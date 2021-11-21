Заявление на фоне ухудшившейся ситуации с коронавирусом и сообщениях о перезапуске информационной кампании по вакцинации.

Президент России заявил, что спустя два часа после повторной вакцинации чувствует себя хорошо. Об этом Путин сообщил на встрече с заместителем директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым, передают «Интерфакс» и RT.

По словам Путина, он ревакцинировался «по рекомендации специалистов». При этом фотографий или видео, подтверждающих, что президент поставил прививку, на момент публикации заметки нет.

Также Путин заявил, что готов поучаствовать в испытании вакцины от Covid-19 в виде спрея для носа — такой эксперимент проводит Центр имени Гамалеи. Логунов ответил положительно: Путин сможет стать добровольцем.

Президент публично сказал о своей ревакцинации примерно через восемь месяцев после заявлений о его полной вакцинации. Тогда сообщалось, что он получил первый компонент 23 марта, а второй — 14 апреля. Подтверждений этому тоже не было.

Заявление Путина показали на фоне ухудшившейся ситуации с пандемией в России и новостях о перезапуске информационной кампании о вакцинации. За последние сутки в стране умерли 1252 человека, а за всё время в РФ зафиксировали 264 095 смертей.