В рамках этого эксперимент мы увидели красивую возможность создать систему, которая теоретически может поглотить электронный оборот доверенностей. Если компания или человек выписывает доверенность на представление своих интересов другому человеку или другой компании, то больше не надо её с собой носить по разным банкам и ведомствам.

