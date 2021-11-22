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Новости
Сергей Исенеков

Экс-командующий Северным флотом: подлодка «Курск» затонула из-за столкновения с субмариной НАТО Статьи редакции

Подлодка НАТО следила за «Курском» и подошла к нему слишком близко, а манёвр российской подлодки мог привести «к потере контакта».

43 43 комментария
1130 просмотров
РИА «Новости»

Адмирал Вячеслав Попов, который на тот момент командовал Северным флотом, рассказал, что на 90% уверен, что знает название подлодки НАТО. Однако чтобы публично сообщить его, нужны доказательства, а выложить их он не имеет возможности. Об этом адмирал сообщил в интервью РИА «Новости».

Бывший командующий Северным флотом отметил, что сигналы SOS подавала не российская подлодка, а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО. Противолодочная авиация ВМФ России обнаружила её у берегов Норвегии.

Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека непосредственно, а механизмом, каким-то автоматом. Вот, и подчеркиваю, у нас, на наших подводных лодках, ни таких механизмов, ни систем для подачи этого сигнала нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная

Вячеслав Попов
адмирал, бывший командующий Северным флотом

Акустики на крейсере «Пётр Великий» обнаружили металлические стуки, которые обозначали сигнал бедствия. Лишь когда специалисты приблизились к источнику звуков, они поняли, что он исходит от неподвижного подводного объекта на грунте. Попов отметил, что последующий анализ показал, что это была иностранная подлодка. Затем неподалёку от неё акустические системы обнаружили и сам «Курск».

РИА «Новости»

Как отмечают РИА «Новости», ещё в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про «Курск» Попов говорил, что для него «главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно». О её принадлежности к НАТО он не говорил.

12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений на атомной подводной лодке «Курск» произошла катастрофа, в которой погибли все 118 членов экипажа.

По официальной версии, на субмарине произошла утечка топлива торпеды, после чего произошел пожар, из-за которого взорвались остальные снаряды.

По данным СМИ, в районе учений находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Министерство обороны России запросило у Пентагона разрешение на инспекцию подлодок ВМС США, но получило отказ. В официальном ответе было сказано, что «все субмарины находятся в рабочем состоянии». Такой же ответ последовал и из Лондона.

20 лет с трагедии на подводной лодке «Курск…
Почему до сих пор нет единой версии трагедии, и как гибель подводной лодки отразилась на России.
tjournal.ru

#новости #подлодки

Спасибо за наводку Колыван Пряничков
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Chikk

нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу.

Интриган какой. :)

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13
Персональный хичхакер
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6
Рыжий
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8
Igor Savchenko

Наброс какой-то, если бы это было непреднамеренное столкновение из-за погодных условий, какой смысл это скрывать? Типа чтобы войну не развязать? А с хера ли она должна была бы начаться, российское общество узнало бы правду и потребовало нанести удар по Вашингтону?

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3
Персональный хичхакер

Она утонула.

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2
Персональный хичхакер
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1
Кирилл Вселенский

Чет генерал походу в новичек не верит

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2
Персональный хичхакер

Это какой то поляк?

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0
Семен Семеныч

.

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0
Madegghead

дак а за что Новичек?
Он наоборот выгодную конспирологию разводит вместо правды

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0
Dmitriy Volkov

Фильм снимут по секретным документам, о героическом геройском подвиге, только как быть с тем что Вова жён подводников шлюхами назвал

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2
Alexander Revan

Больше похоже на наброс перед войнушкой в Украине.

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2
Vyacheslav Gorin

Раздвигают очко овертона

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0
Колыван Пряничков

Я вот не понимаю этой суеты всей

Молчать 20 лет и тут начать разговоры разговаривать - тогда промолчал трус , молчи и теперь

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0
Люц Шнайдер

Ну может он умирать собрался и решил резануть правду-матку. Ну или просто старику нужно внимание и он решил форсить популярную теорию гибели субмарины.

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0
Колыван Пряничков

ну всех благ ему

Товарищ майор не дремлет вообще то

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1
Люц Шнайдер

Ну будем ждать развития. Если исходить из того, что это правда, на такие набросы нужны санкции сверху. Ну или он реально сам решил.

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0
Колыван Пряничков

дак тогда с нашей стороны санкции в сторону стран НАТО

А нам особо и предъявить нечего - УВЫ и АХ

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0
Люц Шнайдер

Я думаю, если эти события действительно имели место быть, то там уже всё решили по военным каналам. Такие инциденты обычно не разглашают.

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0
Колыван Пряничков

а дед тут решил разгласить (шороху навести перед тем как сыграет в деревянный макинтош)

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0
Люц Шнайдер

Ну это же одна из версий всего лишь. Может он решил приврать или ещё чего. Может он книгу свою какую выпустить решил и это часть маркетинговой кампании🤷🏻‍♂️ Куча примеров есть, когда всякие бывшие вояки или шпионы под сраку лет начинают говорить "правду" , а потом раз и книжка с мемуарами.

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0
Персональный хичхакер

Так и есть, ведь разглашение поставило нас в ситуацию, когда необходимо объявить войну Америке.

Народ бы изошел на говно, выяснись, что во внутренних водах субмарина столкнулась с Курском и смогла после этого съебать.

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0
Персональный хичхакер

Уточните, вы про какой народ говорите?

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0
Персональный хичхакер

📎

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0
Eugen T

Ранее адмирал уже

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0
Madegghead

да эта клюква уже 20 лет и бродит. ее и тогда рассказывало фричье.
Этот чувак виноват в гибели сотни моряков. Но даже не сел

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0
Bad Mother Fucker

и вот такие долбоёбы у нас флотами командуют

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1
Madegghead

так это же тот чувачек который 150 метровую лодку загнал на 100 метровую глубину, а когда акустики доложили о подводном взрыве и что лодка не отвечает, сутки скрывал от командования

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0
Argumenta Ambigua

Земля плоская, но пока не могу выложить докозательства

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0
Персональный хичхакер

Скатываются?

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0
Миша Рашкин

20 лет держал козырь в рукаве чтобы что?

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0
Люц Шнайдер

Чтобы «ебануть по Тбилиси».

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0
Персональный хичхакер

Сейчас за власть после Путина борятся разные кланы.

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0
Миша Рашкин

Это когда?

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0
Alien Alien

Нестор Шило уже давно по полкам раскидал про Курск

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0
Колыван Пряничков

ссылочку будьте добры

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0
Персональный хичхакер

Нестор Шило

Звучит хайпово. У него есть микстейп?

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0
Персональный хичхакер

Были приложены всė усилия, чтобы ни одного свидетеля не осталось в живых после подъема лодки.

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0
Llaren Hlaalo

Не удивительно, что экс-командующий.

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0
Персональный хичхакер

У экс-командующего северным флотом упала сосиска

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0
Крафтовый компот

НАТО... Оно повсюду

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0
Кузькин отец
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0
Ilya Tazikov

@Санитар ваш пациент ред.

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0
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