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Новости
Сергей Звезда

Автоблогер Саид Губденский погиб в массовой аварии в Москве. Его машина на высокой скорости выехала на встречную полосу Статьи редакции

В соцсетях он демонстрировал опасное вождение, а после другого резонансного ДТП заявил, что выступает против «игры в шашки».

229 229 комментариев
8326 просмотров
Саид Губденский Фото из его инстаграма

Днём 20 ноября, около 15:10, на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей. По данным МВД и ГИБДД, аварию спровоцировал водитель BMW М4 G82, который на высокой скорости выехал на встречную полосу, после чего врезался в Volvo и Mercedes.

Изначально МВД сообщало об одном погибшем на месте происшествия — водителе BMW — и одном госпитализированном с тяжёлыми травмами — его пассажире. Но, по данным ТАСС, пострадавший, которого на асфальте откачали врачи, умер в больнице. Позже стали известны имена жертв: за рулём автомобиля находился автоблогер Саид Губденский, а вместе с ним ехал глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Источник ТАСС в правоохранительных органах назвал причиной ДТП превышение допустимой скорости и избыточные перестроения на дороге. «Проще говоря, „игра в шашки“», — отметил собеседник агентства. По его словам, Губденский вылетел через лобовое стекло на дорогу.

«Вести», НТВ и другие СМИ опубликовали видео с камеры наружного наблюдения. На ролике видно, как BMW выезжает на встречную полосу, но сам момент столкновения автомобилей отсутствует.

Момент ДТП с камер наружного наблюдения

На ролике, записанном на видеорегистратор другой машины и опубликованном Mash, уже явно видно, как BMW столкнулся с другими автомобилями.

Видео с регистратора

Министерство спорта Дагестана подтвердило гибель Губденского и Ибрагимова, который последние два года руководил федерацией авто- и мотоспорта — общественной организацией для любителей активной езды на трассах, выделенных под эти цели. Ведомство также выразило соболезнования его родным и близким.

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Произошедшее стало темой для обсуждения в соцсетях из-за деятельности Губденского. Он был популярным автоблогером с более чем 500 тысячами подписчиков в инстаграме и более чем 200 тысячами — на ютубе. После аварии медиа обратили внимание, что Губденский часто показывал в соцсетях кадры опасного вождения, в том числе о быстрой езде за рулём в Москве.

Видео из историй инстаграма Губденского о быстрой езде Новости Москвы

На фоне резонансного ДТП с Эдвардом Билом Губденский записал большое обращение, в котором призвал не превышать скорость и не «играть в шашки» при езде по городу. «За мной тоже такой грешок был, я так тоже делал. Но последний, как минимум, год я перестал так делать, потому что это отвратительная и конченная вещь. Не делайте „шашки по городу“ на скорости в потоке. По любому кто-то один маневр сделает не так, который ты не сможешь физически и логически предвидеть. Ты просто воткнёшься и всё, и унесёшь за собой ещё кого-то. Я понимаю, дрифт. Но когда ты в потоке, где ещё есть встречка...», — отмечал блогер.

Пострадавший Mercedes, предположительно, принадлежит предпринимателю Ратмиру Тимашеву, сообщили Mash, Life Shot и РЕН-ТВ. Находился ли владелец в машине в момент аварии, неизвестно. Журнал Forbes поставил Тимашева на 168 место в списке богатейших российских бизнесменов.

Движение по Кутузовскому проспекту к этому моменту восстановили, но временно движение в сторону центра осуществлялось по встречной полосе.

#новости #губденский #дтп #автомобили #блогеры

229 229 комментариев
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229 комментариев
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Плотва обыкновенная

Варламов хорошо написал про этот случай

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97
Ирина Китаева

вот кто кто, а кудрявый больше всех демонструрует свою красивую жизнь, путешествует там сям, снимает всякую ненужную хуетацию

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–74
Гибкий вентилятор

Он при этом ничьим жизням не угрожает.

Ответить
40
27 комментариев
Гибкий вентилятор

пиздец мразь. живет красиво! совсем охуел. раскулачить и обоссать

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18
6 комментариев
AZP

Кудрявый обычный блогер на подсосе у мэрии, который почему-то стал иконой мамкиных урбанистов.

Ответить
–3
3 комментария
Плотва обыкновенная

ору

Ответить
0
aasd addsd

попробуй прочитать весь текст. у тебя дефицит внимания?

Ответить
0
badResistor

Тут варламов более чем прав

Ответить
1
Семен Семеныч

Не думаю, что это Варламов писал, у него лучше слог и орфография.

Ответить
0
Константин Чегемов

Погоди ка)
Тут же не любят когда как либо наказывают за контент)

Ответить
–2
Рпош Ашршщ
Ответить
56
Антон Пострунин

По его словам, Губденский вылетел через лобовое стекло на дорогу.

Гонять и не пользоваться ремнем безопасности это высший уровень.

Ответить
48
AZP

Есть магическая заглушка.
17 рублей за пару.

Заглушка ремня безопасности (2 шт.) Украина
Заглушка ремня безопасности (2 шт.) Украина
detali.zp.ua
Ответить
9
Лига порвах

Это тест на icq за 17 рублей

Ответить
24
1 комментарий
WhiteTestarossa

Ну да, а хули б не набросить про лобовое

Ответить
6
Ochered Syka

По-браццки отдайте тормоза передние с тачки, они ему все равно уже не нужны. А то я на скобах езжу, давно мечтаю о пиздатых тормозах. Бля, ну свечку поставлю в храме, и друга приведу тоже поставит. Мы же все братья, нужно помогать друг другу.

Бля ещё могу чисто пацанский подгон сделать на машине надпись своей сделаю «спасибо за тормоза братуха Саид» ред.

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5
2 комментария
Dmitry Smirnoff

Может через боковое? На 0:12 отчетливо видно тело.

Ответить
3
2 комментария
Андрей Рядькин

Как он вылетел?

Ответить
0
3 комментария
CrazyCat

Он через заднее вылетел. Бэха в вольво уже жопой пришла.

Ответить
0
2 комментария
Ivan D

Резина летняя. Дорога мокрая. Такие себе условия чтоб гонять в конце ноября ))

Ответить
0
Ваша Закладко

штош, он опять сделал свою отвратительную конченую вещь

Ответить
0
Лига порвах

Конечную

Ответить
4
Максим Энкель

Одним бездельником для страны меньше.

Ответить
24
Андрей Рядькин

Лишь бы люди на встречке живы были

Ответить
37
Странник Вечный

Самое обидное, когда ты спокойно едешь в потоке, никого не трогаешь, и тут в тебя прилетает дебил со встречки...

Ответить
31
3 комментария
Денис Файзулин

все живы. там повреждения так себе

Ответить
0
3 комментария
New

Ты реально считаешь блоггеров бездельниками?
ну попробуй стань блоггером и набери хотя бы 10 тысяч подписчиков)) я посмотрю на тебя.

Ответить
–3
Рыжий

Я думаю для человека с ебучими деньгами и пробивными друзьями это не такая и проблема
https://www.youtube.com/channel/UChm37atOw4y4TUkFqDFhhSA/videos
Первый видос на его канале 3 года назад, на авто, которое сейчас стоит 4млн рублей на вторичке. Страшно представить сколько оно стоило тогда

Ответить
2
3 комментария
Максим Энкель

Этого персожана который от безделья просто гонял по городу и этим был где-то там знаменит, да, я считаю бездельником.

Ответить
2
Котенька

ебать же там полос я хуею

Ответить
25
AZP

Там и барьер давно просится, ещё, как минимум, со времён вице-президента Лукойла говорят.
Но всем похуй.

Ответить
12
solawind

Там ФСО запрещает ставить барьеры, тк это дорога в Кремль. В результате там из за лобовых каждый год погибают люди

Ответить
9
3 комментария
Bulat Akhmetshin

Это ты еще ленинградку не видел

Ответить
8
AZP

Класс, когда в Москву приезжаю, такие трассы в восторг приводят.
Когда миллион полос, всё шумит и движется.

Ответить
–1
2 комментария
New

Блин, я подмал это Ленинский проспект. Могу сказать, как пешеход - это неудобно.
Особенно если там есть наземный пешеходный переход.

Ждать этот светафор, потом ждать второй... короче эт пздц долго и неудобно

Ответить
0
Gedevan

Когда руки из жопы и кисель вместо мозгов количество полос не поможет.

Ответить
6
Ochered Syka

Ну не гонщик же чи не? В дождь на заднеприводном мощном авто так тупо убраться на встречку, видно что водить он нихуя не умел иначе там что по реакции было бы…

Ответить
0
2 комментария
Рыжий

И в час пик там пробки

Ответить
1
9 комментариев
Ochered Syka

Как можно так глупо уебаться?

Ответить
0
Лига порвах

Разделительную полосу делать так и не будем, подождем ещё большего количества жертв, спасибо ГИБДД

Ответить
17
Андрей Рядькин

Чинуша не может ехать в общем потоке, экстремист

Ответить
23
Андрей Заварзин

хач - лехач - автоблогер помер, ни капли жалости для таких людей

Ответить
16
Гибкий вентилятор

@Вахтёр

Ответить
–24
22 комментария
Аристарх Яковлевич

Собаке - собачья смерть. Автомобиледебилы заебали

Ответить
13
Гибкий вентилятор

@Вахтёр вы в таких новостях должны со старта сидеть, а вы свою работу нихуя не делаете, нахуй вы тогда нужны?

Ответить
–31
11 комментариев
Токсичный бот

Этот коммент токсичен с вероятностью 84%

Ответить
0
Семен Семеныч

вместе с ним ехал глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов

Глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана, а поощряет гонки на оживлённой трассе в центре города. Мде, нечего сказать даже. ред.

Ответить
10
Семен Семеныч

Едет грузин в машине с русским пассажиром со скоростью 200км/ч, вдруг перед ними перекресток, красный свет горит. Водитель даже не снизил скорость, пролетел на красный.
Пассажир(П):- Ты что делаешь, сейчас же милиция нас остановит
Водитель(В):- Зато как джигит пролетел!
Опять едут с такой же скоростью, опять перекресток, красный горит, опять В. пролетел на этой же скорости.
(П): Ты что, мы же врезаться можем!
(В): Зато как джигит пролетел!
Короче, едут дальше, снова перекресток, но горит уже зеленый. В. взял и
остановился.
(П): Ты что идиот, езжай давай, зеленый горит!
(В): Вай, сейчас оттуда джигит пролетит.. ред.

Ответить
15
Гибкий вентилятор

Не удивлён, что он на БМВ

Ответить
13
Гибкий вентилятор

Очень жаль что забрал с собой пассажира и оставил материальный ущерб случайным людям.

Ответить
11
Ivan Boldyrev

Надо для таких сделать отдельную трассу, которая кончается прочной стеной.

Ответить
1
Ирина Китаева
Ответить
9
WhiteTestarossa

Не совсем видно, что он прям гнал. Думаю мокрая дорога + мб летняя резина + задний привод -> перестраиваясь дал газу и понесло. Таких кстати пол страны. На ютюбе тонна видосов с регистраторов с подобными авариями. ред.

Ответить
7
Денис Файзулин

систему стабилизации отключил вот и получил

Ответить
5
Евгений Кочин

Не делайте „шашки по городу“ на скорости в потоке.
Ну лан ещё разок, но вы не делайте

Ответить
7
Рыжий

Ну это частая тема. Болт тоже призывал не гонять. А потом разбился на скорости 200км/ч на трассе

Ответить
4
8 комментариев
AZP

Вчера вызвал Bolt - приехал Анвар Мамедов на красном Daewoo Sens.
Вот от его смерти в ДТП я бы куда больше расстроился, чем от какого-то очередного блогера.

Ответить
7
Гибкий вентилятор

Кто?

Ответить
1
3 комментария
Гибкий вентилятор

А запрещать мы будем самокаты, ведь они главная проблема, да?

Ответить
6
Рудольф Нуриев

Самокату ничем не лучше, там такие же долбоёбы вообще без прав. Вон выкладывали же здесь видео, школяр бабку на площади полупустой сшиб

Ответить
0
Гибкий вентилятор

Так жаль(((((((

Ответить
1
Иванов Олег

Аллах забирает лудших(((

Ответить
11
2 комментария
Madegghead

Крайне положительная новость. Надеюсь он никого с собой не забрал

Ответить
5
Люц Шнайдер

Новость в том, что очередной блогер-лихач, пытаясь впечатлить подписоту, отправился кормить червей? Ну ок.

Ответить
4
Ivan Boldyrev

Опять перепутал дорогу общего пользования с гоночным треком.

Ответить
4
Саша Ринцлер

Стремно конечно что до такого дошло, но когда президент авто-федерации гибнет в такой ситуации - ничему не удивляешься.

Забавно, что реальные гонщики (раллийники, формула, ле-ман) говорят что нехуй гонять на обычных дорогах, и не просто осуждают, а даже обладая гаражом в несколько миллионов баксов, и в пару тысяч лошадей - не гоняют.

Ответить
4
ред.

с ним ехал глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

этим максимум федерацию гонок на баранах можно доверить

Ответить
3
Nike RossXP

да они там сами друг друга назначают, кто громче орал. Любой мало-мальский профи либо пресёк такое вождение, либо вышел на первой остановке.

Ответить
2
1 комментарий
Eugene

Где пуш?

Ответить
2
artemykairyak

Да и хуй с ним

Ответить
2
Гибкий вентилятор

гагарин долетался
пушкин дописался
а этот довыёбывался

Ответить
1
Арсений Зябликов

дострелялся (это я про пушкина)

Ответить
3
Гибкий вентилятор

Судя по видео он добавил газу на прямой и ему снесло зад

Ответить
1
ред.

походу заднеприводный м4 был, перед чуть понесло на такой скорости и всё, гг

Ответить
0
5 комментариев
Vladimir Medvedev

Ублюдки

Ответить
1
New

КТО ИМЕННО?

Ответить
0
1 комментарий
Евгений Плетнев

-2 чуррос, радость

Ответить
1
Гибкий вентилятор

заявил, что выступает против «игры в шашки»

Вот за это его и убрали

Ответить
1
sargon4eg

ясно. А люди не пострадали?

Ответить
1
Ирина Китаева
Ответить
1
Nike RossXP

земля стекловатой, и что б Аллах его в качестве девственницы выдал кому-нибудь.

Еще бы налоговая поинтересовалась "откуда деньги", и потом собром всю родню мордой в говно и по нарам с полной конфискацией. Терроризм, наркотрафик, рэкет и прочая преступная деятельность - там бы столько палок вылезло, купались бы в премиях.

Ответить
0
Рыжий

Еще бы налоговая поинтересовалась "откуда деньги", и потом

И потом налоговую бы нагнули. Чувак какой-то не из простых был. Может на уровне Эдварда Билла (у которого выход на Собянина есть через друга, Гусейна Гасанова)
p.s я походу перепутал Гасанова с Сардаровым ред.

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1
2 комментария
Антон Лисин

Похуй

Ответить
0
Ирина Китаева

похуй от слова совсем

Ответить
0
Миржан Досымбаев

Кто сказал что жизнь не обгонишь ?

Ответить
0
Олег Барбасов

Отличное выступление

Ответить
0
Пропаганда котиков

x ред.

Ответить
0
лала лало

В соцсетях он демонстрировал опасное вождение

Земля стекловатой автоклоуну

Ответить
0
Zee Zao

Не жалко

Ответить
0
Ivan D

Вообще кажется что удары не такие уж сильные чтоб откиснуть с концами.
Наверное были не пристегнуты + бмв говно.
Думаю у тех кто были в Мерседесе и Вольво даже царапин нет если были пристегнуты.

Ответить
0
Колыван Пряничков

Вот я теперь вообще не верю в людей

Не ты так в тебя
И плевать форбс не форбс - можно так просто выпилиться из за того что неадекват решил похасанить !

Задумался что если и буду брать авто это будет что то вроде этого

Ответить
0
Pavel Melikhov

Земля стекловатой, надеюсь все эти шашачники на столб наметаются

Ответить
0
Андрей Беликов

Еще год или два назад видел его видос из машины, появилось только 2 вопроса :
1. как он до сих пор жив
2. почему его не лишили прав
Если первый вопрос решился сам собой, то почему гайцы ни разу не сцапали лихача не очень понятно, он типо блатной какой-то, или что не так?

Ответить
0
Ирина Китаева

у нас гайцы если видят дорогое авто + лкн за рулем , то автоматически дают картбланш на свинство

Ответить
0
Гибкий вентилятор

Как то очень по тупому его занесло. Он вообще умел водить?

Ответить
0
Bibba La Bibba

Долбаебу долбаебская смерть

Ответить
0
Mezzo Deesa

BMW это диагноз.

Ответить
0
Фёдор Доминошка

Земля стекловатой

Ответить
0
Соколов Андрей

Хорошо что люди не погибли

Ответить
0
New

а это чо?

Изначально МВД сообщало об одном погибшем на месте происшествия — водителе BMW — и одном госпитализированном с тяжёлыми травмами — его пассажире. Но, по данным ТАСС, пострадавший, которого на асфальте откачали врачи, умер в больнице.

Ответить
0
1 комментарий
Ещё 2 комментария
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