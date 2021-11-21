Мультсериал стартует в декабре.

Ранее авторы уже показывали обновлённые образы героев, а теперь зрители впервые увидели, какой анимации стоит ждать от мультсериала.

Зайца в шоу озвучил шоумен Дмитрий Хрусталёв, а Волка — комик Гарик Харламов. Также в трейлере можно увидеть и новых персонажей.

Ранее в «Союзмультфильме» уже рассказывали, что решили поменять возраст героев, а также избавить их от вредных привычек из-за веяний нового времени. Например, Волк в перезапуске вообще не будет курить и стал чуть младше, а Заяц — чуть старше.

«Раньше курение было обозначением определённого социального типа, сейчас это немного не так. Поэтому в современной версии Волк курить не будет. Плюс есть законодательное ограничение по демонстрации курения в детском контенте», — отмечали авторы.