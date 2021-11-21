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Первый трейлер перезапуска «Ну, погоди!»: заяц — Дмитрий Хрусталёв, волк — Гарик Харламов Статьи редакции

Мультсериал стартует в декабре.

Ранее авторы уже показывали обновлённые образы героев, а теперь зрители впервые увидели, какой анимации стоит ждать от мультсериала.

Зайца в шоу озвучил шоумен Дмитрий Хрусталёв, а Волка — комик Гарик Харламов. Также в трейлере можно увидеть и новых персонажей.

Ранее в «Союзмультфильме» уже рассказывали, что решили поменять возраст героев, а также избавить их от вредных привычек из-за веяний нового времени. Например, Волк в перезапуске вообще не будет курить и стал чуть младше, а Заяц — чуть старше.

«Раньше курение было обозначением определённого социального типа, сейчас это немного не так. Поэтому в современной версии Волк курить не будет. Плюс есть законодательное ограничение по демонстрации курения в детском контенте», — отмечали авторы.

#союзмультфильм #нупогоди #трейлеры #новости

1117 просмотров
47 47 комментариев
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47 комментариев
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Показательный спрей

Возвращение мультсериала про преследование гопником-геем простого гея, который вроде флиртует, но играет с первым в качели

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11
Evil Pechenka

А зачем ты сводишь мультик к ебле, которой там нет?

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2
Показательный спрей

Это даже не его мысль, я уже где-то видел такую шутку

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2
Далер Скиндиров

Двач?

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0
Показательный спрей

Вот, вспомнил, скрин двача

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0
Показательный спрей

Ну хз, нигде её не видел, но подобные мультики всегда считал гейством)

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–1
Показательный спрей

Лол, а Том и Джери?

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0
Показательный спрей

Не, там такого не было

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0
Показательный спрей

А Щекотка и Царапка?

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0
Показательный спрей

Нет, там локализаторы были, поэтому хз что в оригинале было.
Спроси ещё про happy tree friends

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0
Показательный спрей

@Вахтёр тут обиженный все комменты в треде подряд минусит, преследование

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–1
Nagibator RusPro
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0
Показательный спрей

Иди в твитор ной, в моём комменте ни слова о ёбле

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–1
Evil Pechenka

Ишь хамло какое, а геи это не про еблю?

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1
Федя Прозоров

Нет

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2
Evil Pechenka

А про что? Про Технику?

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0
Федя Прозоров

Про еблю

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0
Показательный спрей

Технику

Молодежи

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0
Жак Фреско

Я думал заяц - девочка

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1
Показательный спрей

Я вот тоже думал, но голос...

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0
Жак Фреско

Девушка же озвучивала

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0
Показательный спрей

Да?... Не знал, лол

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0
Жак Фреско

Посмотри ту серию, где они поют новогоднюю песню.
Как можно было не заметить

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1
Показательный спрей

Но, как видишь, ты не мог так думать, потому что у кого-то в твиторе уже это писали)

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0
Соседа собака

Ну зачем ты так, ты мои детские воспоминания сейчас отпетушил

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1
Показательный спрей

Я лишь раскрыл тебе глаза!

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–1
AttentiveMilk

Мде

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11
Показательный спрей

Какая всрань

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10
Федя Прозоров

По трейлеру - говнецо с сомнительным юмором

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4
Показательный спрей

Отсылка к матрице есть! Молодежно!

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6
Показательный спрей

Отсылка к матрице

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3
Федя Прозоров

Как раз четвертая часть выходит

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1
Показательный спрей

Даже безотносительно того что это не новость, трейлер какая то параша

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2
Егор Ниглов

Заяц копия из "Зверополиса", графика и рисовка - бездушная. Вообще это проблема, как мне кажется, большинства современных мультсериалов, когда их делают на каком-то движке, которые позволяет клепать серии быстро и дешево. Получается как-то крайне убого и бездушно, нет какой-то теплой атмосферы.

Короче, очередной перезапуск "Простоквашино", но в 3D.

Единственный кстати плюс - это голос Харламова. На замену Папанова - вполне себе ок.

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1
Показательный спрей

Да, сейчас никто не хочет делать классическую анимацию потому что это долго и геморно, но они самые душевные и ламповые были

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0
ＫＩＢØＵＮＥ

Заяц копия из "Зверополиса"

Каким боком?

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0
Alexandr Strijov

На фоне например аркейна анимация этого мультика просто ничто

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1
Eugen T

О, там же три новые серии должны быть! Спс, что напомнил

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0
Показательный спрей

Мультфильм сделан на движке definitive edition что ли ?))))

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1
Показательный спрей

Unreal Engine норм так-то, ассеты решают

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0
Evil Pechenka

Зачем ты это в «Новости» запостил? Это про Технику?

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0
Котенька

норм

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0
Котенька

но смотреть не буду очень занят всё пока

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0
Brad Street

Как можно было сделать настолько хуево??? Попил бабок?

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0
Chikk

Не обязательно. Просто долбоебизм на фоне острого желания сделать чуть шекелей на наличии копирастических прав.

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0
Показательный спрей

Ну, выглядит слабовато для Союзмультфильма откровенно говоря..
Полигонов маловато будет.. а текстурки мыльцо, им рендер делали разработчики ремастеров гта?

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Zhanna Sinelnik

анимация - отрыжка какая-то. Голос Харламова норм звучит.

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