В него включат информацию о вреде прививок, ЛГБТ-сообществах и зоофилии.

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Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов рассказал, что в стране планируют создать реестр токсичного контента. С инициативой он намерен обратиться к Владимиру Путину, пишут «Ведомости».

По словам Ашманова, идея создания реестра обсуждалась с председателем СПЧ Валерием Фадеевым и гендиректором созданной правительством Москвы АНО «Диалог» Алексеем Гореславским. «Я написал концепцию того, как можно создать подобный „Википедии” каталог токсичного контента», – сказал он.

Есть огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещённую деятельность. Создание реестра токсичного контента — это способ что-то сделать с этой серой зоной — с контентом, который не будет запрещён в ближайшее время.

Игорь Ашманов

член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека



Ашманов предлагает подобный контент «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ». По его мнению, реестр таких сведений должны вести «открытым сообществом» и определять категории контента в процессе «открытого общественного обсуждения».

Данные в каталоге планируют маркировать по степени токсичности: от запрещённого до нежелательного. Также там будут приведены ссылки на существующие сайты, группы в сети и скриншоты, а соцсети, мессенджеры и СМИ смогут подключиться через «технологичные разъёмы и получат необходимые рекомендации по использованию платформы».