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Новости
Сергей Исенеков

«Ведомости»: в СПЧ предложили ввести в России реестр токсичного контента Статьи редакции

В него включат информацию о вреде прививок, ЛГБТ-сообществах и зоофилии.

36 36 комментариев
2389 просмотров

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов рассказал, что в стране планируют создать реестр токсичного контента. С инициативой он намерен обратиться к Владимиру Путину, пишут «Ведомости».

По словам Ашманова, идея создания реестра обсуждалась с председателем СПЧ Валерием Фадеевым и гендиректором созданной правительством Москвы АНО «Диалог» Алексеем Гореславским. «Я написал концепцию того, как можно создать подобный „Википедии” каталог токсичного контента», – сказал он.

Есть огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещённую деятельность. Создание реестра токсичного контента — это способ что-то сделать с этой серой зоной — с контентом, который не будет запрещён в ближайшее время.

Игорь Ашманов
член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека

Ашманов предлагает подобный контент «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ». По его мнению, реестр таких сведений должны вести «открытым сообществом» и определять категории контента в процессе «открытого общественного обсуждения».

Данные в каталоге планируют маркировать по степени токсичности: от запрещённого до нежелательного. Также там будут приведены ссылки на существующие сайты, группы в сети и скриншоты, а соцсети, мессенджеры и СМИ смогут подключиться через «технологичные разъёмы и получат необходимые рекомендации по использованию платформы».

Председатель СПЧ Валерий Фадеев объяснил, что идея проекта заключается в том, чтобы общество самостоятельно регулировало «пограничные ситуации». Среди возможных участников проекта он указывает VK, «Яндекс», Rambler, Rutube и «зарубежные цифровые платформы», которые должны будут по закону создать в России официальные представительства.

#новости

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Персональный хичхакер

В него включат информацию о ЛГБТ-сообществах и зоофилии

Вот это они приравняли.

Начни утро с новостей из Средневековья

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51
Роман Александров

Из страны построившей кибермиддлпанк с нейросетями и швабрами

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7

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Андрей Охапкин

И в чём они ...?

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1
Сергей Сергеич

Представляю их горящие жопки, когда они узнают, что у некоторых животных гомосексуализм это норма.

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1
Che Khov

А животных, согласно новой "конституции", они обязались беречь и защищать.

Ответить
0
Gedevan

Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека

Может переименовать его тогда?

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11
new_comment

Совет по борьбе с гражданским обществом и правами человека

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32
Gedevan

Вроде норм, не противоречит деятельности

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1
Персональный хичхакер

1. tjournal.ru

Ответить
11
AZP

ЛГБТ-сообществах

Путин точно мужиков трахает.
Иначе почему он и его свита только об ЛГБТ и думает?

Ответить
1
Персональный хичхакер

Мальчиков вообще-то.

Ответить
4
Персональный хичхакер

Наконец-то нас заметят

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0
Персональный хичхакер

И сразу в реестр ин*****х аг******в...

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0

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Роман Александров

Картинка со звуком

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9
Chikk

Давно пора! А то как начнут троллировать, так честному человеку и не знаешь куда бежать.

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5
Ваша Закладко

эти пенсионерки помнят старичка ашманова

Ответить
1
Chikk

Сеошницы...

Ответить
2
Миша Рашкин

Среди возможных участников проекта он указывает

Tj

Ответить
4
woqugyzo

СПЧ России предложил ввести реестр токсичного контента

Давно пора запретить Соловьёва и прямую линию с Путиным.

Ашманов предлагает подобный контент «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ».

Давно пора убрать Путина, согласен.

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3
Руслан Астратов

Эта новость токсична на 70%

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3
Персональный хичхакер

Стать токсиком теперь можно будет официально.

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2
лала лало

Как они что то сделают, если не являются владельцами платформ, а тот же условный гугл либо сам зачищает такое, либо посылает нахер сомниельный фитбек от властей тоталитарной рф.

Энивей распил бабла просто, ибо платформы сами чистят подобный контент без пинков со стороны.

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1
Andrew Sychev

Ну видать какому то числу чиновников стало мало бабосов, они решили создать очередную комиссию\совет

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1
Евгений Кочин

реестр токсичных и крайне хуевых предложений предлагаю ввести.

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1
Евгений Кочин
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1
Πетр Κудряшов

очередной никому ненужный реестр для освоения сотен миллионов рублей

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1
Tony Wilkin

*здесь обязательная несмешная шутка про то, какой TJ токсичный ресурс

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0
лала лало

На самом деле тж лайтовый

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2
Андрей Штольц

Д*Ф

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2
Персональный хичхакер

А теперь слайды

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0
Ваша Закладко

педлагатель зачищения контента

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1
woqugyzo

«зарубежные цифровые платформы», которые должны будут по закону создать в России официальные представительства

Мой пенис хочет создать в России официальное представительство, чтобы я мог слать токсичные нюдсы в личку тж.

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0
Персональный хичхакер

Новости, новости туда включите.
А, впрочем, что я несу.
Государство уже давно заботится о нас в этом плане, адекватных новостных источников почти не осталось

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0
Роман Величкин

контентом, который не будет запрещён в ближайшее время

предлагает подобный контент «блокировать, зачищать

Они через слово себе противоречат

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0
Роман Величкин

Может наоборот, сделать список рекомендованного контента? И продвигать его, повышать в выборке.

Вместо
насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.

Рассказывать:
Про любовь к ближнему (особенно как полицейские помогли раскрыть преступление), пользе прививок, равенстве в возможностях женщин и мужчин, рассказывать об опыте и жизни многодетных семей, где и как познакомиться для создания здоровой гетеросексуальной пары, о любви к животным.

Ещё предлагаю вернуться к советским плакатам, и вешать их повсюду.

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0
Chikk

Может наоборот, сделать список рекомендованного контента?

Было уже. Но не прошло по причине страшности лиц.

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