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Новости
Сергей Исенеков

ФНС разработала систему машиночитаемых доверенностей на блокчейн-платформе Статьи редакции

В будущем платформа может заменить системы электронного документооборота.

Федеральная налоговая служба (ФНС) успешно реализовала эксперимент с запуском на блокчейне системы машиночитаемых доверенностей. Документы и любые изменения в них сразу доступны в блокчейн-среде из любого места, где они могут потребоваться. Об этом РБК рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

В рамках этого эксперимент мы увидели красивую возможность создать систему, которая теоретически может поглотить электронный оборот доверенностей. Если компания или человек выписывает доверенность на представление своих интересов другому человеку или другой компании, то больше не надо её с собой носить по разным банкам и ведомствам.

Даниил Егоров
глава ФНС

Он также отметил, что ведомство обладает невероятным ценностным активом в виде различного рода данных. По словам Егорова, их структурировали, систематизировали, обезличили там, где это необходимо, согласно налоговой тайне.

В плане деятельности ФНС на 2021 год отмечено, что ведомство ведёт работу над блокчейн-платформой для предоставления банкам данных о заёмщиках. В частности, речь шла о «безбумажном» предоставлении услуг клиентам банков.

#новости #блокчейн

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Персональный хичхакер

доверенностей.

Документы и любые изменения в них сразу доступны из любого места, где они могут потребоваться.

в кабинете следователя, например.

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4
Соколов Андрей

Эти долбоебы не могут сделать так чтобы долги не образовывались, внезапно, по прошлым отчетным периодам, зато хотят блокчейн.

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4
Персональный хичхакер

тыхнологыйи же.

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0
Персональный хичхакер

Не удивительно, что у нас налоговая так работает, надо же следить, чтобы гражданин лишней копеечки от государства не утаил. Ещё при Мишустине вон какую технологическую хуету отстроили.

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1
Люц Шнайдер

А разве налоговая не должна так работать? Это же её прямое предназначение.

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4
aliftin

Не ломай его.

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4
Персональный хичхакер

Моя основная претензия к нашей налоговой системе в том, что она концентрируется на простых людях, а люди типа Усманова спокойно становятся налоговыми резидентами других стран, а у нас разве что дома чиновникам отстёгивают.

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2
Сталин спас Россию

а люди типа Усманова спокойно становятся налоговыми резидентами других стран

А остальным людям это кто-то запрещает сделать?

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0
Персональный хичхакер

Вопрос из разряда "Что мешает учителю стать миллионером?". Подавляющее большинство жителей страны никуда уехать не сможет, тупо не на что.

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2
Сталин спас Россию

Так и при чём тут налоговая? Ты ещё обвини Минздрав в том, что тебе денег на Ламборгини не хватает.

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0
Персональный хичхакер

В США, например, нельзя перестать быть налоговым резидентом, пока ты гражданин. Тиньков из-за этого и получил от них.

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1
Сталин спас Россию

Не уверен, что это однозначно хорошо.

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1
Персональный хичхакер

Согласен, но и вряд ли хорошо давать человеку зарабатывать в своей стране, а платить налоги в другой.

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0
Vladislav Pauls

А остальным Доходы не позволяют! (Большинство не Патриоты с двойным гражданством)

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0
Персональный хичхакер

Я где-то пишу, что не должна?

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1
Персональный хичхакер

а может государство хочет знать, какого хрена я до сих пор хожу в летних корках зимой.

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0
ред.

ФНС

блокчейн

сука..

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2
Некая Л.

Вот я обожаю эти технологии из белокаменной. Давайте запустим охуенный блокчейн! А давайте, людям жизнь упростим!
А на местах сидят тетки за 25к, которые в душе не чают что там за блокчейн, эджайл, бигдата.

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1
Leha Shum

На местах у всех нотариусов прекрасно передают данные доверенностей в централизованный реестр, блокчейн, эджаил, бигдата. Для того чтобы пользоваться телефоном, интернетом, блокчейном достаточно уметь открывать браузер.

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2
Некая Л.

У меня на работе для ~95% коллег зарегистрироваться на госуслугах через Сбербанк и распечатать qr – бином Ньютона.

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2
Chikk

зарегистрироваться на госуслугах через Сбербанк

Я бы тоже порвался от такого.

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0
Персональный хичхакер

А им не надо знать, им надо свою работу выполнять

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0
Leha Shum

Давно пора!
Позор бумажным доверенностям

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1
Chikk

Это вы будете говорить когда и если сабж понадобится в каких-нить ебенях, где даже 2G нет. :)

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1
Leha Shum

Какой-то бред несёте. Хотите чтобы вашу квартиру продали по поддельной доверенности?)

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0
Chikk

Какие квартиры? Речь о ФНС, о доверенностях для счетов и управления предприятием. Для остального - у нас есть нормальный нотариат.

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0
Vladislav Pauls

А где гарантии что эти данные не окажутся у других заинтересованных лиц(всё продаётся и покупается, вопрос только в эквиваленте сумм!)

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0
Персональный хичхакер

Ну продадут по поддельной электронной, подумаешь)
Уже сколько было подобных случаев с ЭЦП и её выдачей левым людям

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0
aliftin

Ну это не всегда так. Придёшь не в момент в какую-то налоговую, начнёшь говорить что ваша организация сдавала доверенность, а тебе ничем помочь не смогут, таккак сервис "доверенности" не работает. Ты можешь ругаться, стучать кулаком по столу, но сраную выписку тебе никто не даст. И такое бывает везде.

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0
Leha Shum

На основе блокчейн означает что к реестру будет у всех доступ

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0
Роман Величкин

В настоящий момент сервера ФНС не справляются с нагрузками, и между регионами по часам распределен доступ к ним. Когда просыпается Москва, многие электронные сервисы в регионах перестают работать.

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2
aliftin

И? Не работает вот прямо сейчас у меня доступ по причине "понятия не имею". Что ты будешь делать, достаёшь телефон и будешь тетке показывать что все нормально? Это очень хорошая новость, но ждать что она закроет все проблемы не стоит.

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0
Leha Shum

Я например уже с цифровыми правами езжу а ты продолжай ныть

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0
Ваша Закладко

мишустчейн

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1
Персональный хичхакер

Спасибо, вы уже в выборах блокчейн внедрили.
Идите нахер, пожалуйста

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1
Персональный хичхакер

Ждём когда ФСБ выкатят доносы на блокчейн

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0
Сталин спас Россию

Заебись

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0
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