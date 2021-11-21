В Италии выступают против «зелёных паспортов», в Австрии против локдауна, в Нидерландах против социального дистанцирования.

{"id":478913,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/478913-v-neskolkih-stranah-evropy-proshli-masshtabnye-protesty-protiv-antikovidnyh-ogranicheniy-byli-besporyadki-i-zaderzhaniya","title":"\u0412 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442\u044b \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u00ab\u0430\u043d\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u0445\u00bb \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439. \u0411\u044b\u043b\u0438 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u044f","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/478913-v-neskolkih-stranah-evropy-proshli-masshtabnye-protesty-protiv-antikovidnyh-ogranicheniy-byli-besporyadki-i-zaderzhaniya&title=\u0412 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442\u044b \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u00ab\u0430\u043d\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u0445\u00bb \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439. \u0411\u044b\u043b\u0438 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u044f","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/478913-v-neskolkih-stranah-evropy-proshli-masshtabnye-protesty-protiv-antikovidnyh-ogranicheniy-byli-besporyadki-i-zaderzhaniya","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/478913-v-neskolkih-stranah-evropy-proshli-masshtabnye-protesty-protiv-antikovidnyh-ogranicheniy-byli-besporyadki-i-zaderzhaniya&text=\u0412 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442\u044b \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u00ab\u0430\u043d\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u0445\u00bb \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439. \u0411\u044b\u043b\u0438 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u044f","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/478913-v-neskolkih-stranah-evropy-proshli-masshtabnye-protesty-protiv-antikovidnyh-ogranicheniy-byli-besporyadki-i-zaderzhaniya&text=\u0412 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442\u044b \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u00ab\u0430\u043d\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u0445\u00bb \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439. \u0411\u044b\u043b\u0438 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u044f","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/478913-v-neskolkih-stranah-evropy-proshli-masshtabnye-protesty-protiv-antikovidnyh-ogranicheniy-byli-besporyadki-i-zaderzhaniya","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0412 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442\u044b \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u00ab\u0430\u043d\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u0445\u00bb \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439. \u0411\u044b\u043b\u0438 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u044f&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/478913-v-neskolkih-stranah-evropy-proshli-masshtabnye-protesty-protiv-antikovidnyh-ogranicheniy-byli-besporyadki-i-zaderzhaniya","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 275 просмотров

Протестующие в Вене 20 ноября AP Photo/Lisa Leutner

Ряд европейских стран стал ужесточать ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом. На этом фоне протестные акции возобновились или продолжились с новой силой. Участники таких манифестаций критикуют правительства за политику по борьбе с Covid-19.

TJ кратко перечисляет, где митинговали на этих выходных.

Италия

Что за меры: с 15 октября необходимо иметь Green Pass («зелёный паспорт») — Covid-сертификат о вакцинации, который теперь требуется на работе, в междугородних поездках, ресторанах, кино, театрах, на стадионах, в тренажёрных залах и не только. При этом прививку сделали уже около 73% итальянцев в возрасте от 12 лет.

Протестные акции в Италии проводятся уже 18-е выходные подряд. На этот раз несколько тысяч человек в Риме собрались на территории Большого цирка — единственного места, где местные чиновники разрешили проводить митинг.

Aaron Ginn @aginnt Rome stands strong tonight against totalitarianism spreading across the free world.



❤



Нидерланды

Что за меры: Власти объявили частичный локдаун. Вернули обязательное социальное дистанцирование в 1,5 метра. Кафе, рестораны и супермаркеты должны закрываться не позднее 20:00 по местному времени, остальные торговые зоны — в 18:00. Тем, у кого есть возможность, рекомендуют работать удалённо, а спортивные соревнования будут проводиться без зрителей. Дома разрешено собираться группами не более четырёх человек.

В ночь на 20 ноября в Роттердаме развернулись беспорядки: протестующие поджигали патрульные машины, а также бросали камни и петарды в полицейских, а те отвечали водомётами и предупредительными выстрелами. По официальным данным, травмы получили как минимум семь человек, не менее 20 арестовали за применение насилия.

Al Arabiya English @AlArabiya_Eng



COVID19



https://english.alarabiya.net/News/world/2021/11/20/Rioting-erupts-in-Rotterdam-over-COVID-19-restrictions Police fire warning shots, injuring an unknown number of people, as riots break out in downtown #Rotterdam at a demonstration against plans by the government to restrict access for unvaccinated people to some venues.COVID19

На следующий день, 20 ноября, противники ограничений собрались на центральной площади в Амстердаме — несмотря на отмену акции. Ещё один мирный протест прошёл в городе Бреда.

Беспорядками отметился район в Гааге: там задержали семерых протестовавших после того, как в полицейских полетели петарды. Травмы получили пятеро сотрудников органов, одного из которых положили в больницу.

Австрия

Что за меры: Власти с 15 ноября ввели полный локдаун (пока на 20 дней). Изначально его объявляли только для непривитых и только на 10 дней, объясняя это «позорно низким» уровнем вакцинации — там пока не привито около 45%. За нарушение ограничений штрафуют. С февраля 2022 года стартует обязательная вакцинация для всех.

По данным полиции, в акции в центре Вены поучаствовали до 40 тысяч человек. По большей части протест был мирным, но ближе к вечеру 20 ноября между частью демонстрантов и полицейскими возникли столкновения. В итоге задержали 10 человек.

AFP News Agency @AFP VIDEO: Thousands gather in Vienna to protest against the new measures announced by the Austrian government to tackle the Covid-19 pandemic

The New York Times @nytimes Thousands of Austrians marched through the heart of Vienna on Saturday, chanting “freedom” and “resistance” at a mass demonstration against a nationwide lockdown that is supposed to begin on Monday. https://nyti.ms/3raT5bJ

Хорватия

Что за меры: введение сертификатов о вакцинации и обязательная вакцинация для государственных работников с 15 ноября.

Главная акция состоялась в Загребе, где собрались тысячи людей. Они, как и во многих других странах, митинговали с флагами, националистическими символами и плакатами против новых мер.

Intrepid Eagle 🇺🇲 @SonsOfMontesQ Zagreb, Croatia 🇭🇷 - People are packing the streets to protest against covid tyranny.

Rob Lloyd @Roblloyd71 Chants of "We are not giving you our children" as anti Coronavirus passport and mandate protests hit Zagreb, Croatia.

Северная Ирландия

Что за меры: с 13 декабря вводится «сертификатный» режим.

Сотни людей собрались в центре Белфаста, протестуя против ограничений и сравнивая действия властей с действиями нацистской Германии (этот тезис звучит на подобных митингах во многих странах, включая Россию). Во время акции вынужденно перекрывали дороги и приостанавливали движение общественного транспорта.

Lauren Harte @LJHarteNI A large protest is underway outside Belfast City Hall this afternoon by those opposed to #Covid vaccine passports as the Christmas Market gets underway inside the grounds @BelfastLive

🇬🇧 Jolene Bunting 🇬🇧 @jolenebuntinguk



The good people of Northern Ireland stand against COVID Communism.



#NoVaccinePassports

#NoToCoercedVaccination VIDEO: Protest against 'Vaccine Passports' held outside Belfast City Hall.The good people of Northern Ireland stand against COVID Communism.

Швейцария

Что за меры: 28 ноября пройдёт референдум о введении сертификатов о вакцинации, на основе которых планируют пускать в общественные помещения (кино, бассейны и так далее) только привитых.