В соцсетях он демонстрировал опасное вождение, а после другого резонансного ДТП заявил, что выступает против «игры в шашки».

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Саид Губденский Фото из его инстаграма

Днём 20 ноября, около 15:10, на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей. По данным МВД и ГИБДД, аварию спровоцировал водитель BMW М4 G82, который на высокой скорости выехал на встречную полосу, после чего врезался в Volvo и Mercedes.

Изначально МВД сообщало об одном погибшем на месте происшествия — водителе BMW — и одном госпитализированном с тяжёлыми травмами — его пассажире. Но, по данным ТАСС, пострадавший, которого на асфальте откачали врачи, умер в больнице. Позже стали известны имена жертв: за рулём автомобиля находился автоблогер Саид Губденский, а вместе с ним ехал глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Источник ТАСС в правоохранительных органах назвал причиной ДТП превышение допустимой скорости и избыточные перестроения на дороге. «Проще говоря, „игра в шашки“», — отметил собеседник агентства. По его словам, Губденский вылетел через лобовое стекло на дорогу.

«Вести», НТВ и другие СМИ опубликовали видео с камеры наружного наблюдения. На ролике видно, как BMW выезжает на встречную полосу, но сам момент столкновения автомобилей отсутствует.

Момент ДТП с камер наружного наблюдения

На ролике, записанном на видеорегистратор другой машины и опубликованном Mash, уже явно видно, как BMW столкнулся с другими автомобилями.

Видео с регистратора

Министерство спорта Дагестана подтвердило гибель Губденского и Ибрагимова, который последние два года руководил федерацией авто- и мотоспорта — общественной организацией для любителей активной езды на трассах, выделенных под эти цели. Ведомство также выразило соболезнования его родным и близким.

Произошедшее стало темой для обсуждения в соцсетях из-за деятельности Губденского. Он был популярным автоблогером с более чем 500 тысячами подписчиков в инстаграме и более чем 200 тысячами — на ютубе. После аварии медиа обратили внимание, что Губденский часто показывал в соцсетях кадры опасного вождения, в том числе о быстрой езде за рулём в Москве.

Видео из историй инстаграма Губденского о быстрой езде Новости Москвы

На фоне резонансного ДТП с Эдвардом Билом Губденский записал большое обращение, в котором призвал не превышать скорость и не «играть в шашки» при езде по городу. «За мной тоже такой грешок был, я так тоже делал. Но последний, как минимум, год я перестал так делать, потому что это отвратительная и конченная вещь. Не делайте „шашки по городу“ на скорости в потоке. По любому кто-то один маневр сделает не так, который ты не сможешь физически и логически предвидеть. Ты просто воткнёшься и всё, и унесёшь за собой ещё кого-то. Я понимаю, дрифт. Но когда ты в потоке, где ещё есть встречка...», — отмечал блогер.

Пострадавший Mercedes, предположительно, принадлежит предпринимателю Ратмиру Тимашеву, сообщили Mash, Life Shot и РЕН-ТВ. Находился ли владелец в машине в момент аварии, неизвестно. Журнал Forbes поставил Тимашева на 168 место в списке богатейших российских бизнесменов.