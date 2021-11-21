Сын Пескова после гибели блогера Губденского заявил в инстаграме, что «продолжит гонять». Песков сказал, что это репост Статьи редакции
Несмотря на объяснение пресс-секретаря Путина, «история» не очень похожа на скриншот чужого поста.
В ночь на 21 ноября в инстаграме Мики Пескова появилась «история» по мотивам гибели автоблогера Саида Губденского в ДТП. Этот аккаунт ведёт 17-летний сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
В «истории» говорится о переживаниях из-за гибели Губденского. Автор отмечает, что после каждой подобной аварии «обещает себе ездить с головой и не гонять», но вскоре «начинается опять то же самое». «Я могу сказать одно, один хер я и все остальные, кто был знаком с этим человеком, продолжат гонять, но всё же, я надеюсь, что эта ситуация кого-то всё-таки чему-то научит», — отмечается в посте.
Аккаунт Мики Пескова был открытым, но вскоре после того, как на пост обратил внимание телеграм-канал «ЧТД» и пользователи соцсетей, профиль закрыли для всех, кроме подписчиков. В комментарии «Подъёму» пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что его сын перепостил чужое сообщение.
В твиттере при этом обратили внимание, что пост в «историях» инстаграма не похож на перепост чужого скриншота.
Кроме того, права на управлением автомобилем в России выдают не ранее 18 лет. В ноябре 2020 года МВД подготовило поправки, согласно которым можно будет сесть за руль с 17 лет при сопровождении «водителя-наставника», однако эта идея пока находится на рассмотрении в правительстве.
Автоблогер Саид Губденский, популярный в инстаграме и на ютубе, погиб в ДТП на Кутузовском проспекте 20 ноября. По версии полиции, он за рулём BMW на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Погиб не только Губденский, но и его пассажир — президент организации «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана» Заур Ибрагимов. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.
Произошедшее привлекло внимание медиа и соцсетей, поскольку Губденский часто показывал в соцсетях кадры опасного вождения, в том числе о быстрой езде за рулём в Москве, а также призывал не устраивать «игру в шашки» по городу. По данным прокуратуры, блогер неоднократно нарушал правила ПДД и лишался водительских прав, а в день смертельной аварии двигался без номеров.
Видать сын не очень умный, даже не столь важно сам он это писал или перепост, а если перепост - значит согласен с автором, вообщем, без разницы. Не очень умный он потому что не понимает, что если у тебя родители занимают высокопоставленные должности, а ты не очень умен, делай вид что тебя вообще не существует.
Это не он. Это скриншот перепостил. Дмитрий Песков. пресс-секретарь президента России.
Странно, а когда на акции в поддержку Навального звали, эта логика почему-то ни разу не канала:
Позднее в пресс-службе столичной полиции сообщили, что "по результатам проведения проверки по сообщению, размещенному в социальных сетях с призывами к гражданам принять участие в несанкционированной акции 23 января 2021 года в Москве, сотрудники полиции доставили в ОМВД России по Тверскому району 44-летнего жителя столицы". По версии следствия, Смирнов 20 января 2021 года в Twitter сделал репост записи, в которой содержится призыв выйти на несанкционированный митинг.
https://www.interfax.ru/russia/748813
И когда самого Пескова в лоб спросили про ответственность за перепосты, он почему-то не стал заступаться за тех, кто их делал:
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Если созданный Алексеем *** Фонд *** (будет признан судом экстремистской организацией, гражданам необходимо будет выполнять связанные с этим требования закона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Его спросили, стоит ли людям, которые когда-либо делали репост материалов *** или штабов *** или имеют символику фонда, опасаться того, что их тоже могут приравнять к экстремистам и могут ли им грозить тюремные сроки.
"Это будет зависеть от принятых решений", - ответил Песков.
https://www.interfax.ru/russia/762008
Зато когда речь зашла о сыне, то перепост неожиданно становится индульгенцией. Очень удобно.