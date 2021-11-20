Автоблогер Саид Губденский погиб в массовой аварии в Москве. Его машина на высокой скорости выехала на встречную полосу Статьи редакции
В соцсетях он демонстрировал опасное вождение, а после другого резонансного ДТП заявил, что выступает против «игры в шашки».
Днём 20 ноября, около 15:10, на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей. По данным МВД и ГИБДД, аварию спровоцировал водитель BMW М4 G82, который на высокой скорости выехал на встречную полосу, после чего врезался в Volvo и Mercedes.
Изначально МВД сообщало об одном погибшем на месте происшествия — водителе BMW — и одном госпитализированном с тяжёлыми травмами — его пассажире. Но, по данным ТАСС, пострадавший, которого на асфальте откачали врачи, умер в больнице. Позже стали известны имена жертв: за рулём автомобиля находился автоблогер Саид Губденский, а вместе с ним ехал глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.
Источник ТАСС в правоохранительных органах назвал причиной ДТП превышение допустимой скорости и избыточные перестроения на дороге. «Проще говоря, „игра в шашки“», — отметил собеседник агентства. По его словам, Губденский вылетел через лобовое стекло на дорогу.
«Вести», НТВ и другие СМИ опубликовали видео с камеры наружного наблюдения. На ролике видно, как BMW выезжает на встречную полосу, но сам момент столкновения автомобилей отсутствует.
На ролике, записанном на видеорегистратор другой машины и опубликованном Mash, уже явно видно, как BMW столкнулся с другими автомобилями.
Министерство спорта Дагестана подтвердило гибель Губденского и Ибрагимова, который последние два года руководил федерацией авто- и мотоспорта — общественной организацией для любителей активной езды на трассах, выделенных под эти цели. Ведомство также выразило соболезнования его родным и близким.
Произошедшее стало темой для обсуждения в соцсетях из-за деятельности Губденского. Он был популярным автоблогером с более чем 500 тысячами подписчиков в инстаграме и более чем 200 тысячами — на ютубе. После аварии медиа обратили внимание, что Губденский часто показывал в соцсетях кадры опасного вождения, в том числе о быстрой езде за рулём в Москве.
На фоне резонансного ДТП с Эдвардом Билом Губденский записал большое обращение, в котором призвал не превышать скорость и не «играть в шашки» при езде по городу. «За мной тоже такой грешок был, я так тоже делал. Но последний, как минимум, год я перестал так делать, потому что это отвратительная и конченная вещь. Не делайте „шашки по городу“ на скорости в потоке. По любому кто-то один маневр сделает не так, который ты не сможешь физически и логически предвидеть. Ты просто воткнёшься и всё, и унесёшь за собой ещё кого-то. Я понимаю, дрифт. Но когда ты в потоке, где ещё есть встречка...», — отмечал блогер.
Пострадавший Mercedes, предположительно, принадлежит предпринимателю Ратмиру Тимашеву, сообщили Mash, Life Shot и РЕН-ТВ. Находился ли владелец в машине в момент аварии, неизвестно. Журнал Forbes поставил Тимашева на 168 место в списке богатейших российских бизнесменов.
Движение по Кутузовскому проспекту к этому моменту восстановили, но временно движение в сторону центра осуществлялось по встречной полосе.
Есть магическая заглушка.
17 рублей за пару.
По-браццки отдайте тормоза передние с тачки, они ему все равно уже не нужны. А то я на скобах езжу, давно мечтаю о пиздатых тормозах. Бля, ну свечку поставлю в храме, и друга приведу тоже поставит. Мы же все братья, нужно помогать друг другу.
Бля ещё могу чисто пацанский подгон сделать на машине надпись своей сделаю «спасибо за тормоза братуха Саид» ред.
Я думаю для человека с ебучими деньгами и пробивными друзьями это не такая и проблема
https://www.youtube.com/channel/UChm37atOw4y4TUkFqDFhhSA/videos
Первый видос на его канале 3 года назад, на авто, которое сейчас стоит 4млн рублей на вторичке. Страшно представить сколько оно стоило тогда
@Вахтёр вы в таких новостях должны со старта сидеть, а вы свою работу нихуя не делаете, нахуй вы тогда нужны?
Едет грузин в машине с русским пассажиром со скоростью 200км/ч, вдруг перед ними перекресток, красный свет горит. Водитель даже не снизил скорость, пролетел на красный.
Пассажир(П):- Ты что делаешь, сейчас же милиция нас остановит
Водитель(В):- Зато как джигит пролетел!
Опять едут с такой же скоростью, опять перекресток, красный горит, опять В. пролетел на этой же скорости.
(П): Ты что, мы же врезаться можем!
(В): Зато как джигит пролетел!
Короче, едут дальше, снова перекресток, но горит уже зеленый. В. взял и
остановился.
(П): Ты что идиот, езжай давай, зеленый горит!
(В): Вай, сейчас оттуда джигит пролетит.. ред.
Стремно конечно что до такого дошло, но когда президент авто-федерации гибнет в такой ситуации - ничему не удивляешься.
Забавно, что реальные гонщики (раллийники, формула, ле-ман) говорят что нехуй гонять на обычных дорогах, и не просто осуждают, а даже обладая гаражом в несколько миллионов баксов, и в пару тысяч лошадей - не гоняют.
земля стекловатой, и что б Аллах его в качестве девственницы выдал кому-нибудь.
Еще бы налоговая поинтересовалась "откуда деньги", и потом собром всю родню мордой в говно и по нарам с полной конфискацией. Терроризм, наркотрафик, рэкет и прочая преступная деятельность - там бы столько палок вылезло, купались бы в премиях.