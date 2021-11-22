Подлодка НАТО следила за «Курском» и подошла к нему слишком близко, а манёвр российской подлодки мог привести «к потере контакта».

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РИА «Новости»



Адмирал Вячеслав Попов, который на тот момент командовал Северным флотом, рассказал, что на 90% уверен, что знает название подлодки НАТО. Однако чтобы публично сообщить его, нужны доказательства, а выложить их он не имеет возможности. Об этом адмирал сообщил в интервью РИА «Новости».

Бывший командующий Северным флотом отметил, что сигналы SOS подавала не российская подлодка, а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО. Противолодочная авиация ВМФ России обнаружила её у берегов Норвегии.

Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека непосредственно, а механизмом, каким-то автоматом. Вот, и подчеркиваю, у нас, на наших подводных лодках, ни таких механизмов, ни систем для подачи этого сигнала нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная Вячеслав Попов адмирал, бывший командующий Северным флотом

Акустики на крейсере «Пётр Великий» обнаружили металлические стуки, которые обозначали сигнал бедствия. Лишь когда специалисты приблизились к источнику звуков, они поняли, что он исходит от неподвижного подводного объекта на грунте. Попов отметил, что последующий анализ показал, что это была иностранная подлодка. Затем неподалёку от неё акустические системы обнаружили и сам «Курск».

РИА «Новости»

Как отмечают РИА «Новости», ещё в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про «Курск» Попов говорил, что для него «главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно». О её принадлежности к НАТО он не говорил.

12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений на атомной подводной лодке «Курск» произошла катастрофа, в которой погибли все 118 членов экипажа.

По официальной версии, на субмарине произошла утечка топлива торпеды, после чего произошел пожар, из-за которого взорвались остальные снаряды.