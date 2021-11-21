Первый трейлер перезапуска «Ну, погоди!»: заяц — Дмитрий Хрусталёв, волк — Гарик Харламов Статьи редакции
Мультсериал стартует в декабре.
Ранее авторы уже показывали обновлённые образы героев, а теперь зрители впервые увидели, какой анимации стоит ждать от мультсериала.
Зайца в шоу озвучил шоумен Дмитрий Хрусталёв, а Волка — комик Гарик Харламов. Также в трейлере можно увидеть и новых персонажей.
Ранее в «Союзмультфильме» уже рассказывали, что решили поменять возраст героев, а также избавить их от вредных привычек из-за веяний нового времени. Например, Волк в перезапуске вообще не будет курить и стал чуть младше, а Заяц — чуть старше.
«Раньше курение было обозначением определённого социального типа, сейчас это немного не так. Поэтому в современной версии Волк курить не будет. Плюс есть законодательное ограничение по демонстрации курения в детском контенте», — отмечали авторы.
@Вахтёр тут обиженный все комменты в треде подряд минусит, преследование
Заяц копия из "Зверополиса", графика и рисовка - бездушная. Вообще это проблема, как мне кажется, большинства современных мультсериалов, когда их делают на каком-то движке, которые позволяет клепать серии быстро и дешево. Получается как-то крайне убого и бездушно, нет какой-то теплой атмосферы.
Короче, очередной перезапуск "Простоквашино", но в 3D.
Единственный кстати плюс - это голос Харламова. На замену Папанова - вполне себе ок.