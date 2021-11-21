Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Сергей Звезда

Путин заявил о ревакцинации «Спутником Лайт» и вызвался добровольцем для эксперимента по назальной вакцине Статьи редакции

Заявление на фоне ухудшившейся ситуации с коронавирусом и сообщениях о перезапуске информационной кампании по вакцинации.

Президент России заявил, что спустя два часа после повторной вакцинации чувствует себя хорошо. Об этом Путин сообщил на встрече с заместителем директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым, передают «Интерфакс» и RT.

По словам Путина, он ревакцинировался «по рекомендации специалистов». При этом фотографий или видео, подтверждающих, что президент поставил прививку, на момент публикации заметки нет.

Также Путин заявил, что готов поучаствовать в испытании вакцины от Covid-19 в виде спрея для носа — такой эксперимент проводит Центр имени Гамалеи. Логунов ответил положительно: Путин сможет стать добровольцем.

  • Президент публично сказал о своей ревакцинации примерно через восемь месяцев после заявлений о его полной вакцинации. Тогда сообщалось, что он получил первый компонент 23 марта, а второй — 14 апреля. Подтверждений этому тоже не было.
  • Заявление Путина показали на фоне ухудшившейся ситуации с пандемией в России и новостях о перезапуске информационной кампании о вакцинации. За последние сутки в стране умерли 1252 человека, а за всё время в РФ зафиксировали 264 095 смертей.

#новости #путин #covid19

2352 просмотров
106 106 комментариев
12
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
106 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Илья Корнилов

17-летний сын Пескова обещал дальше гонять? Ревакцинируйте Путина.

Ответить
53
Показательный спрей

Почему лидеры такого уровня как Путин не показывают личным примером в видео как проходят ревакцинацию? Они что, не заинтересованы в том, чтобы повышать рейтинг доверия у населения, и показать видео такого рода с доказательствами того, что это реальная прививка, негативно ударит по рейтингу и общему индексу вакцинации населения???

Ответить
21
Показательный спрей

лидеры такого уровня как Путин

В мире нет других лидеров такого уровня, как путин

Ответить
33
Ху Эмай

Зачет

Ответить
7
1 комментарий
Показательный спрей

Вопрос не в этом

Ответить
1
3 комментария
FAT FATOVITCH

Ну почему - Зеленский примерно на том же уровне, метр семьдесят.

Ответить
0
некипишуй
Ответить
0
solawind

Потому что он не вакцинируется, очевидно же. А колоться физраствором не в его правилах, потом всплывает какой нибудь врач который начнет рассказывать как физраствор ему колол, зачем ему это.

Ответить
10
Максим Шпилёв

потом всплывает какой нибудь врач

который всплывёт уже не сможет ничего сказать

Ответить
6
1 комментарий
Показательный спрей

Почему он не вакцинируется???

Ответить
1
12 комментариев
Показательный спрей

Врач всплывает, что-то про реку.

Ответить
1
Показательный спрей

Зеленский на камеру прививался вроде, @Киборг помноженный на вечность ?

Ответить
0
ユリー シャネ

Ну, Зеленский скорее всего и не выглядит как мешок с костями.

Ответить
1
1 комментарий
Показательный спрей

Считает зашкваром повторять за Зеленским

Ответить
1
Показательный спрей

Обещаю привиться на камеру, если Дынька после этого вакцинируется

Ответить
0
Показательный спрей

Тебе это зачем?

Ответить
0
1 комментарий
Dmitry Pasyutin

Можешь привести сценарий видео после которого все поверят что в ампуле действительно был спутник?

Ответить
0
Показательный спрей

Как мы знаем, путин всегда говорил правду, и вот опять - не солгал

Ответить
19
Показательный спрей

На каком расстоянии они сидят друг от друга?

Ответить
7
Показательный спрей

А ты уверен, что они в одном помещении сидят?

Ответить
17
Показательный спрей

Это хороший вопрос

Ответить
4
1 комментарий
Показательный спрей

Нет

Ответить
1
Петя Миров

А ты уверен, что это Путин, а не его двойник?

Ответить
0
Андрей Рядькин

судя по панике толстячка - недостаточном

Ответить
1
AZP

Мужик две недели в формалине просидел, каждую минуту сдавая тест.

Ответить
0
Показательный спрей

Дорогие подписчики и гости канала! У Владимира Путина подтвержден коронавирус, один из вариантов штамма Дельта, о чём мы сообщили вчера у нас в резервном канале. Как мы уже и писали, в среду к вечеру у Путина поднялась температура до 39° и появился сухой кашель. Тогда же, в среду вечером, у Путина взяли анализ, который показал наличие коронавируса, но ему сообщили только в четверг с утра, когда всё ещё раз подтвердили и выяснили, что это разновидность штамма Дельта, наиболее распространенного сейчас на территории России. В четверг с утра температура была 37,5 , кашель умеренный, но появились небольшие проблемы с дыханием. Было принято решение президентский график не отменять и болезнь не афишировать, ведь народу наврали про недавнюю вакцинацию у Путина и потрясающе высокий уровень антител, а болеющий якобы вакцинированный президент в разгар внедрения QR-кодов и принудительной вакцинации будет выглядеть, мягко говоря, неубедительно. Вот и приходится Владимиру Путину, выпив лекарства, снимающие симптомы, соблюдать график.

Вчера Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии МИД, правда, на впечатляющем расстоянии от присутствующих и даже выступил с плохо подготовленной речью, читая текст по бумажке уверенным голосом умирающего мерина. Посмотрите внимательно вчерашнее выступление Путина (внизу небольшая подборка эпизодов из этого выступления), обратите внимание на то, как слаб голос, как тяжело у него дыхание, как нелегко ему говорить, а несколько раз он просто задыхался и останавливался перевести дыхание. Всё достаточно очевидно даже для обывателя. Ложь Путина и режима, который он создал в России, просто тотальны. Ни один лидер цивилизованной страны не скрывал, когда заболевал коронавирусом, от народа своей страны, и граждане знали о течении болезни главы своего государства от начала до выздоровления. Путин стал заложником своей лжи и заставляет всех под эту ложь прогибаться.

Мы будем держать вас в курсе течения болезни и состояния здоровья Владимира Путина.
И, да , мы узнаем новости первыми и первые делимся с вами!

https://t.me/generalsvr2

Ответить
1
Показательный спрей

Достойный доверия источник. Положи обратно пожалуйста

Ответить
18
Показательный спрей

Верь Путину тогда

Ответить
1
1 комментарий
Антигравитационный торт

Соловей?

Ответить
1
1 комментарий
Показательный спрей

Мне такое в уши льют в личке

Ответить
0
Некая Л.

Это тот канал, который утверждал, что Децла убил путен?

Ответить
2
Показательный спрей

Как в сцене с Сольере?

Ответить
1
Показательный спрей

Я вообще не знаю, что это за канал. Прастити

Ответить
0
3 комментария
Показательный спрей

Не а ты слышал песню про сине-красные огни? За это и завалили

Ответить
0
1 комментарий
ユリー シャネ

🤞🏻

Ответить
0
Показательный спрей

Разумные, но какие же странные: с кроваво-красными лицами, словно озаренными огнем. Существа с нормальной температурой тела не тридцать шесть и шесть, а восемьсот с лишним градусов. Раскаленные, пышущие жаром, но с головой, с глазами, ртом, ушами. С руками, но без ног. Вместо ног природа преподнесла им этакие подушки, мускульные мешки, перекатывающиеся, как гусеницы у вездехода.

Ответить
0
FOX

сообщил песков?

Ответить
6
Показательный спрей

Песков не в курсе

Ответить
6
Показательный спрей

Достойно Пуша

Ответить
2
Показательный спрей

@Пуша

Ответить
12
1 комментарий
Показательный спрей

Вот этот действительно достойный. Кандидат от народа!

Ответить
7
4 комментария
AZP

@Папуша

Ответить
0
1 комментарий
Рпош Ашршщ

Началась новая компания по вакцинации для бабушек. Всмысле основного его электората

Ответить
4
Ху Эмай

Быстрее уже, люди ждут!

Ответить
3
Показательный спрей

Путин молодец, без лишнего шума пошёл и сделал прививку, без показухи на камеры, ровным пацанам верят на слово

Ответить
3
Показательный спрей

Красавчик!

Ответить
2
Показательный спрей

@Русская Дыня АП тебе за минус спасибо не скажет, деньги не жди

Ответить
2
Показательный спрей

Зато скажет спасибо редакции за то что опубликовали это

Ответить
1
Marco Pagot

Ужимки этого толстячка, как у собаки, которой за ухом почесали. Осталось ему только язык ещё высунуть
А вроде взрослый, здоровый мужик. ред.

Ответить
2
Показательный спрей

Какой же у нас всё-таки президент хороший ❤️❤️❤️

Ответить
1
Показательный спрей

@Кто это

Ответить
0
3 комментария
Показательный спрей

@Нейроорлов

Ответить
0
Нейроорлов

Очень жаль

Ответить
0
Показательный спрей

Стильной самочкой ты мне больше нравился

Ответить
0
House M.D.

А как в Африке с короной? Сколько привитых, умерших, заболевших?

Ответить
1
Ху Эмай

У них там дела поважнее есть

Ответить
1
6 комментариев
Ян Фёдоров

🤞

Ответить
0
Мишки Гамми

не ну лайт уже хорошо. хотябы не 2 раза ходить. а спрей для носа даже я сделаю. пусть ваксеры подавятся. назло ваксерам вакцинируюсь

Ответить
0
Виталий Чухнов

При этом фотографий или видео, подтверждающих, что президент поставил прививку, на момент публикации заметки нет.

Вы президенту что на слово не верите??

Логунов ответил положительно: Путин сможет стать добровольцем.

Разрешил молодец.

Ответить
0
Показательный спрей

Лжецам веры нет

Ответить
0
Alien Alien

шах и мат антиваксеры ))))))))))))))

Ответить
0
Показательный спрей

"Пиздеть - не мешки ворочать"
(c) Иисус

Ответить
0
Bibba La Bibba

Файзером опять, понятно

Ответить
0
Ху Эмай

FAZERом

Ответить
0
Просто Тимуррр

А где его QR-код? Понимаю, ради такого подтереться базой госуслуг не грех, но все же.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 106 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null