ФНС разработала систему машиночитаемых доверенностей на блокчейн-платформе Статьи редакции
В будущем платформа может заменить системы электронного документооборота.
Федеральная налоговая служба (ФНС) успешно реализовала эксперимент с запуском на блокчейне системы машиночитаемых доверенностей. Документы и любые изменения в них сразу доступны в блокчейн-среде из любого места, где они могут потребоваться. Об этом РБК рассказал глава ФНС Даниил Егоров.
Он также отметил, что ведомство обладает невероятным ценностным активом в виде различного рода данных. По словам Егорова, их структурировали, систематизировали, обезличили там, где это необходимо, согласно налоговой тайне.
В плане деятельности ФНС на 2021 год отмечено, что ведомство ведёт работу над блокчейн-платформой для предоставления банкам данных о заёмщиках. В частности, речь шла о «безбумажном» предоставлении услуг клиентам банков.
Ну это не всегда так. Придёшь не в момент в какую-то налоговую, начнёшь говорить что ваша организация сдавала доверенность, а тебе ничем помочь не смогут, таккак сервис "доверенности" не работает. Ты можешь ругаться, стучать кулаком по столу, но сраную выписку тебе никто не даст. И такое бывает везде.