Как многие сельские семьи, мы живём за счёт сдачи молока. Вместе со старшим сыном и племянником после пожара живём в маленьком гараже. У нас небольшое стадо, состоящее из пяти дойных коров, 2-3 тёлочек и молодняка.

Недавно стала предпринимателем, так как у частников молоко не берут. Сдаю его за 60 рублей. В месяц на семью получается примерно 40-50 тысяч рублей.

