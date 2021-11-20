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Новости
Сергей Звезда

Якутский школьник попросил у Путина корову. Ему ответили «отпиской», но после резонанса всё-таки пообещали её подарить Статьи редакции

Ради такого вопроса даже созвали совещание в приёмной Медведева.

67 67 комментариев
2290 просмотров
Алёша Сокольников (с некоторыми из уже имевшихся коров) SakhaDay

19 ноября региональное издание SakhaDay рассказало историю 13-летнего школьника Алёши Сокольникова, живущего в селе Арылах, которое находится в Мирнинском районе Якутии. Летом он обратился к Владимиру Путину через «прямую линию» и попросил корову, а теперь — после первоначальной «отписки» местных властей и широкого обсуждения в СМИ — её всё-таки получит.

Обращение школьника не попало в трансляцию «прямой линии», прошедшей 30 июня. В материале SakhaDay отмечается, что Алёша смотрел тот эфир и позвонил по номеру на экране. Он объяснил сотруднику пресс-центра, что накануне из-за несчастного случая умерла его корова Анфиса, за счёт сдачи молока которой жила его семья. «Она была не только кормилицей, но и атаманшей, держала все стадо в узде. Семья остро переживала потерю любимицы», — пишет SakhaDay.

На «прямой линии» записали просьбу мальчика о новой корове и направили обращение в Министерство сельского хозяйства республики. Поскольку школьник не указал точного места жительства, его искали по всей Якутии и нашли только в октябре. По словам тёти Алёши, которая воспитывает племянника, она не знала о звонке Путину и сильно удивилась.

Как многие сельские семьи, мы живём за счёт сдачи молока. Вместе со старшим сыном и племянником после пожара живём в маленьком гараже. У нас небольшое стадо, состоящее из пяти дойных коров, 2-3 тёлочек и молодняка.

Недавно стала предпринимателем, так как у частников молоко не берут. Сдаю его за 60 рублей. В месяц на семью получается примерно 40-50 тысяч рублей.

Лена Игнатьева
тётя школьника в интервью SakhaDay

Минсельхоз Якутии прислал ответ Сокольникову, но не дав корову, а предложив поучаствовать в программе «Агростартап» и получить грант от государства. Тётя школьника назвала такое письмо «отпиской» и заявила, что над таким ответом «смеялись всем селом». Главная причина такой реакции заключается в том, что мальчик не может самостоятельно участвовать в таких программах, поскольку не достиг совершеннолетнего возраста, не обладает собственным хозяйством и не подпадает под множество других требований.

Ответ Минсельхоза школьнику

После того, как об этой ситуации написали местные и федеральные СМИ, в пресс-службе Минсельхоза уточнили, что адресовали предложение о гранте не мальчику, а его представителям. «Но, может, как-то не очень правильно был сформулирован ответ», — признали региональные власти в комментарии «Подъёму».

Также после резонанса местные власти пообещали отправить корову Сокольникову и улучшить жилищные условия его семьи — у них четыре года назад сгорел дом. Министр сельского хозяйства Якутии Александр Атласов рассказал РИА «Новости», что 19 ноября обращение мальчика рассмотрели на совещании общественной приёмной Дмитрия Медведева.

Сказали, конкретная просьба должна быть исполнена. Администрация Чурапчинского улуса обещала дойную корову. Алёша очень рад. У него звёздный час. Спасибо вам за поддержку, вот она сила СМИ.

Лена Игнатьева
тётя школьника в интервью SakhaDay

#новости #якутия #путин #прямаялиния

67 67 комментариев
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67 комментариев
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allah213

Блядь... Я иногда думаю, что какие-то выписки из психиатрического отделения читаю... Школьник попросил у Путина корову.. Это решается в высших эшелонах.. Совещания у Медведева проходят.. Что за хуйня происходит

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58
Сталин спас Россию

Сверхдержава, товарищ!

Ответить
10
Гибкий вентилятор

Произошла сверхдержава

Ответить
1
Ap

Это называется ручной режим (

Ответить
9
Alex A

Вертикаль власти - уряяяяяяя

Ответить
0
Гибкий вентилятор

Если сказать нет- решат что страшно далеки от народа. Если сказать да- тёта Лариса, ну какого же Х вы с Алёшой шантажируете президента своей коровой? Пусть Медведев разбирается, а то чьи родственники всеми мираторгами вледеют? ред.

Ответить
0
Гибкий вентилятор

То есть тебя не смущает, что на протяжении 20лет подобные политтехнологии успешно работают, вот Путин это когда-то понял и начал использовать

Ответить
0
Андрей Охапкин

Приятно знать, что решаются действительно важные вопросы. ред.

Ответить
17
Сергей Звезда

тут, скорее, новость о том, что без обращения Путину не решить даже такие мелкие вопросы

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11
Гибкий вентилятор

Сможет ли обращение к Путину решить вопрос разбана Дмитрия Орлова на ТЖ??

Ответить
9
Сергей Звезда

тут надо обращаться в органы повыше

Ответить
9
Гибкий вентилятор

В Новую Швабию?

Ответить
0
Гибкий вентилятор

К масонам и рептилоидам, это наша крыша в мировом тайном правительстве

Ответить
3
Гибкий вентилятор

Союз эчпочмака не против

Ответить
0
Гибкий вентилятор

в мозг?

Ответить
0
NiemandDa

Половые?

Ответить
0
Андрей Охапкин

Приятно знать, что Владимиру Владимировичу не плевать на простых людей, в отличие от всяких там чиновников и депутатов!

Ответить
0
Bad Mother Fucker

Навальный-то ребёнку не помог!

Ответить
9
Гибкий вентилятор

Ещё и ветерана до инсульта довёл!

Ответить
5
Bad Mother Fucker

И жену упрятал в сумасшедший дом!

Ответить
3
некипишуй

Оо, а это откуда))))

Ответить
0
Bad Mother Fucker

https://www.youtube.com/watch?v=qmV3j4olpeQ

Ответить
1
Майка Ника

Навальный... Навальный! Навальный, это, Навальный Навальный.

Ответить
0
Сталин спас Россию

Это круче

Ответить
0
Майка Ника
Ответить
2
Xu Li

У вас в слове «ветерана» ошибочка: просто президента-пенсионера

Ответить
0
Гибкий вентилятор

я позвоню Путину, чтобы у тебя забрали хату и мамкину пенсию

Ответить
1
Гибкий вентилятор

будет тебе сарказм

Ответить
–1
Nikita Govorun

вопрос не решён, корову не дали,дали обещания

Ответить
0
Сергей Звезда

По идее уже все решено. Я просто решил не писать утвердительно, поскольку власти только заявили, что отправят корову, а он её ещё не получил

Ответить
0
Гибкий вентилятор

А что нужно подарить? Что надо подарить? Подарить что нужно? Я не понял. Что я должен подарить?

Ответить
17
некипишуй

Пиздец новости сверхдержавы

Ответить
11
Андрей Охапкин

А что ещё делать, когда других проблем нет?

Ответить
3
Гибкий вентилятор

бля ну и клоунада

Ответить
11
Гибкий вентилятор

Это их корова и они её доят.

Ответить
7
Ваша Закладко

приостановлен кидок

Ответить
0
vitek112

Кто то в эту хуйню верит... Школьник просто взял и позвонил, и дозвонился до путина блядь, пройдя через десяток модераторов, договорённостей и обязанностей. А вован такой удивился неожиданному звонку. Цирк ебучий для стариков

Ответить
4
Гибкий вентилятор

Витёк ты чего такой грустный?

Ответить
0
vitek112

Россия для грустных же

Ответить
0
Гибкий вентилятор
Ответить
0
Гибкий вентилятор

Приятно, что у нас такой президент, всей душой за русский народ

Ответить
2
Майка Ника

Аж прослезился

Ах, да ещё об этом:
я догадываюсь о чем та записка [...] наверняка про помощь сыну который сидит

Хорошо он кстати думает о простом народе. Может там было о восстановлении завода (на котором сын работает) или о борьбе с коррупцией и беспределом или или

Ответить
0
Гибкий вентилятор

А если на прямой линии попросить пыню уйти и поднять резонанс?

Ответить
1
Гибкий вентилятор

Будет возбуждено резонансное уголовное дело

Ответить
2
Гибкий вентилятор

Резонансные швабры уже выехали решать вопрос

Ответить
1
Dmitry Sursin

Тебе не хватает шуток от него, что даже избиратели Америки смеются, когда их слышат?

Ответить
0
Максим Шпилёв

плакала половина маршрутки

Ответить
0
Сталин спас Россию

Уйдёшь ты и опустишься на швабру

Ответить
–1
Гибкий вентилятор

А можно у Путина попросить хорошую погоду?? Без его вмешательства похоже ничего само не делается.

Ответить
1
Гибкий вентилятор

Можно - проси

Ответить
0
Гибкий вентилятор

А ты тот самый Владимир у которого просить надо??

Ответить
1
Гибкий вентилятор

Можешь просить у меня что хочешь, только не даю гарантий, что получишь.

Ответить
0
Александр Федоров

А разница

Ответить
0
Гибкий вентилятор

Ну вот так и с Путиным

Ответить
1
Гибкий вентилятор

А Путин ответил: "Зачем тебе корова, если у тебя есть мать. Раунд!"

Ответить
1
Гибкий вентилятор

процветание, свобода, Родина

Ответить
1
Тимур Хатмуллин

Подскажите, может я чего-то не понимаю, с какой стати государство должно раздавать коров каждому первому встречному, кто ее об этом попросит, "Минсельхоз Якутии прислал ответ Сокольникову, но не дав корову, а предложил поучаствовать в программе «Агростартап» и получить грант от государства" - по-моему это адекватный ответ, поработай головой, чтобы государство тебя поддержало, единственная причина, по которой можно бы было выдать корову - имиджевая, но тут в комментариях начали бы засирать власти еще сильнее на почве популизма и ныть, что какому-то школьнику помогли, а старушки в деревнях дома дровами отапливают ред.

Ответить
1
Zee Zao

У людей в головах есть странная идея - если я напишу в гос орган, то они решат мою "проблему" даже если она высосана из пальца или человек сам виноват и не понимает этого. А потом власть дает разъяснение, причем подробное для тупых, или альтернативное предложение, как здесь. Но это же "отписки", ведь "проблему" то не "решили". Потом еще по кругу 10 раз пройдут по всем возможным инстанциям. А то, что ответ-то нужно прочитать и понять что там написано.. заветных слов то нету.

Ответить
0
Гибкий вентилятор

Позвонил путину, искали пол-года.
Пиздец технологии.

Ответить
0
Гибкий вентилятор

Расскажите Путину о Навальном

Ответить
0
Саша

Обещал не значит женился.

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0
Гибкий вентилятор

Зачем тебе корова, если у тебя не растёт трава?

Ответить
0
Гибкий вентилятор

путин - это завхоз. Не на своем месте сидит

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0
stikerman

Даже комментировать сложно. Че тут еще сказать и без слов всё понятно.

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0
Саша

Программистам не понять.Нормально порешали .Болгары восхитятся.

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0
FAT FATOVITCH

А можно мне кабана ?

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0
Роман Александров
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0
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