсельхоз Якутии прислал ответ Сокольникову, но не дав корову, а предложив поучаствовать в программе «Агростартап» и получить грант от государства. Тётя школьника назвала такое письмо «отпиской» и заявила, что над таким ответом «смеялись всем селом». Главная причина такой реакции заключается в том, что мальчик не может самостоятельно участвовать в таких программах, поскольку не достиг совершеннолетнего возраста, не обладает собственным хозяйством и не подпадает под множество других требований.
После того, как об этой ситуации написали местные и федеральные СМИ, в пресс-службе Минсельхоза уточнили, что адресовали предложение о гранте не мальчику, а его представителям. «Но, может, как-то не очень правильно был сформулирован ответ», — признали региональные власти в комментарии «Подъёму».
Также после резонанса местные власти пообещали отправить корову Сокольникову и улучшить жилищные условия его семьи — у них четыре года назад сгорел дом. Министр сельского хозяйства Якутии Александр Атласов рассказал РИА «Новости», что 19 ноября обращение мальчика рассмотрели на совещании общественной приёмной Дмитрия Медведева.
Подскажите, может я чего-то не понимаю, с какой стати государство должно раздавать коров каждому первому встречному, кто ее об этом попросит, "Минсельхоз Якутии прислал ответ Сокольникову, но не дав корову, а предложил поучаствовать в программе «Агростартап» и получить грант от государства" - по-моему это адекватный ответ, поработай головой, чтобы государство тебя поддержало, единственная причина, по которой можно бы было выдать корову - имиджевая, но тут в комментариях начали бы засирать власти еще сильнее на почве популизма и ныть, что какому-то школьнику помогли, а старушки в деревнях дома дровами отапливают ред.
У людей в головах есть странная идея - если я напишу в гос орган, то они решат мою "проблему" даже если она высосана из пальца или человек сам виноват и не понимает этого. А потом власть дает разъяснение, причем подробное для тупых, или альтернативное предложение, как здесь. Но это же "отписки", ведь "проблему" то не "решили". Потом еще по кругу 10 раз пройдут по всем возможным инстанциям. А то, что ответ-то нужно прочитать и понять что там написано.. заветных слов то нету.