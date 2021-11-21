Путин заявил о ревакцинации «Спутником Лайт» и вызвался добровольцем для эксперимента по назальной вакцине Статьи редакции
Заявление на фоне ухудшившейся ситуации с коронавирусом и сообщениях о перезапуске информационной кампании по вакцинации.
Президент России заявил, что спустя два часа после повторной вакцинации чувствует себя хорошо. Об этом Путин сообщил на встрече с заместителем директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым, передают «Интерфакс» и RT.
По словам Путина, он ревакцинировался «по рекомендации специалистов». При этом фотографий или видео, подтверждающих, что президент поставил прививку, на момент публикации заметки нет.
Также Путин заявил, что готов поучаствовать в испытании вакцины от Covid-19 в виде спрея для носа — такой эксперимент проводит Центр имени Гамалеи. Логунов ответил положительно: Путин сможет стать добровольцем.
- Президент публично сказал о своей ревакцинации примерно через восемь месяцев после заявлений о его полной вакцинации. Тогда сообщалось, что он получил первый компонент 23 марта, а второй — 14 апреля. Подтверждений этому тоже не было.
- Заявление Путина показали на фоне ухудшившейся ситуации с пандемией в России и новостях о перезапуске информационной кампании о вакцинации. За последние сутки в стране умерли 1252 человека, а за всё время в РФ зафиксировали 264 095 смертей.
Почему лидеры такого уровня как Путин не показывают личным примером в видео как проходят ревакцинацию? Они что, не заинтересованы в том, чтобы повышать рейтинг доверия у населения, и показать видео такого рода с доказательствами того, что это реальная прививка, негативно ударит по рейтингу и общему индексу вакцинации населения???
Зеленский на камеру прививался вроде, @Киборг помноженный на вечность ?
Дорогие подписчики и гости канала! У Владимира Путина подтвержден коронавирус, один из вариантов штамма Дельта, о чём мы сообщили вчера у нас в резервном канале. Как мы уже и писали, в среду к вечеру у Путина поднялась температура до 39° и появился сухой кашель. Тогда же, в среду вечером, у Путина взяли анализ, который показал наличие коронавируса, но ему сообщили только в четверг с утра, когда всё ещё раз подтвердили и выяснили, что это разновидность штамма Дельта, наиболее распространенного сейчас на территории России. В четверг с утра температура была 37,5 , кашель умеренный, но появились небольшие проблемы с дыханием. Было принято решение президентский график не отменять и болезнь не афишировать, ведь народу наврали про недавнюю вакцинацию у Путина и потрясающе высокий уровень антител, а болеющий якобы вакцинированный президент в разгар внедрения QR-кодов и принудительной вакцинации будет выглядеть, мягко говоря, неубедительно. Вот и приходится Владимиру Путину, выпив лекарства, снимающие симптомы, соблюдать график.
Вчера Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии МИД, правда, на впечатляющем расстоянии от присутствующих и даже выступил с плохо подготовленной речью, читая текст по бумажке уверенным голосом умирающего мерина. Посмотрите внимательно вчерашнее выступление Путина (внизу небольшая подборка эпизодов из этого выступления), обратите внимание на то, как слаб голос, как тяжело у него дыхание, как нелегко ему говорить, а несколько раз он просто задыхался и останавливался перевести дыхание. Всё достаточно очевидно даже для обывателя. Ложь Путина и режима, который он создал в России, просто тотальны. Ни один лидер цивилизованной страны не скрывал, когда заболевал коронавирусом, от народа своей страны, и граждане знали о течении болезни главы своего государства от начала до выздоровления. Путин стал заложником своей лжи и заставляет всех под эту ложь прогибаться.
Мы будем держать вас в курсе течения болезни и состояния здоровья Владимира Путина.
И, да , мы узнаем новости первыми и первые делимся с вами!
Разумные, но какие же странные: с кроваво-красными лицами, словно озаренными огнем. Существа с нормальной температурой тела не тридцать шесть и шесть, а восемьсот с лишним градусов. Раскаленные, пышущие жаром, но с головой, с глазами, ртом, ушами. С руками, но без ног. Вместо ног природа преподнесла им этакие подушки, мускульные мешки, перекатывающиеся, как гусеницы у вездехода.
@Русская Дыня АП тебе за минус спасибо не скажет, деньги не жди