Несмотря на объяснение пресс-секретаря Путина, «история» не очень похожа на скриншот чужого поста.

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В ночь на 21 ноября в инстаграме Мики Пескова появилась «история» по мотивам гибели автоблогера Саида Губденского в ДТП. Этот аккаунт ведёт 17-летний сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В «истории» говорится о переживаниях из-за гибели Губденского. Автор отмечает, что после каждой подобной аварии «обещает себе ездить с головой и не гонять», но вскоре «начинается опять то же самое». «Я могу сказать одно, один хер я и все остальные, кто был знаком с этим человеком, продолжат гонять, но всё же, я надеюсь, что эта ситуация кого-то всё-таки чему-то научит», — отмечается в посте.

История из инстаграма Мики Пескова

Аккаунт Мики Пескова был открытым, но вскоре после того, как на пост обратил внимание телеграм-канал «ЧТД» и пользователи соцсетей, профиль закрыли для всех, кроме подписчиков. В комментарии «Подъёму» пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что его сын перепостил чужое сообщение.

Это не он. Это скриншот перепостил. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В твиттере при этом обратили внимание, что пост в «историях» инстаграма не похож на перепост чужого скриншота.

Dmitry Kolezev @kolezev Дмитрий Песков, к которому обратились за комментарием, заявил, что «Это не он»: сын якобы просто перепостил скриншот.



Но сториз по-прежнему в инстаграме, на скриншот вовсе не похоже.

Кроме того, права на управлением автомобилем в России выдают не ранее 18 лет. В ноябре 2020 года МВД подготовило поправки, согласно которым можно будет сесть за руль с 17 лет при сопровождении «водителя-наставника», однако эта идея пока находится на рассмотрении в правительстве.

Автоблогер Саид Губденский, популярный в инстаграме и на ютубе, погиб в ДТП на Кутузовском проспекте 20 ноября. По версии полиции, он за рулём BMW на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Погиб не только Губденский, но и его пассажир — президент организации «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана» Заур Ибрагимов. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.