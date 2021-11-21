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Новости
Сергей Звезда

Сын Пескова после гибели Губденского заявил в инстаграме, что «продолжит гонять». Песков сказал — это писал не его сын Статьи редакции

Несмотря на объяснение пресс-секретаря Путина, «история» не очень похожа на скриншот чужого поста.

143 143 комментария
12 511 просмотров

В ночь на 21 ноября в инстаграме Мики Пескова появилась «история» по мотивам гибели автоблогера Саида Губденского в ДТП. Этот аккаунт ведёт 17-летний сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В «истории» говорится о переживаниях из-за гибели Губденского. Автор отмечает, что после каждой подобной аварии «обещает себе ездить с головой и не гонять», но вскоре «начинается опять то же самое». «Я могу сказать одно, один хер я и все остальные, кто был знаком с этим человеком, продолжат гонять, но всё же, я надеюсь, что эта ситуация кого-то всё-таки чему-то научит», — отмечается в посте.

История из инстаграма Мики Пескова

Аккаунт Мики Пескова был открытым, но вскоре после того, как на пост обратил внимание телеграм-канал «ЧТД» и пользователи соцсетей, профиль закрыли для всех, кроме подписчиков. В комментарии «Подъёму» пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что его сын перепостил чужое сообщение.

Это не он. Это скриншот перепостил.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

В твиттере при этом обратили внимание, что пост в «историях» инстаграма не похож на перепост чужого скриншота.

Dmitry Kolezev @kolezev
Дмитрий Песков, к которому обратились за комментарием, заявил, что «Это не он»: сын якобы просто перепостил скриншот.

Но сториз по-прежнему в инстаграме, на скриншот вовсе не похоже.

Кроме того, права на управлением автомобилем в России выдают не ранее 18 лет. В ноябре 2020 года МВД подготовило поправки, согласно которым можно будет сесть за руль с 17 лет при сопровождении «водителя-наставника», однако эта идея пока находится на рассмотрении в правительстве.

Автоблогер Саид Губденский, популярный в инстаграме и на ютубе, погиб в ДТП на Кутузовском проспекте 20 ноября. По версии полиции, он за рулём BMW на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Погиб не только Губденский, но и его пассажир — президент организации «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана» Заур Ибрагимов. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Произошедшее привлекло внимание медиа и соцсетей, поскольку Губденский часто показывал в соцсетях кадры опасного вождения, в том числе о быстрой езде за рулём в Москве, а также призывал не устраивать «игру в шашки» по городу. По данным прокуратуры, блогер неоднократно нарушал правила ПДД и лишался водительских прав, а в день смертельной аварии двигался без номеров.

Автоблогер Саид Губденский погиб в массовой…
В соцсетях он демонстрировал опасное вождение, а после другого резонансного ДТП заявил, что…
tjournal.ru

#новости #дтп #губденский

143 143 комментария
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143 комментария
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Орзэмэс Мирзов

Песков сказал, что это не его сын

Сын уволился 2 недели назад

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236
Показательный спрей

сын был сдан в дед дом 2 дня назад

Ответить
76
Слава Инженеров

а сам дед в курсе?

Ответить
27
1 комментарий
Показательный спрей

детдом*

Ответить
2
4 комментария
solawind

Песков просто привычно начинает врать по любому поводу, даже там где правда очевидна

Ответить
29
Показательный спрей

В магазине на кассе:
У вас купюры поменьше не найдётся?
Это не наши продукты, я вообще такое не покупаю

Ответить
9
испанский смех

Ну и что

Ответить
–6
13 комментариев
Aydar Khabibullin

Отправлен в Монако на принудительное лечение

Ответить
3
AZP

Это Лиза Пескова набухалась и пишет

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0
Ochered Syka

- Сын мой, я должен открыть тебе страшную тайну!!!
- Да, папа?!
- Ты не мой сын!
- А кто же я?
- Ты дочь моя!!!

Ответить
0
ฺ ฺ

или его жена слабая на передок

Ответить
0
solawind

батя долбоеб с бейджиком от коронавируса, и сын недалеко ушел

Ответить
103
Petr

Идея для стартапа - запуск производства бейджиков от ДТП

Ответить
38
Показательный спрей

Есть же иконки на торпеду

Ответить
17
4 комментария
Показательный спрей

таблетки от непогоды

Ответить
0
1 комментарий
Ян Фёдоров

а у сына заглушки для ремней безопасности

Ответить
2
Petr

Есетственный отбор, хуле

Ответить
0
Ваша Закладко

ихтамнеты, этонеоны

Ответить
0
Показательный спрей

Казалось бы, живёт и воспитывается в прогрессивной Франции, денег хватит на самое передовое и престижное образование.
А на деле какой-то болван ауешник.
Какая причина? Гены?

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47
Солёная Капля

Он там только числится и деньги наши тратит, а не учится и воспитывается

Ответить
17
Показательный спрей

Образование из гопника Славика не сделает принца

Ответить
5
Vyacheslav Gorin

Димон - более подходящее имя для гопника

Ответить
2
1 комментарий
Показательный спрей

Сделает

Ответить
0
Показательный спрей

Дети тамошних лордов зачастую не лучше, эпоха соцсетей просто показала тусовку наружу.

Ответить
1
Показательный спрей

Причина - гиены

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–1
Наблюдатель
Ответить
49
Показательный спрей

То что дети элиты могут спокойно нарушать законы - не новость.
И именно этот случай наверно даже самый безобидный. Надеюсь когда он попадет в аварию никакого работягу с собой не заберёт

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38
испанский смех

Врд ди куда то отправиться, тк нарушает на качественных и безопасных авто

Ответить
0
Солёная Капля

Так пусть берёт пример с Саидов и Зауров: никогда не надо пристёгиваться

Ответить
14
Максоний

столбу как-то похуй
отбойнику тем более
камазу и подавно

Ответить
5
2 комментария
Alexander Pikalyov

Ну вчера одному дебилу это не помогло

Ответить
0
1 комментарий
Показательный спрей

Надеюсь в этот момент батя будет на заднем

Ответить
0
Показательный спрей

Думаю батя сам не особо рад что опездол гоняет

Ответить
0
Виталий Лановой

Песков сказал — это не его сын

Сережа, то за кликбейт?

Ответить
9
Показательный спрей

Сережа сказал - это не его заголовок

Ответить
20
Сергей Звезда

переборщил чо-т, поправил

Ответить
10
Орзэмэс Мирзов

Да блять, а лайки как мне теперь получать?

Ответить
9
1 комментарий
Алексей Шепард

Вот да, куда правильнее было бы что-то вроде «Песков сказал, что это написал не его сын». Но тогда столько просмотров и смешнявых комментариев не получилось бы собрать

Ответить
2
Сергей Звезда

Я руководствовался лишь ограничениями по количеству символов в заголовке. Так бы не поместилось просто, пришлось изобретать варианты

Ответить
4
5 комментариев
Показательный спрей
Ответить
9
Маша Разумовская

Барти Крауч отказался от сына из-за глубокого разочарования в нем

Ответить
6
Показательный спрей

да

Ответить
0
6 комментариев
Кирилл Карасев

17 летний говорит что продолжит гонять. А начал он во сколько?

Ответить
9
Последствия Диморфизма

Раньше тебя

Ответить
0
Aleksandr Papushev

Видать сын не очень умный, даже не столь важно сам он это писал или перепост, а если перепост - значит согласен с автором, вообщем, без разницы. Не очень умный он потому что не понимает, что если у тебя родители занимают высокопоставленные должности, а ты не очень умен, делай вид что тебя вообще не существует.

Ответить
7
wmhy

Репост никогда не был согласием с автором)

Ответить
2
Aleksandr Papushev

А зачем тогда репостить? Я не понимаю

Ответить
3
2 комментария
ziggy stardust

Товарищу майору расскажешь.

Ответить
1
испанский смех

Нахой нужны бабки без их демонстрации?

Ответить
1
испанский смех

Узнаю старый добрый #нетаблоид

Ответить
8
Соседа собака

Это инфоповод? Или что? Это даже не про андроид, мы точно сайт про интернет и технологии?

Ответить
5
Соседа собака

Ребятки, лучше подписывайтесь на мой инстаграмм, я там еду выкладываю

Ответить
2
Алексей Шепард

Давай ссылку

Ответить
1
11 комментариев
Показательный спрей

Вот так сынишка остался без папы

Ответить
5
Показательный спрей

Ну что, как погонял?

Ответить
3
wmhy

Дети Пескова либо очень свободные, либо очень тупые.

Ответить
5
ИгорьOK

Второе

Ответить
3
Показательный спрей

я бы тоже от такого сына отказался

Ответить
5
Антон Лисин

В России за репост вроде 2 года дают

Ответить
5
Романелло Кивогенс

Это не он. Это скриншот перепостил. Дмитрий Песков. пресс-секретарь президента России.

Странно, а когда на акции в поддержку Навального звали, эта логика почему-то ни разу не канала:

Позднее в пресс-службе столичной полиции сообщили, что "по результатам проведения проверки по сообщению, размещенному в социальных сетях с призывами к гражданам принять участие в несанкционированной акции 23 января 2021 года в Москве, сотрудники полиции доставили в ОМВД России по Тверскому району 44-летнего жителя столицы". По версии следствия, Смирнов 20 января 2021 года в Twitter сделал репост записи, в которой содержится призыв выйти на несанкционированный митинг.

https://www.interfax.ru/russia/748813

И когда самого Пескова в лоб спросили про ответственность за перепосты, он почему-то не стал заступаться за тех, кто их делал:

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Если созданный Алексеем *** Фонд *** (будет признан судом экстремистской организацией, гражданам необходимо будет выполнять связанные с этим требования закона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, стоит ли людям, которые когда-либо делали репост материалов *** или штабов *** или имеют символику фонда, опасаться того, что их тоже могут приравнять к экстремистам и могут ли им грозить тюремные сроки.

"Это будет зависеть от принятых решений", - ответил Песков.

https://www.interfax.ru/russia/762008

Зато когда речь зашла о сыне, то перепост неожиданно становится индульгенцией. Очень удобно.

Ответить
5
Показательный спрей

Мики, блэт 🦄
Как он его крестить собрался?
В честь святого Мыколы Рурка

Ответить
3
Polina Malahova
Ответить
2
aliftin

Сын Пескова тупой еблан. Кто бы мог подумать.

Ответить
2
Показательный спрей

Ему 17, не удивительно

Ответить
0
Ivan Boldyrev

Так за репост и сажают!

Ответить
2
Zzzzzzz

Вот это у сына проблемы в жизни конечно

Ответить
1
испанский смех

У него все заебись

Ответить
2
Zzzzzzz
Ответить
0
Показательный спрей

Пусть дети пескова, путина и остальных, и шлюха собчак, пусть нарушают но пусть умирают от этого лишь они

Ответить
0
испанский смех

Нет будут умирать работяги а они будут жить долго и счастливо

Ответить
2
1 комментарий
Солёная Капля

За перепост скриншота можно и того... Нижний Уренгой вдруг посетить

Ответить
0
Солёная Капля

А если серьёзно: не повезло Диме с сыном

Ответить
1
ИгорьOK

Запомни главное:
Гонщики не гонят! Гонщики гоняют, но не загоняются!

Ответить
0
Показательный спрей

мож он мотосракер

Ответить
0
Ваша Закладко

самокат у него

Ответить
0
1 комментарий
Tony Urban

Президент не в курсе

Ответить
0
Это не шутки

ред.

Ответить
0
Игорь Полоцкий

Пусть гоняет. Все знают, как это заканчивается.

Ответить
0
Показательный спрей

Еготамнеты

Ответить
0
Дмитрий Богданов

И как теперь ему верить что у него есть антитела??

Ответить
0
Mark Black

Как будто у нас за репосты не сажали. На кол.

Ответить
0
Tata Kindred

Природа не отдыхает на детях российских чиновников, она на них отыгрывается.

Ответить
0
Владимир Галкин

Так то фото с пасажирського.
Я тоже на пасажирськом гоняю ой-ой-ой... Жена не в курсе, хоть и за рулём, лихачу просто жесть!

Ответить
0
пепси

Какая ещё "психологическая фигня"?)) Ты просто еблан-хуесос, который плевать на всех хотел. Ситуация у него видите ли психологическая... Из-за вас погибают другие люди — отцы, матери, целые семьи. Ублюдок нахуй.

Ответить
0
Показательный спрей

Че, теперь ждём как и этот разложится?🤞🤞🤞

Ответить
0
AZP

Мики Пескова

Письков назвал сына в честь Мики Мауса?

Ответить
0
Показательный спрей

Ну сказал и сказал, странное поведение Пескова-бати

Ответить
0
Показательный спрей

Нахрен вы вырываете из контекста, пацан пытался высказать нормальную философскую мысль, а не понтануться.

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0
ฺ ฺ

он уволился две недели назад и вообще это не сын , а дочь .

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0
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