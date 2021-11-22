«Ведомости»: в СПЧ предложили ввести в России реестр токсичного контента Статьи редакции
В него включат информацию о вреде прививок, ЛГБТ-сообществах и зоофилии.
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов рассказал, что в стране планируют создать реестр токсичного контента. С инициативой он намерен обратиться к Владимиру Путину, пишут «Ведомости».
По словам Ашманова, идея создания реестра обсуждалась с председателем СПЧ Валерием Фадеевым и гендиректором созданной правительством Москвы АНО «Диалог» Алексеем Гореславским. «Я написал концепцию того, как можно создать подобный „Википедии” каталог токсичного контента», – сказал он.
Ашманов предлагает подобный контент «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ». По его мнению, реестр таких сведений должны вести «открытым сообществом» и определять категории контента в процессе «открытого общественного обсуждения».
Данные в каталоге планируют маркировать по степени токсичности: от запрещённого до нежелательного. Также там будут приведены ссылки на существующие сайты, группы в сети и скриншоты, а соцсети, мессенджеры и СМИ смогут подключиться через «технологичные разъёмы и получат необходимые рекомендации по использованию платформы».
Председатель СПЧ Валерий Фадеев объяснил, что идея проекта заключается в том, чтобы общество самостоятельно регулировало «пограничные ситуации». Среди возможных участников проекта он указывает VK, «Яндекс», Rambler, Rutube и «зарубежные цифровые платформы», которые должны будут по закону создать в России официальные представительства.
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Может наоборот, сделать список рекомендованного контента? И продвигать его, повышать в выборке.
Вместо
насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.
Рассказывать:
Про любовь к ближнему (особенно как полицейские помогли раскрыть преступление), пользе прививок, равенстве в возможностях женщин и мужчин, рассказывать об опыте и жизни многодетных семей, где и как познакомиться для создания здоровой гетеросексуальной пары, о любви к животным.
Ещё предлагаю вернуться к советским плакатам, и вешать их повсюду.