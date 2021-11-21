В нескольких странах Европы прошли масштабные протесты против «антиковидных» ограничений. Были беспорядки и задержания Статьи редакции
В Италии выступают против «зелёных паспортов», в Австрии против локдауна, в Нидерландах против социального дистанцирования.
Ряд европейских стран стал ужесточать ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом. На этом фоне протестные акции возобновились или продолжились с новой силой. Участники таких манифестаций критикуют правительства за политику по борьбе с Covid-19.
TJ кратко перечисляет, где митинговали на этих выходных.
Италия
Что за меры: с 15 октября необходимо иметь Green Pass («зелёный паспорт») — Covid-сертификат о вакцинации, который теперь требуется на работе, в междугородних поездках, ресторанах, кино, театрах, на стадионах, в тренажёрных залах и не только. При этом прививку сделали уже около 73% итальянцев в возрасте от 12 лет.
Протестные акции в Италии проводятся уже 18-е выходные подряд. На этот раз несколько тысяч человек в Риме собрались на территории Большого цирка — единственного места, где местные чиновники разрешили проводить митинг.
Нидерланды
Что за меры: Власти объявили частичный локдаун. Вернули обязательное социальное дистанцирование в 1,5 метра. Кафе, рестораны и супермаркеты должны закрываться не позднее 20:00 по местному времени, остальные торговые зоны — в 18:00. Тем, у кого есть возможность, рекомендуют работать удалённо, а спортивные соревнования будут проводиться без зрителей. Дома разрешено собираться группами не более четырёх человек.
В ночь на 20 ноября в Роттердаме развернулись беспорядки: протестующие поджигали патрульные машины, а также бросали камни и петарды в полицейских, а те отвечали водомётами и предупредительными выстрелами. По официальным данным, травмы получили как минимум семь человек, не менее 20 арестовали за применение насилия.
На следующий день, 20 ноября, противники ограничений собрались на центральной площади в Амстердаме — несмотря на отмену акции. Ещё один мирный протест прошёл в городе Бреда.
Беспорядками отметился район в Гааге: там задержали семерых протестовавших после того, как в полицейских полетели петарды. Травмы получили пятеро сотрудников органов, одного из которых положили в больницу.
Австрия
Что за меры: Власти с 15 ноября ввели полный локдаун (пока на 20 дней). Изначально его объявляли только для непривитых и только на 10 дней, объясняя это «позорно низким» уровнем вакцинации — там пока не привито около 45%. За нарушение ограничений штрафуют. С февраля 2022 года стартует обязательная вакцинация для всех.
По данным полиции, в акции в центре Вены поучаствовали до 40 тысяч человек. По большей части протест был мирным, но ближе к вечеру 20 ноября между частью демонстрантов и полицейскими возникли столкновения. В итоге задержали 10 человек.
Хорватия
Что за меры: введение сертификатов о вакцинации и обязательная вакцинация для государственных работников с 15 ноября.
Главная акция состоялась в Загребе, где собрались тысячи людей. Они, как и во многих других странах, митинговали с флагами, националистическими символами и плакатами против новых мер.
Северная Ирландия
Что за меры: с 13 декабря вводится «сертификатный» режим.
Сотни людей собрались в центре Белфаста, протестуя против ограничений и сравнивая действия властей с действиями нацистской Германии (этот тезис звучит на подобных митингах во многих странах, включая Россию). Во время акции вынужденно перекрывали дороги и приостанавливали движение общественного транспорта.
Швейцария
Что за меры: 28 ноября пройдёт референдум о введении сертификатов о вакцинации, на основе которых планируют пускать в общественные помещения (кино, бассейны и так далее) только привитых.
Несколько тысяч человек протестовали против мер, которые считают дискриминационными, в Цюрихе и Лозанне.