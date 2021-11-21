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Новости
Сергей Звезда

В нескольких странах Европы прошли масштабные протесты против «антиковидных» ограничений. Были беспорядки и задержания Статьи редакции

В Италии выступают против «зелёных паспортов», в Австрии против локдауна, в Нидерландах против социального дистанцирования.

19 19 комментариев
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Протестующие в Вене 20 ноября AP Photo/Lisa Leutner

Ряд европейских стран стал ужесточать ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом. На этом фоне протестные акции возобновились или продолжились с новой силой. Участники таких манифестаций критикуют правительства за политику по борьбе с Covid-19.

TJ кратко перечисляет, где митинговали на этих выходных.

Италия

Что за меры: с 15 октября необходимо иметь Green Pass («зелёный паспорт») — Covid-сертификат о вакцинации, который теперь требуется на работе, в междугородних поездках, ресторанах, кино, театрах, на стадионах, в тренажёрных залах и не только. При этом прививку сделали уже около 73% итальянцев в возрасте от 12 лет.

Протестные акции в Италии проводятся уже 18-е выходные подряд. На этот раз несколько тысяч человек в Риме собрались на территории Большого цирка — единственного места, где местные чиновники разрешили проводить митинг.

Rob Lloyd @Roblloyd71
More footage from Rome.

Just WOW!!!

👏🏻🇬🇧🇮🇹
Aaron Ginn @aginnt
Rome stands strong tonight against totalitarianism spreading across the free world.


Нидерланды

Что за меры: Власти объявили частичный локдаун. Вернули обязательное социальное дистанцирование в 1,5 метра. Кафе, рестораны и супермаркеты должны закрываться не позднее 20:00 по местному времени, остальные торговые зоны — в 18:00. Тем, у кого есть возможность, рекомендуют работать удалённо, а спортивные соревнования будут проводиться без зрителей. Дома разрешено собираться группами не более четырёх человек.

В ночь на 20 ноября в Роттердаме развернулись беспорядки: протестующие поджигали патрульные машины, а также бросали камни и петарды в полицейских, а те отвечали водомётами и предупредительными выстрелами. По официальным данным, травмы получили как минимум семь человек, не менее 20 арестовали за применение насилия.

Al Arabiya English @AlArabiya_Eng
Police fire warning shots, injuring an unknown number of people, as riots break out in downtown #Rotterdam at a demonstration against plans by the government to restrict access for unvaccinated people to some venues.

COVID19

https://english.alarabiya.net/News/world/2021/11/20/Rioting-erupts-in-Rotterdam-over-COVID-19-restrictions
Based 🇫🇮 @Based_FIN
🇳🇱 Netherlands says no to Covid restrictions!

Huge clashes in Rotterdam.

#Rotterdam #RotterdamProtest #Netherlands

На следующий день, 20 ноября, противники ограничений собрались на центральной площади в Амстердаме — несмотря на отмену акции. Ещё один мирный протест прошёл в городе Бреда.

Беспорядками отметился район в Гааге: там задержали семерых протестовавших после того, как в полицейских полетели петарды. Травмы получили пятеро сотрудников органов, одного из которых положили в больницу.

Anonymous UK Citizen @AnonCitizenUK
🇳🇱 Hague, Netherlands: second night of anti-covid mandate protests.

Австрия

Что за меры: Власти с 15 ноября ввели полный локдаун (пока на 20 дней). Изначально его объявляли только для непривитых и только на 10 дней, объясняя это «позорно низким» уровнем вакцинации — там пока не привито около 45%. За нарушение ограничений штрафуют. С февраля 2022 года стартует обязательная вакцинация для всех.

По данным полиции, в акции в центре Вены поучаствовали до 40 тысяч человек. По большей части протест был мирным, но ближе к вечеру 20 ноября между частью демонстрантов и полицейскими возникли столкновения. В итоге задержали 10 человек.

AFP News Agency @AFP
VIDEO: Thousands gather in Vienna to protest against the new measures announced by the Austrian government to tackle the Covid-19 pandemic
The New York Times @nytimes
Thousands of Austrians marched through the heart of Vienna on Saturday, chanting “freedom” and “resistance” at a mass demonstration against a nationwide lockdown that is supposed to begin on Monday. https://nyti.ms/3raT5bJ

Хорватия

Что за меры: введение сертификатов о вакцинации и обязательная вакцинация для государственных работников с 15 ноября.

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Главная акция состоялась в Загребе, где собрались тысячи людей. Они, как и во многих других странах, митинговали с флагами, националистическими символами и плакатами против новых мер.

Intrepid Eagle 🇺🇲 @SonsOfMontesQ
Zagreb, Croatia 🇭🇷 - People are packing the streets to protest against covid tyranny.
Rob Lloyd @Roblloyd71
Chants of "We are not giving you our children" as anti Coronavirus passport and mandate protests hit Zagreb, Croatia.

Северная Ирландия

Что за меры: с 13 декабря вводится «сертификатный» режим.

Сотни людей собрались в центре Белфаста, протестуя против ограничений и сравнивая действия властей с действиями нацистской Германии (этот тезис звучит на подобных митингах во многих странах, включая Россию). Во время акции вынужденно перекрывали дороги и приостанавливали движение общественного транспорта.

Lauren Harte @LJHarteNI
A large protest is underway outside Belfast City Hall this afternoon by those opposed to #Covid vaccine passports as the Christmas Market gets underway inside the grounds @BelfastLive
🇬🇧 Jolene Bunting 🇬🇧 @jolenebuntinguk
VIDEO: Protest against 'Vaccine Passports' held outside Belfast City Hall.

The good people of Northern Ireland stand against COVID Communism.

#NoVaccinePassports
#NoToCoercedVaccination

Швейцария

Что за меры: 28 ноября пройдёт референдум о введении сертификатов о вакцинации, на основе которых планируют пускать в общественные помещения (кино, бассейны и так далее) только привитых.

Несколько тысяч человек протестовали против мер, которые считают дискриминационными, в Цюрихе и Лозанне.

🍌 BMedia 🇳🇱 @BananaMediaQ
🇨🇭 Switzerland - Lausanne [Nov 20, 2021]

World Wide Demonstration for FREEDOM

#WorldwideDemonstration #NoVaccinePassports #NonAuPassSanitaire #Manifs20novembre #NoGreenPass #PassaporteSanitarioNao #NoVaccineMandates #WorldWideFreedomRally #Lausanne #Suisse
Anonymous UK Citizen @AnonCitizenUK
🇨🇭 Switzerland against covid tyranny

#новости #протесты #covid19

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Bad Mother Fucker

молодцы антиваксеры, соберутся в кучу и стоят - ждут, чтобы вирус как следует распространился

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3
Котенька

в тексте говорится о протестующих против ограничений, а не против прививок, что не одно и то же

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5
Evil Pechenka

Приятно видеть, что не только там где ты живёшь вокруг одни тупые. Спасибо, Сергей.

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5
За свободу и демократию

Всех жестко разогнать и влепить штрафы.
Не хочешь прививаться — сиди дома

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0
Показательный спрей

жиденький наброс

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5
Показательный спрей

За свободу и демократию

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0
Bad Mother Fucker

за нашу и вашу свободу!

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0
Показательный спрей

Люди вовлечены в демократию. Это прекрасно.

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2
norm

Вовлечены в распространение вируса, скорее.

Ты же пару недель назад несколько постов накатал на тему «антиваксеры – тупые, прививайтесь», что-то в таком духе. Или демократия - это как раз для отсталых?

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0
rustyrazor

Ебаных мракобесов во всех странах хватает.

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0
Savelii Blokhin

Ровно как и любителей кирзового сапога на шее

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3
Федя Прозоров

Все правильно. Ну не хотят люди ограничений, пусть умирают дома. Дайте людям свободу жить или не жить

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0
Показательный спрей

Слова не мальчика, но либертарианца.

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0
Федя Прозоров

Нарабатываю на админку в либертарианстве

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1
Показательный спрей

На войне любые способы хороши

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0
Chikk

Пошла жара. Прекрасно. Долой скучную жизнь! :)

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0
Показательный спрей

После этого пошёл рост заболевания и власти ввели ещё более жёсткие ограничения. И так по кругу.

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0
Либертарианство
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0
Gedevan

в Нидерландах против социального дистанцирования

😂

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0
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